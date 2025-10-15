Moldova depășește așteptările economice în 2025. Inflația în scădere și investițiile relansează creșterea
Cotidianul, 15 octombrie 2025 12:30
Economia Republicii Moldova dă semne clare de relansare, cu o creștere a PIB peste prognoze și o inflație aflată pe un trend descendent. În marja Reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale și FMI de la Washington, guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, a subliniat progresele înregistrate și angajamentele instituției privind stabilitatea financiară, digitalizarea și tranziția verde. Sprijinită …
Ucraina evacuează 40 de localități aflate în apropierea orașului Kupiansk, aproape complet distrus, din nord-estul țării # Cotidianul
Autoritățile locale din Ucraina au dispus marți evacuarea familiilor din zeci de sate aflate în apropierea orașului din nord-est, Kupiansk, aproape complet distrus, invocând „agravarea situației de securitate” într-o regiune supusă unor atacuri intense ale forțelor ruse, scrie reuters.com. Oleh Sinehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, a scris pe Telegram că un total de 409 familii, dintre …
Statul va deține 20% din acțiunile „Bursei Internaționale a Moldovei”: Investiții de până la 300 mln. de euro, atrase în următorul deceniu # Cotidianul
Societatea pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a R. Moldova, a fost creată miercuri, 15 octombrie, de Guvern. Potrivit lui Roman Cojuhari, directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), înființarea bursei reprezintă „un pas decisiv spre integrarea R. Moldova în piața europeană de …
Siegfried Mureșan: Cetățenii Republicii Moldova au ales în mod clar calea europeană. Acum, Europa trebuie să răspundă acestei alegeri # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan afirmă că Uniunea Europeană trebuie să acorde prioritate absolută accelerării negocierilor de aderare cu Republica Moldova, în contextul noilor progrese realizate de Chișinău pe drumul integrării europene. Într-o postare pe Facebook, Mureșan a precizat că s-a întâlnit la Bruxelles cu Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană al Republicii Moldova, pentru a …
Vasile Tofan explică public de ce a refuzat funcția de Prim-ministru: „Țara noastră merită mai multă responsabilitate” # Cotidianul
Vasile Tofan, unul dintre cei mai respectați lideri ai mediului de afaceri din Republica Moldova, a publicat un mesaj pe Facebook în care explică de ce a refuzat propunerea de a prelua funcția de Prim-ministru. Tofan și-a exprimam respectul față de ideea de a servi în serviciul public, dar și convingerea că liderii adevărați nu …
Ultima ședință a Guvernului Recean: „Am demonstrat că Republica Moldova este o țară europeană” # Cotidianul
Guvernul condus de Dorin Recean s-a reunit astăzi, 15 octombrie, în ultima sa ședință, înainte de validarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Premierul le-a mulțumit colegilor din Cabinet pentru munca depusă, implicarea și dedicația din perioada mandatului. În debutul și la finalul ședinței, premierul a fost aplaudat de membrii Cabinetului de miniștri. „Ați fost expuși în permanență …
Acuzată de finanțare ilegală, pro-rusa Irina Vlah a sesizat CC cu privire la excluderea partidului „Inima Moldovei” din alegerile parlamentare # Cotidianul
Pro-rusa Irina Vlah a sesizat Curtea Constituțională cu privire la excluderea formațiunii sale din cursa electorală și cere CC-ului să intervină „în limita competențelor pe care le are, pentru a restabili legalitatea şi dreptatea”. Vlah acuză CEC că i-a fost interzisă participarea la procesul electoral printr-o măsură provizorie, fără o hotărâre definitivă, fără probe clare …
Dorin Recean: „Îl cunosc pe Alexandru Munteanu din studenție. Experiența lui va aduce un suflu nou în guvern și în societate” # Cotidianul
Dorin Recean, a adresat un mesaj de mulțumire lui Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul guvern. În debutul ultimei ședințe a Executivului, Recean a declarat că Munteanu are o experiență vastă și este omul potrivit pentru a continua reformele începute. „Vreau să-i mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru că a …
Un bărbat din Bălți, a fost trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală. A promis bani celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare # Cotidianul
Un bărbat din Bălți a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere electorală în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit oamenilor legii, inculpatul ar fi acționat împreună cu alte persoane, în prezent neidentificate, într-o schemă infracțională bine organizată, având scopul de a influența alegătorii să voteze „corect”, în favoarea unui anumit candidat. Potrivit …
PAS a anunțat numele noului premier: Alexandru Munteanu / Motivele acestei numiri / Profilul de tehnocrat al propunerii de prim-ministru # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat marți candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Noul premier desemnat este un economist cu o carieră solidă în instituții naționale și internaționale, dar relativ puțin cunoscut publicului larg. Alexandru Munteanu a activat în mai multe instituții din domeniul economic, inclusiv la Banca Națională …
Alexandru Tănase, despre isteria din jurul fenomenului „Munteanu”: „Poate ne luăm o zi liberă de la panică. S-ar putea să fie un tip normal” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a comentat valul de reacții apărut în spațiul public după anunțul că Alexandru Munteanu ar putea fi desemnat pentru funcția de prim-ministru. Într-o postare pe Facebook, Tănase a ironizat pe seama panicii internauților moldoveni, care au reacționat, instant, cu suspiciuni și teorii conspiraționiste la adresa unei persoane despre …
Condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șor”, fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, a reafirmat în cadrul unei ședințe a Curții de Apel din Chișinău că este nevinovată. Ea a declarat că întreaga responsabilitate pentru gestionarea banilor aparține lui Ilan Șor și Marinei Tauber. La ședința din 13 octombrie, desfășurată …
Alexandru Munteanu confirmă discuțiile cu PAS pentru funcția de premier: „Mulțumesc pentru încredere” # Cotidianul
Alexandru Munteanu, candidatul susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, a transmis primul său mesaj public după apariția informațiilor privind o posibilă desemnare oficială. El confirm, pe pagina sa de facebook, că poartă discuții cu PAS și subliniază că va oferi toate informațiile necesare opiniei publice, inclusiv în legătură cu referințele apărute …
Statele Unite ale Americii iau în calcul furnizarea a 20-50 de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina. Deși impactul ar fi mai degrabă simbolic decât decisiv, Kremlinul consideră scenariul „o amenințare serioasă”, iar președintele Putin avertizează că aceste arme „încă sunt periculoase”. Potrivit lui Stacey Pettyjohn, director în cadrul Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, …
Cristina Gherasimov, după întrevederea cu comisara europeană Marta Kos: „Cetățenii au confirmat prin vot că își doresc Moldova în Uniunea Europeană” # Cotidianul
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că autoritățile de la Chișinău continuă să lucreze intens pentru avansarea Republicii Moldova pe calea europeană. Reacția vine după o întrevedere avută la Bruxelles cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. „Continuăm să muncim intens pentru a avansa pe drumul nostru european. Rezultatul alegerilor recente a arătat …
Opt agenți ruși reținuți în sudul Ucrainei pentru acte de sabotaj. Alți doi tineri, racolați în vestul țării pentru incendieri # Cotidianul
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Poliția Națională ucraineană au reținut opt agenți ai Federației Ruse implicați în operațiuni de sabotaj în sudul țării, precum și două persoane din vestul Ucrainei, pe care serviciile secrete ruse au încercat să le racoleze pentru a comite atacuri incendiare, transmite Ukrinform, citând SBU. Potrivit autorităților, cei implicați …
Igor Grosu confirmă candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru: „Moldova are nevoie de oameni bine pregătiți, cu experiență vastă” # Cotidianul
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a confirmat faptul că omul de afaceri Alexandru Munteanu va fi înaintat pentru funcția de prim-ministru. PAS va înainta candidatura sa Maiei Sandu după ce Curtea Constituțională va valida mandatele de deputat și șefa statului va convoca prima ședință a Parlamentului. „PAS va aștepta validarea mandatelor de …
Georgia se află într-un punct critic. Eurodeputați: Sprijinul UE pentru alegeri libere și sancțiuni mai dure împotriva regimului pro-rus, Ivanișvili, sunt esențiale # Cotidianul
Georgia se confruntă cu un regres democratic dramatic, poporul georgian fiind prizonierul unui regim care „a mințit” în privința parcursului European. Declarația aparține unui grup de trei europarlamentari ai grupului politic al Socialiștilor și Democraților, a doua cea mai numeroasă formațiune parlamentară europeană, care s-au întors recent dintr-o misiune la Tbilisi. Georgia se află într-un …
Deși autoritățile de la Tiraspol anunțaseră că regimul de economisire a gazului va dura „aproximativ o săptămână și jumătate”, restricțiile rămân în vigoare și după data-limită estimată, 13 octombrie. Școlile și spitalele nu sunt încălzite, blocurile locative nu au apă caldă, iar metanul lipsește în continuare din stațiile de alimentare. Autoritățile regiunii justifică restricțiile prin …
Surse ZDG: Alexandru Munteanu, om de afaceri stabilit în Ucraina, ar putea fi noul prim-ministru al Republicii Moldova # Cotidianul
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, afirmă surse politice citate de Ziarul de Gardă. Munteanu are 61 de ani, deține dublă cetățenie moldo-americană și nu a fost implicat anterior în activități politice, scrie zdg.md Informația despre …
Curtea Supremă menține sancțiunea CEC pentru „Democrația Acasă”. Partidul lui Vasile Costiuc rămâne fără finanțare de la stat timp de un an # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a menținut sancțiunea aplicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Formațiunea va fi lipsită de finanțarea de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, decizia fiind irevocabilă. Prin hotărârea pronunțată la 13 octombrie 2025, CSJ a admis recursul CEC, a respins …
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că Rusia nu reprezintă un pericol militar pentru Republica Moldova # Cotidianul
Preşedintele României Nicuşor Dan susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar. Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, pentru …
Maia Sandu, de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei cu prilejul Hramului Chișinăului, sărbătorit anual la 14 octombrie. Șefa statului a subliniat că adevărata valoare a orașului o reprezintă oamenii care îl fac să crească și să se dezvolte. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau …
Ambasadorul Poloniei la Moscova: Societatea rusă se confruntă cu oboseala de război / Motivele / Kremlinul se apropie de stadiul în care ar trebui să ia o hotărâre-cheie: o mobilizare militară mai amplă ori discuții de pace # Cotidianul
Ambasadorul Poloniei la Moscova a declarat că rușii sunt “sătui de război”, subliniind drept factori creșterea inflației și vulnerabilitățile sistemului bancar. Pe acest fundal, analiștii avertizează că Rusia ar putea fi pusă în fața unei alegeri: o mobilizare militară mai amplă ori discuții de pace. Ambasadorul polonez Krzysztof Krajewski a afirmat că societatea rusă este …
Sate conectate la educație digitală: Programul „Dăm Click pe România” ajunge în Moldova # Cotidianul
Patru instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia de calculatoare recondiționate oferite prin programul „Dăm Click pe România”, în cadrul ediției de toamnă 2025. Donațiile fac parte dintr-un efort regional de sprijinire a educației digitale în comunități vulnerabile din România și Moldova. Instituțiile moldovenești beneficiare sunt Gimnaziul Zgurița, raionul Soroca; Centrul de Creație Chișcăreni, …
CEC clarifică regulile pentru votanții noi și lista suplimentară la alegerile locale din 16 noiembrie # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a stabilit astăzi mai multe prevederi privind exercitarea dreptului de vot la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, inclusiv pentru tinerii care au împlinit recent 18 ani și alegătorii care nu figurează în lista electorală de bază. De asemenea, votanții care se prezintă la secție cu buletinul de identitate, cartea de …
Publicația Bloomberg: UE, aproape de a debloca 140 de miliarde de dolari pentru Ucraina din activele rusești înghețate # Cotidianul
Uniunea Europeană este pe cale să decidă direcționarea a aproximativ 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate către finanțarea sustenabilă a Ucrainei, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. Liderii UE speră să ajungă la un acord politic privind folosirea acestor fonduri în cadrul summitului de săptămâna viitoare de la Bruxelles. Ulterior, Comisia Europeană …
CNPF avertizează: informațiile despre „încetarea activității TUX” și „returnarea investițiilor” sunt false # Cotidianul
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează populația să nu dea crezare informațiilor apărute recent pe rețelele de socializare, potrivit cărora platforma „TUX” și-ar fi încetat activitatea și ar urma să returneze investițiile utilizatorilor. Autoritatea precizează că aceste mesaje sunt false și pot reprezenta tentative de fraudă. „Pe rețelele de socializare circulă o informație falsă …
VIDEO | Donald Trump, în fața Knessetului: Începe o nouă eră a credinței și speranței în Orientul Mijlociu # Cotidianul
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat în fața Knessetului (parlamentul israelian) că armistițiul dintre Israel și Hamas marchează nu doar încheierea războiului din Gaza, ci și „sfârșitul erei terorii și morții”. Într-un discurs solemn, liderul american a vorbit despre începutul unei „noi ere” pentru Orientul Mijlociu, bazate pe credință, speranță și reconciliere. „Acesta …
Kârgâzstanul, veriga-cheie în schema de 1,6 trilioane de ruble a lui Șor pentru evitarea sancțiunilor impuse Rusiei # Cotidianul
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a creat în Kârgâzstan o rețea de 37 de companii care, sunt folosite ca punți financiare pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Agenția IPN, bazându-se pe documente interne ale grupului „A7”, a stabilit că, în decurs de șase luni, prin aceste firme …
Anatol Șalaru: Reunificarea cu România este inevitabilă. Depinde doar de românii de pe ambele maluri ale Prutului # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, susține că reunificarea României cu Republica Moldova este un proces inevitabil, dar care ține exclusiv de voința cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Într-un interviu acordat pentru aktual24.ro, Șalaru a vorbit despre lupta pentru reunificare, pe care o duce încă din perioada sovietică, despre sprijinul …
Cel mai recent sondaj Avangarde privind percepțiile românilor asupra apărării naționale relevă un fapt mai profund decât simplele cifre despre armată, NATO sau reintroducerea stagiului militar obligatoriu. El vorbește despre o ruptură de mentalitate și o pierdere simbolică: Republica Moldova nu mai este percepută de mulți români ca parte a aceluiași destin geopolitic. Conform sondajului, …
Chicu și Grosu, din nou în instanță. Ion Chicu îl acuză din nou pe liderul PAS de defăimare # Cotidianul
Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, l-a acționat din nou în judecată pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, invocând defăimare. Procesul vizează declarațiile făcute de liderul PAS într-o emisiune televizată, în care l-a inclus pe fostul premier în „coloana a cincea a Federației Ruse”. Acțiunea în instanță a urmat după explicațiile liderului PAS că …
VIDEO | Ștefan Bejan: Republica Moldova rămâne principala prioritate a României în politica externă, indiferent de guvernare # Cotidianul
Republica Moldova rămâne principala prioritate a României în materie de politică externă, indiferent de guvernarea de la București sau Chișinău. Opinia aparține expertului Comunității Wathdog Ștefan Bejan și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „În Europa, cu sprijin românesc multilateral”, organizată de Agenția de presă IPN. Ștefan Bejan a subliniat că România reprezintă cel …
Potrivit documentelor – o companie de stat a Republicii Moldova, în realitate, însă, e controlată de holdingul „Șerif” și, totodată, de regimul separatist de la Tiraspol. Mai mult, aceasta este administrată de așa-numitul deputat al Sovietului Suprem al așa-numitei republici moldovenești nistrene. Și nu e singurul care, în timpul mandatului de deputat, conduce companii importante …
Alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în Grecia: grevă națională pe 14 octombrie va bloca transportul rutier, feroviar și maritim # Cotidianul
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați despre greva națională care va paraliza transportul rutier, feroviar și maritim este programată în Grecia pentru marți, 14 octombrie. Autoritățile elene avertizează că acțiunea de protest ar putea provoca perturbări majore în circulația mijloacelor de transport public, inclusiv întârzieri și anulări …
Circa 1 milion de țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Proprietarul restaurantului „Motif”, reținut # Cotidianul
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape 1.000.000 de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 …
Igor Grosu: Republica Moldova a rezistat atacurilor și rămâne dreaptă pe drumul european # Cotidianul
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe Joi, 16 octombrie, cu privire la validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și a mandatelor deputaților aleși. În acest context, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a susținut o conferință de presă, împreună cu premierul Dorin Recean, în care a vorbit despre următorii pași constituționali, despre componența …
Răzvan Gheorghe: România vă ajută constant. Și care e comportamentul pacientului moldovenist? Cel al mielului blând care vrea să sugă de la toată lumea / Dacă RM nu e Basarabia noastră, ce-s cu pretențiile astea ca românii din dreapta Prutului să vă plătească toate alea și să moară pentru voi? # Cotidianul
„Moldovenismul politic și mediatic” cultivat în ultimii 30 de ani a contribuit decisiv la alienarea unei părți a societății românești, care nu mai percepe Republica Moldova ca parte din spațiul românesc, ci ca pe „un stat vecin oarecare”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul român, Răzvan Gheorghe, directorul Podul.ro&Cotidianul.md, a criticat dur reacțiile …
Au trecut două săptămâni de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar ceea ce se simte acum în Republica Moldova nu este deloc aerul proaspăt al schimbării, ci o liniște grea, compactă, ca o ceață de toamnă așezată peste un cimitir de iluzii. Opoziția, reprezentată de „Blocul patriotic” al lui Dodon și de așa-numita „Alternativă” …
Maia Sandu, mesaj pentru Dorin Recean după anunțul plecării din funcția de premier: „A fost omul potrivit pentru a conduce Guvernul în acești ani complicați” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj public de apreciere pentru premierul Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că își va depune mandatul de prim-ministru și nu va prelua mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru munca depusă în …
BREAKING NEWS: Premierul Dorin Recean pleacă din funcție. Liderul PAS confirmă schimbarea la vârful Guvernului # Cotidianul
Dorin Recean a anunțat echipa PAS că își încheie mandatul de prim-ministru, spune liderul PAS, Igor Grosu, care a dat de înțeles că nu acesta va fi noul premier. „PAS a reușit să câștige o majoritate parlamentară, pro-europeană, și intenția noastră era să îl înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru. Însă, prim-ministrul ne-a …
Mihai Isac despre valul de dezinformare post-electoral. Exponenții pro-Kremlin: De vină este occidentul # Cotidianul
Valul de dezinformare din urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova nu a întârziat să apară din partea tuturor exponenților pro-ruși. În cadrul emisiunii Fake News Alert, analistul Mihai Isac a demontat principalele narațiuni promovate de politicieni afiliați Kremlinului, subliniind că acuzațiile privind fraudarea alegerilor nu sunt susținute de dovezi reale. „Politicieni locali fugari și oficiali …
Viceprimarele Olga Ursu și Angela Cutasevici au ales fotoliul de deputat și demisionează din funcțiile de la Primărie # Cotidianul
Viceprimarele Primăriei Chișinău, Angela Cutasevici și Olga Ursu, renunță la funcțiile de conducere din administrația municipală, în favoarea funcției de deputat pe listele Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, de primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei. „Doamna Cutasevici și doamna Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău …
VIDEO | Noua Strategie Militară a Republicii Moldova provoacă reacții dure la Moscova. Analiști: „Rusia tratează Moldova ca pe un dușman, nu invers” # Cotidianul
Adoptarea noii Strategii Militare a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035 a generat reacții critice din partea opoziției pro-ruse de la Chișinău și a oficialilor de la Moscova. Documentul prevede modernizarea Forțelor Armate și apropierea acestora de standardele Uniunii Europene — un pas considerat esențial de experți în contextul războiului din Ucraina. Strategia a fost aprobată …
Actuala guvernatoare a UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august de Judecătoria Chișinău la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Recent, pe 8 octombrie, Curtea de Apel a respins cererea de eliberare formulată de avocații acesteia, menținând astfel detenția preventivă. Pe lângă pedeapsa privativă de …
Republica Moldova și Țările de Jos își consolidează parteneriatul în domeniul apărării și securității regionale # Cotidianul
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, l-a primit astăzi la sediul instituției pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre situația de securitate regională și impactul acesteia asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, despre reformele democratice și integrarea europeană, precum și …
Estonia închide temporar punctul de trecere Saatse, la frontiera cu Rusia, după intensificarea prezenței militare ruse în zonă și multiple încălcări ale spațiului aerian NATO # Cotidianul
Autoritățile estoniene au decis închiderea temporară a punctului de trecere Saatse, aflat la frontiera cu Rusia, în urma unei intensificări suspecte a prezenței militare ruse în zonă, scrie The Kyiv Independent. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari privind securitatea regională, pe fondul încălcărilor repetate ale spațiului aerian NATO de către drone și …
Energocom dă asigurări consumatorilor: toate plățile efectuate în avans pentru gazele naturale vor fi reflectate în facturile din octombrie, după integrarea completă a datelor de la Moldovagaz # Cotidianul
Compania Energocom a anunțat astăzi că toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie, informează MOLDPRES. Precizarea a fost făcută după ce în ultimele zile, compania a fost semnalată de mai mulți consumatori, care au informat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul …
Începând cu 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Călătorii care părăsesc Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Costești, spre România, sunt deja supuși noilor cerințe, a anunțat duminică Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, acest sistem face parte …
