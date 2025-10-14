FSB anunţă deschiderea unui nou dosar penal împotriva opozantului rus în exil Mihail Hodorkovski

11:10

O tânără își va petrece următorii zece ani după gratii după ce a exploatat sexual trei adolescente în Chișinău. Faptele au avut loc începând cu 2018, atunci când tânăra avea doar 15 ani. Ea le-a exploatat pe cele trei victime pe atunci cu vârste de 13, 14 și 17 ani și, după ce a împlinit vârsta de 16 ani, perioada pentru care procurorii PCCOCS i-au trimis dosarul în judecată.