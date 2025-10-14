Serviciul 112 din Moldova va fi integrat în rețeaua europeană: Ce se schimbă pentru cetățeni

10:10

Primăria Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13 octombrie, ora 22:00 – 15 octombrie, ora 05:00, cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente. De asemenea, va fi sistat transportul la intersecția str. A. Pușkin cu bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe 14 octombrie 2025, ora 06:00, până pe 15.10.2025, ora 06:00, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.