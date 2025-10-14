Reacția lui Alexandru Munteanu după desemnarea sa de către PAS pentru funcția de prim-ministru
14 octombrie 2025
Candidatul propus de partidul PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a venit cu un mesaj cu privire la desemnarea sa. Acesta a co...
Miniștrii de externe ai României și Germaniei discută despre extinderea UE și cooperarea strategică între cele două țări # Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la consultări politice bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Jo...
Reacția lui Alexandru Munteanu după desemnarea sa de către PAS pentru funcția de prim-ministru # Ziarul National
Candidatul propus de partidul PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a venit cu un mesaj cu privire la desemnarea sa. Acesta a co...
Comisia Europeană vizează extinderea „zidului anti-drone” pentru o protecție unitară a Europei # Ziarul National
Comisia Europeană a inițiat propunerea extinderii unei inițiative ce prevede un „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei, dorind să protejeze î...
Cristina Gherasimov, întâlnire cheie la Bruxelles cu Marta Kos: Eforturi susținute pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul vizitei sa...
Alexandru Munteanu, fondator al Alianţei Franceze din Moldova, propus de PAS ca prim-ministru # Ziarul National
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, recunoscut ca fondator şi preşedinte al Alianţei Franceze din Republica Moldova, dar si ca unul dintre iniţiato...
Moldova își dezvoltă transportul rutier internațional: ANTA prezentă la reuniunea ITF din Valletta # Ziarul National
Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), sub conducerea directorului Ina Angheliuc, au participat la reuniunea Grupului pe Transpor...
Un convoi ONU, încărcat cu ajutoare umanitare, a devenit, marți, ținta unui atac rusesc în regiunea Herson, în sudul Ucrainei. Anunțul a fost făcut...
Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru funcția de premier: un lider cu experiență internațională și legături politice importante # Ziarul National
PAS va propune candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier. Acest anunț a fost făcut de liderul formațiunii, Igor Grosu. Alexan...
Conflict în Gaza: Patru palestinieni uciși de armata israeliană după încălcarea acordului de încetare a focului # Ziarul National
Armata israeliană a comunicat, marţi, că a tras focuri asupra unor persoane suspecte în apropierea soldaţilor israelieni din nordul Fâşiei Gaza.P...
Rusia amplifică ofensiva de dezinformare în Republica Moldova printr-un sistem bine pus la punct # Ziarul National
Atacurile informaționale ale Federației Ruse împotriva Republicii Moldova din ultima perioadă s-au transformat dintr-o serie de incidente într-un e...
ULTIMA ORĂ // Igor Grosu a anunțat numele PREMIERULUI propus de PAS: Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din R. Moldova # Ziarul National
Fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, Alexandu Munteanu este candidatura Partidulu...
Cristina Gherasimov, vizită importantă la Bruxelles pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află într-o vizită de trei zile la Bruxelles. Oficialul urmează să participe la n...
Universitatea „Alecu Russo” din Bălți sărbătorește 80 de ani de educație și inovație academică # Ziarul National
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, singura instituție de învățământ superior din nordul țării, sărbătorește 80 de ani de activitate aca...
Cutremur în tabăra „Democrația Acasă”: CSJ refuză finanțarea partidului după anularea hotărârii Curții de Apel. # Ziarul National
Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârea Curții de Apel Centru, prin care Partidului „Democrația Acasă” i-a fost restabilit dreptul la alocați...
În perioada 15-16 octombrie 2025, a fost emis un cod galben de îngheț pentru arii extinse. Sunt așteptate temperaturi nocturne și matinale scăzute,...
Întâlnire crucială la Casa Albă: Trump îl primește pe Zelenski vineri pentru discuții strategice privind apărarea Ucrainei # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Aceasta este a trei...
Nicușor Dan: Moldova nu este expusă riscului unui atac rusesc datorită rezistenței Ucrainei # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia, subliniind faptul că, cât timp Ucraina...
♈️ BerbecUn val de energie debordantă dă tonul acestei zile, îndemnându-te să îți asculți instinctele. Oportunitățile se ivesc din toate direcțiil...
Zelenski se pregătește de întâlnirea strategică cu Trump la Washington: Apărarea antiaeriană și sprijinul energetic pe agenda discuțiilor # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că intenționează să meargă „săptămâna aceasta” la Washington pentru a se întâlni cu omolog...
Cadavrele a patru ostatici morți în captivitate în Gaza au fost predate luni de Hamas armatei israeliene, cu ajutorul Crucii Roșii, au anunțat forț...
Reforma justiției: măsuri cheie și progrese notabile anunțate de ministra Veronica Mihailov-Moraru # Ziarul National
Crearea unor noi organe de autoadministrare precum Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, reformarea Curții Sup...
Moldova va experimenta o răcire semnificativă în data de 14 octombrie 2025. Temperaturile vor scădea cu peste 10 grade comparativ cu ziua anterioar...
BNM își consolidează parteneriatele la reuniunile FMI și Băncii Mondiale din Washington # Ziarul National
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei participă la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, care au lo...
Dorin Recean renunță la politică și deschide drumul pentru un nou premier în Republica Moldova # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat luni decizia de a demisiona și de a renunța la viața politică. Acesta tocmai fusese ales depu...
Elevii din programul dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică beneficiază de un spațiu modern și renovat pentru un trai mai bun # Ziarul National
Elevii ce urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică beneficiază acum de un spațiu modernizat, sp...
Moldova face pași verzi: primele comunități de energie regenerabilă sprijinite internațional încep să prindă viață # Ziarul National
Comuna Logănești din raionul Hîncești, comuna Cociulia din raionul Cantemir și două blocuri locative din Chișinău vor fi pionieri în transformarea ...
Cine ar putea fi viitorul PRIM-MINISTRU al R. Moldova, după retragerea lui Recean: „Am putea să avem un premier cu pretenții de a deveni următorul președinte al R.Moldova” # Ziarul National
Omul de afaceri Vasile Tofan, care a absolvit Harvard Business School, ar putea fi fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, după ce Dorin Recean...
Localitățile din Moldova, invitate să aplice pentru sisteme avansate de apă potabilă # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează despre începutul concursului pentru identificarea, evaluarea și selectarea localităț...
Anatol Șalaru: Unirea depinde doar de români, nu de marile puteri. Integrarea în UE este doar un pas intermediar # Ziarul National
Reunificarea celor două state românești nu este influențată nici de Putin, nici de Bruxelles și nici de Washington. Ea depinde doar de românii de p...
Camion cu 991.300 de țigări de contrabandă, oprit la vamă: doi suspecți reținuți în Moldova # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au raportat o captură de aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui a...
Misiunea IMPOSIBILĂ a devenit posibilă cu Dorin Recean: „Vedem azi o Moldovă care a scăpat de oligarhi, curăță justiția, își întărește instituțiile și muncește ca să devină stat membru al UE” # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că nu va accepta un nou mandat în fruntea Guvernului și că va părăsi și Parlamentul, după ce va fi înv...
Trump anunță la Tel Aviv dezarmarea Hamasului și sfârșitul războiului: „Un nou început” în discursul său în Knesset # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat luni presei, la Tel Aviv, înaintea unui discurs în Parlamentul israelian (Knesset), că "Hamasul se va...
POZA ZILEI // Premierul Recean se RETRAGE din viața politică, după ce a CÂȘTIGAT alegerile parlamentare alături de echipa PAS. Cine va fi viitorul PREMIER: „Următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică” # Ziarul National
Dorin Recean va prezida săptămâna aceasta ultima ședință de Guvern în calitate de premier al R. Moldova. După câștigarea alegerilor parlamentare...
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, după ce premierul Dorin Recean a anunțat că se RETRAGE din viața politică: „Am încredere că vei fi alături când R. Moldova va avea nevoie” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean, pentru faptul că acum doi ani și jumătate s-a alăturat echipei sale și a pus umărul...
Tânără traficantă de minore condamnată la 10 ani de închisoare, după exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău # Ziarul National
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată în 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat ...
PDCM și Blocul Alternativa, pregătiri pentru o unire parlamentară în opoziție, în așteptarea validării alegilor # Ziarul National
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei urmează să activeze alături de partenerii din Blocul Alternativa, în aceeași fracțiune parlamentară. ...
ULTIMA ORĂ // Dorin Recean NU va continua încalitatea de prim-ministru al R. Moldova: „Mandatul premierului Recean se încheie aici”. Premierul actual renunță și la mandatul de deputat # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile din 28 septembrie, nu va mai continu...
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, rămâne fără doi viceprimari. Angela Cutasevici și Olga Ursu au fost delegați de Mișcarea Alternativa Nați...
Primii șapte ostatici israelieni eliberați de Hamas după 783 de zile de captivitate, printr-un acord de pace cu Israelul # Ziarul National
Hamas a predat luni Crucii Roșii primii șapte ostatici israelieni în viață, după 783 de zile de captivitate, a anunțat Israelul. Matan Angrest, Gal...
ULTIMA ORĂ // PAS anunță numele viitorului PRIM-MINISTRU al R. Moldova Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul ...
♈️ BerbecZiua de astăzi aduce oportunități neașteptate, care îți pot schimba perspectiva asupra unor aspecte importante ale vieții tale. Fii desch...
Uniunea Europeană dă undă verde Republicii Moldova pentru deschiderea primului cluster de negocieri # Ziarul National
Republica Moldova se află într-un moment extrem de important al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul c...
Încălzirea globală amenință recifele și pădurile tropicale înainte de COP30: alarmă din partea cercetătorilor! # Ziarul National
Încălzirea globală depășește pragurile de pericol mai rapid decât se anticipa, iar recifele de corali din întreaga lume sunt acum în proces de disp...
Ministrul sud-coreean sugerează sprijin rusesc pentru submarinele nord-coreene în cadrul unei audieri parlamentare # Ziarul National
Coreea de Nord a beneficiat probabil de sprijin tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a afirmat ministrul apărării sud-cor...
Hamas promite eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni: Cine sunt cei vizați? # Ziarul National
Hamas, gruparea militantă palestiniană, planifică eliberarea a zeci de ostatici deținuți în Gaza timp de doi ani. Eliberarea va avea loc în schimbu...
Trump amenință cu rachete Tomahawk pentru Ucraina dacă Rusia nu oprește războiul: Discuții intense cu Zelenski la bordul Air Force One # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a afirmat că ar putea să îl informeze pe liderul rus Vladimir Putin despre posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete To...
Avans semnificativ al trupelor ucrainene în Zaporojie: victorie importantă pentru Zelenski în contraofensiva din sud # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat progrese semnificative în contraofensiva ucraineană, în special în regiunea sudică Zaporojie și...
Kremlinul avertizează Chișinăul: Transformarea Rusiei în dușman este o greșeală riscantă pentru Moldova # Ziarul National
Actualele autorități din Republica Moldova comit o greșeală gravă prin transformarea Rusiei într-un adversar, pentru a construi relații cu Europa, ...
Kremlinul avertizează Chișinăul: Moldova riscă să repete greșelile altor state transformând Rusia în inamic # Ziarul National
Actualele autorități din Republica Moldova comit o eroare semnificativă, transfromând Rusia într-un adversar în dorința de a consolida relațiile cu...
Prognoza meteo generală pentru Republica Moldova indică temperaturi moderate, cu tendințe de vreme parțial noros alternând cu perioade senine. Vânt...
