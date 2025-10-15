SUA au retras vizele pentru șase străini din cauza comentariilor făcute despre moartea lui Charlie Kirk

10:40

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior...