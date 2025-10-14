Un moldovean a fost încătușat pe un aeroport din Italia. Era căutat de autoritățile ruse pentru un omor din 2013
Realitatea.md, 14 octombrie 2025 20:40
Un moldovean în vârstă de 32 de ani a fost arestat pe Aeroportul „G. Verdi" din Parma, Italia. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că tânărul era căutat de autoritățile ruse pentru comiterea unui omor în 2013 și era condamnat la 15 ani de închisoare, scrie Poliția din Parma. În timpul unui control
• • •
Acum 15 minute
21:00
FOTO Apă potabilă și condiții mai bune pentru satul Moara de Piatră, raionul Drochia # Realitatea.md
Locuitorii satului Moara de Piatră, raionul Drochia, trăiesc acum în condiții mai sigure și mai confortabile, având acces permanent la apă potabilă. După ani în care fântânile seacă în timpul verii, iar oamenii erau nevoiți să aducă apă de la distanțe mari, în localitate a fost finalizat un sistem modern de apeduct care deservește întreaga
Acum o oră
20:40
Un moldovean a fost încătușat pe un aeroport din Italia. Era căutat de autoritățile ruse pentru un omor din 2013 # Realitatea.md
Un moldovean în vârstă de 32 de ani a fost arestat pe Aeroportul „G. Verdi” din Parma, Italia. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că tânărul era căutat de autoritățile ruse pentru comiterea unui omor în 2013 și era condamnat la 15 ani de închisoare, scrie Poliția din Parma. În timpul unui control […] Articolul Un moldovean a fost încătușat pe un aeroport din Italia. Era căutat de autoritățile ruse pentru un omor din 2013 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:10
Reuniunile FMI–BM: conducerea BNM participă la discuții de nivel înalt la Washington # Realitatea.md
Conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), aflată la Washington pentru Reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, a început seria întrevederilor bilaterale la sediul FMI. Prima discuție a avut loc cu echipa Fondului pentru Republica Moldova, condusă de Alina Iancu, și a vizat progresele în implementarea programului actual, reformele structurale și politicile
19:30
Mai multe străzi din Bălți rămân fără gaz timp de trei zile. Care sunt adresele vizate # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sunt cauzate de lucrările de reparație, programate la rețeaua de distribuție. Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz", compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de miercuri, 15 octombrie,
Acum 4 ore
18:50
Donald Trump i-a spus primierului italian, Giorgia Meloni, că e frumoasă: „Sper că nu te superi” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a lăudat-o pe premierul italian Giorgia Meloni, despre care a spus că e frumoasă și că își asumă riscul să spună asta. Meloni a fost singura femeie între liderii prezenţi la summitul privind Gaza desfăşurat luni în Egipt. „Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal, în SUA,
18:20
Blocul Alternativa amintește ce scrie Constituția: Premierul se desemnează doar după consultarea fracțiunilor # Realitatea.md
Blocul Alternativa a venit cu o explicație după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Alexandru Munteanu ar putea fi propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Formațiunea a subliniat că procesul de desemnare a premierului trebuie să respecte prevederile Constituției, care stipulează că șeful statului desemnează candidatul doar după consultarea fracțiunilor parlamentare. „Constituția
18:10
Într-un oraș plin de influenceri cu Porsche-uri, actorul Emilian Crețu dictează o nouă tendință. Acesta tocmai și-a îmbogățit parcarea cu un BMW alb imaculat, nou-nouț, scrie cancan.md. „Oficial am intrat în clubul BMW-șnișilor", a scris Crețu într-o postare. Familia Crețu a făcut schimbări în parcare. Nina, sora lui Emilian și-a scos în vânzare Range Rover-ul,
17:30
Aproape 60 % dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova # Realitatea.md
Aproape 60% dintre români au o părere pozitivă despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a obținut peste 50% din voturi, potrivit unui sondaj INSCOP dat publicității marți. Conform cercetării, 58,4% dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor de peste Prut, 20,7% una proastă, iar 20,9% nu știu sau nu răspund.
Acum 6 ore
16:50
Prima reacție a lui Alexandru Munteanu, potențialul premier: Într-adevăr, port discuții cu PAS # Realitatea.md
După apariția informațiilor potrivit cărora Alexandru Munteanu ar urma să fie desemnat viitorul premier al Republicii Moldova, informație confirmată ulterior de președintele Parlamentului, Igor Grosu, Munteanu a venit cu prima sa reacție publică. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și presă. Într-adevăr, port discuții
15:40
”După 40 de ani fără alcool, tot a suflat în fiolă” – povestea unui biciclist din Căușeni # Realitatea.md
Un bărbat de 70 de ani din Căușeni a fost testat cu aparatul Dräger în timp ce mergea cu bicicleta, deși nu consumase alcool de peste patru decenii. Totul a început ca o glumă, dar s-a transformat într-o acțiune serioasă a polițiștilor, menită să transmită un mesaj clar tuturor bicicliștilor: prudența și responsabilitatea în trafic
15:20
Cristina Gherasimov către Marta Kos la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă Moldova în UE # Realitatea.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 14-16 octombrie într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. În cadrul discuțiilor, oficiala de la Chișinău a abordat ritmul reformelor derulate în Republica Moldova și pregătirile pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Acum 8 ore
14:30
VIDEO O vacă speriată de o mașină a căzut într-o fântână. Salvatorii au intervenit și au salvat-o # Realitatea.md
O vacă a fost salvată luni, 13 octombrie, după ce a căzut într-o fântână în Slobozia. Potrivit presei locale, animalul s-a speriat de o mașină care trecea și, în încercarea de a se feri, a ajuns în groapă, avariind conducta de apă, care s-a umplut rapid. În ajutor au intervenit salvatorii, care au folosit un
14:20
Târgul producătorilor autohtoni și al meșterilor populari, de Hramul Chișinăului: ce veți găsi și care sunt prețurile? # Realitatea.md
De Hramul Chișinăului, scuarul Catedralei Mitropolitane s-a transformat într-o adevărată oază de tradiții, culoare și bună dispoziție. Traian Stoianov de la RLIVE a transmis în direct din mijlocul mulțimii, surprinzând atmosfera de sărbătoare și dialogând cu meșteri populari, producători autohtoni și vizitatori veniți din toate colțurile țării. Chișinău celebrează Hramul: RLIVE transmite în direct programul –
13:50
În perioada 15–18 octombrie, traficul rutier pe strada Nicolae Costin va fi suspendat total pe anumite tronsoane, în timpul zilei, între orele 09:00 și 19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație. Ruta de microbuz nr.103 va circula în această perioadă conform următorului itinerar: tur – de pe str. Liviu Deleanu
Acum 12 ore
13:00
Igor Grosu confirmă: Alexandru Munteanu va fi candidatul PAS pentru funcția de premier # Realitatea.md
Alexandru Munteanu va fi candidatul PAS pentru funcția de premier, confirmă liderul formațiunii Igor Grosu. Politicianul a menționat că partidul așteaptă validarea noului Legislativ, pentru a propune președintei noul șef de Guvern. Actualul speaker a trecut în revistă experiența posibilului prim-ministru. Munteanu a fondat Alianța Franceză, a activat în organizații non-guvernamentale și a colaborat cu
12:50
VIDEO Chișinăul, gata să ofere din nou gaze naturale pe malul stâng al Nistrului. Declarațiile lui Junghietu # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul emisiunii „Территория свободы" de la RLIVE TV, că conducerea de la Chișinău este gata să ofere din nou sprijin în furnizarea de gaze naturale pe malul stâng al Nistrului, dacă va primi o solicitare din partea autorităților de acolo. Potrivit ministrului, pachetul de ajutor financiar de 60
12:50
Corupția trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic, a declarat, marți, președintele României, Nicușor Dan. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin
12:20
Deținutul fugar de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, prins la gara din Florești. Cobora dintr-un microbuz # Realitatea.md
Deținutul de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care a dispărut vineri, 10 octombrie, după ce nu s-a prezentat la muncă a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. „Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în momentul în care
12:10
Îndemnul lui Grosu către moldovenii care hrămuiesc: Haideți să ne gândim cum putem face localitatea îngrijită # Realitatea.md
La mulți ani Chișinău, Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești, Varnița și toate-toate satele și orașele noastre frumoase care sărbătoresc azi hramul. Felicitarea vine din partea președintelui PAS, Igor Grosu, care conține și un îndemn către moldoveni. „Localitățile noastre au început treptat să se schimbe la față, dar mai este foarte mult de lucru până ajungem să
12:00
Donald Trump este nemulţumit de poza lui de pe coperta Time: „Pe cap pluteşte ceva care arată ca o coroană” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump s-a plâns marţi de fotografia folosită de revista Time pe coperta sa, criticând faptul că publicaţia i-a „şters" părul şi numind imaginea „foarte rea". „Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au «şters» părul şi mi-au pus
12:00
Deținutul fugar de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, prins la gara din Florești. Cobora dintr-o rută # Realitatea.md
Deținutul de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care a dispărut vineri, 10 octombrie, după ce nu s-a prezentat la muncă a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. „Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în momentul în care […] Articolul Deținutul fugar de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, prins la gara din Florești. Cobora dintr-o rută apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Termenul limită pentru finalizarea vettingului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrei, decizia vine pe fundalul complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare, transmite IPN. Potrivit ministrei, deși procesul de vetting este în plină desfășurare, acesta nu poate fi
11:40
CineMade in România: Urmăriți drama „Arest” de Andrei Cohn, marți seara, la RLIVE TV # Realitatea.md
Drama „Arest" de Andrei Cohn este filmul din seria „CineMADE în România" difuzat în exclusivitate de RLIVE TV marți seara, începând cu ora 22:00. Producția relatează evenimentele din august 1983, trăite de arhitectul Dinu Neagu împreună cu soția și cei doi copii, un băiețel și o fetiță. Familia se află sunt pe o plajă de
11:20
VIDEO Accident chiar de Hramul orașului Chișinău. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una s-a răsturnat # Realitatea.md
Două mașini au fost avariate după ce s-au tamponat marți dimineața, 14 octombrie, pe strada Otovasca, intersecție cu Podul Înalt din Capitală. În urma impactului, unul dintre autovehicule s-a răsturnat. Potrivit poliției, un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui Renault, în timpul deplasării și în circumstanțe care urmează a fi stabilite de
11:10
Propunere-surpriză pentru funcția de prim-ministru. Este un nume fără experiență politică # Realitatea.md
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar putea fi noul candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. În vârstă de 61 de ani, Munteanu se descrie drept „american de origine moldovenească" și nu are experiență politică, scrie zdg.md. Informația despre posibila candidatură a lui Alexandru Munteanu la
11:10
Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 15 – 16 octombrie 2025. „În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de –1…–2°C", transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pentru cele
11:10
Regiunea transnistreană, din nou în frig. Perioada de economisire a gazului s-a încheiat, dar căldura încă lipsește # Realitatea.md
Perioada de economisire a gazului în stânga Nistrului s-a încheiat, însă căldura încă lipsește. În instituțiile de învățământ este în continuare frig, în blocurile locative nu este apă caldă, iar vânzarea metanului la stațiile de alimentare nu a fost reluată. Instituțiilor bugetare li s-a indicat să înceapă sezonul de încălzire cu lemne, acolo unde este
10:40
Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite oficiale la Washington – a treia de la revenirea miliardarului republican la putere, transmite AFP. Trump a fost întrebat de jurnaliști, luni, dacă întâlnirea va avea loc, iar liderul de la
10:40
Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a fost lipsit de finanțare din bugetul de stat pentru un an. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a casat parțial decizia Curții de Apel Centru și a menținut hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a sancționat formațiunea, transmite IPN. Judecătorii au respins recursurile depuse de avocații partidului,
10:40
VIDEO Adrian Băluțel: Vasile Tofan a refuzat să candideze pentru funcția de prim-ministru al Moldovei # Realitatea.md
Vasile Tofan a refuzat să candideze pentru funcția de prim-ministru al Moldovei, afirmă Adrian Băluțel. Șeful cabinetului președintei afirmă că potențial demni pentru funcția de premier sunt inclusiv Doina Nistor și Marcel Spătari. Declarațiile au fost făcute la Jurnal TV, ofic
10:30
Autovehiculele destinate activităților de aprovizionare, curierat și salubrizare vor avea circulația și staționarea interzise în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, pe întreg teritoriul municipiului București. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat lansarea unui proiect de hotărâre care are drept scop fluidizarea traficului din București, afectat de creșterea numărului de vehicule în ultimul deceniu. […] Articolul Unele categorii de mașini vor fi interzise în orele de vârf de la București apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Scurgere masivă de date: Numerele de telefon ale lui Donald Trump Jr. și Anthony Albanese au fost publicate pe un site # Realitatea.md
Numerele de telefon ale mai multor personalități, printre care premierul Australiei și Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site american, transmite Antena 3 CNN. Site-ul, care folosește inteligența artificială pentru a colecta informații de pe internet, afișează în continuare datele de contact ale celor doi, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă australiană […] Articolul Scurgere masivă de date: Numerele de telefon ale lui Donald Trump Jr. și Anthony Albanese au fost publicate pe un site apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Blocul Alternativa ia în calcul posibilitatea de a participa la negocieri pentru susținerea unui candidat tehnocrat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului. Potrivit lui Ceban, formațiunea ar putea lua parte la discuții privind formarea unui nou guvern, dacă premierul propus va fi din afara […] Articolul VIDEO Ion Ceban este gata să meargă la negocieri cu un premier tehnocrat apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ceban: Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului; Sandu: Să muncim ca să fie una dintre capitalele UE # Realitatea.md
De Hramul Chișinăului, primarul Ion Ceban și președinta Maia Sandu au avut câte un mesaj de felicitare pentru chișinăuieni. În 2025, capitala țării noastre marchează 589 de ani de la prima atestare documentară. „De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună. La mulți ani, Chișinău! […] Articolul Ceban: Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului; Sandu: Să muncim ca să fie una dintre capitalele UE apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Președintele României, Nicuşor Dan, susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia. El a precizat că, atât timp cât Ucraina rezistă, țara noastră nu este amenințată din punct de vedere militar. Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor […] Articolul VIDEO Nicușor Dan: Nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
VIDEO Nicanor Ciochină a solicitat ca procesul să continue în lipsa sa. Are loc cercetarea corpurilor delicte # Realitatea.md
Ședința de judecată programată pentru 13 octombrie 2025 în dosarul în care Nicanor Ciochină este învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei s-a desfășurat în lipsa inculpatului. Ciochină a solicitat ca procesul să continue fără prezența sa. Asta deși mama băiatului consideră că neprezentarea în […] Articolul VIDEO Nicanor Ciochină a solicitat ca procesul să continue în lipsa sa. Are loc cercetarea corpurilor delicte apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Declarații la RLIVE TV: 14 octombrie nu este nici Hramul și nici ziua Chișinăului. Este o zi inventată # Realitatea.md
Hramul Chișinăului nu are o origine strict religioasă sau laică. Invitații emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV au menționat că stabilirea acestei sărbători a fost influențată de mai multe evenimente, cum ar fi Ziua Vinului, Ziua Toamnei și Ziua Orașului. În timp, aceste idei s-au îmbinat, iar sărbătoarea a căpătat forma actuală – una […] Articolul Declarații la RLIVE TV: 14 octombrie nu este nici Hramul și nici ziua Chișinăului. Este o zi inventată apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Cine ar fi potrivit ca premier și care ar trebui să fie prioritatea noului Guvern. Opinia expertului Ion Tăbîrță # Realitatea.md
Viitorul Guvern al Republicii Moldova ar trebui să aibă drept prioritate dezvoltarea economică, afirmă analistul politic Ion Tăbîrță, comentând la TV8 plecarea premierului Dorin Recean. Potrivit lui, mandatul lui Recean a fost unul reușit în domeniul securității și al funcționalității instituțiilor statului, însă creșterea economiei țării a rămas un punct slab pe parcursul mandatului său. […] Articolul Cine ar fi potrivit ca premier și care ar trebui să fie prioritatea noului Guvern. Opinia expertului Ion Tăbîrță apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
STOP CADRU la Curtea de Apel: Evghenia Guțul recunoaște că avea misiunea de a ține evidența banilor ex-partidului Șor # Realitatea.md
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut luni, 13 octombrie curent, declaraţii prin teleconferință la Curtea de Apel Chișinău. Ambele susţin că sunt nevinovate, transmite TVR Moldova. Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședință prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut filma doar la […] Articolul STOP CADRU la Curtea de Apel: Evghenia Guțul recunoaște că avea misiunea de a ține evidența banilor ex-partidului Șor apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Chișinău celebrează Hramul: RLIVE transmite în direct programul – de la liturghie până la ultimul artist pe scenă # Realitatea.md
Orașul Chișinău, numit și „orașul din piatră albă”, celebrează astăzi Hramul. Această tradiție a început în 1995, când sărbătoarea era marcată în a doua duminică a lunii octombrie. Cinci ani mai târziu, în anul 2000, s-a stabilit oficial ca Hramul orașului să fie marcat în fiecare an pe 14 octombrie, de sărbătoarea religioasă Acoperământul Maicii […] Articolul Chișinău celebrează Hramul: RLIVE transmite în direct programul – de la liturghie până la ultimul artist pe scenă apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Mașinile zburătoare sunt deja realitate. În Dubai, o companie chineză a prezentat un aparat de zbor tip dronă, cu decolare verticală. Vehiculul are 2 locuri și poate fi transportat în partea din spate a unui autoturism special. Proprietarii pot merge pe șosea, iar, când vor să evite traficul, opresc pe dreapta și își continuă drumul cu […] Articolul Mașinile zburătoare devin realitate: Au două locuri și decolează vertical apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
07:50
Ion Ceban, a declarat că blocul său politic va avea un rol important în noul Parlament, asumându-și poziția de opoziție. El a mulțumit alegătorilor care au susținut Alternativa, subliniind că țara are nevoie de o opoziție profesionistă și bine pregătită. „Eu vreau să mulțumesc sincer fiecărui alegător care și-a dat votul pentru blocul Alternativa. Iar, […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Alternativa va fi o forță de opoziție puternică în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Cursul valutar oficial pentru 14 octombrie: Euro aproape de 20 de lei, dolarul se menține sub 17 lei # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 14 octombrie. Astfel, un euro va fi cotat la 19 lei și 70 de bani, iar dolarul american va avea un curs de 16 lei și 96 de bani. Leul românesc va valora 3 lei și 86 de bani, în timp […] Articolul Cursul valutar oficial pentru 14 octombrie: Euro aproape de 20 de lei, dolarul se menține sub 17 lei apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscopul zilei de 14 octombrie 2025 aduce mai multă claritate în viețile nativelor din zodiac. Astrele favorizează conștientizarea dorințelor reale și asumarea responsabilității pentru propriul drum. Este un moment prielnic pentru reflecție, schimbare și acțiuni hotărâte. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai devenit mai precaută în relațiile personale, poate în urma unei recente dezamăgiri. […] Articolul Schimbări importante în viața zodiilor. Ce aduce ziua de 14 octombrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi, 14 octombrie de Hramul orașului Chișinău vom avea parte de cer noros. Vremea va fi fără precipitații esențiale, iar vântul va sufla slab. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la +6 grade. La Nord, temperaturile diurne vor atinge până la +14 grade Celsius, […] Articolul Cum va fi vremea astăzi, 14 octombrie de Hramul orașului Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Atac aerian rusesc asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Spital grav afectat # Realitatea.md
Forțele ruse au atacat orașul Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cu bombe ghidate, întrerupând alimentarea cu energie electrică pentru 30.000 de consumatori din trei districte, au anunțat oficialii locali, potrivit Reuters. Guvernatorul regional Oleg Sinegubov a susținut, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram că forțele ruse au folosit bombe ghidate […] Articolul Atac aerian rusesc asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Spital grav afectat apare prima dată în Realitatea.md.
13 octombrie 2025
23:10
Seulul construiește primul buncăr nuclear civil sub un complex de locuințe. Când ar urma să fie gata # Realitatea.md
Seulul are de gând să construiască primul buncăr civil din capitala Coreei de Sud, capabil să reziste unui atac nuclear, sub un complex de locuințe sociale până în 2028, a declarat luni un oficial al administrației orașului, pentru a se proteja împotriva amenințărilor din partea Coreei de Nord, relatează digi24.ro. Guvernul metropolitan și Seoul Housing […] Articolul Seulul construiește primul buncăr nuclear civil sub un complex de locuințe. Când ar urma să fie gata apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Un bărbat s-a prefăcut nevăzător 50 de ani şi a încasat peste un milion de euro. Cum a fost descoperit # Realitatea.md
Un bărbat de 70 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă după ce autorităţile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător mai bine de jumătate de secol. În tot acest timp a primit ilegal o pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, transmite adevărul.ro. Bărbatul a fost urmărit timp de […] Articolul Un bărbat s-a prefăcut nevăzător 50 de ani şi a încasat peste un milion de euro. Cum a fost descoperit apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că săptămâna aceasta va merge din nou la Washington pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump, scrie mediafax.ro. Volodimir Zelenski a anunţat că va călători la Washington „săptămâna aceasta” pentru a se întâlni cu preşedintele Donald Trump. Preşedintele ucrainean a făcut anunţul luni, într-o conferinţă de presă […] Articolul Zelenski va merge din nou la Washington pentru a se întâlni cu Trump apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Imagini dezolante la platformele de colectare a deșeurilor din municipiul Bălți: containere care nu mai fac față volumului de gunoi și resturi împrăștiate împrejur, transformate în depozite ilegale care se extind tot mai mult, transmite IPN. Primarul Alexandr Petkov, într-o postare pe Facebook intitulată „Referitor la situația creată de „teroriștii gunoieri” la Bălți”, acuză conducerea […] Articolul Criza gunoiului la Bălți: primarul acuză „terorism” și promite acțiuni rapide apare prima dată în Realitatea.md.
