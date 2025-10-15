Direcția Cultură ar putea s-o dea în judecată pe Adriana Ochișanu. Primarul: Nu există artiști ai noștri sau ai voștri
Realitatea.md, 15 octombrie 2025 09:10
Interpreta Adriana Ochișanu a acuzat Primăria Chișinău că a scos-o din programul artistic organizat cu ocazia Hramului Chișinăului, fără un motiv întemeiat. Artista a declarat că nici nu a fost informată de organizatori că nu va mai fi parte a concertului, aflând despre exluderea sa de la colegii de breaslă. Șefa Direcției Generale Cultură a […]
• • •
Acum 5 minute
09:40
12 salvatori din municipiul Bălți au obținut calificarea de paramedici în cadrul Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD). Angajații IGSU de la Direcția Căutare-Salvare nr. 2 au absolvit cu succes cursul de instruire pentru paramedici, desfășurat timp de cinci săptămâni în incinta Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 2 din Bălți. Programul a inclus lecții teoretice […]
09:40
Promisiuni de 15.000 lei pentru un vot „corect”. Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală # Realitatea.md
Un bărbat din municipiul Bălți a fost trimis în judecată, fiind învinuit de corupere electorală. Potrivit Procuraturii Bălți, acesta ar fi oferit bani alegătorilor pentru a-i determina să voteze un anumit candidat la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Faptele ar fi avut loc în perioada mai–septembrie 2025, pe teritoriul municipiului Bălți. Învinuitul ar […]
Acum 30 minute
09:20
Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Vladimir Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană # Realitatea.md
Balerinul Serghei Polunin a fost lipsit de cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial semnat pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev, relatează The Kyiv Independent. Originar din regiunea Herson, una dintre cele mai afectate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Polunin deținea anterior trei cetățenii – ucraineană, rusă și sârbă. Cunoscut pentru tatuajul cu […]
Acum o oră
09:10
Direcția Cultură ar putea s-o dea în judecată pe Adriana Ochișanu. Primarul: Nu există artiști ai noștri sau ai voștri # Realitatea.md
08:50
Grecia introduce programul de muncă de 13 ore. Este primul stat din UE unde se muncesc 6 zile # Realitatea.md
Grecia ar putea deveni primul stat membru al Uniunii Europene care oficializează ziua de lucru de 13 ore în sectorul privat, conform unui proiect de lege ce urmează să fie supus votului în Parlament miercuri. Măsura a generat proteste ample la nivel național și este criticată dur de sindicate, care o consideră o desființare a […]
08:50
O fetiță s-a născut de Hramul Chișinăului! Ion Ceban: A devenit deja o frumoasă tradiție să felicităm primul cetățean # Realitatea.md
Eva Romanciuc este primul bebeluș care a venit pe lume, de Hramul Chișinăului, în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi". Primarul capitalei, Ion Ceban, a amintit că a devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut în această zi de sărbătoare. „Îi urăm micuței multă sănătate și bucurii, iar […]
Acum 2 ore
08:40
Aleksandr Lukașenko îl amenință pe Donald Trump cu războiul nuclear, dacă trimite rachete Tomahawk în Ucraina # Realitatea.md
Liderul belarus Aleksandr Lukașenko, aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin, l-a avertizat pe Donald Trump că, în cazul în care Statele Unite vor decide să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, acest gest ar echivala cu „război nuclear", relatează The Independent. Declarația vine în contextul în care liderul de la Casa Albă analizează o […]
08:40
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 15 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „Contribuția României la securitatea Republicii Moldova: așteptări și capacități" 10:00 Ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025 11:00 Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025 11:00 Conferință de presă […]
08:30
VIDEO Când Republica Moldova va cere Rusiei extrădarea Marinei Tauber? Explicația ministrei Justiției # Realitatea.md
„Fiindcă este o sentință de condamnare, deja Ministerul Justiției va iniția procedurile de extrădare, în momentul în care va fi sesizat de către organele de dare în căutare despre confirmarea locului aflării în Federația Rusă". Declarația aparține ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, și a fost făcută la una dintre edițiile emisiunii „La 360 de grade" de […]
08:20
Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu de amploare izbucnit într-o fabrică de confecții din Bangladesh, iar autoritățile avertizează că bilanțul tragediei ar putea crește. Pompierii au declarat că au fost recuperate 16 cadavre, dar acestea erau carbonizate şi de nerecunoscut. Incendiul, care a izbucnit la fabrică în jurul prânzului, a fost […]
08:10
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință de Guvern # Realitatea.md
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește miercuri, 15 octombrie, în ultima ședință de Guvern. Potrivit legii, executivul va rămâne în funcție cu atribuții limitate, în regim de interimat, până la învestirea unui nou Cabinet, transmite IPN. Premierul Dorin Recean, numit în funcție în februarie 2023, a anunțat luni că nu va face […]
08:00
Trafic rutier suspendat pe strada Nicolae Costin. Se vor modifica mai multe rute de transport public # Realitatea.md
Trafic rutier complet suspendat pe tronsoane ale străzii Nicolae Costin. Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 15–18 octombrie 2025, circulația rutieră va fi complet suspendată pe tronsoane ale străzii Nicolae Costin, în intervalul orar 09:00–19:00. Restricția este impusă în contextul desfășurării lucrărilor de reparație planificate pe această stradă. Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor […]
07:50
Declarații la RLIVE TV: Elevii din Chișinău vor avea un curs opțional despre istoria orașului # Realitatea.md
Elevii din Chișinău vor studia istoria capitalei în cadrul unui curs opțional intitulat „Chișinăul meu". Noul obiect are scopul de a cultiva atașamentul față de oraș și de a promova valorile locale. Despre aceasta au vorbit invitații emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV. Ei au menționat că disciplina va fi predată începând cu clasa […]
Acum 4 ore
07:40
Bulgaria ia în calcul să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Inițiativa are sprijin politic # Realitatea.md
Partidul aflat la guvernare în Bulgaria, GERB, analizează posibilitatea de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la platforme precum TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și YouTube, potrivit publicației Novinite.com. Măsura este discutată în contextul preocupărilor tot mai mari privind impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a minorilor. Ministrul Educației, Krasimir Valchev, a anunțat că va […]
07:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben de îngheț, valabilă în perioada 15–16 octombrie 2025. Conform prognozei, în timpul nopții și dimineții, pe arii extinse, se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între –1 și –2°C. Pentru 15 octombrie, se anunță cer noros, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla slab. Pe […]
07:30
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 15 octombrie # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 15 octombrie. Potrivit noilor cotații, euro a scăzut cu un ban și este cotat la 19 lei și 69 de bani. Dolarul american s-a ieftinit cu 2 bani, ajungând la 17 lei și 00 de bani. Leul românesc are o valoare […]
07:30
Luna intră în semnul analitic al Fecioarei, aducând un plus de gândire critică și productivitate la locul de muncă. Este momentul perfect pentru clarificări și pentru a fi mai prezenți în relațiile cu partenerii. Emoțiile se intensifică, iar conexiunile devin mai puternice. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Te simți mult mai optimistă și e momentul […]
06:40
Autoritățile din Ucraina evacuează zeci de sate din apropierea orașului Kupiansk, pe fondul intensificării luptelor # Realitatea.md
Autoritățile locale din Ucraina au dispus evacuarea familiilor din mai multe sate din nord-estul țării, în apropierea orașului Kupiansk, aproape complet distrus din cauza luptelor. Măsura a fost luată ca urmare a înrăutăţirii situaţiei de securitate într-o regiune care s-a confruntat cu atacuri intense din partea Rusiei. Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii nord-estice Harkov, a scris […]
Acum 12 ore
22:20
Alertă mondială: Siropuri de tuse contaminate din India. OMS cere țărilor să anunțe dacă depistează aceste medicamente # Realitatea.md
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis o alertă pentru trei siropuri de tuse contaminate identificate în India, solicitând autorităților sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a acestor medicamente în țările lor, transmite agerpres.ro. Conform alertei emise privind aceste medicamente lichide orale contaminate, este vorba despre anumite loturi de Coldrif, Respifresh TR și […]
21:50
Belgia, paralizată de o grevă generală. Mai multe zboruri au fost anulate și transportul public, blocat la Bruxelles # Realitatea.md
O grevă generală de amploare a paralizat marți, 14 octombrie curent, Belgia, anulând majoritatea zborurilor și aproape tot transportul public din capitală, în semn de protest față de reforma pensiilor și a pieței muncii, relatează știrileprotv.ro. Aproximativ 8000 de persoane au mărşăluit între Gara de Nord şi Gara de Midi, traversând centrul oraşului, potrivit poliţiei […]
21:30
Zelenski i-a retras cetăţenia primarului din Odesa, acuzat că deţine şi cetăţenia rusă. Reacția edilului # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marţi, 14 octombrie, un decret prin care i-a retras cetăţenia primarului oraşului-port Odesa, Ghennadi Truhanov, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat că acesta ar deţine şi cetăţenie rusă. Decizia are consecinţe imediate: edilul, aflat în funcţie din 2014, îşi pierde mandatul şi riscă deportarea, informează […]
21:00
FOTO Apă potabilă și condiții mai bune pentru satul Moara de Piatră, raionul Drochia # Realitatea.md
Locuitorii satului Moara de Piatră, raionul Drochia, trăiesc acum în condiții mai sigure și mai confortabile, având acces permanent la apă potabilă. După ani în care fântânile seacă în timpul verii, iar oamenii erau nevoiți să aducă apă de la distanțe mari, în localitate a fost finalizat un sistem modern de apeduct care deservește întreaga […]
Acum 24 ore
20:40
Un moldovean a fost încătușat pe un aeroport din Italia. Era căutat de autoritățile ruse pentru un omor din 2013 # Realitatea.md
Un moldovean în vârstă de 32 de ani a fost arestat pe Aeroportul „G. Verdi" din Parma, Italia. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că tânărul era căutat de autoritățile ruse pentru comiterea unui omor în 2013 și era condamnat la 15 ani de închisoare, scrie Poliția din Parma. În timpul unui control […]
20:10
Reuniunile FMI–BM: conducerea BNM participă la discuții de nivel înalt la Washington # Realitatea.md
Conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), aflată la Washington pentru Reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, a început seria întrevederilor bilaterale la sediul FMI. Prima discuție a avut loc cu echipa Fondului pentru Republica Moldova, condusă de Alina Iancu, și a vizat progresele în implementarea programului actual, reformele structurale și politicile […]
19:30
Mai multe străzi din Bălți rămân fără gaz timp de trei zile. Care sunt adresele vizate # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sunt cauzate de lucrările de reparație, programate la rețeaua de distribuție. Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz", compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de miercuri, 15 octombrie, […]
18:50
Donald Trump i-a spus primierului italian, Giorgia Meloni, că e frumoasă: „Sper că nu te superi” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a lăudat-o pe premierul italian Giorgia Meloni, despre care a spus că e frumoasă și că își asumă riscul să spună asta. Meloni a fost singura femeie între liderii prezenţi la summitul privind Gaza desfăşurat luni în Egipt. „Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal, în SUA, […]
18:20
Blocul Alternativa amintește ce scrie Constituția: Premierul se desemnează doar după consultarea fracțiunilor # Realitatea.md
Blocul Alternativa a venit cu o explicație după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Alexandru Munteanu ar putea fi propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Formațiunea a subliniat că procesul de desemnare a premierului trebuie să respecte prevederile Constituției, care stipulează că șeful statului desemnează candidatul doar după consultarea fracțiunilor parlamentare. „Constituția […]
18:10
Într-un oraș plin de influenceri cu Porsche-uri, actorul Emilian Crețu dictează o nouă tendință. Acesta tocmai și-a îmbogățit parcarea cu un BMW alb imaculat, nou-nouț, scrie cancan.md. „Oficial am intrat în clubul BMW-șnișilor", a scris Crețu într-o postare. Familia Crețu a făcut schimbări în parcare. Nina, sora lui
17:30
Aproape 60 % dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova # Realitatea.md
Aproape 60% dintre români au o părere pozitivă despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a obținut peste 50% din voturi, potrivit unui sondaj INSCOP dat publicității marți. Conform cercetării, 58,4% dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor de peste Prut, 20,7% una proastă, iar 20,9% nu știu sau nu răspund. […] Articolul Aproape 60 % dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Prima reacție a lui Alexandru Munteanu, potențialul premier: Într-adevăr, port discuții cu PAS # Realitatea.md
După apariția informațiilor potrivit cărora Alexandru Munteanu ar urma să fie desemnat viitorul premier al Republicii Moldova, informație confirmată ulterior de președintele Parlamentului, Igor Grosu, Munteanu a venit cu prima sa reacție publică. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și presă. Într-adevăr, port discuții […] Articolul Prima reacție a lui Alexandru Munteanu, potențialul premier: Într-adevăr, port discuții cu PAS apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
”După 40 de ani fără alcool, tot a suflat în fiolă” – povestea unui biciclist din Căușeni # Realitatea.md
Un bărbat de 70 de ani din Căușeni a fost testat cu aparatul Dräger în timp ce mergea cu bicicleta, deși nu consumase alcool de peste patru decenii. Totul a început ca o glumă, dar s-a transformat într-o acțiune serioasă a polițiștilor, menită să transmită un mesaj clar tuturor bicicliștilor: prudența și responsabilitatea în trafic […] Articolul ”După 40 de ani fără alcool, tot a suflat în fiolă” – povestea unui biciclist din Căușeni apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Cristina Gherasimov către Marta Kos la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă Moldova în UE # Realitatea.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 14-16 octombrie într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. În cadrul discuțiilor, oficiala de la Chișinău a abordat ritmul reformelor derulate în Republica Moldova și pregătirile pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. […] Articolul Cristina Gherasimov către Marta Kos la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă Moldova în UE apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO O vacă speriată de o mașină a căzut într-o fântână. Salvatorii au intervenit și au salvat-o # Realitatea.md
O vacă a fost salvată luni, 13 octombrie, după ce a căzut într-o fântână în Slobozia. Potrivit presei locale, animalul s-a speriat de o mașină care trecea și, în încercarea de a se feri, a ajuns în groapă, avariind conducta de apă, care s-a umplut rapid. În ajutor au intervenit salvatorii, care au folosit un […] Articolul VIDEO O vacă speriată de o mașină a căzut într-o fântână. Salvatorii au intervenit și au salvat-o apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Târgul producătorilor autohtoni și al meșterilor populari, de Hramul Chișinăului: ce veți găsi și care sunt prețurile? # Realitatea.md
De Hramul Chișinăului, scuarul Catedralei Mitropolitane s-a transformat într-o adevărată oază de tradiții, culoare și bună dispoziție. Traian Stoianov de la RLIVE a transmis în direct din mijlocul mulțimii, surprinzând atmosfera de sărbătoare și dialogând cu meșteri populari, producători autohtoni și vizitatori veniți din toate colțurile țării. Chișinău celebrează Hramul: RLIVE transmite în direct programul – […] Articolul Târgul producătorilor autohtoni și al meșterilor populari, de Hramul Chișinăului: ce veți găsi și care sunt prețurile? apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
În perioada 15–18 octombrie, traficul rutier pe strada Nicolae Costin va fi suspendat total pe anumite tronsoane, în timpul zilei, între orele 09:00 și 19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație. Ruta de microbuz nr.103 va circula în această perioadă conform următorului itinerar: tur – de pe str. Liviu Deleanu […] Articolul Strada Nicolae Costin va fi închisă total între 15–18 octombrie. Care este motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Igor Grosu confirmă: Alexandru Munteanu va fi candidatul PAS pentru funcția de premier # Realitatea.md
Alexandru Munteanu va fi candidatul PAS pentru funcția de premier, confirmă liderul formațiunii Igor Grosu. Politicianul a menționat că partidul așteaptă validarea noului Legislativ, pentru a propune președintei noul șef de Guvern. Actualul speaker a trecut în revistă experiența posibilului prim-ministru. Munteanu a fondat Alianța Franceză, a activat în organizații non-guvernamentale și a colaborat cu […] Articolul Igor Grosu confirmă: Alexandru Munteanu va fi candidatul PAS pentru funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Chișinăul, gata să ofere din nou gaze naturale pe malul stâng al Nistrului. Declarațiile lui Junghietu # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la RLIVE TV, că conducerea de la Chișinău este gata să ofere din nou sprijin în furnizarea de gaze naturale pe malul stâng al Nistrului, dacă va primi o solicitare din partea autorităților de acolo. Potrivit ministrului, pachetul de ajutor financiar de 60 […] Articolul VIDEO Chișinăul, gata să ofere din nou gaze naturale pe malul stâng al Nistrului. Declarațiile lui Junghietu apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Corupția trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic, a declarat, marți, președintele României, Nicușor Dan. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan: Fenomenul corupției trebuie atacat frontal apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Deținutul fugar de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, prins la gara din Florești. Cobora dintr-un microbuz # Realitatea.md
Deținutul de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care a dispărut vineri, 10 octombrie, după ce nu s-a prezentat la muncă a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. „Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în momentul în care […] Articolul Deținutul fugar de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, prins la gara din Florești. Cobora dintr-un microbuz apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Îndemnul lui Grosu către moldovenii care hrămuiesc: Haideți să ne gândim cum putem face localitatea îngrijită # Realitatea.md
La mulți ani Chișinău, Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești, Varnița și toate-toate satele și orașele noastre frumoase care sărbătoresc azi hramul. Felicitarea vine din partea președintelui PAS, Igor Grosu, care conține și un îndemn către moldoveni. „Localitățile noastre au început treptat să se schimbe la față, dar mai este foarte mult de lucru până ajungem să […] Articolul Îndemnul lui Grosu către moldovenii care hrămuiesc: Haideți să ne gândim cum putem face localitatea îngrijită apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Donald Trump este nemulţumit de poza lui de pe coperta Time: „Pe cap pluteşte ceva care arată ca o coroană” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump s-a plâns marţi de fotografia folosită de revista Time pe coperta sa, criticând faptul că publicaţia i-a „şters” părul şi numind imaginea „foarte rea”. „Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au «şters» părul şi mi-au pus […] Articolul Donald Trump este nemulţumit de poza lui de pe coperta Time: „Pe cap pluteşte ceva care arată ca o coroană” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Deținutul fugar de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, prins la gara din Florești. Cobora dintr-o rută # Realitatea.md
11:40
Termenul limită pentru finalizarea vettingului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrei, decizia vine pe fundalul complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare, transmite IPN. Potrivit ministrei, deși procesul de vetting este în plină desfășurare, acesta nu poate fi […] Articolul Termenul pentru vetting a fost prelungit până la finalul anului 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
CineMade in România: Urmăriți drama „Arest” de Andrei Cohn, marți seara, la RLIVE TV # Realitatea.md
Drama „Arest” de Andrei Cohn este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV marți seara, începând cu ora 22:00. Producția relatează evenimentele din august 1983, trăite de arhitectul Dinu Neagu împreună cu soția și cei doi copii, un băiețel și o fetiță. Familia se află sunt pe o plajă de […] Articolul CineMade in România: Urmăriți drama „Arest” de Andrei Cohn, marți seara, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Accident chiar de Hramul orașului Chișinău. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una s-a răsturnat # Realitatea.md
Două mașini au fost avariate după ce s-au tamponat marți dimineața, 14 octombrie, pe strada Otovasca, intersecție cu Podul Înalt din Capitală. În urma impactului, unul dintre autovehicule s-a răsturnat. Potrivit poliției, un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui Renault, în timpul deplasării și în circumstanțe care urmează a fi stabilite de […] Articolul VIDEO Accident chiar de Hramul orașului Chișinău. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Propunere-surpriză pentru funcția de prim-ministru. Este un nume fără experiență politică # Realitatea.md
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar putea fi noul candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. În vârstă de 61 de ani, Munteanu se descrie drept „american de origine moldovenească” și nu are experiență politică, scrie zdg.md. Informația despre posibila candidatură a lui Alexandru Munteanu la […] Articolul Propunere-surpriză pentru funcția de prim-ministru. Este un nume fără experiență politică apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 15 – 16 octombrie 2025. „În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de –1…–2°C”, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pentru cele […] Articolul Vin înghețurile în Moldova: Meteorologii au emis cod galben pentru întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Regiunea transnistreană, din nou în frig. Perioada de economisire a gazului s-a încheiat, dar căldura încă lipsește # Realitatea.md
Perioada de economisire a gazului în stânga Nistrului s-a încheiat, însă căldura încă lipsește. În instituțiile de învățământ este în continuare frig, în blocurile locative nu este apă caldă, iar vânzarea metanului la stațiile de alimentare nu a fost reluată. Instituțiilor bugetare li s-a indicat să înceapă sezonul de încălzire cu lemne, acolo unde este […] Articolul Regiunea transnistreană, din nou în frig. Perioada de economisire a gazului s-a încheiat, dar căldura încă lipsește apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite oficiale la Washington – a treia de la revenirea miliardarului republican la putere, transmite AFP. Trump a fost întrebat de jurnaliști, luni, dacă întâlnirea va avea loc, iar liderul de la […] Articolul Trump a confirmat că îl va primi pe Zelenski vineri la Casa Albă apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a fost lipsit de finanțare din bugetul de stat pentru un an. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a casat parțial decizia Curții de Apel Centru și a menținut hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a sancționat formațiunea, transmite IPN. Judecătorii au respins recursurile depuse de avocații partidului, […] Articolul CSJ: Partidul Democrația Acasă rămâne fără finanțare de la stat apare prima dată în Realitatea.md.
