Meteo, 15 octombrie 2025: zi răcoroasă de toamnă, fără preciputații

08:40

De sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului se spune că este bine să se țină post, pentru a fi feriți de rele, boli și dușmani. Pentru cei care optează să țină acest post, este bine de știut că se mănâncă doar covrigi sau se bea doar apă ori ceai. Pentru gospodari, tradiția spune că este bine ca […] Post-ul Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri. Ce rugăciune se spune astăzi apare prima dată în Observatorul de Nord.