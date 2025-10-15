Erik Swenson: „Nu prețul contează pentru noi, ci valoarea”
Curentul.md, 15 octombrie 2025 11:10
Showroom-ul Miele Experience Centre, un format comercial unic pentru electrocasnicele de clasă premium, a fost deschis la Chișinău, iar la lansare a fost prezent directorul de export Miele, Eric Svenson. Într-un interviu exclusiv pentru Logos Press, acesta a vorbit despre motivele extinderii, realitățile pieței și de ce Miele a avut un interes investițional. LP: – […]
• • •
Acum 10 minute
11:10
Acum o oră
10:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională: Ne-au scos din alegeri fără o decizie definitivă, iar candidații au fost eliminați abuziv # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” a sesizat astăzi Curtea Constituţională în problema excluderii arbitrare din alegeri, fără decizie definitivă. În sesizarea depusă, se menţionează că Partidului Republican „Inima Moldovei” i-a fost interzisă participarea la procesul electoral printr-o măsură provizorie, fără o hotărâre definitivă, fără probe clare și fără respectarea dreptului la apărare. „Această limitare s-a aplicat […]
Acum 2 ore
10:10
Eva Romanciuc este primul bebeluș care s-a născut de Hramul Orașului Chișinău în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut în această zi de sărbătoare. Cu această ocazie, Primarul General, Ion Ceban, i-a urat micuței multă sănătate și bucurii, […]
09:40
Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală: Promitea 15 mii de lei celor care vor vota „corect” # Curentul.md
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23.09.2025 (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună […]
Acum 4 ore
09:10
Atenție, șoferi! Traficul rutier, suspendat total pe str. Nicolae Costin, în perioada 15–18 octombrie # Curentul.md
Suspendarea traficului rutier pe str. Nicolae Costin, în perioada 15–18 octombrie 2025Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 15–18 octombrie 2025, traficul rutier va fi suspendat total pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane și în intervalul orar 09:00–19:00, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație. Pe 15 octombrie 2025, traficul va fi suspendat pe tronsonul […]
Acum 24 ore
13:10
PAS îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către Președinta Maia Sandu. Ulterior, după formarea fracțiunilor parlamentare, PAS va înainta candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. „După constituirea fracțiunilor […]
11:50
Meteorologii anunță Cod galben de înghețuri pentru 15–16 octombrie. Noaptea și dimineața se vor înregistra înghețuri la sol și izolat în aer, de până la –2°C.
Ieri
10:10
Maia Sandu: Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață. Ei sunt adevărata sa comoară # Curentul.md
Preşedinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru locuitorii capitalei cu prilejul Hramului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă. Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie […]
09:30
Autoritățile publice locale, în localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi, vor stabili locuri pentru afișajul electoral # Curentul.md
Autoritățile administrației publice locale din unitățile teritorial-administrative, unde pe data de 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, au obligația să stabilească și să asigure un minim de locuri speciale de afișaj electoral, precum și un minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii. Conform legislației, termenul este de 3 zile până la data începerii […]
09:10
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1 miliard de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 06 – 10 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1 miliard de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
13 octombrie 2025
17:10
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei va inaugura expoziția de fotografie Thomas Kellner. Fațete ale orașului # Curentul.md
Expoziția prezintă seria Fațetele orașului – Omagiu lui August Sander, în cadrul căreia Kellner expune peste 60 de portrete fotografice. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect în desfășurare început în 2023, prin care artistul își propune să fotografieze aproximativ 1% din populația orașului german Siegen – în jur de 1.056 de persoane. Selecția este […]
17:00
Curtea de Conturi a participat la Conferința privind sistemul de management al calității auditului, desfășurată la Sarajevo # Curentul.md
În perioada 7–9 octombrie 2025, la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat Conferința privind sistemul de management al calității auditului (SoAQM), organizată de Curtea de Conturi a Bosniei și Herțegovinei, în parteneriat cu Inițiativa SIGMA, sub egida Rețelei instituțiilor supreme de audit (ISA) din țările candidate și potențial candidate la Uniunea Europeană. La eveniment au […]
16:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, […]
16:10
Un bărbat din Fălești, condamnat la închisoare pentru încălcarea ordinului de protecție emis de instanță # Curentul.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse în contextul unui caz de violență în familie. La data de […]
15:40
Serviciul Vamal a colectat peste 716 milioane de lei la buget, într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 6 – 12 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 716,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 31,1 miliarde lei. Totodată, în perioada 6 – 12 octombrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse […]
15:10
Circa 1.000.000 de țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Doi bărbați – reținuți # Curentul.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape 1.000.000 de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 […]
14:40
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii că procesul de conectare la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025–2026 este în plină desfășurare. Conectarea la serviciile de termoficare se realizează la solicitarea gestionarului imobilului sau a administratorului blocului locativ, care reprezintă locatarii. Pentru a beneficia de energie termică, administratorul trebuie să depună o solicitare de […]
14:10
Igor Grosu i-a mulțumit lui Dorin Recean: Împreună am reușit să trecem prin momente complicate pentru țara noastră # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru că au muncit împreună, informează CURENTUL. „Îți mulțumesc, Dorine, pentru echipa pe care am format-o în acești doi ani și jumătate. A fost o onoare să muncim cot la cot. Împreună am reușit să trecem prin momente complicate […]
13:00
International Tobacco – pe locul doi în topul contribuabililor din industria tutunului: A plătit accize 134,3 milioane de lei în primul semestru al anului curent! # Curentul.md
International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova, ocupând locul 2 la plata accizelor în prima jumătate a anului 2025, cu o contribuție de 134,3 milioane de lei – conform datelor oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat. International Tobacco se află pe locul doi în topul contribuabililor din industria tutunului, după Tutun […]
12:40
Andrei Năstase, despre Strategia LGBTIQ+ a Comisiei Europene: „Libertatea nu poate fi despărțită de responsabilitate. Copilăria trebuie protejată, nu ideologizată” # Curentul.md
Andrei Năstase — apărător al drepturilor omului, avocat, fost Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, a constatat că „Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, lansată recent de Comisia Europeană, ridică o întrebare de o sensibilitate profundă: dacă și la ce vârstă poate un minor să își aleagă singur genul? Dezbaterile europene ating tot mai des teme […]
12:10
Maia Sandu: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați” # Curentul.md
Președintele Maia Sandu i-a adresat mulțumiri lui Dorin Recean pentru că a făcut parte din echipa guvernamentală. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida […]
11:30
Dorin Recean prim-ministru în exercițiu, pleacă din viața politică și publică. Deși a primit propunerea, el a refuzat noul mandat de prim-ministru al Republicii Moldova, informează CURENTUL. Anunțul a fost făcut alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
PLDM solicită guvernării PAS să clarifice public care este poziția R. Moldova față de Strategia UE pentru Egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030 # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) urmărește cu îngrijorare și interes evoluția discuțiilor la nivelul Uniunii Europene privind adoptarea Strategiei pentru Egalitatea LGBTIQ+ pentru anii 2026–2030: „această inițiativă, deși prezentată ca un demers în favoarea drepturilor omului, ridică serioase întrebări în raport cu principiile moralei creștine, dar și constituționale ale Republicii Moldova”, informează CURENTUL. Potrivit […]
10:30
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici vor merge în Parlament # Curentul.md
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, fruntași ai Mișcării Alternativa Națională, deputați aleși pe lista Blocului ALTERNATIVA, vor merge în Parlament. Anunțul dat a fost făcut de Ion Ceban, primarul capitalei, în cadrul ședinței serviciilor operative ale Primăriei municipiului Chișinău. „Doamnele Ursu și Cutasevici, cel mai probabil, vor reprezenta Primăria Chișinău […]
10:10
Bilanțul săptămânii la CNA: un bărbat, reținut pentru trafic de influență, și bunuri de peste 8 milioane de lei – puse sub sechestru # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, cooperare internațională, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 2500 de […]
09:50
Vor fi anunțate decizii importante: Dorin Recean și igor Grosu vor susține o conferință comună # Curentul.md
Astăzi, 13 octombrie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, vor susține o conferință de presă. Subiectul conferinței nu a fost anunțat. Evenimentul de presă va avea loc la sediul Parlamentului Republicii Moldova începând cu ora 11:00.
09:20
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei – parte componentă a Blocului Alternativa l, a convocat Consiliul Politic Național. Printre subiectele principale discutate în cadrul ședinței CPN au fost rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și formatul activității reprezentanților PDCM în Parlamentul Republicii Moldova (în cazul validării rezultatelor de către Curtea Constituțională a Moldovei). În rezultatul […]
09:10
(INTERVIU) Viorel Godea: Creşterea volumului lucrărilor de construcţii, ce se atestă acum, va juca un rol decisiv în stabilizarea pieţei imobiliare # Curentul.md
Interviu cu Viorel Godea, Director general al companiei „Lagmar” Î: Dle Godea, am intrat în ultimul trimestru al anului 2025. Putem face deja unele concluzii preliminare despre cum a fost acesta pentru domeniul construcţiilor? V.G.: Noi încă nu avem datele statistice oficiale pentru trimestrul trei, dar cred că, atunci când ele vor fi făcute publice, […]
12 octombrie 2025
09:10
Fermierii, profesioniștii și publicul larg sunt așteptați, la ediția de toamnă a expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” # Curentul.md
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla expoziție „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a). Evenimentul va reuni peste două sute de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. Tematica ediției din acest an acoperă toate domeniile sectorului agroindustrial, de la construcția […]
11 octombrie 2025
09:10
Cea mai mare expoziție agricolă din Moldova „FARMER 2025” va avea loc la Centrul Internațional de Expoziții „MoldExpo”, în perioada 16 – 19 octombrie 2025. În cadrul acestei expoziții, vizitatorii vor putea descoperi noile SUV-uri chinezești cu tehnologii moderne – în culori și versiuni diferite. „Tehnologiile avansate ale industriei auto, care au cucerit deja Asia […]
10 octombrie 2025
17:20
Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară, iar alți peste 1.000 urmează să finalizeze validarea # Curentul.md
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3.000 lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare. Programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani o indemnizație lunară […]
16:40
Inflația în Republica Moldova a crescut cu 0,1% în septembrie: scumpiri la carburanți și servicii de învățământ # Curentul.md
Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum s-au majorat față de: luna august 2025 cu 0,1% (indicele lunar al prețurilor de consum a constituit 100,1%); luna decembrie 2024 cu 4,9% (indicele prețurilor de consum de la începutul anului curent a constituit 104,9%); luna septembrie 2024 cu 6,9% (indicele prețurilor de consum în ultimele 12 luni a constituit 106,9%). Inflația lunară În luna septembrie 2025 […]
16:10
Filat: „Discuțiile în jurul personajului Plahotniuc sunt exagerate și mult prea multe” # Curentul.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, a comentat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, informează CURENTUL. „Eu nu am nici o treabă cu venirea lui acasă. Și apropo, aici este o situație, tot aud pe unul, pe altul, a venit, a revenit. A fost adus acasă! Asta este o diferență foarte mare. […]
15:30
Un cetățean irakian, anunțat în căutare internațională a fost extrădat în Republica Moldova # Curentul.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova își reconfirmă angajamentul față de respectarea legalității și transparenței la frontieră, transmițând un mesaj de fermitate: toate acțiunile sunt analizate cu atenție, iar respectarea legii este un principiu esențial pentru siguranța cetățenilor. La data de 9 octombrie, în punctul de trecere a frontierei „Leușeni – Albița”, autoritățile moldovene au […]
14:40
Igor Grosu, în vizită la București: „Sunt sigur că ne vom alătura României în familia europeană” # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri, la București, s-a întâlnit cu liderul USR în Camera Deputaților, Bogdan-Ionel Rodeanu, Cătălin Drulă, vicepreședinte al Camerei Deputaților, liderul USR în Senatul României, Ștefan Pălărie, și senatorul USR Cristian Ghinea, informează CURENTUL. Discuțiile au fost despre cooperarea dintre Parlamentele Republicii Moldova și României și necesitatea menținerii unei legături trainice odată […]
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Astfel, în ultimele două săptămâni, prețurile la principalele produse petroliere au scăzut gradual cu aproximativ 2% la benzină și 1,75% la motorină. Reducerea ușoară […]
14:20
Expert, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: În UE nu există așa măsuri restrictive # Curentul.md
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie electorală și a constatat că în statele europene, nemijlocit Germania, Franța, Spania, România, nu au fost excluse partide din cursa electorală pe motiv că s-ar presupune că formațiunile au încălcat anumite prevederi. De altfel, limitarea temporară a activității partidelor nu […]
13:40
ASP anunță zi liberă pe 14 octombrie în Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender # Curentul.md
Cu prilejul Hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe data de 14 octombrie, Agenția Servicii Publice informează că, pentru subdiviziunile teritoriale din localitățile menționate, ziua de 14 octombrie 2025 va fi declarată zi de odihnă. Solicitanții de servicii se pot adresa la centrele multifuncționale din alte localități […]
13:10
Socialiștii reacționează la declarațiile comuniștilor: „Decizia privind fracțiunile va fi luată la prima ședință a Parlamentului” # Curentul.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu o reacție la declarațiile făcute de liderul Partidului Comuniștilor referitor la formarea unei fracțiuni parlamentare separate. PSRM precizează că formațiunea se află în prezent în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată, iar ulterior cauza urmează să fie examinată în cadrul ședinței […]
12:00
Dmitri Torner: În alegerile parlamentare s-au constatat o mulţime de devieri, situaţii anormale, care arată că starea democraţiei în Moldova lasă mult de dorit # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, fost candidat la parlamentare, a venit cu câteva concluzii pe marginea alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Și prima sa concluzie importantă este că „aceste alegeri, din păcate, nu au fost o competiţie a programelor, ideilor şi soluţiilor pentru gravele probleme cu care se […]
11:20
La editura „Tipo Moldova” din Iași, Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei epoci” # Curentul.md
La editura „Tipo Moldova” din Iași, Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei epoci”, ținut, scris în perioada anilor 1969-2022. Notele, confesiunile încep încă din perioada de studenție (octombrie 1969), când autorul studia la anul trei jurnalism (USM). De altfel, în 2000, Leo Butnaru a publicat volumul diaristic „Student pe timpul rinocerilor”, iar […]
11:20
Petr Vlah: Autonomia Găgăuză traversează o perioadă destul de complicată, dar de maximă responsabilitate. De alegerea la scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei # Curentul.md
Petr Vlah, fost candidat la alegerile parlamentare, constată că în scurt timp urmează să aibă loc alegeri în Adunarea Populară a Găgăuziei și că „aceste alegeri au o însemnătate aparte, care le fac diferite de toate scrutinele de acest fel ce au avut loc anterior. Astfel, pe lângă faptul că în aceste alegeri vor fi […]
11:10
Biblioteca Națională marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o expoziție aniversară # Curentul.md
Pentru a marca 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Biblioteca Națională a Moldovei organizează expoziția cu genericul „„Regina Maria – singura regină a României Mari”, care va ilustra personalitatea legendarei suverane, cea care continuă să ne dăruiască lecții despre frumos, diplomație, sacrificiu, curaj, patriotism. Regina Maria a scris proză, poezie, literatură […]
10:40
CCIA trage un dublu semnal de alarmă: corupție în mass-media și progrese limitate în combaterea fraudei financiare # Curentul.md
Comitetul Consultativ Independent Anticorupție a elaborat un nou raport privind corupția în sectorul media din Republica Moldova și a evaluat implementarea recomandărilor din Raportul nr. 1 „Republica Offshore. Analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, de asigurări și financiar din Republica Moldova”. CCIA a publicat astăzi, 10 octombrie 2025, un […]
10:40
Combinatul de Vinuri „Cricova” – simbol al vinului moldovenesc, laureat al „Marelui Premiu” la Ziua Națională a Vinului # Curentul.md
Combinatul de Vinuri „Cricova” a fost distins cu „Marele Premiu” în domeniul vinificației în cadrul celei de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care a avut loc în Republica Moldova în perioada 4-5 octombrie 2025. La eveniment au participat peste 100 de companii vinicole și producători de vinuri. „Marele Premiu” obținut de „Cricova” este […]
10:10
UCIP IFAD, în colaborare cu Rețeaua Națională de Dezvoltare LEADER și Grupurile de Acțiune Locală, a lansat Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice: 2 mii de fermieri din zone rurale vulnerabile vor primi echipamente agricole. 2 mii de agricultori, în special tineri, femei, fermieri cu venituri reduse, din familii monoparentale sau familii cu […]
09:40
Moldova accelerează tranziția energetică în sectorul rezidențial: peste 500.000 m² de locuințe vor fi renovate până în 2027 # Curentul.md
Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova, desfășurat la Chișinău, a evidențiat importanța procesului de reorganizare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu (APC) și promovarea soluțiilor de eficiență energetică, facilitând accesul la finanțare pentru renovarea blocurilor locative. Forumul a reunit peste 170 de participanți – reprezentanți ai autorităților publice, lideri ai asociațiilor de proprietari, experții, organizații […]
09:10
Republica Moldova a devenit cel de-al 37- lea stat participant la EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță), marcând un nou pas important în consolidarea poziției țării în domeniul super computerizare și al tehnologiilor digitale de vârf. Aderarea țării noastre la EuroHPC reprezintă o etapă majoră în direcția integrării într-o rețea europeană de […]
9 octombrie 2025
17:10
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii că, începând cu data de 10 octombrie 2025, vor intra în vigoare modificările privind completarea Declarației TVA, cu scopul de a optimiza procesul și de a facilita depunerea corectă a dării de seamă menționate. Pentru punerea în aplicare a acestor modificări, în data de 9 octombrie, între orele 17:00-19:00, […]
16:40
Vlad Filat: Dorin Recean trebuie să rămână prim-ministru pentru că trebuie să rezolve multitudinea de probleme generate de guvernul PAS # Curentul.md
Ex-premierul Vlad Filat afirmă că Dorin Recean trebuie să rămână în funcția de prim-ministru: „nu pentru că ar fi fost un premier bun, ci pentru că el este cel care trebuie să rezolve multitudinea de probleme generate de guvernul PAS aflat sub conducerea sa. Este firesc ca cel care a creat problemele să fie și cel […]
