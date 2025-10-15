Pepiniera Panteleiciuc din Briceni: acolo unde pământul prinde viață prin muncă și pasiune

19:20

Primăria Cimișlia, cu sprijinul proiectului european iMERMAID, a făcut pași importanți în combaterea poluării cu pesticide din apele din apropiere. Au fost identificate urme de Glyphosat, însă apa din fântâna arteziană este sigură pentru consum. Lacul din apropiere a fost izolat de animale, iar soluții moderne de purificare sunt deja luate în considerare pentru restaurarea completă a ecosistemului. Cu sprijinul iMERMAID, au fost testate tehnologii inovatoare pentru un mediu mai curat și sănătos. Autoritățile locale din Republica Moldova sunt eligibile să aplice pentru proiecte finanțate de UE și să se alăture consorțiilor de proiecte de cercetare din cadrul programului Horizon Europa, cu o rată de finanțare de 100%.