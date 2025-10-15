LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025

08:30

Pământul a atins primul prag „catastrofal” legat de emisiile de gaze cu efect de seră, în timp ce recifele de corali se află acum într-un proces aproape ireversibil de distrugere, ceea ce ar putea amenința mijloacele de trai a sute de milioane de oameni, potrivit unui nou raport realizat de Universitatea din Exeter și cercetători […] Articolul Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul prag climatic ce ar putea produce pagube catastrofale apare prima dată în SafeNews.