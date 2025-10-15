Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Vladimir Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană

11:20

Două mașini au fost avariate după ce s-au tamponat marți dimineața, 14 octombrie, pe strada Otovasca, intersecție cu Podul Înalt din Capitală. În urma impactului, unul dintre autovehicule s-a răsturnat. Potrivit poliției, un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui Renault, în timpul deplasării și în circumstanțe care urmează a fi stabilite de […] Articolul VIDEO Accident chiar de Hramul orașului Chișinău. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.