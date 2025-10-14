18:30

De Hramul Chișinăului, locuitorii capitalei Republicii Moldova s-au bucurat de o zi plină de evenimente, muzică și voie bună. Meșteri populari și producători autohtoni și-au expus lucrările, iar în Piața Marii Adunări Naționale oamenii s-au adunat, cu mic cu mare, pentru a celebra oraşul pe care îl iubesc. Totuși, după ce zgomotul sărbătorii se va disipa mâine, problemele municipiul Chișinău vor rămâne. Mai ales lipsa unui buget aprobat, care blochează proiectele de dezvoltare.