Anglia, prima echipă europeană calificată la Campionatul Mondial 2026: Ungaria strică petrecerea lui Cristiano Ronaldo
TV8, 15 octombrie 2025 09:20
Anglia, prima echipă europeană calificată la Campionatul Mondial 2026: Ungaria strică petrecerea lui Cristiano Ronaldo
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
Acum 2 ore
08:20
Acum 4 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
23:30
23:10
23:00
22:40
22:10
21:40
21:00
Acum 24 ore
20:40
20:10
19:40
19:10
18:10
17:40
17:10
16:50
16:20
15:30
14:50
14:20
13:50
13:10
13:00
12:30
12:00
11:10
10:50
10:30
10:00
Ieri
09:10
08:10
07:40
13 octombrie 2025
23:30
22:50
22:20
21:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.