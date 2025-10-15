Anglia, prima echipă europeană calificată la Campionatul Mondial 2026: Ungaria strică petrecerea lui Cristiano Ronaldo

Anglia, prima echipă europeană calificată la Campionatul Mondial 2026: Ungaria strică petrecerea lui Cristiano Ronaldo

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8