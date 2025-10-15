Val de urgențe de Hram: 28 de pacienți între viață și moarte la Institutul de Medicină Urgentă

16:10

După doi ani de război, Israelul şi Hamasul palestinian au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele american declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La anunţarea acestui acord, o undă de bucurie … The post Israel și Hamas au ajuns la un acord de armistițiu în Gaza. Ostaticii ar urma să fie eliberați luni, a anunțat Trump first appeared on ZUGO. Articolul Israel și Hamas au ajuns la un acord de armistițiu în Gaza. Ostaticii ar urma să fie eliberați luni, a anunțat Trump apare prima dată în ZUGO.