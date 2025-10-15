Primarului Odesei, Ghenadi Truhanov, i-a fost retrasă cetățenia ucraineană

Veridica.md, 15 octombrie 2025 11:00

Serviciul de Securitate l-a acuzat că are cetățenie rusă și „deține un pașaport internațional valabil din țara agresoare”, lucru pe care acesta l-a negat în mod constant.

Acum 10 minute
11:10
Control coordonat la PTF Sculeni Veridica.md
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat.
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:20
Atac rusesc cu peste 100 de drone asupra Ucrainei Veridica.md
Donald Trump s-a declarat "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin.
Acum 4 ore
09:00
Guvernul Recean, în ultima ședință. Până la învestirea unui nou cabinet, acesta va avea atribuții limitate Veridica.md
Odată cu validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, mandatul actualului Guvern se consideră încheiat, iar activitatea acestuia se va limita la gestionarea treburilor publice curente.
07:40
Trump anunţă un nou atac asupra unei ambarcaţiuni în largul Venezeuelei Veridica.md
Preşedintele american susţine că şase traficanţi de droguri au fost ucişi în atac.
Acum 6 ore
06:20
Hamas execută în stradă presupuși colaboratori cu Israelul Veridica.md
Luptătorii grupării teroriste palestiniene îşi reimpun controlul asupra Fâşiei Gaza.
Acum 12 ore
22:30
Moscova ar trebui să le plătească peste un sfert de miliard de euro victimelor georgiene ale războiului din 2008 Veridica.md
Media occidentale, care difuzează știrea, recunosc că este puțin probabil ca rușii să dea banii.
Acum 24 ore
18:20
Israelul suspendă redeschiderea punctului de frontieră Rafah Veridica.md
Hamas nu a predat toate trupurile neînsufleţite ale ostaticilor israelieni morţi în captivitate.
18:10
Trei membri ai unui grup paramilitar, condamnați pentru masacrul de la Strpci Veridica.md
Membri ai comandoului „Osvetnici” - Răzbunătorii, aceștia au participat la asasinarea a 20 de civili bosniaci.
17:50
Candidatul opoziției își proclamă victoria în alegerile prezidențiale din Camerun Veridica.md
Potrivit legii, proclamarea rezultatului nu poate fi făcută înainte de anunțul Consiliului Constituțional.
15:40
Armata rusă ar fi atacat în sudul Ucrainei un convoi ONU cu ajutoare umanitare Veridica.md
Acesta transporta un lot de 800 de colete individuale, „care conțineau articole esențiale pentru vârstnici, femei și fete”.
14:00
Zilele Filmului Românesc la Chişinău Veridica.md
Sunt pe afiș și cele mai importante pelicule ale anului, semnate de regizori cunoscuţi, între care și basarabeanul Igor Cobileanski.
13:40
PAS îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al R. Moldova Veridica.md
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, cu o carieră în investiții și educație internațională, dar fără experiență politică, va fi desemnat de PAS drept candidat pentru funcția de premier.
13:20
Noile reguli de acces ale Pentagonului, respinse de presa americană Veridica.md
Media acuză că regulile actualizate încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la libertatea de exprimare.
13:10
Majoritatea germanilor sprijină reintroducerea serviciului militar obligatoriu Veridica.md
Armata obligatorie a fost suspendată în Germania în 2011.
12:50
Ce moştenire economică lasă Dorin Recean? Veridica.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că se retrage din politică „din motive personale”, că nu va conduce viitorul Guvern și că nici nu va rămâne deputat în noul Legislativ.
12:20
Cristina Gherasimov, în vizită oficială la Bruxelles pentru discuții privind etapele pregătitoare deschiderii negocierilor Veridica.md
Vicepremiera pentru Integrare Europeană are programate întrevederi bilaterale cu oficiali europeni de rang înalt, printre care comisari europeni, reprezentanți ai Direcției Generale pentru Vecinătate și eurodeputați.
12:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE ignoră acordul de pace ruso-american pentru a continua războiului din Ucraina Veridica.md
UE și Ucraina sabotează negocierile de pace dintre Rusia și SUA, fiind interesate de prelungirea războiului, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:40
CSJ menține sancțiunea CEC: „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare publică timp de un an Veridica.md
Hotărârea vine după ce Curtea de Apel Centru anulase, pe 9 octombrie, decizia CEC de a priva partidul de alocațiile bugetare pentru un an.
Ieri
10:20
Biden și Clinton l-au lăudat pe Trump pentru contribuția la negocierea armistițiului din Gaza Veridica.md
Ieri, în Egipt, a fost semnat un acord de încetare a focului, prima parte a planului american de pace între Israel și Hamas.
10:10
R. Moldova prelungește termenul pentru finalizarea vetting-ului magistraților până la sfârșitul anului 2026 Veridica.md
Potrivit ministrei Justiției Veronica Mihailov-Moraru, decizia a fost luată din cauza complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare.
13 octombrie 2025
21:00
De ce i-a acordat Putin o medalie fiului directorului adjunct al CIA? - [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Oficialii Kremlinului plănuiesc să extragă bani din Occident pentru Africa
17:10
Trump i-a cerut preşedintelui israelian grațierea lui Benjamin Netanyahu Veridica.md
Premierul Israelului este judecat, din 2020, pentru mai multe fapte de corupţie.
14:50
Raport STRATCOM: R. Moldova este ținta unei campanii sofisticate și persistente de manipulare informațională orchestrată de Federația Rusă Veridica.md
Potrivit raportului, atacurile nu mai sunt izolate, ci parte a unui ecosistem industrializat de influență malignă, în care sunt implicate rețele de conturi false, platforme de Telegram controlate, ferme de boți, tehnici de micro-targetare și materiale fabricate, inclusiv deepfake-uri și scurgeri false.
14:00
Un american, un francez şi un canadian au câştigat premiul Nobel pentru Economie Veridica.md
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au fost premiaţi pentru că "au explicat creșterea economică axată pe inovare".
13:40
AUR (opoziția naționalistă) ocupă primul loc în opţiunile electoratului român Veridica.md
Ar mai trece pragul electoral de 5 procente doar componentele guvernului cvadripartit, declarat pro-european.
13:10
Echipa naţională de fotbal a României a învins dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1-0 Veridica.md
Românii au marcat golul la ultima fază a meciului.
13:00
Regiunea transnistreană, iarăși în impas energetic, din cauza Moscovei Veridica.md
Regiunea transnistreană aproape că a rămas fără gaze naturale, apă caldă și energie electrică. De asemenea, locuitorii suportă cu greu frigul din case, din cauza că nu au căldură, iar temperaturile de afară sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului.
13:00
Submarinul rusesc Novorossiisk, depistat în largul coastei Franței Veridica.md
Acesta este capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr.
13:00
Maia Sandu, după plecarea lui Recean: „A fost omul potrivit într-o perioadă grea” Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru conducerea Guvernului în „ani complicați”, subliniind rolul acestuia în gestionarea crizelor, întărirea instituțiilor statului și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
12:50
Medici în exod: Povestea chirurgului toracic din Republica Moldova care vindecă România Veridica.md
Dr. Ruslan Șcarăbnîi este chirurg toracic și profesează în unul din cele mai căutate spitale oncologice private din România. De la nordul țării, din Bălți, până în inima Bucureștiului, tânărul medic și-a croit drumul singur.
12:20
Reacţii internaţionale după eliberarea ostaticilor israelieni Veridica.md
Donald Trump afirmă că războiul s-a încheiat.
11:30
Dorin Recean se retrage din funcția de prim-ministru al R. Moldova Veridica.md
El a anunțat că va depune și mandatul de deputat PAS și va reveni la proiectele sale private.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Kremlinul acuză Chișinăul de ostilitate după adoptarea noii strategii de apărare Veridica.md
Dmitri Peskov, avertizează că Republica Moldova comite „o greșeală gravă” prin desemnarea Rusiei ca principală amenințare la adresa securității naționale.
10:20
Ucraina asigură că nu va viza civilii ruși dacă va primi rachete Tomahawk Veridica.md
Volodimir Zelenski negociază cu SUA furnizarea acestui tip de rachete, cu rază lungă de acțiune.
10:00
DEZINFORMARE: NATO transformă Republica Moldova într-o bază de aprovizionare a Kievului Veridica.md
Occidentul încearcă să transforme Republica Moldova într-o bază din spatele frontului pentru aprovizionarea Ucrainei, în timp ce Chișinăul își intensifică cooperarea cu NATO, în pofida statutului de neutralitate a țării, susține propaganda rusă.
09:40
R. Moldova și Țările de Jos își consolidează cooperarea în domeniul apărării Veridica.md
Ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său neerlandez, Ruben Brekelmans, s-au întâlnit la Chișinău pentru discuții despre securitate și cooperare.
09:20
Primii ostatici israelieni din Gaza au fost predați Crucii Roșii Veridica.md
Donald Trump va face o vizită scurtă, azi, în Israel.
08:40
Sebastien Lecornu a prezentat noul guvern al Franței Veridica.md
Acesta este compus din politicieni și tehnicieni puțin cunoscuți publicului larg și proveniți din societatea civilă.
12 octombrie 2025
16:10
Salvatorii români caută încă doi ucraineni rătăciți prin Munţii Maramureşului Veridica.md
Unul e accidentat.
15:40
Sondaj: 55% dintre români nu vor ca Bucureștiul să trimită trupe în statul vecin în situaţia în care Federaţia Rusă ar ataca Republica Moldova Veridica.md
Pericolul ca Rusia să atace, intenţionat, România este perceput ca fiind mic/foarte mic/inexistent de 58% dintre intervievaţi, 33% susţin că este mare/foarte mare şi 9% nu ştiu/nu răspund.
14:00
Schimburi de focuri între forțele armate pakistaneze și afgane Veridica.md
Zeci de militari ai ambelor state și-au pierdut viața în timpul luptelor.
13:30
Iranul nu-și va normaliza relațiile cu Israelul „niciodată” Veridica.md
Teheranul spune că Acordurile Abraham sunt o „înșelătorie” și o trădare a cauzei palestiniene.
10:50
Cuba neagă implicarea sa în războiul din Ucraina Veridica.md
Departamentul de Stat al SUA afirmă că are informații despre cubanezi care luptă alături de forțele rusești în Ucraina.
10:00
Alegeri prezidențiale în Camerun Veridica.md
Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat.
09:30
Summit de pace pentru Gaza, mâine, în Egipt, prezidat de Trump și Sisi Veridica.md
Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineață.
11 octombrie 2025
18:50
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: Nu ne putem permite să fim mai lenți decât cei care vor să ne distrugă libertatea Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu, care a susținut un discurs la ceremonia prilejuită de de a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, a îndemnat la acțiuni comune și cât mai rapide pentru apărarea democrațiilor în fața pericolelor majore care amenință nu doar Moldova, ci și Europa.
17:20
Luni, grevă pe aeroporturile de la Roma Veridica.md
Sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare - check-in şi controale de securitate, precum şi perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.
17:00
Mii de polonezi au manifestat, sâmbătă, la Varșovia împotriva „imigrației ilegale” și a politicii europene în domeniu Veridica.md
Și președintele naționalist Karol Nawrocki, și premierul centrist Donald Tusk, mult mai maleabil la solicitările Bruxellesului, se opun primirii de noi refugiați.
14:00
Noi întreruperi de curent în Ucraina, după atacurile armatei ruse Veridica.md
Mai bine de un milion de locuințe au fost private de electricitate în ultimele două zile.
