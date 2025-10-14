ȘTIRI cu NATALIA CATAN din 14.10.2025, ora 17:00

12:30

Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de mulțumire pentru premierul Dorin Recean după ce acesta a anunțat că pleacă din funcție odată cu expirarea actualului mandat al Guvernului de la Chișinău. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă […] Articolul Maia Sandu, mesaj pentru premierul R. Moldova: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.