/VIDEO/ Ultima ședință a Guvernului Recean. Ce a declarat premierul despre Alexandru Munteanu: „Mi-a fost profesor”
TV8, 15 octombrie 2025 11:00
/VIDEO/ Ultima ședință a Guvernului Recean. Ce a declarat premierul despre Alexandru Munteanu: „Mi-a fost profesor”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
11:10
Acum 15 minute
11:00
Acum o oră
10:40
10:30
Acum 2 ore
10:00
09:20
Acum 4 ore
08:20
07:40
Acum 6 ore
07:10
Acum 12 ore
23:30
23:10
23:00
22:40
Acum 24 ore
22:10
21:40
21:00
20:40
20:10
19:40
19:10
18:10
17:40
17:10
16:50
16:20
15:30
14:50
14:20
13:50
13:10
13:00
12:30
12:00
Ieri
11:10
10:50
10:30
10:00
09:10
08:10
07:40
13 octombrie 2025
23:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.