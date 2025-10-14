Un moldovean a fost încătușat pe un aeroport din Italia. Era căutat de autoritățile ruse pentru un omor din 2013

22:50

Un bărbat de 70 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă după ce autorităţile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător mai bine de jumătate de secol. În tot acest timp a primit ilegal o pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, transmite adevărul.ro. Bărbatul a fost urmărit timp de