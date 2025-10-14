Republica Moldova a obținut pentru prima dată o medalie la Campionatul Mondial de Para Powerlifting

19:05

Alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform domiciliului, vor putea vota pe lista electorală suplimentară. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi mai multe chestiuni ce vizează modul de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.