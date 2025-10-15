(live) CMC, în ședință după o pauză de 2,5 luni: Bugetul local pentru anul 2025, inclus pentru a 8-a oară pe agendă
UNIMEDIA, 15 octombrie 2025 12:30
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 15 octombrie, în ședință, unde va fi prezentat în vederea aprobării, pentru a opta oară, bugetului local pentru 2025. Urmărește ședința live pe UNIMEDIA.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
12:30
(video) Jefuit în drum spre „libertate”: Un ucrainean, amenințat și lăsat fără bani de doi moldoveni care i-au promis să-l ajute să plece din țară # UNIMEDIA
Un tânăr de 23 de ani din Ucraina a trecut prin clipe de groază la Cimișlia, după ce doi bărbați pe care îi cunoscuse pe o rețea de socializare l-au amenințat cu un pistol și l-au jefuit de aproape 40 de mii de lei. Cei doi moldoveni i-au promis că îl vor ajuta să părăsească țara, însă, pe drum, l-au deposedat de toate bunurile.
12:30
(live) CMC, în ședință după o pauză de 2,5 luni: Bugetul local pentru anul 2025, inclus pentru a 8-a oară pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 15 octombrie, în ședință, unde va fi prezentat în vederea aprobării, pentru a opta oară, bugetului local pentru 2025. Urmărește ședința live pe UNIMEDIA.
12:20
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene: Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele # UNIMEDIA
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza „înrăutăţirii situaţiei securitare” în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp, scrie digi24.ro.
Acum o oră
12:10
(foto) „Bandajat” și parcat într-o curte: Cum arată acum Lamborghini Urus-ul purpuriu, distrus într-un accident în capitală # UNIMEDIA
Luxosul Lamborghini Urus purpuriu, implicat recent într-un accident în capitală, stă parcat într-o curte, având caroseria grav avariată. Noi imagini cu bolidul au fost surprinse de jurnaliștii UNIMEDIA.
Acum 2 ore
11:30
(foto) „Fabrică de permise” la Călărași: 53 de candidați și mai mulți funcționari, cercetați de CNA pentru mită de până la 700€. Trei persoane, reținute # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
11:20
(video) Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean, în ultima ședință de Guvern: „Vă mulțumesc pentru colaborare” # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri, condus de premierul Dorin Recean s-a întrunit astăzi, 15 octombrie, în ultima ședință de Guvern. Pe ordinea de zi au figurat 15 proiecte. Totodată, prim-ministrul și-a luat rămas bun de la Guvern, mulțumind miniștrilor și funcționarilor pentru munca depusă și sprijinul acordat pe parcursul mandatului. La finalul ședinței, acesta a fost petrecut cu aplauze de colegi.
11:20
(video) Nr. 2 pe lista PAS la parlamentare și-a încheiat mandatul la șefia Guvernului și se retrage din viața publică: Recean, petrecut cu aplauze de colegi # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean și-a luat rămas bun de la Guvern, mulțumind colegilor „pentru muncă și sprijin”. Acesta a fost aplăudat de miniștri, după un mesaj. „Cel mai important este că am reușit să fim o societate unită”, a declarat prim-ministrul la ultima ședință a Executivului.
11:10
(foto) Incendiu la un depozit de producere a brichetelor din Căușeni: Patru echipaje de pompieri au luptat cu flăcările # UNIMEDIA
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49.
10:50
(video) „Mi-a fost profesor”. Dorin Recean se cunoaște cu Alexandru Munteanu din anii '91: „Îi mulțumesc că a acceptat să preia conducerea Guvernului” # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean afirmă că Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, i-a fost profesor la facultate și „l-a convins să studieze electro-fizică”. „Mi-a zis: Dorine, lumea se mișcă de la atomi, spre biți”, a declarat Recean în ultima ședință de Guvern.
Acum 4 ore
10:40
„S-a apropiat de ea și i-a șoptit ceva la ureche”: Moldoveanca care i-a pus capac lui Sean Penn, surprinsă sărutându-se cu actorul în plină stradă # UNIMEDIA
Sean Penn nu s-a ferit de gesturile de afecțiune în public, în timp ce se plimba pe străzile din Madrid alături actrița moldoveancă Valeria Nicov, scrie protv.ro.
10:30
(live/update) Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean, în ultima ședință de Guvern: „Vă mulțumesc pentru colaborare” # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri, condus de premierul Dorin Recean se întrunește astăzi, 15 octombrie, în ultima ședință de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 15 proiecte.
10:20
(video) De ce Chișinăul nu are buget? Ion Ceban: Formațiunile politice au văzut la coada vacii interesul locuitorilor # UNIMEDIA
Primarul general Ion Ceban acuză formațiunile politice din Consiliul Municipal că blochează votarea bugetului Chișinăului pentru anul 2025. „Cred că au văzut la coada vacii interesul locuitorilor”, a declarat edilul la emisiunea „PE FAȚĂ” de la TV Moldova1 .
10:20
Ultima oră! Andrei Strah a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului # UNIMEDIA
Secretarul general adjunct al Guvernului, Andrei Strah, a demisionat din funcție. Cererea de demisie a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri.
10:10
(live) Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean, în ultima ședință de Guvern: Ce proiecte figurează pe agendă # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri, condus de premierul Dorin Recean se întrunește astăzi, 15 octombrie, în ultima ședință de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 15 proiecte.
10:00
Elon Musk lansează un chat pe care poți avea discreție totală: Nu e nevoie de număr de telefon, iar conversațiile se șterg automat # UNIMEDIA
Elon Musk vine cu o nouă propunere în lumea mesageriei online: o aplicație de chat unde intimitatea este pe primul loc. Utilizatorii nu trebuie să-și ofere numărul de telefon pentru a crea un cont, iar conversațiile se șterg automat, fără a lăsa urme, scrie spynews.ro.
09:50
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte şi întâlniri cu invitaţi speciali, printre care cunoscuţii cineaşti Igor Cobileanski şi Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediţiei a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chişinău, care are loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
09:40
Nouă răsturnare de situație în Gaza: Israelul renunță la măsurile contra Hamas pe care le anunțase marți # UNIMEDIA
Israelul a decis să deschidă punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt și să permită transferul de ajutor umanitar în Fâșia palestiniană după de a primit trupurile a încă patru ostatici decedați, a anunțat miercuri postul public de radio israelian Kan, preluat de Reuters și hotnews.ro.
09:40
Un moldovean, căutat timp de 12 ani de autoritățile ruse, a fost arestat pe un aeroport din Italia: De ce este acuzat # UNIMEDIA
Un moldovean care erau căutat prin interol pentru o crimă comisă în Rusia, a fost reținut pe un aeroport din Italia. Potrivit presei italiene, acesta era condamnat la 15 ani de închisoare.
09:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” a sesizat astăzi Curtea Constituţională în problema „excluderii arbitrare din alegeri, fără decizie definitivă”. În sesizarea depusă, se menţionează că Partidului Republican „Inima Moldovei” i-a fost interzisă participarea la procesul electoral „printr-o măsură provizorie, fără o hotărâre definitivă, fără probe clare și fără respectarea dreptului la apărare”.
09:30
Cristiano Ronaldo, omul-record: Fotbalistul a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor # UNIMEDIA
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo a înscris, din nou, pentru Portugalia și a doborât un record impresionant, devenind cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială, scrie sport.ro.
09:20
(foto) Orașul a primit cel mai frumos dar: Primul bebeluș, născut de Hramul Chișinăului. Ce nume i-au ales părinții # UNIMEDIA
De Hramul Chișinăului, orașul a primit cel mai frumos dar - o nouă viață. De 14 octombrie, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, s-a născut Eva Romanciuc, primul bebeluș venit pe lume de Ziua orașului.
09:10
Dacă cheltuiți mai mult de 100 de euro pe lună pe combustibil, opriți-vă. Și citiți acest articol # UNIMEDIA
Nissan Juke Hybrid este o modalitate de a nu mai plăti pentru aer. Literalmente. Pentru că o parte din combustibilul din rezervorul dvs. de benzină se pierde în zadar. În trafic. La încălzire. Și pentru toate acestea plătiți.
09:00
File din trecut: Asediul Vienei din 1529 — momentul care a oprit înaintarea otomană în Europa # UNIMEDIA
Pe 15 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
08:50
„Plăteam 500€ pentru o cameră cu baie comună”. Mărturia unei badante din Moldova despre cum a ajuns să lucreze la negru în Italia și să-și „procure” un loc de muncă # UNIMEDIA
O îngrijitoare din Republica Moldova, stabilită în Italia, la Milano, printr-una dintre ultimele ediții ale așa-numitului „decret al fluxurilor” pentru imigranți, descrie un parcurs în care intrarea legală în Italia a fost urmată de locuri de muncă „la negru”, taxe informale plătite intermediarilor și nesiguranță locativă, scrie rotalianul.com.
Acum 6 ore
08:40
Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini: De ce riști să te îmbolnăvești dacă nu respecți această simplă practică # UNIMEDIA
Aproximativ 50 la sută dintre bolile diareice și infecțiile respiratorii pot fi prevenite datorită menținerii igienii mâinilor, atenționează Parteneriatul Global pentru Spălarea Mâinilor.
08:30
Taurii descoperă dragostea în cele mai neașteptate forme, iar ziua Capricornilor va fi marcată de schimbări de dispoziție: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și decizii importante. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga provocările.
08:10
Fermierii francezi au blocat centrul Parisului cu tractoarele, furioși pe noul acord comercial european # UNIMEDIA
Europa stă pe un butoi cu pulbere din cauza măsurilor de austeritate. Capitala Belgiei a fost paralizată de o demonstraţie la care au participat 140.000 de oameni. Manifestanţii s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. Pe cele două aeroporturi din Bruxelles, ambele folosite de foarte mulţi români, sute de zboruri au fost anulate. În acest timp, sindicatele din Grecia contestă creşterea programului de muncă, iar fermierii francezi sunt revoltaţi de acordul de liber schimb cu ţările din America de Sud, scrie observatornews.ro.
08:00
Leul moldovenesc se întărește: Euro pierde ușor teren, în timp ce Dolarul scade semnificativ, conform BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Tricolorii, remiză la Tallinn: Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile CM 2026 # UNIMEDIA
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat împotriva selecționatei Estoniei, scor 1-1. Următorul meci al tricolorilor în această competiție va avea loc pe 13 noiembrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău, împotriva Italiei, scrie Federația Moldovenească de Fotbal.
07:30
Mandatul lui Kovesi la șefia Parchetului European se apropie de final. Cine i-ar putea lua locul # UNIMEDIA
Patru procurori seniori din întreaga Europă au ieșit în prim-plan ca principali candidați pentru a o înlocui pe Laura Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO) anul viitor, au declarat pentru Euractiv persoane familiarizate cu procesul de selecție, scrie adevarul.ro.
07:20
Astăzi, condițiile meteorologice din Chișinău sunt caracterizate de o vreme rece și stabilă, cu cer variabil și ceață dimineața.
07:10
Meloni, tratată afectuos de Trump. Ce dezvăluiri i-a făcut președintele american, în prezența liderilor mondiali # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a stârnit zâmbete la Summitul pentru Gaza din Egipt, după ce a comentat aspectul fizic al premierului italian, Giorgia Meloni. Ea era singura femeie prezentă printre liderii mondiali invitați la eveniment, relatează euronews.ro.
Acum 12 ore
00:10
(video) „La mulți ani, Chișinău”. Atmosferă incendiară în PMAN: Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ au urcat pe scenă # UNIMEDIA
De ziua orașului Chișinău, pe scena din PMAN au evoluat mai mulți artiști. Astfel printre invitați s-a regăsit Zinaida Julea, Cătălin Josan și Igor Cuciuc.
00:00
Nicușor Dan: Nu există pericolul ca Moldova să fie atacată de Rusia. Explicaţia preşedintelui român # UNIMEDIA
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română.
Acum 24 ore
22:30
D'Angelo a murit marți, 14 octombrie, după o luptă lungă și curajoasă cu cancerul, relatează CNN, cu referire la un comunicat transmis de familia interpretului.
22:10
La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # UNIMEDIA
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site - stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat.
21:20
Piața criptomonedelor a fost lovită, la sfârșitul săptămânii trecute, de o prăbușire fulgerătoare, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu noi tarife vamale pentru importurile din China, relatează CNN.
21:20
La doi ani de la creare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # UNIMEDIA
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site - stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat.
21:10
La un pas de fotoliile de deputați: Ce urmează, după ce Curtea Constituțională va valida alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește joi în ședință pentru a examina dosarele transmise de Comisia Electorală Centrală privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, care s-au desfășurat pe 28 septembrie 2025. Magistrații Înaltei Curți vor decide asupra validării scrutinului. Abia după aceasta, noul Parlament se va putea întruni în ședință pentru a-și alege organele de conducere și a forma fracțiunile.
20:50
Nicușor Dan: Nu există pericolul ca Moldova să fie atacată de Rusia. Explicaţia preşedintelui # UNIMEDIA
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română.
20:40
Serviciul 112 din Moldova va fi integrat în rețeaua europeană: Ce se schimbă pentru cetățeni # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat în cadrul unui parteneriat cu România. Un acord în acest sens a fost semnat între ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, general dr. ing. Ionel-Sorinel Vasilca.
20:20
Zdg: Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca. Detalii din biografia lui Alexandru Munteanu # UNIMEDIA
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”, scrie zdg.md.
20:10
Românii au fost intervievați privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, în cadrul unui sondaj organizat de către INSCOP Research. Conform rezultatelor publicate, peste jumătate dintre români au o părere bună despre scrutinul de peste Prut, scrie digi24.ro.
19:50
(foto) Imagini apocaliptice din Fâșia Gaza: Întreaga regiune a fost făcută una cu pământul, în doi ani de război # UNIMEDIA
După doi ani de război, Fâșia Gaza a fost făcută una cu pământul. Infrastructura și vegetația au fost distruse în totalitate, relatează euronews.ro.
19:40
Statistică îngrijorătoare: Rata mortalității printre tinerii din Europa de Est a explodat, în ultimii ani. Care ar fi principalele cauze # UNIMEDIA
Rata mortalității în rândul tinerilor în Europa de Est a crescut în ultimul deceniu, relatează Politico, citat de Hotnews.ro. Printre cauzele de deces – consumul de droguri, suicidul, dezastrele naturale și războiul.
19:20
„Mi-au umplut inima de bucurie”: Reacția moldoveanului Vasile Mălai după momentul inedit de la Vocea României # UNIMEDIA
În ediția din 10 octombrie a emisiunii Vocea României, Vasile Mălai a întors toate scaunele și i-a făcut pe cei cinci antrenori să plângă cu una dintre piesele lui Smiley. Momentul său a devenit viral și a adunat zeci de mii de comentarii de apreciere, scrie protv.ro.
19:10
(video) Recean și-a anunțat plecarea imediat după alegeri? Băluțel: A fost decizia sa personală # UNIMEDIA
Șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, susține că plecarea lui Dorin Recean era cunoscută după alegerile Parlamentare. „A fost decizia lui persoanală, iar noi trebuie să o respectăm și trebuie să ne obișnuim că, în sfârșit, în politica din Moldova, lumea nu se mai ține de funcții”, a declarat Băluțel, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV.
18:50
(galerie foto) „Această scenă va rămâne în inima mea”: Moldoveanca Leo Ciobu, în top cinci mondial la Olympia 2025 # UNIMEDIA
Culturista Leo Ciobu din Republica Moldova a obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională Olympia Wellness 2025. Sportiva s-a clasat pe locul cinci cu un total de 25 de puncte. „Aceasta e scena care cu siguranță va rămâne în inima mea”, a scris moldoveanca.
18:40
(galerie foto) Cum arată cea mai luxoasă închisoare din lume, aflată chiar în Europa: Deținuții trăiesc ca într-un resort de 5 stele, merg la plajă și joacă tenis # UNIMEDIA
Pe o insulă îndepărtată, acoperită de pini, aflată în largul coastelor Norvegiei, se află o închisoare cum nu mai există alta. Închisoarea Bastoy, adesea numită „cea mai luxoasă închisoare din lume”, este situată într-un colț idilic cunoscut drept „Insula Diavolului”, departe de celulele întunecoase și condițiile dure care definesc, în mod obișnuit, detenția, potrivit Daily Express, citat de presa română.
18:30
(live) „La mulți ani, Chișinău”. Atmosferă incendiară în PMAN: Frații Advahov au urcat pe scenă # UNIMEDIA
Potrivit programului anunțat de Primăria Chișinău, pe scena din PMAN vor evolua mai mulți artiști. Zinaida Julea, Cătălin Josan și Igor Cuciuc, printre invitați. Urmărește concertul live pe UNIMEDIA.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.