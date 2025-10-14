Termenul pentru finalizarea vetting-ului procurorilor și judecătorilor, prelungit până la sfârșitul anului 2026

13:00

Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat verdictul privind implicarea sa într-o schemă ... Post-ul Nouă ani de închisoare pentru un bărbat din Drochia care a pus la cale o schemă piramidală cu promisiuni false de câștig pe piața Forex apare prima dată în Unica.md.