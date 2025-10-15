Tensiuni la granița dintre Pakistan și Afganistan: noi confruntări armate și pierderi de vieți omenești
15 octombrie 2025
Noi confruntări armate au avut loc marți, 14 octombrie, între forțele pakistaneze și afgane într-o zonă de frontieră izolată, relatează agenția Associated Press, citată de DW. Potrivit presei de stat din Pakistan, militarii afgani ar fi deschis focul „fără provocare”, iar atacul a fost respins de trupele pakistaneze.
Mișcarea islamistă Hamas a organizat o serie de execuții publice în Fâșia Gaza, la scurt timp după retragerea forțelor israeliene din principalele zone urbane, transmite The Telegraph. În imagini apărute online pot fi văzuți aproximativ opt bărbați, legați la ochi și vizibil bătuți, fiind împușcați în fața unei mulțimi.
07:30
Festivalul Internațional Shakespeare a început la Chișinău cu spectacolul „Visul unei nopți de vară” # Moldova1
Chișinăul devine, pentru câteva zile, capitala teatrului european, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional Shakespeare. Evenimentul, organizat de Teatrul „Fără Nume”, a fost inaugurat cu spectacolul „Visul unei nopți de vară” și promite să aducă regizori și actori din Spania, Italia, dar și din Marea Britanie - țara natală a lui William Shakespeare, considerat cel mai important dramaturg al literaturii engleze.
Primul punct acumulat de naționala Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a acumulat primul ei punct în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. "Tricolorii" au remizat în deplasare cu selecționata Estoniei, scor 1-1.
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn a început la ora 19 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După 85 de minute jucate, este 1-1 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn a început la ora 19 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După 65 de minute jucate, este 1-1 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn a început la ora 19 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
Zboruri anulate și transport public paralizat la Bruxelles, din cauza unei greve naționale # Moldova1
O grevă generală a blocat la sol majoritatea avioanelor de pe cele două aeroporturi principale din Belgia și a paralizat transportul public din Bruxelles. Toate zborurile care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Bruxelles și aproximativ jumătate dintre cele care trebuiau să aterizeze au fost anulate, după ce personalul de securitate responsabil cu verificările cu raze X a intrat în grevă.
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La pauză, Estonia conduce cu 1-0 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn a început la ora 19 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După 30 de minute Estonia conduce cu 1-0 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn a început la ora 19 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
Atmosferă de sărbătoare în PMAN. Cum au sărbătorit chișinăuienii și turiștii veniți în capitală # Moldova1
Hramul Chișinăului a fost sărbătorit cu voie bună, must proaspăt, bucate tradiționale și dansuri populare, în inima orașului - Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Atât locuitorii capitalei, cât și turiștii veniți de peste hotare s-au bucurat de evenimentele organizate de autorități. Mulți dintre participanți au declarat că, în ciuda ambuteiajelor din orele de vârf sau a micilor probleme cotidiene, orașul rămâne unul frumos și primitor.
Premierul francez propune suspendarea reformei pensiilor până la prezidențialele din 2027 # Moldova1
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu propune suspendarea unui plan contestat de creștere a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o măsură menită să evite răsturnarea imediată a fragilului său guvern minoritar, scrie The Guardian.
Analiști politici, despre candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru: „Una neașteptată, dar cu potențial” # Moldova1
„O candidatură neașteptată, dar cu potențial” – așa au comentat analiștii de la Chișinău propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a-l înainta pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Cunoștințele și experiențele sale în business și economie, inclusiv pe plan internațional, ar putea fi un avantaj pentru activitatea noului Guvern, consideră experții.
Primul mesaj public al lui Alexandru Munteanu, candidat anunțat de PAS la funcția de premier: „Nu l-am cunoscut pe Marian Lupu” # Moldova1
Economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu confirmă, în primul său mesaj public după anunțarea candidaturii sale la funcția de premier, că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru preluarea șefiei Guvernului. Munteanu promite transparență, subliniind că va oferi toate clarificările necesare odată cu finalizarea procedurilor legale privind constituirea noului Parlament.
România și Germania reafirmă sprijinul pentru extinderea UE atât în privința R. Moldova, cât și a Ucrainei # Moldova1
Sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene „atât în privința Republicii Moldova și Ucrainei, cât și a Balcanilor de Vest, pe baza meritelor proprii și a asumării valorilor europene”, a fost reiterat de șefa diplomației române, Oana Țoiu, în cadrul consultărilor bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, aflat marți, 14 octombrie, într-o vizită oficială la București.
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn va începe la ora 19 și va fi transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
Cum văd chișinăuienii schimbarea orașului: „Mai verde, mai curat, mai frumos de la an la an” # Moldova1
De la an la an, municipiul Chișinău devine tot mai verde, mai curat și mai frumos – aceasta este părerea locuitorilor capitalei, intervievați de Radio Moldova cu prilejul sărbătorii Hramului. Centrul orașului, precum și parcurile sunt locurile preferate de chișinăuieni, au spus aceștia la emisiunea „Zi de Zi”.
Primul mesaj public al lui Alexandru Munteanu, candidat anunțat de PAS la funcția de premier: „Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență” # Moldova1
Economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu a venit cu primul său mesaj public după anunțarea candidaturii sale la funcția de premier. El a confirmat că poartă discuții cu formațiunea de guvernare pentru preluarea mandatului și a declarat că va acționa cu transparență, oferind toate clarificările necesare odată cu finalizarea procedurilor legale privind constituirea noului Parlament. Acesta a reacționat și la unele informații apărute în presă despre activitatea sa în mediul investițional, negând orice legătură cu politicianul Marian Lupu și precizând că firmele pe care le-a administrat au fost înființate și operate legal, în conformitate cu normele internaționale.
Primul mesaj public al lui Alexandru Munteanu, candidatul PAS pentru funcția de premier: „Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență” # Moldova1
Economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a venit cu primul său mesaj public după anunțarea candidaturii. El a confirmat că poartă discuții cu formațiunea de guvernare pentru preluarea mandatului și a declarat că va acționa cu transparență, oferind toate clarificările necesare odată cu finalizarea procedurilor legale privind constituirea noului Parlament. Acesta a reacționat și la unele informații apărute în presă despre activitatea sa în mediul investițional, negând orice legătură cu politicianul Marian Lupu și precizând că firmele pe care le-a administrat au fost înființate și operate legal, în conformitate cu normele internaționale.
România și Germania reafirmă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene, atât în privința Republicii Moldova, cât și a Ucrainei # Moldova1
Sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene, „atât în privința Republicii Moldova și Ucrainei, cât și a Balcanilor de Vest, pe baza meritelor proprii și a asumării valorilor europene”, a fost reiterat de șefa diplomației române, Oana Țoiu, în cadrul consultărilor bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, aflat marți, 14 octombrie, într-o vizită oficială la București.
Ziua europeană a părinților: Legătura emoțională cu copiii este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a acestora # Moldova1
Fiecare copil are nevoie de un spațiu sigur în care să se simtă acceptat și iubit necondiționat. Pentru o dezvoltare armonioasă a copilului, legătura emoțională cu părinții este fundamentală, spun invitații emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, de Ziua europeană a părinților.
Pentru a-i urmări în acțiune pe Donnarumma, Tonali, Barella sau Raspadori trebuie să scoateți din buzunar între 200 și 1000 de lei # Moldova1
Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Italia din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul acestora variază între 200 și 1000 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre, cu verificarea codului la sistemul de acces pe stadion.
16:50
Pentru ai urmări în acțiune pe Donnarumma, Tonali, Barella sau Raspadori trebuie să scoateți din buzunar între 200 și 1000 de lei # Moldova1
Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Italia din cadrul preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul acestora variază între 200 și 1000 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre, cu verificarea codului la sistemul de acces pe stadion.
„Lucruri care nu pot să nu influențeze percepția publică”: Ion Ceban explică de ce a dat-o în judecată pe ministra română Oana Țoiu # Moldova1
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține în continuare că interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen este o decizie motivată „politic” și afirmă că a cerut despăgubiri morale de un leu pentru a demonstra că acționează „din principiu”, nu pentru bani. Invitat la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, el a declarat că măsura autorităților române nu are justificare reală de securitate și că declarațiile ministrei de Externe a României, Oana Țoiu, i-au afectat imaginea publică în plină campanie electorală.
Analiști politici, despre candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru: „O candidatură neașteptată, dar cu potențial” # Moldova1
„O candidatură neașteptată, dar cu potențial” – așa au comentat analiștii de la Chișinău propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a-l înainta pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Cunoștințele și experiențele sale în business și economie, inclusiv pe plan internațional, ar putea fi un avantaj pentru activitatea noului Guvern, consideră experții.
Rusia a atacat un convoi umanitar al ONU în regiunea Herson. Două camioane care transportau alimente, lovite de o dronă # Moldova1
Forțele ruse au lovit marți, 14 octombrie, un convoi umanitar al ONU în regiunea Herson din Ucraina, distrugând și avariind mai multe vehicule care transportau ajutoare umanitare, potrivit autorităților locale.
CtEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 # Moldova1
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) a condamnat marți, 14 octombrie, Federația Rusă, obligând-o să plătească peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Cristina Gherasimov și Marta Kos au discutat la Bruxelles despre ritmul reformelor și următorii pași ai Republicii Moldova spre UE # Moldova1
Progresele înregistrate de Republica Moldova și următoarele etape din agenda europeană a țării au fost subiectele discutate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Bruxelles.
„Descoperă Italia” la Biblioteca Națională: Expoziție de carte dedicată artei și culturii italiene # Moldova1
Arta și cultura italiană pot fi descoperite la Biblioteca Națională din Chișinău, unde a fost inaugurată o expoziție valoroasă de carte. Vizitatorii vor putea răsfoi albume ilustrate și cărți de beletristică, în limba italiană și în alte limbi, inclusiv ediții rare. În întreaga lume este marcată Săptămâna Limbii Italiene.
Două eleve de la Colegiul Național de Comerț al ASEM au acces în finala europeană a competiției Girls Go Circular, pe tema securității cibernetice # Moldova1
Sofia Moraru și Sabina Javgureanu, eleve în anul III la Colegiul Național de Comerț al ASEM, vor reprezenta Republica Moldova în finala europeană a competiției Girls Go Circular, dedicată securității cibernetice. Proiectul lor, LogInSight, a fost desemnat câștigător al etapei naționale și se va confrunta cu alte două echipe finaliste din Cipru și Regatul Unit, în cadrul evenimentului „Zilele Educației și Competențelor EIT 2025”.
Explozie într-o casă din Italia. Trei polițiști au decedat, alte 13 persoane au fost rănite # Moldova1
Trei ofițeri ai Forțelor de Carabinieri au fost uciși într-o explozie în timpul unei operațiuni desfășurate în nordul Italiei. Alți 13 polițiști, carabinieri și pompieri au fost răniți în acest incident produs în comuna Castel D'Azzano, în zona orașului Verona.
Alexandru Munteanu – candidatul PAS pentru funcția de premier: economist și profesor universitar # Moldova1
Candidatura lui Alexandru Munteanu, economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, va fi înaintată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de peședintele Parlamentului, Igor Grosu, pe rețelele de socializare.
Confiscări de peste 288 de milioane de lei în dosarele privind finanțarea ilegală a partidelor afiliate grupului Șor # Moldova1
Mecanismele de finanțare ilegală a partidelor afiliate grupului Șor continuă să fie investigate de Procuratura Anticorupție (PA), care anunță progrese semnificative în ultimii ani. Potrivit instituției, până în prezent au fost deferite justiției 18 cauze penale, iar instanțele de judecată au pronunțat zece sentințe de condamnare în privința a 13 persoane fizice și a unei persoane juridice.
Cod galben de înghețuri în Republica Moldova: agricultorii sunt îndemnați să-și protejeze culturile # Moldova1
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil în zilele de 15 și 16 octombrie. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții se vor înregistra temperaturi negative, care vor coborî până la –2 grade Celsius. Fenomenul ar putea afecta culturile agricole sensibile la frig, în special legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi.
Hramul Chișinăului: Acoperământul Maicii Domnului a fost desfășurat în fața credincioșilor adunați la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” # Moldova1
Credincioșii s-au adunat la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău pentru a se ruga pentru sănătate și protecție. După Liturghie, Arhiereii și slujitorii altarului au condus credincioșii în fața Catedralei, unde a fost săvârșit un Tedeum.
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova va juca a cincea partidă din cadrul preliminariilor Campionatului European de tineret # Moldova1
O partidă importantă va susține astăzi și echipa națională de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova. Discipolii lui Sergiu Cebotari, vor juca tot de la ora 19 în deplasare cu reprezentativa Slovaciei. Meciul va avea loc pe stadionul din orășelul Koșițe.
Hram la Iași: Peste 166 de mii de oameni s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar peste 20 de mii mai stau la rând # Moldova1
Pe 14 octombrie este sărbătorit Hramul și la Iași, România. În această zi, credincioșii ortodocși de stil nou o cinstesc pe Cuvioasa Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești. Ziua, marcată cu roșu în calendarul bisericesc, aduce mii de pelerini la Iași, pentru rugăciune și speranță.
Chișinăul – orașul care a renăscut din cenușă de nenumărate ori: de la târg medieval la capitală europeană # Moldova1
De la un mic târg așezat pe malurile râului Bâc până la metropola de astăzi, Chișinăul poartă urmele tuturor epocilor, de la urmele comunităților preistorice și perioada medievală, până la amprentele țariste, interbelice, sovietice și independente. Invitat în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, istoricul Sergiu Musteață a vorbit despre originile și evoluția capitalei, precizând că „dacă e să vorbim de istoria Chișinăului, bineînțeles că este una foarte bogată și diversă. Din păcate, nu atât de bine cunoscută, atât de locuitorii capitalei, cât și de ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova”.
Bilanțul victimelor cauzate de ploile din Mexic a crescut la 64 de morți. Alte peste 60 de persoane sunt date dispărute # Moldova1
Crește numărul victimelor în urma ploilor torențiale din Mexic. Cel puțin 64 de persoane și-au pierdut viața, iar alte peste 60 sunt date dispărute, în centrul și estul țării, anunță autoritățile mexicane. Cele mai multe victime și cele mai mari pagube sunt înregistrate în statele Veracruz, Hidalgo și Puebla, a anunțat șefa Protecției Civile, Laura Velázquez.
„Visul Georgian s-a transformat într-un coșmar sub umbra Kremlinului”: trei eurodeputați evidențiază rolul esențial al UE în sprijinirea alegerilor libere # Moldova1
Georgia se confruntă cu un regres democratic accelerat, iar poporul georgian este ostaticul unui regim care „a mințit” în privința parcursului european, afirmă trei europarlamentari ai grupului politic al Socialiștilor și Democraților (S&D), al doilea cel mai numeros grup parlamentar european, care s-au întors recent dintr-o misiune la Tbilisi.
CSJ menține sancțiunea CEC: Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără bani de la stat timp de un an # Moldova1
Partidul Politic „Democrația Acasă” rămâne fără alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025, după ce Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a respins cererile depuse de avocații formațiunii conduse de Vasile Costiuc.
