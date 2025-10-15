12 salvatori din municipiul Bălți au devenit paramedici ai SMURD
Oficial.md, 15 octombrie 2025 09:20
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Direcției Căutare-Salvare nr. 2 au finalizat..
Acum 5 minute
09:40
Începând cu 25 octombrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 189/2025, care introduce reguli noi..
Acum 15 minute
09:30
A promis 15 mii de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025. Bărbat din Bălți – trimis în judecată # Oficial.md
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire..
Acum 30 minute
09:20
Acum 24 ore
14:30
Alexandru Munteanu ar putea fi noul prim-ministru al Republicii Moldova, informează OFICIAL. Igor Grosu, liderul..
Ieri
18:50
Poliția Națională informează că, în contextul evenimentelor dedicate Hramului orașului Chișinău, marcat la 14 octombrie,..
15:50
Curtea de Conturi a participat la Conferința privind sistemul de management al calității auditului, desfășurată la Sarajevo # Oficial.md
În perioada 7–9 octombrie 2025, la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat Conferința privind sistemul..
15:20
Comuna Logănești din raionul Hîncești, comuna Cociulia din raionul Cantemir și două blocuri locative din..
14:50
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan # Oficial.md
Două minore au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie..
14:50
Victor Nichituș: Viitorul premier moldovean va fi impus să introducă între Prut și Nistru măsuri de austeritate # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că viitorul premier va fi impus să introducă între Prut..
14:20
Valeriu Pașa: Mult mai important decât cine va fi ales prim-ministru acum este să fie ales un lider nou al partidului de guvernare # Oficial.md
Mult mai important decât cine va fi ales prim-ministru acum este să fie ales un..
14:20
Două vieți au fost salvate în mod remarcabil de către echipa de asistență medicală urgentă..
14:20
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior publice din țară au admis un..
13:00
Circa 1 mln. de țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță o captură de aproape 1.000.000 țigări..
13:00
Igor Grosu: Îți mulțumesc, Dorine, pentru echipa pe care am format-o în acești doi ani și jumătate # Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, i-a mulțumit premierului Dorin..
13:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul..
12:50
Surse: Irina Vlah nu va candida la eventualele alegeri anticipate ale bașcanului Găgăuziei # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” nu va candida la eventualele alegeri ale Bașcanului..
12:30
International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova, ocupând locul 2 la plata accizelor în prima jumătate a anului 2025 # Oficial.md
International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova,..
12:10
Noul prim-ministru al Republicii Moldova va fi cu mandat axat pe dezvoltarea economică a țării,..
12:00
Maia Sandu: Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru că a acceptat să..
11:30
Prim-ministrul Dorin Recean anunță că nu mai va exercita funcția de Premier și renunță la..
10:30
Andrei Năstase: Drepturile minorităților trebuie protejate cu responsabilitate, dar niciun drept nu poate fi absolutizat până la punctul în care slăbește echilibrul moral și social al întregii comunități # Oficial.md
Andrei Năstase — apărător al drepturilor omului, avocat, fost Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne,..
10:30
PLDM, despre Strategia pentru Egalitatea LGBTIQ+: Ridică serioase întrebări în raport cu principiile moralei creștine, dar și constituționale ale Republicii Moldova # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) urmărește cu îngrijorare și interes evoluția discuțiilor la nivelul..
10:10
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești,..
10:10
Energocom: Toate sumele achitate anterior pentru gazele naturale se vor regăsi în factura pentru luna octombrie # Oficial.md
SA Energocom clarifică situațiile privind lipsa informațiilor de facturare în avans în noile facturi emise..
10:10
Sinteza CNA: 57 de cauze penale pornite și bunuri de peste 8 milioane de lei sechestrate # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:10
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, fruntași ai Mișcării Alternativa..
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Proiectul „Fotbal în școli” continuă să aducă bucurie elevilor din întreaga țară. Începând cu data..
09:20
ARF-urile din Moldova și AJF-urile din România au participat la un seminar internațional # Oficial.md
La sediul Federației Române de Fotbal a avut loc un seminar internațional de dezvoltare regională..
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor..
09:10
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, parte componentă a Blocului Alternativa, a convocat Consiliul Politic Național...
11 octombrie 2025
13:50
(INTERVIU) Viorel Godea: Creşterea volumului lucrărilor de construcţii, ce se atestă acum, va juca un rol decisiv în stabilizarea pieţei imobiliare # Oficial.md
Interviu cu Viorel Godea, Director general al companiei „Lagmar” Î: Dle Godea, am intrat în..
10 octombrie 2025
17:10
Conform Dispoziției Primarului General nr. 360-d din 3 octombrie 2025, data de 23 octombrie 2025..
17:10
Două autospeciale moderne donate Secțiilor Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași de partenerii europeni din Austria și Elveția # Oficial.md
Astăzi, 10 octombrie 2025, Secțiile Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași din cadrul Inspectoratului General pentru..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:10
Investiții strategice și cooperare regională: Republica Moldova, prezentă la Forumul „Global Gateway 2025” de la Bruxelles # Oficial.md
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la Forumului Global Gateway 2025, un..
16:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a..
15:10
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 11 – 12 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:10
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova au avut loc alegeri simultane în cadrul ..
14:20
Cornel Ciurea, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: Legislația din R. Moldova este mai restrictivă decât în democrațiile europene # Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie..
13:40
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) continuă să dezvolte infrastructura logistică prin modernizarea..
13:40
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în această săptămână, au fost înregistrate două..
13:10
PSRM, despre informațiile privind formarea unei fracțiuni a comuniștilor separată în Parlament # Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a comentat declarația liderului comuniștilor despre formarea unei fracțiuni parlamentare..
13:10
Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum s-au..
12:40
Din 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție # Oficial.md
De luni, 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție, apel deschis până..
11:20
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri, la București, s-a întâlnit cu liderul USR în Camera Deputaților,..
11:20
O persoană și-a pierdut viața în urma nerespectării regulilor de siguranță la exploatarea unui cazan termic # Oficial.md
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic...
10:50
Combinatul de Vinuri „Cricova” – simbol al vinului moldovenesc, laureat al „Marelui Premiu” la Ziua Națională a Vinului # Oficial.md
Combinatul de Vinuri „Cricova” a fost distins cu „Marele Premiu” în domeniul vinificației în cadrul..
10:30
Dmitri Torner: Alegerile parlamentare, din păcate, nu au fost o competiţie a programelor, ideilor şi soluţiilor pentru gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, fost candidat la parlamentare, a..
10:30
UE introduce un nou sistem de control la frontieră din 12 octombrie. Acesta prevede colectarea..
10:30
Petr Vlah: Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei – o posibilitate reală de revenire la normalitate # Oficial.md
Petr Vlah, fost candidat la alegerile parlamentare, constată că în scurt timp urmează să aibă..
