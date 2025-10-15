Alexandru Golban, reales președinte al Ligii Profesioniste de Futsal din Moldova

12:40

International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova, ocupând locul 2 la plata accizelor în prima jumătate a anului 2025, cu o contribuție de 134,3 milioane de lei – conform datelor oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat. International Tobacco se află pe locul doi în topul contribuabililor din industria tutunului, după Tutun […] Post-ul Peste 134 mln. lei – în bugetul de stat în primul semestru al anului! International Tobacco – unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.