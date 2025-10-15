Alexandru Munteanu, prima reacție după discuțiile cu PAS pentru funcția de premier
TV Nord, 15 octombrie 2025 09:10
Alexandru Munteanu a venit cu o primă reacție publică după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a confirmat că poartă discuții cu el pentru funcția de prim-ministru. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a mulțumit PAS pentru încredere și a subliniat importanța transparenței și a respectării procedurilor legale. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, […] Acest articol Alexandru Munteanu, prima reacție după discuțiile cu PAS pentru funcția de premier a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
09:10
Alexandru Munteanu a venit cu o primă reacție publică după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a confirmat că poartă discuții cu el pentru funcția de prim-ministru. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a mulțumit PAS pentru încredere și a subliniat importanța transparenței și a respectării procedurilor legale. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, […] Acest articol Alexandru Munteanu, prima reacție după discuțiile cu PAS pentru funcția de premier a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
/VIDEO/ Samboiștii din Bălți cuceresc podiumurile mondiale: „Sportivul trebuie să aibă răbdare” # TV Nord
Luptătorii de sambo din Bălți continuă să scrie istorie în sportul de performanță. Stanislav Iuhnevici a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Indonezia. STANISLAV IUHNEVICI, samboist: „Este a doua medalie din campionatele mondiale, eu mă ocup începând cu clasa întâi și în fiecare zi mă ocup pentru rezultate mari. Sportivul trebuie să aibă […] Acest articol /VIDEO/ Samboiștii din Bălți cuceresc podiumurile mondiale: „Sportivul trebuie să aibă răbdare” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Naționala de fotbal a Republicii Moldova revine astăzi, 14 octombrie, pe teren în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. „Tricolorii” vor juca împotriva selecționatei Estoniei pe A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00, meciul fiind transmis în direct de Moldova 1. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Croația, condusă […] Acest articol Naționala Moldovei înfruntă Estonia în cel de-al șaselea meci al preliminariilor CM 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
/VIDEO/ Satul Pelinia, raionul Drochia, este astăzi în sărbătoare. Localnicii marchează hramul # TV Nord
Satul Pelinia din Drochia, este astăzi în straie de sărbătoare. Oamenii sărbătoresc Hramul localității, dedicat Acoperământului Maicii Domnului. Localnicii doresc sătenilor prosperitate și sănătate și zic că așteaptă această sărbătoarea în fiecare an. „Prosperitate, sănătate la toată lumea. E sărbătoare, lumea a fost la biserică, de acolo merg la concert.” „Pace și liniște. -Se simte […] Acest articol /VIDEO/ Satul Pelinia, raionul Drochia, este astăzi în sărbătoare. Localnicii marchează hramul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Alexandru Munteanu, economist și profesor, desemnat de PAS candidat la funcția de prim-ministru # TV Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către președinta Maia Sandu. Potrivit formațiunii, candidatura va fi înaintată oficial după constituirea fracțiunilor parlamentare, iar Alexandru Munteanu este văzut […] Acest articol Alexandru Munteanu, economist și profesor, desemnat de PAS candidat la funcția de prim-ministru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie 2025 și se sustrăgea de la executarea pedepsei, a fost depistat și reținut în dimineața zilei de 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat […] Acest articol Deținutul care a fugit de la muncă, reținut la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Volodimir Zelenski va fi primit vineri la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump # TV Nord
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump. Cei doi lideri au confirmat întâlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lângă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN. Volodimir Zelenski a precizat […] Acest articol Volodimir Zelenski va fi primit vineri la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Locuitorii satului Moara de Piatră, raionul Drochia, trăiesc acum în condiții mai sigure și mai confortabile, având acces permanent la apă potabilă. După ani în care fântânile seacă în timpul verii, iar oamenii erau nevoiți să aducă apă de la distanțe mari, în localitate a fost finalizat un sistem modern de apeduct care deservește întreaga […] Acest articol /FOTO/ Apă potabilă și condiții mai bune pentru satul Moara de Piatră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cunoscut în popor sub denumirea de Pocroave. Sărbătoarea amintește arătarea Maicii Domnului în biserica din Vlaherne, când aceasta s-a rugat cu lacrimi pentru oameni, ținând Sfântul Acoperământ deasupra credincioșilor, alături de sfinți, apostoli și mucenici. În tradiția […] Acest articol Creștinii de stil vechi sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 14–15 octombrie 2025 o vreme fără precipitații esențiale, cu cer variabil și temperaturi în scădere ușoară în timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din nord-vest, aducând aer mai rece în special în regiunile de nord. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul […] Acest articol Prognoza meteo pentru 14 octombrie. Cer variabil și primele înghețuri izolate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13 octombrie 2025
22:10
Filmări video profesionale și montaj de videoclipuri în Moldova: soluții complete pentru brandurile moderne # TV Nord
Într-o lume dominată de conținut vizual, videoclipurile au devenit cel mai puternic instrument de comunicare pentru branduri. Studiile arată că utilizatorii rețin cu 80% mai mult informația vizuală decât cea citită, iar clipurile video cresc semnificativ rata de conversie pe site-uri și rețele sociale. Nu e de mirare că tot mai multe companii din Moldova […] Acest articol Filmări video profesionale și montaj de videoclipuri în Moldova: soluții complete pentru brandurile moderne a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
/VIDEO/ Pe cine văd locuitorii din Larga în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: „Este un băiat bravo” # TV Nord
Locuitorii satului Larga, raionul Briceni, spun că noul prim-ministru al Republicii Moldova ar trebui să fie un om cu credință, care să se gândească la oameni. „Numai nu Grosu, altul din PAS să fie, numai nu Grosu, el foarte greu vorbește. Poate să fie Perciun, este un băiat bravo, da. Mai aducea bani din Europa, […] Acest articol /VIDEO/ Pe cine văd locuitorii din Larga în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: „Este un băiat bravo” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
/VIDEO/ maib deschide o nouă sucursală în inima or. Bălți: „Suntem acolo unde ne așteaptă clienții” # TV Nord
O nouă sucursală maib s-a deschis în centrul municipiului Bălți, pentru a fi cât mai aproape de clienți, în incinta centrului comercial „City Mall”. „Persoane juridice și aici aveți depunere numerar.” De acum, clienții din nordul țării pot beneficia de servicii financiare complete – de la depuneri și credite, până la consultanță personalizată. „Foarte bine, […] Acest articol /VIDEO/ maib deschide o nouă sucursală în inima or. Bălți: „Suntem acolo unde ne așteaptă clienții” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest # TV Nord
În afaceri, provocările apar una după alta, dar timpul nu stă pe loc. Când oportunitățile de dezvoltare bat la ușă, trebuie săacționezi rapid și eficient. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează! Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit Business Rapid până la 3 000 000 de lei, în doar 2 ore – o soluție de finanțare modernă, flexibilă și ușor de accesat […] Acest articol Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
O fetiță de 9 luni din Bender a suferit arsuri chimice după ce a vărsat din greșeală o sticluță cu verde de briliant # TV Nord
O fetiță de 9 luni din Bender a ajuns la spital cu arsuri chimice la cap, în zona gurii și a ochilor, după un incident casnic produs în dimineața zilei de 10 octombrie. Potrivit informațiilor, mama copilei, în vârstă de 26 de ani, urma să-i administreze micuței vitamine după masă, însă a luat din greșeală […] Acest articol O fetiță de 9 luni din Bender a suferit arsuri chimice după ce a vărsat din greșeală o sticluță cu verde de briliant a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/FOTO/ Doi șoferi beți, prinși la Bălți și Edineț: unul avea 1,46 mg/l alcool, iar altul nu deținea permis de conducere # TV Nord
Pe parcursul weekendului, echipajele mixte formate din carabinieri ai Direcției Regionale „Nord” și polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Bălți și Edineț au intervenit în două situații care puneau în pericol siguranța rutieră. Primul caz a avut loc în municipiul Bălți, unde echipajul a observat un automobil Mercedes Sprinter care, în timp ce efectua o manevră […] Acest articol /FOTO/ Doi șoferi beți, prinși la Bălți și Edineț: unul avea 1,46 mg/l alcool, iar altul nu deținea permis de conducere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/VIDEO/ Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion la vama Leușeni-Albița # TV Nord
Aproape 1.000.000 de țigări au fost descoperite de autorități ascunse în tavanul remorcii unui camion la punctul de trecere Leușeni-Albița, la ieșirea din Republica Moldova spre România. Captura a fost realizată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Vamal. Deși camionul Mercedes Actros figura ca fiind gol, perchezițiile […] Acest articol /VIDEO/ Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion la vama Leușeni-Albița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/VIDEO/ Liceul Teoretic Lipcani și Gimnaziul „Anton Bunduchi” implicate în proiectul european de îmbunătățire a condițiilor de apă și sanitație în școli # TV Nord
În școlile din Lipcani și Buțeni, lecțiile despre igienă devin parte din educația pentru sănătate. Elevii au învățat cum să aibă grijă de propria igienă și de mediul în care trăiesc, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în școlile rurale din Republica Moldova”, implementat de AO SinergyHub împreună cu Caritas Cehia și […] Acest articol /VIDEO/ Liceul Teoretic Lipcani și Gimnaziul „Anton Bunduchi” implicate în proiectul european de îmbunătățire a condițiilor de apă și sanitație în școli a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Premierul Dorin Recean își încheie mandatul și nu va conduce viitorul Cabinet de Miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Conform legii, doamna președintă va desemna un candidat la funcția de prim-ministru după ce va avea consultări cu toate fracțiunile […] Acest articol Dorin Recean NU va deține în funcția de prim-ministru în noul Guvern a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații provocate de o butelie de gaz propan-butan în satul Grozești # TV Nord
Două minore au fost rănite în urma unei deflagrații provocate de o butelie de gaz propan-butan într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni, în dimineața zilei de 12 octombrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 09:51. Potrivit datelor preliminare, două fetițe de 12 și 2 ani au suferit arsuri de gradul […] Acest articol Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații provocate de o butelie de gaz propan-butan în satul Grozești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
SRL „Bălți-gaz” anunță sistarea temporară a livrării gazelor naturale pe mai multe străzi din municipiu # TV Nord
SRL „Bălți-gaz”, în calitate de operator al sistemului de distribuție, informează consumatorii casnici și noncasnici din municipiul Bălți despre sistarea temporară a livrării gazelor naturale în perioada 15 octombrie 2025, ora 09:00 – 17 octombrie 2025, ora 17:00. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a gazoductelor și a instalațiilor aferente, în conformitate cu […] Acest articol SRL „Bălți-gaz” anunță sistarea temporară a livrării gazelor naturale pe mai multe străzi din municipiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal, relatează AFP, citată de news.ro. Acest sistem tropical de precipitaţii a lovit Sierra Madre Oriental, un lanţ muntos care se întinde […] Acest articol Cel puțin 41 de morți în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din Mexic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță că un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse de instanță în contextul unui caz de violență în familie. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. […] Acest articol Bărbat din Fălești condamnat pentru încălcarea ordinului de protecție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
În ultimele zile, mai mulți clienți ai SA Energocom au semnalat că sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu apar în noile facturi emise. Reprezentanții companiei îi asigură pe consumatori că nu există motive de îngrijorare, iar toate plățile efectuate vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie. Potrivit Energocom, situația […] Acest articol Energocom explică ce se întâmplă cu plățile în avans achitate către Moldovagaz a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Control mai rapid la frontieră: Poliția de Frontieră deleagă competențe Serviciului Vamal în premieră # TV Nord
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal au lansat oficial un proiect-pilot fără precedent, care prevede delegarea competențelor Poliției de Frontieră către Serviciul Vamal în punctul de trecere a frontierei de stat „Costești–Stînca” (rutier). Proiectul, ce va fi implementat timp de 12 luni, urmărește eficientizarea controlului la frontieră și reducerea timpului de așteptare pentru călători și […] Acest articol Control mai rapid la frontieră: Poliția de Frontieră deleagă competențe Serviciului Vamal în premieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii # TV Nord
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute care depășeau 960 de milioane de euro, scrie stirileprotv.ro „În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la […] Acest articol Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Exporturile de fructe uscate din Republica Moldova au înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii cinci ani, dublându-se față de 2020. Cea mai mare parte a exporturilor este reprezentată de prunele uscate, potrivit expertului în politici economice la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. Conform datelor prezentate de Ioniță, în 2015 exporturile de fructe uscate ale țării au […] Acest articol Exportul de fructe uscate din Republica Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Polonia a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, după valul masiv de atacuri rusești care au vizat infrastructura energetică a țării vecine. Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat vineri, aflat în vizită la Liov, că Varșovia este pregătită să furnizeze generatoare, surse suplimentare de energie electrică și acces la terminalul de […] Acest articol Polonia oferă ajutor Ucrainei după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri simultane în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor. În total, procesul electoral a avut loc în circa 670 de școli și 65 de instituții de învățământ profesional tehnic, unde elevii și-au ales noii președinți, care îi vor reprezenta în relația cu administrația școlară pentru următorii […] Acest articol Elevii din 735 de instituții au ales noii președinți ai Consiliilor Școlare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Incident șocant într-o benzinărie din Timișoara: un bărbat a turnat benzină peste el și mașină, amenințând că își dă foc # TV Nord
Un bărbat de 43 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiști, după ce a provocat panică într-o benzinărie din oraș. Acesta a intrat cu mașina în incinta stației de alimentare, a turnat benzină peste el și peste autoturism și a amenințat că se va autoincendia. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 […] Acest articol Incident șocant într-o benzinărie din Timișoara: un bărbat a turnat benzină peste el și mașină, amenințând că își dă foc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/VIDEO/ Seniorii din Fetești modelează bucuria în cadrul proiectului „Sănătatea mintală fără bariere” # TV Nord
La Fetești, raionul Edineț, vârstnicii uită de problemele cotidiene și se implică activ în implementarea proiectului „Sănătate mintală fără bariere”, care aduce servicii de sprijin psiho-emoțional. În cadrul atelierului desfășurat, seniorii și senioarele au modelat plastilina și au făcut activități fizice, în ritm de muzică și voie bună. „Zice o vorbă din bătrâni, fă bine […] Acest articol /VIDEO/ Seniorii din Fetești modelează bucuria în cadrul proiectului „Sănătatea mintală fără bariere” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/FOTO/ Polițiștii din Rîșcani au identificat un minor de 17 ani bănuit de furturi de roți și accesorii auto # TV Nord
Polițiștii din Rîșcani au identificat un minor de 17 ani, locuitor al raionului, bănuit de comiterea mai multor furturi de roți și accesorii auto. Potrivit Inspectoratului de Poliție Rîșcani, faptele au fost comise în perioada 18 septembrie – 3 octombrie 2025, pe teritoriul raionului. În urma măsurilor de investigație, oamenii legii au stabilit că tânărul […] Acest articol /FOTO/ Polițiștii din Rîșcani au identificat un minor de 17 ani bănuit de furturi de roți și accesorii auto a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului de șosea peste râul Răuțel, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glijeni–Catranic–R16, km 1,73. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 octombrie 2025, iar valoarea totală estimată a contractului se ridică la 18 968 360 MDL (fără […] Acest articol /FOTO/ Pod nou la Răuțel: peste 4.000 de locuitori vor circula în siguranță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
/VIDEO/ La Bălți, Universitatea Vârstei a Treia a marcat o nouă promoție: înțelepciune, emoții și inspirație # TV Nord
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-a desfășurat o ceremonie plină de emoții și recunoștință — absolvirea primei grupe a Universității Vârstei a Treia din raionul Fălești. Sala universității a răsunat de aplauze, zâmbete și cuvinte de mulțumire. Absolvenții au primit diplome, au împărtășit experiențe și au vorbit cu entuziasm despre tot ce […] Acest articol /VIDEO/ La Bălți, Universitatea Vârstei a Treia a marcat o nouă promoție: înțelepciune, emoții și inspirație a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/INVESTIGAȚIE/ Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni # TV Nord
Inaugurat cu fast, discursuri oficiale și promisiuni despre viitorul eficient al educației, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți a fost prezentat ca un exemplu de succes al investițiilor europene în Republica Moldova. În spatele declarațiilor însă, se ascund lucrări neterminate, neconformități tehnice și un sistem fotovoltaic care nu funcționează nici la doi ani de la […] Acest articol /INVESTIGAȚIE/ Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni”, în apropierea satului Iabloana. În urma impactului dintre un Mercedes și o Dacia Duster, un bărbat a murit, iar mai multe persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite. „Potrivit datelor preliminare, o tânără de 21 de ani, […] Acest articol /VIDEO/ Trei copii răniți în accidentul de la Iabloana, internați la Spitalul din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de flăcări: cel puțin 12 răniți. Pană majoră de curent în capitală # TV Nord
La Kiev, un incendiu a izbucnit într-o clădire cu 17 etaje în urma unui atac al dronelor rusești. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență, iar 12 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene, citate de Ukrainska Pravda. De asemenea, mai multe părți din oraș au rămas fără alimentare cu energie electrică, potrivit digi24.ro. ACTUALIZARE […] Acest articol Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de flăcări: cel puțin 12 răniți. Pană majoră de curent în capitală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, a zguduit în dimineața zilei de vineri, 10 octombrie, sudul Filipinelor, potrivit Institutului de Seismologie (Phivolcs). Seismul s-a produs în largul coastei, în apropierea localității Manay, din provincia Davao Oriental, regiunea Mindanao, la o adâncime de aproximativ 23 de kilometri. Autoritățile au emis inițial o […] Acest articol Cutremur devastator de 7,4 grade a lovit sudul Filipinelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Te-ai gândit vreodată dacă merită să iei un credit pentru a-ți realiza visul? Creditarea a devenit o parte firească a vieții noastre – atât în familie, cât și în afaceri. Accesarea unui credit poate deveni un pas important în realizarea planurilor la momentul oportun: de la procurarea unui automobil și dezvoltarea afacerii, până la reparație […] Acest articol Cum să accesezi corect un credit pentru afaceri sau necesități personale? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Număr record de studenți străini admiși în universitățile din Republica Moldova în anul de studii 2025–2026 # TV Nord
În anul de studii 2025–2026, instituțiile de învățământ superior publice din Republica Moldova au înregistrat un record istoric de studenți străini. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, 1.113 tineri din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din țară — cu 376 mai mult decât în anul academic precedent. Cei […] Acest articol Număr record de studenți străini admiși în universitățile din Republica Moldova în anul de studii 2025–2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București # TV Nord
Selecționata Republicii Moldova a pierdut cu scorul de 2-1 în fața României, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București. Golurile partidei au fost marcate de Louis Munteanu (12′) și Ianis Hagi (44′) pentru România, în timp ce golul echipei noastre a venit în urma unui autogol al portarului Ionuț Radu (38′). Partida de […] Acest articol România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, în timp ce părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, sperând că în cel mai apropiat timp va veni și căldura promisă. „Este foarte greu, undeva […] Acest articol /VIDEO/ Copiii tremură de frig în grădinițe. Părinte: „Am adus plapume de iarnă” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:30
/VIDEO/ Biblioteca Științifică a USARB se transformă: tradiție, inovație și acces digital la patrimoniul scris # TV Nord
Biblioteca Științifică a USARB trece printr-un amplu proces de modernizare și digitalizare, în cadrul a două proiecte finanțate de DRRM. TATIANA PRIAN, directoarea adjunctă USARB: „În esență proiectul este o punte între trecut și prezent, aducând Patrimoniul scris românesc în spațiul digital, pentru a fi cunoscut și cercetat de publicul larg. La această etapă sala […] Acest articol /VIDEO/ Biblioteca Științifică a USARB se transformă: tradiție, inovație și acces digital la patrimoniul scris a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Râul Răut se află într-o stare critică de poluare, potrivit datelor prezentate de Direcția Patrimoniu Natural și Biodiversitate a Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”. Analizele realizate în octombrie 2025 indică o depășire alarmantă a normelor bacteriologice și chimice în sectorul mijlociu al râului, în special în zona localităților Furceni, Trebujeni și Morovaia. Rezultatele analizelor: În amonte […] Acest articol /FOTO/ Râul Răut sub amenințare: nivel periculos de poluare și activitate bacteriană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Poliția din municipiul Bălți solicită sprijinul cetățenilor pentru a stabili locul aflării unui bărbat de 51 de ani, care a dispărut la data de 13 ianuarie. Acesta a plecat de la domiciliu și, până în prezent, nu a revenit. Semnalmente:• Înălțime – aproximativ 1,70 m• Corpolență – medie• Păr – negru cu fire cărunte, tuns […] Acest articol Poliția din Bălți caută un bărbat de 51 de ani dispărut din 13 ianuarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/FOTO/ Construcție ilegală a unui bazin acvatic, depistată în localitatea Vasilcău, raionul Soroca # TV Nord
Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu reprezentanții administrației publice locale Vasilcău, au efectuat acțiuni de verificare a legalității utilizării resurselor acvatice pe teritoriul localității. În urma controalelor, a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe un teren aflat în proprietate privată. Persoana fizică vizată a executat lucrările fără […] Acest articol /FOTO/ Construcție ilegală a unui bazin acvatic, depistată în localitatea Vasilcău, raionul Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:11
/VIDEO/ Proiect european pentru îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în școlile din Moldova # TV Nord
AO SinergyHub, în parteneriat cu Caritas Czech Republic și LDA Moldova, continuă implementarea proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în școlile rurale din Republica Moldova”, realizat cu sprijinul financiar al Delegației Uniunii Europene. Pe parcursul lunii septembrie, echipa mobilă de formatori a vizitat Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din Cobîlea, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din […] Acest articol /VIDEO/ Proiect european pentru îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în școlile din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:11
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au documentat trei tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea centrală a țării. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Leușeni, unde, într-un microbuz de model Mercedes Sprinter, condus de un conațional în vârstă de 43 de ani, au fost depistate produse […] Acest articol /FOTO/ Mărfuri introduse ilicit în țară, depistate în a doua linie de control vamal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:11
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unei femei de 35 de ani, originară din raionul Nisporeni, pentru trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală. Potrivit anchetei, inculpata a recrutat, transportat și adăpostit o femeie adultă fără consimțământul acesteia, exploatând-o sexual în mai multe apartamente din Chișinău. Totul s-a întâmplat prin înșelăciune, abuz de vulnerabilitate […] Acest articol O femeie din Nisporeni, condamnată după ce a exploatat sexual o tânără orfană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:11
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 16 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru achiziționarea a 240 de mii de doze de vaccin antigripal, destinate campaniei de imunizare din sezonul rece 2025–2026. Lotul de vaccin a fost deja recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru […] Acest articol CNAM investește peste 16 milioane de lei în vaccinul antigripal pentru sezonul 2025–2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
