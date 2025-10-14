(video) Recean și-a anunțat plecarea imediat după alegeri? Băluțel: A fost decizia sa personală

16:20

Fostul Președinte al Platformei „Demnitate și Adevăr”, ales deputat pe listele partidului de guvernare, Dinu Plîngău, a venit cu o reacție, după prima întâlnire cu Alexandru Munteanu, candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. „Minusul cel mare pe care îl va avea ține de comunicare. Totuși, nu a fost o persoană publică, nu cred că e familiarizat cu multe lucruri din viața social-politică”, a scris politicianul.