Noi confruntări armate între Pakistan și Afganistan: zeci de morți și acuzații reciproce de încălcare a graniței

Populația municipiului Chișinău a crescut cu aproape 8% în ultimii zece ani, ajungând la 720 de mii de locuitori, potrivit datelor recensământului din 2024. Sociologii explică această evoluție prin migrația internă – tot mai mulți tineri din raioane aleg să se stabilească în capitală, atrași de locuri de muncă, studii și un nivel de trai mai bun. Zilnic, cu navetiștii și vizitatorii din suburbii, în Chișinău se află în total aproape un milion de oameni. În același timp, natalitatea rămâne scăzută, iar specialiștii avertizează că fenomenul de îmbătrânire a populației se va resimți tot mai mult și în capitală.