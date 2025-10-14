Alexandru Munteanu confirmă că ar urma să fie propus de PAS la funcția de premier al R. Moldova: „Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații”

10:35

Luni, în regiunea transnistreană urma să se încheie regimul de economisire a gazului, anunțat anterior pentru „aproximativ o săptămână și jumătate”. Acest lucru nu s-a întâmplat: în instituțiile de învățământ este în continuare frig, în blocurile locative nu este apă caldă, iar vânzarea metanului la stațiile de alimentare nu a fost reluată. Instituțiilor bugetare li s-a indicat să înceapă sezonul de încălzire cu lemne, acolo unde este posibil. Autoritățile regiunii justifică restricțiile prin „circumstanțe externe nefavorabile” și necesitatea „restabilirii fluxurilor financiare din Rusia”, transmite corespondentul IPN din regiune.