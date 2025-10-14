Raport: Efortul Moscovei de subminare a democrației din R. Moldova a depășit pragul istoric

15:50

La două luni de la lansarea Programului Național „+3 000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară de 3 000 de lei, iar alți peste 1 000 au fost identificați ca preeligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare. Informația a fost prezentată într-un comunicat de presă […] Articolul Programul „+3 000 pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară, alți 1 000 sunt în proces de validare apare prima dată în Vocea Basarabiei.