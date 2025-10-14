Deținutul care a fugit de la muncă a fost reținut la Florești

09:30

Un gest născut din inimă și din dorința ca altcineva să se poată privi din nou în oglindă fără teamă. Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat cosițele— pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul. …Pentru Femeia care și-a pierdut părul, dar nu și curajul. Pentru cea care plânge în tăcere, […] Post-ul Trei polițiste și-au donat cosițele — pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul apare prima dată în Observatorul de Nord.