(foto) Orașul a primit cel mai frumos dar: Primul bebeluș, născut de Hramul Chișinăului. Ce nume i-au ales părinții
UNIMEDIA, 15 octombrie 2025 09:20
De Hramul Chișinăului, orașul a primit cel mai frumos dar - o nouă viață. De 14 octombrie, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, s-a născut Eva Romanciuc, primul bebeluș venit pe lume de Ziua orașului.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
09:40
Nouă răsturnare de situație în Gaza: Israelul renunță la măsurile contra Hamas pe care le anunțase marți # UNIMEDIA
Israelul a decis să deschidă punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt și să permită transferul de ajutor umanitar în Fâșia palestiniană după de a primit trupurile a încă patru ostatici decedați, a anunțat miercuri postul public de radio israelian Kan, preluat de Reuters și hotnews.ro.
09:40
Un moldovean, căutat timp de 12 ani de autoritățile ruse, a fost arestat pe un aeroport din Italia: De ce este acuzat # UNIMEDIA
Un moldovean care erau căutat prin interol pentru o crimă comisă în Rusia, a fost reținut pe un aeroport din Italia. Potrivit presei italiene, acesta era condamnat la 15 ani de închisoare.
09:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” a sesizat astăzi Curtea Constituţională în problema „excluderii arbitrare din alegeri, fără decizie definitivă”. În sesizarea depusă, se menţionează că Partidului Republican „Inima Moldovei” i-a fost interzisă participarea la procesul electoral „printr-o măsură provizorie, fără o hotărâre definitivă, fără probe clare și fără respectarea dreptului la apărare”.
Acum 15 minute
09:30
Cristiano Ronaldo, omul-record: Fotbalistul a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor # UNIMEDIA
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo a înscris, din nou, pentru Portugalia și a doborât un record impresionant, devenind cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială, scrie sport.ro.
Acum 30 minute
09:20
(foto) Orașul a primit cel mai frumos dar: Primul bebeluș, născut de Hramul Chișinăului. Ce nume i-au ales părinții # UNIMEDIA
De Hramul Chișinăului, orașul a primit cel mai frumos dar - o nouă viață. De 14 octombrie, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, s-a născut Eva Romanciuc, primul bebeluș venit pe lume de Ziua orașului.
Acum o oră
09:10
Dacă cheltuiți mai mult de 100 de euro pe lună pe combustibil, opriți-vă. Și citiți acest articol # UNIMEDIA
Nissan Juke Hybrid este o modalitate de a nu mai plăti pentru aer. Literalmente. Pentru că o parte din combustibilul din rezervorul dvs. de benzină se pierde în zadar. În trafic. La încălzire. Și pentru toate acestea plătiți.
09:00
File din trecut: Asediul Vienei din 1529 — momentul care a oprit înaintarea otomană în Europa # UNIMEDIA
Pe 15 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
08:50
„Plăteam 500€ pentru o cameră cu baie comună”. Mărturia unei badante din Moldova despre cum a ajuns să lucreze la negru în Italia și să-și „procure” un loc de muncă # UNIMEDIA
O îngrijitoare din Republica Moldova, stabilită în Italia, la Milano, printr-una dintre ultimele ediții ale așa-numitului „decret al fluxurilor” pentru imigranți, descrie un parcurs în care intrarea legală în Italia a fost urmată de locuri de muncă „la negru”, taxe informale plătite intermediarilor și nesiguranță locativă, scrie rotalianul.com.
Acum 2 ore
08:40
Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini: De ce riști să te îmbolnăvești dacă nu respecți această simplă practică # UNIMEDIA
Aproximativ 50 la sută dintre bolile diareice și infecțiile respiratorii pot fi prevenite datorită menținerii igienii mâinilor, atenționează Parteneriatul Global pentru Spălarea Mâinilor.
08:30
Taurii descoperă dragostea în cele mai neașteptate forme, iar ziua Capricornilor va fi marcată de schimbări de dispoziție: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și decizii importante. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga provocările.
08:10
Fermierii francezi au blocat centrul Parisului cu tractoarele, furioși pe noul acord comercial european # UNIMEDIA
Europa stă pe un butoi cu pulbere din cauza măsurilor de austeritate. Capitala Belgiei a fost paralizată de o demonstraţie la care au participat 140.000 de oameni. Manifestanţii s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. Pe cele două aeroporturi din Bruxelles, ambele folosite de foarte mulţi români, sute de zboruri au fost anulate. În acest timp, sindicatele din Grecia contestă creşterea programului de muncă, iar fermierii francezi sunt revoltaţi de acordul de liber schimb cu ţările din America de Sud, scrie observatornews.ro.
08:00
Leul moldovenesc se întărește: Euro pierde ușor teren, în timp ce Dolarul scade semnificativ, conform BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 4 ore
07:40
Tricolorii, remiză la Tallinn: Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile CM 2026 # UNIMEDIA
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat împotriva selecționatei Estoniei, scor 1-1. Următorul meci al tricolorilor în această competiție va avea loc pe 13 noiembrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău, împotriva Italiei, scrie Federația Moldovenească de Fotbal.
07:30
Mandatul lui Kovesi la șefia Parchetului European se apropie de final. Cine i-ar putea lua locul # UNIMEDIA
Patru procurori seniori din întreaga Europă au ieșit în prim-plan ca principali candidați pentru a o înlocui pe Laura Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO) anul viitor, au declarat pentru Euractiv persoane familiarizate cu procesul de selecție, scrie adevarul.ro.
07:20
Astăzi, condițiile meteorologice din Chișinău sunt caracterizate de o vreme rece și stabilă, cu cer variabil și ceață dimineața.
07:10
Meloni, tratată afectuos de Trump. Ce dezvăluiri i-a făcut președintele american, în prezența liderilor mondiali # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a stârnit zâmbete la Summitul pentru Gaza din Egipt, după ce a comentat aspectul fizic al premierului italian, Giorgia Meloni. Ea era singura femeie prezentă printre liderii mondiali invitați la eveniment, relatează euronews.ro.
Acum 12 ore
00:10
(video) „La mulți ani, Chișinău”. Atmosferă incendiară în PMAN: Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ au urcat pe scenă # UNIMEDIA
De ziua orașului Chișinău, pe scena din PMAN au evoluat mai mulți artiști. Astfel printre invitați s-a regăsit Zinaida Julea, Cătălin Josan și Igor Cuciuc.
00:00
Nicușor Dan: Nu există pericolul ca Moldova să fie atacată de Rusia. Explicaţia preşedintelui român # UNIMEDIA
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română.
14 octombrie 2025
22:30
D'Angelo a murit marți, 14 octombrie, după o luptă lungă și curajoasă cu cancerul, relatează CNN, cu referire la un comunicat transmis de familia interpretului.
22:10
La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # UNIMEDIA
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site - stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat.
21:20
Piața criptomonedelor a fost lovită, la sfârșitul săptămânii trecute, de o prăbușire fulgerătoare, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu noi tarife vamale pentru importurile din China, relatează CNN.
21:20
La doi ani de la creare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # UNIMEDIA
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site - stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat.
21:10
La un pas de fotoliile de deputați: Ce urmează, după ce Curtea Constituțională va valida alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește joi în ședință pentru a examina dosarele transmise de Comisia Electorală Centrală privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, care s-au desfășurat pe 28 septembrie 2025. Magistrații Înaltei Curți vor decide asupra validării scrutinului. Abia după aceasta, noul Parlament se va putea întruni în ședință pentru a-și alege organele de conducere și a forma fracțiunile.
20:50
Nicușor Dan: Nu există pericolul ca Moldova să fie atacată de Rusia. Explicaţia preşedintelui # UNIMEDIA
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română.
Acum 24 ore
20:40
Serviciul 112 din Moldova va fi integrat în rețeaua europeană: Ce se schimbă pentru cetățeni # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat în cadrul unui parteneriat cu România. Un acord în acest sens a fost semnat între ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, general dr. ing. Ionel-Sorinel Vasilca.
20:20
Zdg: Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca. Detalii din biografia lui Alexandru Munteanu # UNIMEDIA
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”, scrie zdg.md.
20:10
Românii au fost intervievați privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, în cadrul unui sondaj organizat de către INSCOP Research. Conform rezultatelor publicate, peste jumătate dintre români au o părere bună despre scrutinul de peste Prut, scrie digi24.ro.
19:50
(foto) Imagini apocaliptice din Fâșia Gaza: Întreaga regiune a fost făcută una cu pământul, în doi ani de război # UNIMEDIA
După doi ani de război, Fâșia Gaza a fost făcută una cu pământul. Infrastructura și vegetația au fost distruse în totalitate, relatează euronews.ro.
19:40
Statistică îngrijorătoare: Rata mortalității printre tinerii din Europa de Est a explodat, în ultimii ani. Care ar fi principalele cauze # UNIMEDIA
Rata mortalității în rândul tinerilor în Europa de Est a crescut în ultimul deceniu, relatează Politico, citat de Hotnews.ro. Printre cauzele de deces – consumul de droguri, suicidul, dezastrele naturale și războiul.
19:20
„Mi-au umplut inima de bucurie”: Reacția moldoveanului Vasile Mălai după momentul inedit de la Vocea României # UNIMEDIA
În ediția din 10 octombrie a emisiunii Vocea României, Vasile Mălai a întors toate scaunele și i-a făcut pe cei cinci antrenori să plângă cu una dintre piesele lui Smiley. Momentul său a devenit viral și a adunat zeci de mii de comentarii de apreciere, scrie protv.ro.
19:10
(video) Recean și-a anunțat plecarea imediat după alegeri? Băluțel: A fost decizia sa personală # UNIMEDIA
Șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, susține că plecarea lui Dorin Recean era cunoscută după alegerile Parlamentare. „A fost decizia lui persoanală, iar noi trebuie să o respectăm și trebuie să ne obișnuim că, în sfârșit, în politica din Moldova, lumea nu se mai ține de funcții”, a declarat Băluțel, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV.
18:50
(galerie foto) „Această scenă va rămâne în inima mea”: Moldoveanca Leo Ciobu, în top cinci mondial la Olympia 2025 # UNIMEDIA
Culturista Leo Ciobu din Republica Moldova a obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională Olympia Wellness 2025. Sportiva s-a clasat pe locul cinci cu un total de 25 de puncte. „Aceasta e scena care cu siguranță va rămâne în inima mea”, a scris moldoveanca.
18:40
(galerie foto) Cum arată cea mai luxoasă închisoare din lume, aflată chiar în Europa: Deținuții trăiesc ca într-un resort de 5 stele, merg la plajă și joacă tenis # UNIMEDIA
Pe o insulă îndepărtată, acoperită de pini, aflată în largul coastelor Norvegiei, se află o închisoare cum nu mai există alta. Închisoarea Bastoy, adesea numită „cea mai luxoasă închisoare din lume”, este situată într-un colț idilic cunoscut drept „Insula Diavolului”, departe de celulele întunecoase și condițiile dure care definesc, în mod obișnuit, detenția, potrivit Daily Express, citat de presa română.
18:30
(live) „La mulți ani, Chișinău”. Atmosferă incendiară în PMAN: Frații Advahov au urcat pe scenă # UNIMEDIA
Potrivit programului anunțat de Primăria Chișinău, pe scena din PMAN vor evolua mai mulți artiști. Zinaida Julea, Cătălin Josan și Igor Cuciuc, printre invitați. Urmărește concertul live pe UNIMEDIA.
18:20
În atenția șoferilor: Bulgaria introduce vinieta de o zi pentru vehiculele până la 3,5 tone. Cât costă # UNIMEDIA
Începând cu 1 ianuarie anul viitor, prețul unei vignete de o zi pentru vehicule de până la 3,5 tone în Bulgaria va fi de 4,09 euro. Guvernul a anunțat această decizie ca parte a modificărilor tarifului pentru taxele colectate pentru utilizarea rețelei rutiere republicane, aliniind sistemul la viitoarea adoptare a monedei euro și asigurând respectarea cerințelor legale, scrie adevărul.ro.
18:10
(video) „Maica Domnului să ne ocrotească”: Sute de oameni au participat la Sfânta Liturghie de Hramul orașului Chișinău # UNIMEDIA
Sărbătoarea dedicată Hramului orașului Chișinău a început astăzi dimineață, în Piața Marii Adunări Naționale, cu activități pentru toate vârstele și gusturile.
18:00
(video) Moldoveanca Elena Vîșcu a împlinit 38 de ani: Fosta soție a lui CRBL radiază după divorțul de artist # UNIMEDIA
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a împlinit 38 de ani. În acest punct al vieții ei, fosta soție a lui CRBL radiază de fericire. După divorțul de artist, aceasta pare să se fi redescoperit, scrie spynews.ro.
17:50
(video) Meci de fotbal întrerupt de un şobolan: Rozătorul a părăsit terenul în aplauzele spectatorilor # UNIMEDIA
Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) a fost întrerupt pentru câteva momente în repriza a doua. Un şobolan a pătruns pe gazonul stadionului Cardiff City, obligând cei 22 de jucători să se oprească, scrie presa română.
17:30
Candidatul anunțat de PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, încă nu a acceptat propunerea: „Purtăm discuții” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care urmează să fie propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, a venit cu prima sa reacție publică. „Într-adevăr, port discuții cu PAS în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris Munteanu.
17:20
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș: Cântăreața și milionarul Nicolae Sota s-au căsătorit la malul mării, în urmă cu 14 ani # UNIMEDIA
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș. Cântăreața și Nicolae Sota și-au unit destinele în urmă cu 14 ani, într-un cadrul spectaculos, la malul mării, scrie spynews.ro. Ce declarații emoționante a făcut Natalia Barbu.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) român informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii că autorităţile locale au emis o avertizare de fenomene meteorologice severe pentru regiunile San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura şi Los Angeles, scrie digi24.ro.
17:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 - 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin.
16:50
„Puțini vor accepta rolul de kamikadze în noul Guvern”. Igor Dodon, pentru presa rusă: Dorin Recean pleacă pentru că înțelege cât de gravă e situația economică din RM # UNIMEDIA
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a comentat, pentru presa rusă, demisia premierului Dorin Recean, afirmând că aceasta reflectă dificultățile tot mai mari cu care se confruntă actuala guvernare, în contextul unui declin economic și al creșterii nemulțumirii sociale. „Criza se va adânci, deoarece țara trăiește practic în datorii, pentru care nepoții și strănepoții noștri vor trebui să plătească”, susține ex-președintele.
16:30
(video) Încleștarea mâinilor dintre Donald Trump şi Emmanuel Macron, 26 de secunde, moment viral pe internet: Replicile printre dinți, descifrate de un cititor pe buze # UNIMEDIA
O nou moment tensionat între Donald Trump și Emmanuel Macron a captat atenția globală luni, 13 octombrie, la Summitul pentru Gaza din Egipt. Imaginile cu cei doi lideri zâmbind forțat, în timp ce se strâng de mână prea puternic, au circulat instantaneu pe rețelele sociale. Strângerea a durat 26 de secunde și părea mai degrabă o competiție de forță decât un gest diplomatic, scrie presa română.
16:20
„Cine-i domnul?” Plîngău, despre prima întâlnire cu Alexandru Munteanu: Minusul cel mare pe care îl va avea ține de comunicare # UNIMEDIA
Fostul Președinte al Platformei „Demnitate și Adevăr”, ales deputat pe listele partidului de guvernare, Dinu Plîngău, a venit cu o reacție, după prima întâlnire cu Alexandru Munteanu, candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. „Minusul cel mare pe care îl va avea ține de comunicare. Totuși, nu a fost o persoană publică, nu cred că e familiarizat cu multe lucruri din viața social-politică”, a scris politicianul.
15:50
(video) A opta oară cu noroc? CMC se întrunește mâine în ședință unde va fi prezentat, din nou, bugetul municipal pentru 2025 # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se reunește miercuri, 15 octombrie, în ședință, unde va fi prezentat în vederea aprobării, pentru a opta oară, bugetului local pentru 2025. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a precizat că, deși există încercări de blocare a activității Primăriei, aceasta funcționează normal, iar pregătirile pentru bugetul anului 2026 sunt în curs.
15:30
Actorul Alec Baldwin a fost implicat într-un accident, luni după-amiază, în timp ce se plimba prin Hamptons cu fratele său, scrie protv.ro.
15:10
Loc fruntaș la credite scumpe: Moldova, în TOP-ul țărilor europene cu cele mai mari dobânzi # UNIMEDIA
Republica Moldova ocupă poziția a doua în Europa privind cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare, conform clasamentului publicat de portalul internațional Global Property Guide pentru trimestrul al doilea al anului 2025.
14:40
Arabii vor să i-l „răpească” Bacelonei pe Lamine Yamal: Oferta nebunească pusă pe masă de A Hila # UNIMEDIA
Al Hilal, echipă saudită de fotbal pregătită de antrenorul italian Simone Inzaghi, pregătește o ofertă astronomică pentru spaniolul Lamine Yamal, în vârstă de 18 ani: 400 de milioane de euro! Barça a spus un răspicat nu, dar situația este complicată în vestiarul catalanilor, scrie adevarul.ro.
14:10
(video) A crezut că slujba de la Saharna e teatru, dar a ieșit ținută de 6 oameni. Experiența terifiantă a unei femei, care spune că a trecut prin exorcizare: „Am început să rag cu o voce ce nu-mi aparținea” # UNIMEDIA
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, povestește cum viața i-a fost marcată de încercări încă din adolescență: o sarcină la doar 16 ani, un accident rutier și, mai recent, o experiență tulburătoare în timpul unei slujbe de exorcizare la Mănăstirea Saharna, care, spune ea, a lăsat urme adânci în sufletul și mintea ei. „Am crezut că nu ies vie de acolo”, a spus Mihaela într-un monolog.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.