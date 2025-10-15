La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă

12:00

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie la penitenciarul La Santé din Paris. Va fi plasat cel mai probabil în regim de izolare, dar în condiții de izolare din motive de securitate, potrivit Le Figaro. Pe 25 septembrie, un tribunal din Paris l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru asociere de tip