LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025
SafeNews, 15 octombrie 2025 11:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025
• • •
Acum 5 minute
11:10
FOTO // Peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție privind eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 reținuți și 53 de candidați cercetați # SafeNews
Peste 50 de percheziții au fost efectuate într-un dosar ce vizează o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Suspecții ar fi cerut și primit între 500 și 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice necesare obținerii permisului de conducere. În urma acțiunilor, […]
11:10
LIVE // Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău
Acum 15 minute
11:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025 # SafeNews
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025
Acum 30 minute
10:50
VIDEO // Atac terorist în Ecuador: o mașină a explodat lângă un mall. O persoană a murit și mai multe au fost rănite # SafeNews
Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a anunțat marţi procuratura ţării. Un al doilea vehicul care conţinea explozibili a fost găsit în apropiere, dar nu a detonat şi a fost neutralizat imediat, a declarat ministrul de […]
Acum o oră
10:40
Andrei Strah își încetează, începând de astăzi, activitatea în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, în urma unei cereri de demisie depuse recent. Premierul Dorin Recean i-a mulțumit lui Andrei Strah pentru contribuția adusă în cadrul executivului, evidențiind în mod special colaborarea sa cu autoritățile publice locale. „Îi urăm succes lui Andrei și îi […]
10:30
Partidul „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională, contestând excluderea sa din alegeri # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" a depus astăzi, 15 octombrie, o sesizare la Curtea Constituţională, reclamând excluderea sa arbitrară din procesul electoral, fără o decizie definitivă și fără respectarea dreptului la apărare. Potrivit comunicatului oficial, excluderea partidului s-a bazat pe o măsură provizorie aplicată fără probe clare și fără o hotărâre judecătorească definitivă, în baza unei […]
Acum 2 ore
10:10
FOTO // Incendiu puternic într-un depozit de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje # SafeNews
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de marți într-un depozit de producere a brichetelor din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. La fața locului au fost mobilizate patru echipaje de salvatori și pompieri, care au constatat […]
10:00
LIVE // Ultima ședință a Guvernului condusă de Prim-ministrul Dorin Recean
09:50
R. Moldova a înregistrat cea mai mare creștere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi # SafeNews
Înmătriculările de autoturisme noi în Europa și Asia Centrală au crescut vertiginos în ultimii ani, determinate de cererea rezistentă a consumatorilor și de ratele scăzute de deținere a autoturismelor în întreaga regiune, susține Banca Mondială în raportul Europa și Asia Centrală, „Locuri de muncă și prosperitate", ediția de toamnă 2025, transmite SafeNews.md cu referire la Mold-street.com. […]
09:40
Vladimir Putin luptă pentru viața lui, spune ministrul de externe al Estoniei: „Face exact ceea ce a făcut Stalin” # SafeNews
Margus Tsahkna, 49 de ani, ministrul eston de externe, avertizează Europa cu privire la planurile de război ale lui Vladimir Putin. Într-un interviu exclusiv pentru Bild, diplomatul de la Tallinn descrie o imagine sumbră a agresiunii ruse și subliniază că „liderul de la Kremlin se luptă pentru viața lui". Margus Tsahkna subliniază că președintele rus […]
09:30
Promitea până la 15 000 de lei alegătorilor din Bălți pentru a influența votul la alegeri. Un bărbat, trimis în judecată pentru corupere electorală # SafeNews
Un bărbat din municipiul Bălți a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a oferit bani mai multor persoane pentru a le determina să voteze un anumit candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit procurorilor, inculpatul a acționat împreună cu alte persoane, într-o schemă organizată de corupere electorală. Faptele au avut loc între […]
Acum 4 ore
09:10
La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # SafeNews
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site – stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat, transmite SafeNews.md cu referire […]
08:50
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani a fost arestat de polițiștii de frontieră italieni pe Aeroportul „Giuseppe Verdi" din Parma, imediat după ce a coborât din avion. Potrivit Poliției din Parma, bărbatul figura pe lista persoanelor urmărite internațional de Interpol și era căutat din 2013, după ce a fost condamnat de un […]
08:50
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri dimineaţa la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 […]
08:30
Vulcanul Mount Lewotobi Laki-laki, din provincia East Nusa Tenggara, Indonezia, a erupt miercuri, aruncând cenușă vulcanică până la 10 kilometri înălțime, a anunțat agenția națională de vulcanologie, determinând autoritățile să ridice nivelul de alertă la maxim. Conform Agenției Geologice, citată de Reuters, erupția a avut loc la ora locală 1:35 a.m. și a durat aproximativ nouă […]
08:20
Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană # SafeNews
Balerinul Serghei Polunin a fost lăsat fără cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial emis pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev. Balerinul premiat, originar din regiunea Herson – una dintre cele mai devastate regiuni de războiul Rusiei împotriva Ucrainei – deținea anterior cetățenia ucraineană, pe lângă cea rusă și sârbă, anunță Kyiv Independent. Serghei Polunin, […]
Acum 24 ore
16:40
După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia # SafeNews
Într-un moment în care negocierile Ucrainei cu Rusia, susținute de Donald Trump, par să aibă tot mai puține șanse de reușită, Kievul crede că a găsit o oportunitate de a face ceea ce dorește de ceva vreme: să ceară și să primească mai multe arme, pentru a-și consolida poziția în raport cu Moscova, scrie New York […]
16:30
Starship, cea mai mare rachetă construită vreodată de Elon Musk, zboară în spaţiu şi apoi aterizează cu succes, într-un nou test reuşit # SafeNews
Cea mai mare rachetă construită vreodată – Starship -, dezvoltată de întreprinderea americană SpaceX a lui Elon Musk cu scopul de a fi trimisă pe Lună şi Marte, a efectuat un nou zbor reuşit, dar care ar putea să nu fie suficient pentru a-i reduce la tăcere pe critici, în contextul în care experţi îşi […]
15:50
O navă cargo chineză a ajuns în premieră în Marea Britanie prin Oceanul Arctic, înjumătățind timpul de traversare # SafeNews
O navă cargo chineză a finalizat în premieră o călătorie prin Oceanul Arctic către un port din Marea Britanie, ajungând la destinație la jumătate din timpul obișnuit de tranzit pentru vehiculele electrice și panourile solare pe care China le exportă în Europa, transmite agenția Xinhua, citată de Reuters. Călătoria inaugurală a navei „Istanbul Bridge", care era estimată […]
15:30
Noi reguli pentru migranți și studenții străini care merg în Marea Britanie: examen scris și oral pentru a primi viză # SafeNews
Migranții care doresc să lucreze în Marea Britanie vor trebui, începând din ianuarie, să demonstreze cunoștințe avansate de limba engleză, echivalente nivelului A-level, potrivit noilor reguli anunțate de ministrul de interne Shabana Mahmood, conform The Telegraph. Ministrul de interne Shabana Mahmood a decis ridicarea standardului actual, de la nivelul GCSE (nivel inferior), la nivelul A, […]
15:10
Un convoi umanitar ONU, atacat de Rusia cu drone şi artileria în Herson, în sudul Ucrainei # SafeNews
Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o "minune" faptul că nicio persoană nu a fost rănită, relatează AFP. Potrivit guvernatorului, patru vehicule albe – cu sigla ONU – care transportau mai multe tone […]
15:00
Chișinăul, în creștere: capitala a depășit 720 de mii de locuitori, dar se confruntă cu provocări majore # SafeNews
Municipiul Chișinău continuă să fie principalul pol de atracție pentru tinerii din întreaga țară, înregistrând o creștere demografică de aproape 8% în ultimii zece ani. Potrivit datelor recensământului din 2024, în capitală locuiesc oficial 720 de mii de oameni. Totuși, în fiecare zi, numărul real al celor prezenți în oraș ajunge la aproape un milion, […]
14:40
VIDEO // Celebrele Black Hawk, transformate în elicoptere fără pilot ce pot transporta și roiuri de drone. Cum funcționează # SafeNews
Sikorsky a prezentat sistemul aerian fără pilot S70, denumit și UHawk, care elimină complet pilotul dintr-un vechi elicopter Black Hawk UH-60L și transforma practic elicopterul într-o dronă de mari dimensiuni. Compania americană a anunțat marți că a transformat un elicopter UH-60L Black Hawk în S-70UAS U-Hawk, „un sistem aerian autonom (UAS) versatil, care are cu […]
14:10
Kadîrov a primit a 36-a medalie de când a început războiul din Ucraina. Pentru ce a fost decorat dictatorul cecen # SafeNews
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov , a primit medalia de gradul I „Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor în Rusia". El însuși a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Premiul i-a fost înmânat de către primul vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agricole, președintele Asociației fermierilor și cooperativelor agricole din Rusia (AKKOR), […]
14:00
Curtea de Apel taie pretențiile financiare ale unui angajat al BNM, fost învinuit în Laundromat # SafeNews
Șeful adjunct al Departamentului reglementare și autorizare de la Banca Națională a Moldovei (BNM), Vladimir Țurcanu, va primi doar 75.000 de lei drept prejudicii morale și cheltuieli de judecată în urma unei decizii a Curții de Apel Centru din 9 octombrie. Vladimir Țurcanu a fost achitat în ianuarie 2023, împreună cu foști șefi ai băncii […]
13:40
Trei frați și-au aruncat în aer casa în timp ce erau evacuați, ucigând 3 polițiști și rănind alți 15, în Italia: „Un masacru” # SafeNews
Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei. Alţi 13 pompieri şi poliţişti au fost răniţi, potrivit Agerpres. Incidentul s-a produs în comuna Castel D'Azzano, la sud de oraşul Verona. Conform primelor informaţii, reprezentanţii forţelor de ordine au intervenit pentru […]
13:20
FSB îl acuză pe primul premier al lui Vladimir Putin de tentativă de preluare violentă a puterii într-un dosar cu numeroase nume cunoscute # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți că a deschis un dosar penal împotriva fostului premier Mihail Kasianov, a disidentului Mihail Hodorkovski, și a altor fondatori ai Comitetului Anti-război din Rusia, o organizație a opozanților ruși din exil, pe care îi acuză de tentativă de preluare violentă a puterii și organizarea unei […]
13:00
ULTIMA ORĂ // Igor Grosu confirmă: PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru # SafeNews
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va înainta candidatura economistului Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, imediat ce vor fi validate mandatele de deputat de către Curtea Constituțională și convocată prima ședință a noului Parlament de către președinta Maia Sandu. „După constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura […]
12:50
Jaf armat, la Cimișlia. Autostopist din Ucraina, amenințat cu pistolul și jefuit de zeci de mii de lei # SafeNews
Un ucrainean a fost jefuit de zeci de mii de lei, după ce a fost amenințat cu pistolul de un șofer și pasagerul său. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, în orașul Cimișlia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă […]
12:40
Panică în Japonia după apariția unui „monstru” în râu: Ce au găsit autoritățile la fața locului # SafeNews
Locuitorii din Kyoto au avut parte de o sperietură serioasă după ce o creatură de mari dimens
12:30
Cel puţin 64 de persoane au murit, iar alte 65 au fost date dispărute în urma unor ploi torenţiale în mai multe state în centrul şi estul Mexicului, anunţă Guvernul, relatează AFP. Victimele şi cele mai importante pagube se concentrează în statele Veracruz (est), Hidalgo şi Puebla (centru), a anunţat şefa Protecţiei Civile, Laura Velázquez. Cele […] Articolul Cel puţin 64 de morţi şi 65 de dispăruţi în Mexic, în urma unor ploi diluviene apare prima dată în SafeNews.
12:20
Deținutul de la Pruncul, care și-a încercat norocul în libertate, reținut în a patra zi de căutări. Unde l-au localizat autoritățile # SafeNews
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe data de 10 octombrie 2025, a fost depistat și reținut în dimineața zilei de astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul […] Articolul Deținutul de la Pruncul, care și-a încercat norocul în libertate, reținut în a patra zi de căutări. Unde l-au localizat autoritățile apare prima dată în SafeNews.
12:20
SURSE // Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică # SafeNews
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior […] Articolul SURSE // Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică apare prima dată în SafeNews.
12:00
Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie. E primul preşedinte dintr-o ţară UE care ajunge la închisoare # SafeNews
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie la penitenciarul La Santé din Paris. Va fi plasat cel mai probabil în regim de izolare, dar în condiții de izolare din motive de securitate, potrivit Le Figaro. Pe 25 septembrie, un tribunal din Paris l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru asociere de tip […] Articolul Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie. E primul preşedinte dintr-o ţară UE care ajunge la închisoare apare prima dată în SafeNews.
12:00
Zelenski se întâlneşte vineri cu Trump, la Casa Albă. Subiectul crucial discutat de cei 2 lideri # SafeNews
Președintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere. Președintele american a răspuns „cred, da” la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe președintele ucrainean […] Articolul Zelenski se întâlneşte vineri cu Trump, la Casa Albă. Subiectul crucial discutat de cei 2 lideri apare prima dată în SafeNews.
11:30
Se lasă frigul! Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Vezi cât de jos coboară temperaturile # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri. Avertizarea este valabilă pentru perioada 15-16 octombrie. Potrivit SHS, în această perioadă, pe întreg teritoriul R. Moldova, în orele nocturne și ale dimineții, se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de –1…–2°C. Pe parcursul săptămânii, temperaturile aerului vor crește […] Articolul Se lasă frigul! Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Vezi cât de jos coboară temperaturile apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO // Propagandistul-șef al Kremlinului critică tacticile militare ale lui Vladimir Putin: „De ce să «eliberăm» Ucraina când o putem distruge și reconstrui?” # SafeNews
Vladimir Soloviov, 61 de ani, a sugerat o nouă strategie militară pentru Ucraina. Într-o tiradă bizară la televiziunea de stat rusă, propagandistul-șef al lui Vladimir Putin a propus distrugerea completă a țării cu rachete și cu drone, urmată de reconstrucție. Vladimir Soloviov moderează emisiunea „Seara cu Vladimir Soloviov” pe canalul de stat Russia-1 din 2012. […] Articolul VIDEO // Propagandistul-șef al Kremlinului critică tacticile militare ale lui Vladimir Putin: „De ce să «eliberăm» Ucraina când o putem distruge și reconstrui?” apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:10
Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață pe strada Otovasca din Capitală. Potrivit primelor informații, o mașină s-a răsturnat după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism marca Volkswagen. Imaginile de la fața locului arată intervenția promptă a pompierilor și echipajelor medicale, care au venit pentru a acorda primul ajutor persoanelor implicate […] Articolul FOTO // Accident grav în capitală: O mașină s-a răsturnat în urma impactului violent apare prima dată în SafeNews.
10:40
Vicepremierul Cristina Gherasimov, în vizită oficială la Bruxelles pentru a discuta parcursul european al Republicii Moldova # SafeNews
Vicepremierul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, efectuează o vizită oficială de trei zile la Bruxelles, unde participă la o serie de evenimente și întrevederi de nivel înalt dedicate extinderii Uniunii Europene și integrării europene a Moldovei. Pe agenda oficialului moldovean se află participarea la reuniunea Grupului de lucru pentru extindere și țările […] Articolul Vicepremierul Cristina Gherasimov, în vizită oficială la Bruxelles pentru a discuta parcursul european al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ziua de muncă de 13 ore. O propunere legislativă controversată paralizează din nou Grecia # SafeNews
O grevă națională de 24 de ore va paraliza Grecia marți, în timp ce angajații din sectorul public și privat protestează împotriva unei controversate legi care, dacă va fi adoptată, ar permite zile de muncă de 13 ore, relatează The Greek Reporter. Aceasta este a doua grevă la nivel național în tot atâtea săptămâni, în […] Articolul Ziua de muncă de 13 ore. O propunere legislativă controversată paralizează din nou Grecia apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un bărbat care era anunțat ca fiind dispărut de mai multe zile a fost găsit zăcând fără suflare pe un câmp. Descoperirea macabră a avut loc ieri, în jurul orei 10:00, în extravilanul localității Văsieni, raionul Telenești, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă […] Articolul Crimă la Telenești. Bărbat ucis și lăsat să zacă mai multe zile pe un câmp apare prima dată în SafeNews.
10:10
Sărbătoare cu profundă încărcătură spirituală pentru creștinii ortodocși: Acoperământul Maicii Domnului este celebrat astăzi # SafeNews
Creștinii ortodocși din întreaga lume marchează astăzi sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului – un moment de rugăciune și reflecție, cu o semnificație aparte mai ales în Republica Moldova. Considerată una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, sărbătoarea aduce în prim-plan imaginea Maicii Domnului ca protectoare a celor credincioși. Numeroase lăcașuri de cult din Moldova […] Articolul Sărbătoare cu profundă încărcătură spirituală pentru creștinii ortodocși: Acoperământul Maicii Domnului este celebrat astăzi apare prima dată în SafeNews.
09:50
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat că Ucraina poate învinge Rusia cu sprijinul NATO, al Statelor Unite și al Uniunii Europene, fără a fi nevoie de trupe străine. Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Poroșenko a afirmat că Ucraina trebuie să se integreze mai mult în alianțele occidentale și a solicitat solidaritatea continuă din […] Articolul Ucraina poate învinge Rusia fără trupe străine, afirmă fostul președinte Petro Poroșenko apare prima dată în SafeNews.
09:40
Președinta Maia Sandu, mesaj emoționant de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care-l iubesc” # SafeNews
Chișinăul își sărbătorește astăzi ziua, iar cu această ocazie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de suflet adresat locuitorilor capitalei. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă”, a scris șefa statului […] Articolul Președinta Maia Sandu, mesaj emoționant de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care-l iubesc” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Curtea Supremă a menținut sancțiunea CEC pentru „Democrația Acasă”. Partidul va rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an # SafeNews
Ieri, 13 octombrie, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a examinat recursurile împotriva deciziei Curții de Apel Centru din 9 octombrie, prin care a fost anulată sancțiunea Comisiei Electorale Centrale (CEC) aplicată Partidului „Democrația Acasă”, condusă de Vasile Costiuc, transmite SafeNews.md cu referire la ZdG.md. CSJ, prin completul format din magistrații Stela Procopciuc, Oxana Parfeni și […] Articolul Curtea Supremă a menținut sancțiunea CEC pentru „Democrația Acasă”. Partidul va rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an apare prima dată în SafeNews.
09:10
Un inginer californian și pasionat de grădinărit a câștigat marele premiu la un concurs anual de cântărire a dovlecilor din nordul Californiei, după ce a cultivat un dovleac uriaș, care cântărea 1.064 kilograme. Brandon Dawson, din Santa Rosa, California, a obținut victoria luni la cea de-a 52-a ediție a Campionatului Mondial de Cântărire a Dovlecilor, […] Articolul Bărbatul care a câştigat concursul pentru cel mai mare dovleac: 1.000 kg apare prima dată în SafeNews.
08:50
Chișinăul își sărbătorește Hramul cu fast: concerte, tradiții și artiști îndrăgiți pe scena din PMAN. Află programul manifestărilor # SafeNews
Marți, 14 octombrie, capitala Republicii Moldova îmbracă straie de sărbătoare pentru a marca Hramul orașului Chișinău, printr-un program complex de activități religioase și artistice, organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Sărbătoarea va începe dis-de-dimineață, la ora 08:00, cu Liturghia de Hram oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. De la ora 10:00, va avea loc inaugurarea […] Articolul Chișinăul își sărbătorește Hramul cu fast: concerte, tradiții și artiști îndrăgiți pe scena din PMAN. Află programul manifestărilor apare prima dată în SafeNews.
08:50
Floarea-cadavru, care miroase a carne putrezită, a dispărut de la o grădină botanică din Germania. „Furtul lui David ne afectează profund” # SafeNews
Una dintre atracțiile Grădinii Botanice Rombergpark din Dortmund, Germania, a dispărut subit, relatează Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Această plantă deosebită înflorește foarte rar și deși miroase îngrozitor în acel moment, atrage mii de vizitatori, potrivit publicației germane. Planta, botezată „David”, atrage numeroși curioși în Grădina Botanică Rombergpark. Însă, de miercuri, floarea rară a fost luată de […] Articolul Floarea-cadavru, care miroase a carne putrezită, a dispărut de la o grădină botanică din Germania. „Furtul lui David ne afectează profund” apare prima dată în SafeNews.
08:30
Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul prag climatic ce ar putea produce pagube catastrofale # SafeNews
Pământul a atins primul prag „catastrofal” legat de emisiile de gaze cu efect de seră, în timp ce recifele de corali se află acum într-un proces aproape ireversibil de distrugere, ceea ce ar putea amenința mijloacele de trai a sute de milioane de oameni, potrivit unui nou raport realizat de Universitatea din Exeter și cercetători […] Articolul Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul prag climatic ce ar putea produce pagube catastrofale apare prima dată în SafeNews.
08:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două persoane din vestul Ucrainei, pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare. „Aceştia s-au dovedit a fi bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 […] Articolul Zece agenţi ai Rusiei, arestaţi în Odesa şi Liov pentru operaţiuni de sabotaj apare prima dată în SafeNews.
