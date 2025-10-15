Sens giratoriu în construcție la Drochia și drum reabilitat la Telenești
Provincial, 15 octombrie 2025 11:10
În scopul îmbunătățirii siguranței și fluidității traficului rutier în orașul Drochia, pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 32, echipele de muncitori desfășoară lucrări de amenajare a unui sens giratoriu. În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, după care va urma aplicarea stratului de
• • •
Acum 10 minute
11:10
Acum 30 minute
11:00
Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Futsal din Moldova (LPFM) s-a desfășurat ieri 13 octombrie, având pe ordinea de zi mai multe subiecte importante privind activitatea organizației. Prin votul delegaților unanim, Alexandru Golban a fost ales președinte al Asociației Obștești „Liga Profesionistă de Futsal din Moldova", iar Vladimir Colbasiuc a fost desemnat secretar general al
11:00
În cele 6 localități din țară, unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, vor fi organizate, în total, 21 de secții de votare. Cele mai multe secții de vot vor fi deschise în orașul Leova, raionul Leova – 10 la număr. În comuna Natalievca, raionul Fălești vor fi deschise 4 secții de votare, în comuna
11:00
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 bănuiți reținuți, 53 de candidați cercetați # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de
10:50
La Ialoveni s-a discutat despre siguranța comunitară și s-au semnat acorduri între poliție și instituțiile educaționale # Provincial
În incinta Primăriei Ialoveni s-a desfășurat ședința Consiliului de Siguranță Comunitară în cadrul căreia Vasile Postică, Șeful SP1 Ialoveni, comisar principal, unde a adus la cunoștință celor prezenți situația infracțională pe perioada anului 2025 și a prezentat raportul de analiză a sondajelor efectuate în rândul locuitorilor orașului Ialoveni. Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, a menționat
Acum o oră
10:40
12 salvatori din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare # Provincial
Douăsprezece salvatori din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD). Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Direcției Căutare-Salvare nr. 2 au finalizat cu succes cursul de instruire pentru paramedici. Studiile specializate s-au desfășurat pe parcursul a cinci săptămâni, în incinta Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 2 din
10:40
Locuitorii din Vatra, Cruzești, Ghidighici, Brăila și Humulești – felicitați de Primăria Chișinău de hram # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, le-a transmis La Mulți Ani tuturor locuitorilor din suburbiile Vatra, Cruzești, Ghidighici și din satele Brăila și Humulești, care sărbătoresc astăzi hramul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului". „Echipa Primăriei municipiului Chișinău, alături de viceprimarii, Olga Ursu și Ilie Ceban, le-a transmis locuitorilor cele mai sincere urări de sănătate, liniște, pace, belșug și
10:40
A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025. Bărbat din Bălți, trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală # Provincial
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23.09.2025 (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună
10:40
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje
09:40
La 10 octombrie 2025, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a desfășurat mai multe vizite în teren în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova". Au participat reprezentanți ai beneficiarului – Consiliului Raional Leova, antreprenorul și
07:50
Astăzi, 14 octombrie, 194 de localități din țară își sărbătoresc Hramul. În acest context, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să mențină ordinea și siguranța publică. Evitați consumul de alcool și comportamentul agresiv; Supravegheați în permanență copiii și bunurile personale; Parcați regulamentar și nu blocați căile de acces; În caz de urgență, apelați 112. Poliția va fi prezentă în
13 octombrie 2025
23:00
Ministerul Culturii anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 369 din 3 octombrie 2025, prin care este aprobată Instrucțiunea privind procedura de înființare, strămutare și desființare a monumentelor de for public. Această instrucțiune explică, pas cu pas, cum trebuie aplicată legea privind monumentele de for public, astfel încât orice modificare — amplasare, strămutare sau desființare
17:20
Poliția Națională informează că, în contextul evenimentelor dedicate Hramului orașului Chișinău, marcat la 14 octombrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație în centrul capitalei. Pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi suspendat traficul rutier începând de astăzi, 13 octombrie – ora 22:00,
17:00
De Hramul Orașului Chișinău, în centrul urbei vor avea loc târguri ale producătorilor autohtoni și ale meșterilor populari # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 14 octombrie 2025, de Hramul orașului Chișinău, în centrul capitalei vor fi desfășurate diverse activități comerciale menite să consolideze comunicarea dintre producătorii autohtoni și consumatori. Astfel, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor A. Pușkin și str. V. Alecsandri vor fi organizate activității comerciale cu preparate la grătar,
17:00
(FOTO) Festivalul „Hangul de la Sofia” a adus din nou bucuria tradițiilor în raionul Drochia # Provincial
Duminică, 12 octombrie, în scuarul Casei de Cultură din satul Sofia, raionul Drochia, s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Festivalului de dansu și cântec folcloric „Hangul de la Sofia", eveniment ce a reunit numeroase colective artistice și iubitori ai folclorului autentic. La manifestare a participat Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a adresat un
17:00
16:40
Edineț a participat la proiectul european SPARK pentru soluții de mobilitate urbană verde și eficientă # Provincial
Echipa Primăriei municipiului Edineț a participat, alături de partenerii din Alba Iulia și alte 7 regiuni europene, la primul eveniment interregional al proiectului SPARK Project – Inspiring Smart Mobility, Together, organizat în inima Transilvaniei. "Au fost trei zile pline de idei, dezbateri și vizite de studiu, unde am analizat exemple concrete de mobilitate urbană inteligentă
16:30
Între 14 și 19 octombrie, Chișinăul devine scena unei adevărate sărbători a teatrului european: are loc cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional Shakespeare la Chișinău – „United Shakespeare", organizat de Teatrul Fără Nume, cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova. După succesul primei ediții, festivalul revine într-un format extins, reunind artiști, regizori, critici, shakespearologi și
16:20
Pe data de 12 octombrie, satul Văleni a găzduit o frumoasă manifestare dedicată toamnei și tradițiilor locale – „Ziua Roadelor – Toamna pe Mahala", un eveniment care a adunat întreaga comunitate într-o atmosferă de bucurie, recunoștință și unitate. La eveniment au fost prezenți Ion Groza, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Pavel Groza, președintele raionului Cahul,
16:20
128 din cele 130 de instituții de educație timpurie din orașul Chișinău sunt conectate la sursa centralizată de agent termic # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că 128 din cele 130 de instituții de educație timpurie din orașul Chișinău sunt conectate la sursa centralizată de agent termic. Pe parcursul zilei de luni urva să fie conectată IET nr. 125 din sectorul Ciocana, care a avut o defecțiune tehnică la rețeaua internă de termoficare, ceea ce nu a permis
16:20
Un nou spațiu modern pentru elevii de la programul dual inaugurat la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică # Provincial
Elevii care urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor beneficia de un nou spațiu modern, amenajat special pentru a-i sprijini în procesul educațional și a îmbunătăți condițiile de trai ale elevilor. Etajul 4 al căminului nr. 1 a fost complet renovat și dotat cu mobilier nou și
16:20
La data de 12 octombrie curent, Palatul de Cultură din municipiul Cahul a găzduit un turneu de tenis de masă, organizat de Consiliul Raional Cahul în parteneriat cu AO „Asociația Amatorilor de Tenis de Masă Cahul". La eveniment au fost prezenți președintele raionului Cahul, Pavel Groza, și reprezentanți ai Serviciului Tineret și Sport, în frunte
16:10
Centrul de Sănătate Pelinia – dotat cu dispozitive medicale performante cu susținerea CNAM # Provincial
Centrul de Sănătate Pelinia din raionul Drochia a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect susținut financiar din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 191 de mii de lei, dintre care peste
16:10
ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți" informează cetățenii despre modificările graficelor de circulație a unor rute de troleibuz: La solicitarea primăriei și a locuitorilor satului Sadovoe, a fost modificat orarul troleibuzului nr. 11, conform graficului anexat. A fost adăugat câte un troleibuz suplimentar pe rutele nr. 2, nr. 3 și nr. 10, conform graficelor anexate.
16:00
Curtea de Conturi a participat la Conferința privind sistemul de management al calității auditului, desfășurată la Sarajevo # Provincial
În perioada 7–9 octombrie 2025, la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat Conferința privind sistemul de management al calității auditului (SoAQM), organizată de Curtea de Conturi a Bosniei și Herțegovinei, în parteneriat cu Inițiativa SIGMA, sub egida Rețelei instituțiilor supreme de audit (ISA) din țările candidate și potențial candidate la Uniunea Europeană. La eveniment au
16:00
Concursul „Noutatea anului 2025” în cadrul expoziției Moldagrotech: Ce premii sunt oferite # Provincial
În cadrul expoziției Moldagrotech, care va avea loc în perioada 16-19 octombrie curent, se va desfășura tradiționalul Concurs „Noutatea anului", eveniment menit să evidențieze și să promoveze cele mai moderne echipamente și tehnologii destinate creșterii eficienței muncii și dezvoltării afacerilor agricole din Republica Moldova. Concursul se desfășoară la următoarele categorii: Tehnică, utilaje și echipamente agricole
15:50
O tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de țigarete a fost contracarată de polițiștii de frontieră în comun cu funcționării vamali. În seara zilei de 9 octombrie curent, în punctul de trecere a frontierei Ungheni (feroviar), pentru efectuarea formalităților de ieșire din Republica Moldova s-a prezentat trenul internațional „Chișinău–București". În urma controlului
15:50
Autoritățile publice locale, în localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi, vor stabili locuri pentru afișajul electoral # Provincial
Autoritățile administrației publice locale din unitățile teritorial-administrative, unde pe data de 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, au obligația să stabilească și să asigure un minim de locuri speciale de afișaj electoral, precum și un minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii. Conform legislației, termenul este de 3 zile până la data începerii
15:50
Comuna Logăn
14:50
Două vieți au fost salvate în mod remarcabil de către echipa de asistență medicală urgentă specializată Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a Substației de Asistență Medicală Urgentă Bălți, în urma unor intervenții de resuscitare cardio-respiratorie reușite, efectuate în aceeași zi. Primul caz a avut loc în dimineața zilei de 11 octombrie, la ora 10:51, când Dispeceratul […] Post-ul Două persoane resuscitate și salvate de echipa medicală TIM Bălți apare prima dată în Provincial.
14:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, […] Post-ul De Hramul orașului Chișinău, transportul public municipal va circula în regim special apare prima dată în Provincial.
14:20
Concurs deschis pentru selectarea localităților care vor beneficia de sisteme moderne de apă potabilă # Provincial
Începând de astăzi, 13 octombrie 2025, și până la 12 noiembrie 2025, MIDR desfășoară concursul de identificare, evaluare și selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”. Pentru participare la concurs sunt eligibile autoritățile publice locale de nivelul I, care vor depune dosarele în format fizic la sediul Agenției […] Post-ul Concurs deschis pentru selectarea localităților care vor beneficia de sisteme moderne de apă potabilă apare prima dată în Provincial.
14:10
Evacuarea deșeurilor din jurul platformelor de colectare trebuie efectuată fără plată suplimentară. Î.M. „DRCD Bălți” – trasă la răspundere # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează publicul despre rezultatele analizei activității Î.M. „DRCD Bălți” în domeniul colectării și evacuării deșeurilor menajere, precum și despre măsurile întreprinse pentru asigurarea respectării legislației în vigoare și a obligațiilor contractuale ale întreprinderii. Conform prevederilor Contractului privind prestarea serviciului de interes economic general, încheiat între Consiliul municipal Bălți și Î.M. „DRCD Bălți” […] Post-ul Evacuarea deșeurilor din jurul platformelor de colectare trebuie efectuată fără plată suplimentară. Î.M. „DRCD Bălți” – trasă la răspundere apare prima dată în Provincial.
13:40
Miercuri, 15 octombrie, va avea loc ședința CMC, unde va fi prezentat pentru a opta oară bugetul pentru 2025. „În pofida încercărilor de a bloca activitatea Primăriei, aceasta se desfășoară normal, iar proiectele și programele sunt implementate conform planului”, a precizat Primarul General, Ion Ceban. De asemenea, a mai adăugat edilul, municipalitatea pregătește bugetul pentru […] Post-ul Bugetul municipal 2025, prezentat a opta oară în ședința CMC din 15 octombrie apare prima dată în Provincial.
13:20
La Vatra a fost inaugurat primul parc public, un loc frumos, cu spații pentru copii și maturi, zone de relaxare, o parcare și, în curând, un monument dedicat eroilor. La invitația Primarului orașului Vatra, Denis Danila, edilul capitalei, Ion Ceban, a participat la inaugurarea noului parc public al localității. „Mă bucur că oamenii vor avea […] Post-ul (FOTO) Primul parc public – inaugurat la Vatra apare prima dată în Provincial.
13:20
S-au jucat meciurile etapei a 4-a a Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Rezultatele meciurilor din 12 octombrie: Grupa C: ATF Ungheni – AFR Fălești 3-1 […] Post-ul Cupa Moldovei la fotbal amator. Rezultatele etapei 4 apare prima dată în Provincial.
12:50
Leonard Saca – premiat cu Trofeul Recunoștinței de Primarul orașului Ialoveni pentru performanțele sale sportive # Provincial
Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, i-a oferit tânărului fotbalist Leonard Saca Trofeul Recunoștinței, în semn de înaltă apreciere pentru performanțele sale sportive de excepție și pentru contribuția la promovarea imaginii orașului Ialoveni în țară și peste hotare. Originar din Ialoveni, Leonard Saca evoluează în prezent la prestigiosul club FC Barcelona (Spania) și este jucător al […] Post-ul Leonard Saca – premiat cu Trofeul Recunoștinței de Primarul orașului Ialoveni pentru performanțele sale sportive apare prima dată în Provincial.
12:40
Peste 134 mln. lei – în bugetul de stat în primul semestru al anului! International Tobacco – unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova # Provincial
International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova, ocupând locul 2 la plata accizelor în prima jumătate a anului 2025, cu o contribuție de 134,3 milioane de lei – conform datelor oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat. International Tobacco se află pe locul doi în topul contribuabililor din industria tutunului, după Tutun […] Post-ul Peste 134 mln. lei – în bugetul de stat în primul semestru al anului! International Tobacco – unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
12:20
Modernizarea programelor universitare cu profil agricol, conform standardelor Uniunii Europene, este esențială pentru pregătirea Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) continuă evaluarea curriculumului pentru domeniile agricol și zootehnic. Necesitatea alinierii programelor de studii superioare agricole la cerințele și standardele europene este determinantă pentru formarea specialiștilor […] Post-ul UTM modernizează programele universitare agricole pentru a le alinia la standardele UE apare prima dată în Provincial.
12:10
Circa 1.000.000 țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță o captură de aproape 1.000.000 țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși Mercedesul Actros ar fi fost pretins gol, totuși oamenii legii au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 […] Post-ul Circa 1.000.000 țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România apare prima dată în Provincial.
11:40
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, catalizator al investițiilor private în sectorul agroalimentar # Provincial
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar din Republica Moldova. Prin mecanismele de subvenționare, fermierii și antreprenorii din mediul rural reușesc să-și extindă investițiile, să modernizeze afacerile și să devină mai competitivi și mai rezilienți în fața provocărilor economice […] Post-ul Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, catalizator al investițiilor private în sectorul agroalimentar apare prima dată în Provincial.
11:40
Dorin Recean prim-ministru în exercițiu, pleacă din viața politică și publică. Deși a primit propunerea, el a refuzat noul mandat de prim-ministru al Republicii Moldova, informează PROVINCIAL. În cadrul unei conferințe de presă comună a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a premierului Dorin Recean – Igor Grosu a anunțat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) i-a […] Post-ul Dorin Recean se retrage din politică și refuză un nou mandat de premier apare prima dată în Provincial.
11:10
Republica Moldova marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre # Provincial
Astăzi marcăm Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre — o zi care ne reamintește cât de important este să fim pregătiți, informați și uniți în fața provocărilor naturii și ale timpului în care trăim. În acest an, această zi are pentru Republica Moldova o semnificație deosebită. Pentru prima dată, țara noastră are o Strategie […] Post-ul Republica Moldova marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre apare prima dată în Provincial.
11:10
Ieri, 12 octombrie, în etapa a 10-a a Ligii Naționale feminine, sezonul 2025/26, au fost programate două meciuri. Actuala campioană a Moldovei, Agarista – CSF Anenii Noi 2020, a fost învinsă de FC Zimbru, scor 2-1. Partida dintre CF Nistru-Cioburciu și Real Succes-ȘS-11 s-a încheiat cu scorul de 4-1, în favoarea gazdelor. Rezultatele meciurilor etapei a 10-a a […] Post-ul Fotbal feminin. Rezultatele etapei a 10-a a Ligii Naționale, ediția 2025/26 apare prima dată în Provincial.
11:10
Două minore au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. Incidentul a fost înregistrat în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:51. Potrivit primelor informații, în urma exploziei, două fete în […] Post-ul Două minore rănite în urma exploziei unei butelii de gaz la Nisporeni apare prima dată în Provincial.
11:00
Trei adolescente au încetat să fie exploatate sexual, după reținerea și condamnarea la 10 ani închisoare a unei tinere, care le traficase # Provincial
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată în 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță condamnarea la 10 ani închisoare a unei tinere pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău. Faptele au avut loc începând cu anul 2018, atunci când însăși condamnata avea doar 15 ani. Totuși, aceasta le-a […] Post-ul Trei adolescente au încetat să fie exploatate sexual, după reținerea și condamnarea la 10 ani închisoare a unei tinere, care le traficase apare prima dată în Provincial.
11:00
Energocom: toate sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie # Provincial
SA Energocom clarifică situațiile privind lipsa informațiilor de facturare în avans în noile facturi emise de companie. Energocom menționează că toate sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie. „Situația este legată de procesul de tranziție a serviciilor de furnizare de la SA Moldovagaz către SA Energocom, iar integrarea completă a datelor […] Post-ul Energocom: toate sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie apare prima dată în Provincial.
10:50
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, fruntași ai Mișcării Alternativa Națională, deputați aleși pe lista Blocului ALTERNATIVA, vor merge în Parlament. Anunțul dat a fost făcut de Ion Ceban, primarul capitalei, în cadrul ședinței serviciilor operative ale Primăriei municipiului Chișinău. „Doamnele Ursu și Cutasevici, cel mai probabil, vor reprezenta Primăria Chișinău […] Post-ul Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari apare prima dată în Provincial.
10:40
Pe 10 octombrie 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți, a avut loc Adunarea Generală a Tinerilor, organizată cu scopul de a încuraja participarea activă a tinerilor la viața publică și la procesul decizional local. Evenimentul a reunit zeci de tineri activi, lideri ai organizațiilor de tineret, elevi și studenți din municipiu, care au discutat despre […] Post-ul Tinerii din Bălți s-au reunit la Adunarea Generală a Tinerilor apare prima dată în Provincial.
10:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor în mai multe localități din raioanele Cantemir și Ungheni, și anume: – pe 13 octombrie – în […] Post-ul Consultații stomatologice gratuite pentru copii în raioanele Cantemir și Ungheni apare prima dată în Provincial.
