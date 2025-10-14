/VIDEO/ Chișinăul, sărbătorit și la grădiniță: Cum s-a transformat „Toamna de aur” în hram
TV8, 14 octombrie 2025 20:40
/VIDEO/ Chișinăul, sărbătorit și la grădiniță: Cum s-a transformat „Toamna de aur” în hram
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
21:00
Acum o oră
20:40
Acum 2 ore
20:10
19:40
Acum 4 ore
19:10
18:10
17:40
Acum 6 ore
17:10
16:50
16:20
15:30
Acum 8 ore
14:50
14:20
13:50
Acum 12 ore
13:10
13:00
12:30
12:00
11:10
10:50
10:30
10:00
09:10
Acum 24 ore
08:10
07:40
13 octombrie 2025
23:30
22:50
22:20
21:50
Ieri
21:00
20:40
20:30
20:10
20:00
19:00
18:40
18:30
18:10
18:00
18:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.