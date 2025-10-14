Aproape 60 % dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova

09:30

De Hramul Chișinăului, primarul Ion Ceban și președinta Maia Sandu au avut câte un mesaj de felicitare pentru chișinăuieni. În 2025, capitala țării noastre marchează 589 de ani de la prima atestare documentară. „De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună. La mulți ani, Chișinău! […] Articolul Ceban: Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului; Sandu: Să muncim ca să fie una dintre capitalele UE apare prima dată în Realitatea.md.