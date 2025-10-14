Comisia Europeană propune extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja întregul continent
Radio Chisinau, 14 octombrie 2025 18:55
Comisia Europeană a propus extinderea inițiativei ce prevede așa-numitul „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, au declarat marți pentru Reuters doi oficiali ai UE și un diplomat al UE, potrivit News.ro.
• • •
Acum 30 minute
19:20
Fermieri din raionul Ocnița vor putea iriga zeci de hectare datorită sprijinului financiar oferit de IFAD # Radio Chisinau
Fermierii din localitatea Corestăuți, raionul Ocnița, vor beneficia de o infrastructură modernizată pentru irigare, care va permite valorificarea eficientă a peste 80 de hectare de teren agricol. Proiectul este implementat cu sprijinul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD) și aduce beneficii directe pentru 34 de agricultori și 5 gospodării țărănești din regiunea de nord a țării, transmite MOLDPRES.
Acum o oră
18:55
Acum 2 ore
18:25
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de Externe al Germaniei # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a reiterat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova în avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul unei întrevederi cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul.
18:05
Urmăriți live concertul din Piața Marii Adunări Naționale de Hramul orașului Chișinău.
17:40
Alexandru Munteanu confirmă că ar urma să fie propus de PAS la funcția de premier al R. Moldova: „Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații” # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu confirmă că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate despre eventuala sa candidatură la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. El a publicat o primă reacție pe rețelele de socializare după anunțul candidaturii sale, în care a dat asigurări că e gata să dea clarificări despre eventuale legături și parteneriate cu anumiți politicieni.
Acum 4 ore
17:10
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 # Radio Chisinau
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
16:50
Vox Radio Chișinău | „Pace și un cer senin deasupra capitalei”. Ce doresc locuitorii Chișinăului de Hramul Orașului # Radio Chisinau
Locuitorii Chișinăului sărbătoresc astăzi Hramul Orașului. Capitala Republicii Moldova, supranumită și „orașul din piatră albă”, marchează 589 de ani de la prima sa atestare documentară. Cu această ocazie, autoritățile au pregătit un program amplu de evenimente, care a început încă de dimineață în centrul orașului.
16:25
Naționala de fotbal a Republicii Moldova întâlnește Estonia în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Radio Chisinau
Naționala de fotbal a Republicii Moldova dispută astăzi cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, confruntându-se cu Estonia pe A. Le Coq Arena din Tallinn. Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în direct de postul național de televiziune, relatează MOLDPRES.
16:05
Volodimir Zelenski denunță o nouă noapte de bombardamente rusești împotriva sistemului energetic ucrainean și a infrastructurii feroviare # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denunțat marți – într-un mesaj difuzat pe rețelele sociale – o nouă noapte de bombardamente rusești împotriva infrastructurii energetice și feroviare, precum și a altor instalații civile în regiunile Harkov, Kirovograd, Sumî și Donețk, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.
15:45
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Acum 6 ore
15:25
Cristina Gherasimov, în discuții cu Marta Kos: „ Rezultatul alegerilor recente a arătat clar că cetățenii noștri își doresc să vadă Republica Moldova în UE” # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, a avut astăzi o întrevedere cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. În cadrul discuțiilor, oficialul de la Chișinău a menționat că rezultatul alegerilor parlamentare „a arătat clar că cetățenii noștri își doresc să vadă Republica Moldova în Uniunea Europeană”.
15:00
Volodimir Zelenski va fi primit vineri la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump. Cei doi lideri au confirmat întâlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lângă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN.
14:45
Analiști politici: Viitorul premier al R. Moldova trebuie să aibă o viziune economică clară, așa ca beneficiile integrării europene să fie vizibile pentru cetățenii simpli # Radio Chisinau
Noul prim-ministru al Republicii Moldova va trebui să trateze ca prioritate absolută negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar și reformele economice și instituționale, esențiale pentru succesul procesului de integrare, susțin analiști politici de la Chișinău.
14:20
Proiectul muzical-educativ „Jazz și poezie”, finanțat de DRRM, a ajuns la Soroca, Ungheni și Chișinău # Radio Chisinau
A doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie”, finanțat de Departamentul pentru Relațiile cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, s-a încheiat recent, aducând o atmosferă vibrantă și rafinată în mai multe orașe din Republica Moldova. Desfășurat în perioada 2–8 octombrie, evenimentul a reunit publicul din Soroca, Ungheni și Chișinău în jurul unei fuziuni inedite între jazz și poezie, marcând astfel o nouă etapă de colaborare artistică peste Prut.
14:00
Statele Unite ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk, a declarat Stacey Pettyjohn, directorul departamentului de apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Financial Times, citat de BBC.
13:45
„Republica Moldova a fost ținta celei mai ample campanii de manipulare informațională din istoria sa”. Raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost ținta celei mai ample campanii de manipulare informațională din istoria sa, coordonată de serviciile secrete ruse, depășind ca amploare campaniile similare desfășurate în SUA, Franța sau Canada, potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Operațiunea a implicat peste 800 de site-uri false, rețele de propagandă industrializate, deepfake-uri create cu inteligență artificială, sondaje false și atacuri cibernetice asupra instituțiilor de stat.
Acum 8 ore
13:20
MAE de la București a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii că autoritățile locale au emis o avertizare de fenomene meteorologice severe pentru regiunile San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura și Los Angeles.
13:05
Igor Grosu a anunțat numele candidatului PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Vine din mediul de afaceri și nu a mai fost implicat în politică # Radio Chisinau
„PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru”, a transmis președintele PAS, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook.
12:55
Chișinăul, cel mai mare oraș și capitala Republicii Moldova, numit și „orașul din piatră albă”, își sărbătorește astăzi, 14 octombrie.
12:30
Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Mesajul public transmis politicienilor din Marea Britanie # Radio Chisinau
Agenția britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor Parlamentului, prin care îi informează că sunt vizați de spioni din China, Rusia și Iran, care încearcă să submineze democrația țării, potrivit Reuters.
12:15
La Iași continuă pelerinajul la Sfânta Parascheva, sărbătorită în 14 octombrie. Peste 160.000 de pelerini s-au închinat la moaște # Radio Chisinau
Pelerinajul continuă la Iași, acolo unde peste 160.000 de pelerini s-au închinat deja la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, sărbătorită în cursul zilei de astăzi, 14 octombrie. Alte aproximativf 20 000 de persoane se află în rând pentru a ajunge la raclă
11:50
Acordul pentru Gaza a fost semnat în prezența liderilor mondiali. Trump: A doua fază a discuțiilor este în curs de desfășurare # Radio Chisinau
Donald Trump a ajuns luni în Egipt și înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, președintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul inițial de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, relatează Reuters, preluată de news.ro.
Acum 12 ore
11:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de înghețuri, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova în zilele de miercuri, 15 octombrie, și joi, 16 octombrie.
11:10
Cristina Gherasimov se află la Bruxelles. Vicepremierul pentru integrare europeană participă la reuniunea Grupului de lucru pentru extindere și țările care negociază aderarea la UE # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează, în perioada 14-16 octombrie, o vizită oficială la Bruxelles, unde participă la o serie de reuniuni de nivel înalt dedicate procesului de extindere a Uniunii Europene și consolidării cooperării cu instituțiile europene. Vizita este organizată de Biroul pentru Integrare Europeană al Guvernului Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
10:50
Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an. Deiczia Curții Supreme de Justiție # Radio Chisinau
Curtea Supremă de Justiție a examinat ieri, 13 octombrie, recursul înaintat împotriva deciziei Curții de Apel prin care a fost anulată sancțiunea Comisiei Electorale Centrale aplicată Partidului „Democrația Acasă”.
10:35
Perioada de economisire a gazului în regiunea transnistreană a expirat, dar restricțiile se mențin # Radio Chisinau
Luni, în regiunea transnistreană urma să se încheie regimul de economisire a gazului, anunțat anterior pentru „aproximativ o săptămână și jumătate”. Acest lucru nu s-a întâmplat: în instituțiile de învățământ este în continuare frig, în blocurile locative nu este apă caldă, iar vânzarea metanului la stațiile de alimentare nu a fost reluată. Instituțiilor bugetare li s-a indicat să înceapă sezonul de încălzire cu lemne, acolo unde este posibil. Autoritățile regiunii justifică restricțiile prin „circumstanțe externe nefavorabile” și necesitatea „restabilirii fluxurilor financiare din Rusia”, transmite corespondentul IPN din regiune.
10:10
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare a României. Războiul hibrid desfășurat de Rusia reprezintă una din direcțiile importante de acțiune, anunță Nicușor Dan # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a anunțat că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și este în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT. Șeful statului spune că va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid și corupția.
09:50
„Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie una dintre capitalele Uniunii Europene”. Mesajul transmis de Maia Sandu cu ocazia hramului orașului Chișinău # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia sărbătoririi hramului orașului Chișinău, în care îndeamnă locuitorii să muncească pentru ca orașul să devină capitala unui stat membru UE.
09:35
Termenul limită pentru finalizarea vetting-ului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrei, decizia vine pe fundalul complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare, transmite IPN.
09:20
Dorin Recean se retrage din viața politică. Care sunt provocările și sarcinile următorului prim-ministru (Revista presei) # Radio Chisinau
Articolele de presă apărute astăzi, 14 octombrie, pun accentul pe retragerea din viața politică a lui Dorin Recean și se axează pe sarcinile pe care viitorul premier al Republicii Moldova le va avea de dus la îndeplinire. De asemenea, o investigație apărută în presa de astăzi scoate în evidență existența în regiunea transnistreană a unei fabrici aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar care, în realitate, este controlată de holdingul „Șeriff ”.
09:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Poliția Națională au reținut opt agenți ruși implicați în operațiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum și două persoane din vestul Ucrainei, pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare.e.
08:35
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, pe stil vechi, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre sărbătorile închinată ocrotirii și mijlocirii Maicii Domnului pentru lume, relatează MOLDPRES.
08:20
Nicușor Dan: Atâta timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu are niciun fel de amenințare militară din partea Rusiei # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut, luni seară, că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar.
08:00
Chișinăul, cel mai mare oraș și capitala Republicii Moldova, numit și „orașul din piatră albă”, își sărbătorește astăzi, 14 octombrie, Hramul. Această zi este declarată nelucrătoare în capitală, iar pentru locuitorii și vizitatorii orașului estre organizat un program de manifestări cultural-artistice.
Acum 24 ore
21:05
Mark Rutte a ironizat un submarin rus care s-a defectat și a ieșit la suprafață. „Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței în urmă cu câteva zile, din cauza unei defecțiuni.
20:45
R.Moldova cucerește aurul la Campionatul mondial de dans sportiv, Juniori II Standard 2025 # Radio Chisinau
Municipiul Chișinău a devenit, în perioada 11–12 octombrie 2025, centrul mondial al dansului sportiv, găzduind unul dintre cele mai prestigioase evenimente ale anului — Campionatul Mondial la Dans Sportiv – Juniori II Standard, organizat în incinta Palatului Republicii. În paralel, s-a desfășurat și Competiția Internațională de rating mondial „Chișinău Open 2025”, care a reunit sute de dansatori din întreaga lume, transmite MOLDPRES.
20:25
Mihai Popșoi se află în Suedia. A purtat discuții privind reziliența democrației în Republica Moldova # Radio Chisinau
Suedia este un partener-cheie al Republicii Moldova în promovarea obiectivelor de integrare europeană și consolidare a securității naționale. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei vizite de lucru la Stockholm, unde a reiterat deschiderea Republicii Moldova pentru continuarea și aprofundarea cooperării în domenii de interes major – de la reforma justiției și reziliența cibernetică, până la dezvoltarea economică și protecția mediului, transmite IPN.
20:05
Chișinăul se pregătește să sărbătorească Hramul orașului, la 14 octombrie, sub semnul unei vremi stabile și plăcute de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, iar precipitații esențiale nu se prevăd, ceea ce va permite locuitorilor capitalei și oaspeților să participe în liniște la manifestările culturale și religioase dedicate sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului, ocrotitoarea Chișinăului, transmite MOLDPRES.
19:45
Patru școli din R. Moldova, printre beneficiarii programului „Dăm Click pe România 2025”: calculatoare recondiționate pentru educația digitală # Radio Chisinau
Patru instituții de învățământ din Republica Moldova se numără printre beneficiarii celei de-a doua ediții din acest an a programului „Dăm Click pe România”, derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere. În total, 105 școli, ONG-uri și întreprinderi sociale din România și Republica Moldova vor primi 1.410 calculatoare recondiționate, pentru a susține educația digitală în comunități vulnerabile, transmite MOLDPRES.
Ieri
19:30
În satul Cociulia din raionul Cantemir va fi construită o centrală fotovoltaică. Localitatea, împreună cu comuna Logănești din raionul Hâncești și două blocuri locative din municipiul Chișinău, a fost desemnată printre primele comunități de energie din surse regenerabile din Republica Moldova.
19:05
Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: CEC explică cine poate vota pe listele suplimentare # Radio Chisinau
Alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform domiciliului, vor putea vota pe lista electorală suplimentară. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi mai multe chestiuni ce vizează modul de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.
18:45
18:25
Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV vor fi închise în Europa până la sfârșitul anului 2025 # Radio Chisinau
Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cele mai noi videoclipuri muzicale, dornici să urmărească topurile muzicale și să se bucure de toată cultura pop și moda oferite de MTV, scrie Euronews.
18:05
„O cale spre viață”. Peste 400 de militari și civili au participat la o acțiune de donare voluntară a sângelui # Radio Chisinau
Peste 400 de militari și angajați civili ai Armatei Naționale, precum și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la o amplă acțiune de donare voluntară a sângelui, desfășurată în perioada 1–10 octombrie, în cadrul campaniei cu genericul „O cale spre viață”, comunică MOLDPRES.
17:40
CNPF avertizează. Informațiile despre returnarea investițiilor pierdute în Tux sunt false # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare atenționează populația cu privire la răspândirea unor informații false pe rețele de socializare despre întreruperea activității platformei „Tux” și că ar exista posibilitatea returnării investițiilor prin intermediul unor structuri internaționale, transmite IPN.
17:20
Expozițiile „Moldagrotech” și „Farmer” se deschid mâine la centrul Moldexpo din Chișinău unde timp de trei zile vizitatorii vor putea descoperi echipamente, ateliere tematice și concursuri dedicate sectorului agricol, transmite Radio Chișinău.
17:00
Locuitorii orașului Chișinău vor avea parte mâine, 14 octombrie, de un program special pregătit de primărie pentru a celebra hramul orașului capitală a Republicii Moldova.
16:35
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă # Radio Chisinau
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a capitalei, Andrei Pavaloi, la ședința săptămânală a serviciilor municipale, informează MOLDPRES.
16:15
Tarifele în transportul rutier ar putea fi calculate după o nouă metodologie din 2026 # Radio Chisinau
Miercuri, cabinetul de miniștri urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul de a crea un sistem transparent și echitabil atât pentru operatori, cât și pentru pasageri, transmite IPN.
15:55
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public rutier, feroviar și maritim.
