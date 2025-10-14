(video) „La mulți ani, Chișinău”. Atmosferă incendiară în PMAN: Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ au urcat pe scenă
UNIMEDIA, 15 octombrie 2025 00:10
De ziua orașului Chișinău, pe scena din PMAN au evoluat mai mulți artiști. Astfel printre invitați s-a regăsit Zinaida Julea, Cătălin Josan și Igor Cuciuc.
• • •
Acum 2 ore
00:10
(video) „La mulți ani, Chișinău". Atmosferă incendiară în PMAN: Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ au urcat pe scenă
De ziua orașului Chișinău, pe scena din PMAN au evoluat mai mulți artiști. Astfel printre invitați s-a regăsit Zinaida Julea, Cătălin Josan și Igor Cuciuc.
00:00
Nicușor Dan: Nu există pericolul ca Moldova să fie atacată de Rusia. Explicaţia preşedintelui român # UNIMEDIA
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română.
Acum 4 ore
22:30
D'Angelo a murit marți, 14 octombrie, după o luptă lungă și curajoasă cu cancerul, relatează CNN, cu referire la un comunicat transmis de familia interpretului.
22:10
La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # UNIMEDIA
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site - stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat.
Acum 6 ore
21:20
Piața criptomonedelor a fost lovită, la sfârșitul săptămânii trecute, de o prăbușire fulgerătoare, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu noi tarife vamale pentru importurile din China, relatează CNN.
21:20
La doi ani de la creare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site - stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat.
21:10
La un pas de fotoliile de deputați: Ce urmează, după ce Curtea Constituțională va valida alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește joi în ședință pentru a examina dosarele transmise de Comisia Electorală Centrală privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, care s-au desfășurat pe 28 septembrie 2025. Magistrații Înaltei Curți vor decide asupra validării scrutinului. Abia după aceasta, noul Parlament se va putea întruni în ședință pentru a-și alege organele de conducere și a forma fracțiunile.
20:50
Nicușor Dan: Nu există pericolul ca Moldova să fie atacată de Rusia. Explicaţia preşedintelui
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română.
20:40
Serviciul 112 din Moldova va fi integrat în rețeaua europeană: Ce se schimbă pentru cetățeni # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat în cadrul unui parteneriat cu România. Un acord în acest sens a fost semnat între ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, general dr. ing. Ionel-Sorinel Vasilca.
20:20
Zdg: Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca. Detalii din biografia lui Alexandru Munteanu # UNIMEDIA
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”, scrie zdg.md.
20:10
Românii au fost intervievați privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, în cadrul unui sondaj organizat de către INSCOP Research. Conform rezultatelor publicate, peste jumătate dintre români au o părere bună despre scrutinul de peste Prut, scrie digi24.ro.
Acum 8 ore
19:50
(foto) Imagini apocaliptice din Fâșia Gaza: Întreaga regiune a fost făcută una cu pământul, în doi ani de război # UNIMEDIA
După doi ani de război, Fâșia Gaza a fost făcută una cu pământul. Infrastructura și vegetația au fost distruse în totalitate, relatează euronews.ro.
19:40
Statistică îngrijorătoare: Rata mortalității printre tinerii din Europa de Est a explodat, în ultimii ani. Care ar fi principalele cauze # UNIMEDIA
Rata mortalității în rândul tinerilor în Europa de Est a crescut în ultimul deceniu, relatează Politico, citat de Hotnews.ro. Printre cauzele de deces – consumul de droguri, suicidul, dezastrele naturale și războiul.
19:20
„Mi-au umplut inima de bucurie”: Reacția moldoveanului Vasile Mălai după momentul inedit de la Vocea României # UNIMEDIA
În ediția din 10 octombrie a emisiunii Vocea României, Vasile Mălai a întors toate scaunele și i-a făcut pe cei cinci antrenori să plângă cu una dintre piesele lui Smiley. Momentul său a devenit viral și a adunat zeci de mii de comentarii de apreciere, scrie protv.ro.
19:10
(video) Recean și-a anunțat plecarea imediat după alegeri? Băluțel: A fost decizia sa personală # UNIMEDIA
Șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, susține că plecarea lui Dorin Recean era cunoscută după alegerile Parlamentare. „A fost decizia lui persoanală, iar noi trebuie să o respectăm și trebuie să ne obișnuim că, în sfârșit, în politica din Moldova, lumea nu se mai ține de funcții”, a declarat Băluțel, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV.
18:50
(galerie foto) „Această scenă va rămâne în inima mea”: Moldoveanca Leo Ciobu, în top cinci mondial la Olympia 2025 # UNIMEDIA
Culturista Leo Ciobu din Republica Moldova a obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională Olympia Wellness 2025. Sportiva s-a clasat pe locul cinci cu un total de 25 de puncte. „Aceasta e scena care cu siguranță va rămâne în inima mea”, a scris moldoveanca.
18:40
(galerie foto) Cum arată cea mai luxoasă închisoare din lume, aflată chiar în Europa: Deținuții trăiesc ca într-un resort de 5 stele, merg la plajă și joacă tenis # UNIMEDIA
Pe o insulă îndepărtată, acoperită de pini, aflată în largul coastelor Norvegiei, se află o închisoare cum nu mai există alta. Închisoarea Bastoy, adesea numită „cea mai luxoasă închisoare din lume”, este situată într-un colț idilic cunoscut drept „Insula Diavolului”, departe de celulele întunecoase și condițiile dure care definesc, în mod obișnuit, detenția, potrivit Daily Express, citat de presa română.
18:30
(live) „La mulți ani, Chișinău". Atmosferă incendiară în PMAN: Frații Advahov au urcat pe scenă
Potrivit programului anunțat de Primăria Chișinău, pe scena din PMAN vor evolua mai mulți artiști. Zinaida Julea, Cătălin Josan și Igor Cuciuc, printre invitați. Urmărește concertul live pe UNIMEDIA.
18:20
În atenția șoferilor: Bulgaria introduce vinieta de o zi pentru vehiculele până la 3,5 tone. Cât costă # UNIMEDIA
Începând cu 1 ianuarie anul viitor, prețul unei vignete de o zi pentru vehicule de până la 3,5 tone în Bulgaria va fi de 4,09 euro. Guvernul a anunțat această decizie ca parte a modificărilor tarifului pentru taxele colectate pentru utilizarea rețelei rutiere republicane, aliniind sistemul la viitoarea adoptare a monedei euro și asigurând respectarea cerințelor legale, scrie adevărul.ro.
18:10
(video) „Maica Domnului să ne ocrotească”: Sute de oameni au participat la Sfânta Liturghie de Hramul orașului Chișinău # UNIMEDIA
Sărbătoarea dedicată Hramului orașului Chișinău a început astăzi dimineață, în Piața Marii Adunări Naționale, cu activități pentru toate vârstele și gusturile.
18:00
(video) Moldoveanca Elena Vîșcu a împlinit 38 de ani: Fosta soție a lui CRBL radiază după divorțul de artist # UNIMEDIA
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a împlinit 38 de ani. În acest punct al vieții ei, fosta soție a lui CRBL radiază de fericire. După divorțul de artist, aceasta pare să se fi redescoperit, scrie spynews.ro.
Acum 12 ore
17:50
(video) Meci de fotbal întrerupt de un şobolan: Rozătorul a părăsit terenul în aplauzele spectatorilor # UNIMEDIA
Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) a fost întrerupt pentru câteva momente în repriza a doua. Un şobolan a pătruns pe gazonul stadionului Cardiff City, obligând cei 22 de jucători să se oprească, scrie presa română.
17:30
Candidatul anunțat de PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, încă nu a acceptat propunerea: „Purtăm discuții” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care urmează să fie propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, a venit cu prima sa reacție publică. „Într-adevăr, port discuții cu PAS în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris Munteanu.
17:20
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș: Cântăreața și milionarul Nicolae Sota s-au căsătorit la malul mării, în urmă cu 14 ani # UNIMEDIA
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș. Cântăreața și Nicolae Sota și-au unit destinele în urmă cu 14 ani, într-un cadrul spectaculos, la malul mării, scrie spynews.ro. Ce declarații emoționante a făcut Natalia Barbu.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) român informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii că autorităţile locale au emis o avertizare de fenomene meteorologice severe pentru regiunile San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura şi Los Angeles, scrie digi24.ro.
17:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 - 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin.
16:50
„Puțini vor accepta rolul de kamikadze în noul Guvern”. Igor Dodon, pentru presa rusă: Dorin Recean pleacă pentru că înțelege cât de gravă e situația economică din RM # UNIMEDIA
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a comentat, pentru presa rusă, demisia premierului Dorin Recean, afirmând că aceasta reflectă dificultățile tot mai mari cu care se confruntă actuala guvernare, în contextul unui declin economic și al creșterii nemulțumirii sociale. „Criza se va adânci, deoarece țara trăiește practic în datorii, pentru care nepoții și strănepoții noștri vor trebui să plătească”, susține ex-președintele.
16:30
(video) Încleștarea mâinilor dintre Donald Trump şi Emmanuel Macron, 26 de secunde, moment viral pe internet: Replicile printre dinți, descifrate de un cititor pe buze # UNIMEDIA
O nou moment tensionat între Donald Trump și Emmanuel Macron a captat atenția globală luni, 13 octombrie, la Summitul pentru Gaza din Egipt. Imaginile cu cei doi lideri zâmbind forțat, în timp ce se strâng de mână prea puternic, au circulat instantaneu pe rețelele sociale. Strângerea a durat 26 de secunde și părea mai degrabă o competiție de forță decât un gest diplomatic, scrie presa română.
16:20
„Cine-i domnul?” Plîngău, despre prima întâlnire cu Alexandru Munteanu: Minusul cel mare pe care îl va avea ține de comunicare # UNIMEDIA
Fostul Președinte al Platformei „Demnitate și Adevăr”, ales deputat pe listele partidului de guvernare, Dinu Plîngău, a venit cu o reacție, după prima întâlnire cu Alexandru Munteanu, candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. „Minusul cel mare pe care îl va avea ține de comunicare. Totuși, nu a fost o persoană publică, nu cred că e familiarizat cu multe lucruri din viața social-politică”, a scris politicianul.
15:50
(video) A opta oară cu noroc? CMC se întrunește mâine în ședință unde va fi prezentat, din nou, bugetul municipal pentru 2025 # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se reunește miercuri, 15 octombrie, în ședință, unde va fi prezentat în vederea aprobării, pentru a opta oară, bugetului local pentru 2025. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a precizat că, deși există încercări de blocare a activității Primăriei, aceasta funcționează normal, iar pregătirile pentru bugetul anului 2026 sunt în curs.
15:30
Actorul Alec Baldwin a fost implicat într-un accident, luni după-amiază, în timp ce se plimba prin Hamptons cu fratele său, scrie protv.ro.
15:10
Loc fruntaș la credite scumpe: Moldova, în TOP-ul țărilor europene cu cele mai mari dobânzi # UNIMEDIA
Republica Moldova ocupă poziția a doua în Europa privind cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare, conform clasamentului publicat de portalul internațional Global Property Guide pentru trimestrul al doilea al anului 2025.
14:40
Arabii vor să i-l „răpească” Bacelonei pe Lamine Yamal: Oferta nebunească pusă pe masă de A Hila # UNIMEDIA
Al Hilal, echipă saudită de fotbal pregătită de antrenorul italian Simone Inzaghi, pregătește o ofertă astronomică pentru spaniolul Lamine Yamal, în vârstă de 18 ani: 400 de milioane de euro! Barça a spus un răspicat nu, dar situația este complicată în vestiarul catalanilor, scrie adevarul.ro.
14:10
(video) A crezut că slujba de la Saharna e teatru, dar a ieșit ținută de 6 oameni. Experiența terifiantă a unei femei, care spune că a trecut prin exorcizare: „Am început să rag cu o voce ce nu-mi aparținea” # UNIMEDIA
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, povestește cum viața i-a fost marcată de încercări încă din adolescență: o sarcină la doar 16 ani, un accident rutier și, mai recent, o experiență tulburătoare în timpul unei slujbe de exorcizare la Mănăstirea Saharna, care, spune ea, a lăsat urme adânci în sufletul și mintea ei. „Am crezut că nu ies vie de acolo”, a spus Mihaela într-un monolog.
14:00
(doc) Fără bani de la stat: Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără alocaţii din buget timp de un an. CSJ a menținut decizia CEC # UNIMEDIA
Partidul Democrația Acasă, condusă de Vasile Costiuc, nu va mai primi finanțare publică timp de 12 luni. Hotărârea a fost confirmată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), care a casat parțial decizia Curții de Apel Centru, menținând însă sancțiunea aplicată anterior de Comisia Electorală Centrală (CEC).
13:50
(foto) Oxana Samoylova, în lacrimi pe rețele după zvonurile că divorțează de rapperul GeeGun: „E nevoie de timp...” # UNIMEDIA
Oxana Samoylova, soția rapperului rus GeeGun, a apărut în lacrimi pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce au apărut zvonurile despre divorțul lor. Într-o postare recentă, aceasta a scris că are nevoie de timp pentru a-și gestiona emoțiile.
13:40
(video) „O interpretare eronată”. Reacția Primăriei Chișinău după scandalul de Hramul orașului, cu Adriana Ochișanu: „Ea nici nu a fost inclusă în program” # UNIMEDIA
Primăria Chișinău neagă acuzațiile lansate de interpreta Adriana Ochișanu, care a declarat că ar fi fost exclusă din concertul de Hramul orașului. Viceprimara Angela Cutasevici afirmă că artista „nici nu a fost inclusă” în programul oficial al evenimentului.
13:30
Critici după ce Meta, Google și Microsoft suspendă reclamele politice în UE, în urma noilor reglementări privind transparența: „Platformele aleg calea ușoară“ # UNIMEDIA
Meta, Google și Microsoft au decis să suspende difuzarea reclamelor politice pe platformele lor în întreaga Uniune Europeană, ca răspuns la noile reguli adoptate de blocul comunitar pentru a crește transparența în publicitatea electorală, scrie adevarul.ro.
13:00
Ultima oră! Un om de afaceri stabilit în Ucraina, candidatul PAS pentru funcția de premier: Cine este Alexandru Munteanu # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu.
Acum 24 ore
12:40
(foto/video) Incident neobișnuit la Slobozia: O vacă a fost la un pas de a se îneca, după ce a căzut într-o fântână de apeduct # UNIMEDIA
O vacă a fost la un pas de a se îneca, după ce a căzut într-o fântână de apeduct la Slobozia. Salvatorii au intervenit și au reușit să o scoată teafără la suprafață, se arată într-un comunicat.
12:30
Criză diplomatică înainte de summitul de luni din Egipt. Recep Erdogan l-a presat pe Trump să-l excludă pe Netanyahu de la conferinţă # UNIMEDIA
Planul fostului președinte american Donald Trump de a-l invita pe Benjamin Netanyahu la summitul internațional privind Gaza fost abandonat în ultimul moment, după ce președintele turc Recep Erdogan a amenințat că nu va participa la conferință dacă premierul israelian va fi prezent, scrie adevarul.ro.
12:10
(live/update) „Maica Domnului să ne ocrotească". A început Sfânta Liturghie de Hramul orașului Chișinău
Sărbătoarea dedicată Hramului orașului Chișinău a început astăzi dimineață, în Piața Marii Adunări Naționale, cu activități pentru toate vârstele și gusturile.
12:00
Ultima oră! Deținutul de 43 de ani de la Pruncul, care nu a ajuns la locul de muncă acum patru zile, reținut. Unde a fost prins # UNIMEDIA
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă în data de 10 octombrie 2025 și care se eschiva de la executarea pedepsei penale, a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova.
11:50
(video) Scandal de Hramul Chișinăului. Adriana Ochișanu, exclusă din concertul din PMAN, fără explicații: „La Direcția Cultură, banii se împart dupa cum se ling blidele” # UNIMEDIA
Scandal în jurul concertului de Hramul Chișinăului, organizat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Interpreta Adriana Ochișanu a dezvăluit că a fost scoasă în ultimul moment din lista artiștilor care urmau să evolueze pe scenă, fără să i se ofere un motiv clar. Mai mult, într-un filmuleț pe rețele, artista afirmă că în spatele selecției artiștilor ar sta interese și preferințe personale, dar și politice.
11:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere, scrie digi24.ro.
11:20
(foto) Victoria Rotaru a scris istorie pentru Moldova: Sportiva a cucerit bronzul la Campionatul Mondial, proba para powerlifting # UNIMEDIA
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sportiva a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori.
11:10
(live) „Maica Domnului să ne ocrotească". A început Sfânta Liturghie de Hramul orașului Chișinău
Sărbătoarea dedicată Hramului orașului Chișinău a început astăzi dimineață, în Piața Marii Adunări Naționale, cu activități pentru toate vârstele și gusturile.
11:10
Vine gerul peste Moldova: Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Când intră în vigoare # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Acesta este valabil pentru 15 și 16 octombrie.
10:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat locuitorii capitalei cu Hramul orașului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață de zi cu zi”, a scris șefa statului pe rețele.
10:40
Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Designerul a pornit de la cravate și a construit un imperiu global al eleganței # UNIMEDIA
Celebrul designer de modă Ralph Lauren (Ralph Lifshitz) împlinește marți vârsta de 86 de ani. Omul de afaceri s-a născut în Bronx, New York City, SUA, la 14 octombrie 1939, scrie protv.ro.
