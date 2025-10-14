PeScurt // Blocul Alternativa, după anunțul PAS. Blocul a anunțat că își va exprima poziția privind potențialul candidat pentru funcția de prim-ministru după convocarea consultărilor de către președinta Maia Sandu.
Agora.md, 14 octombrie 2025 22:10
