Donald Trump, în fața liderilor mondiali: „Giorgia Meloni e tânără și frumoasă”
Ziua, 14 octombrie 2025 16:10
Prezența premierului italian Giorgia Meloni la summitul de pace din Egipt nu a trecut neobservată de președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a numit-o pe Meloni „o femeie frumoasă" și „o politiciană de mare succes", potrivit AFP. „Nu am voie să spun asta, pentru că, în mod normal, este sfârșitul carierei tale
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:40
Statistici alarmante: fiecare al treilea copil din R. Moldova trăiește în sărăcie, iar unul din cinci în sărăcie extremă # Ziua
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova atinge un nou prag alarmant, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova. În același timp, rata sărăciei extreme în rândul copiilor ajunge la 17% la sută. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste
Acum 2 ore
15:20
Venezuela își închide ambasada în Norvegia după acordarea Premiului Nobel pentru Pace. Maduro o numește pe Maria Corina Machado „vrăjitoare” # Ziua
Venezuela a anunțat închiderea ambasadei sale în Norvegia, la doar câteva zile după ce lidera opoziției, Maria Corina Machado, a fost laureată cu Premiul Nobel pentru Pace. Decizia a fost făcută publică fără nicio explicație oficială, relatează AFP. Totodată, autoritățile de la Caracas au anunțat suspendarea activității reprezentanței diplomatice din Australia, în timp ce noi
14:50
Președintele României, Nicușor Dan, anunță două priorități noi în Strategia Națională de Apărare: Corupția și războiul hibrid dus de Rusia # Ziua
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, va cuprinde „două schimbări majore" pentru România: corupția și războiul hibrid, a declarat președintele Nicușor Dan luni seară pentru stirileprotv.ro. Documentul va fi adoptat până pe 26 noiembrie, marcând șase luni de la învestirea lui Dan
Acum 4 ore
14:30
Părintele Ioan Cosoi: „Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova, este Biserica Neamului” # Ziua
Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române (BOR), este la ea acasă în Republica Moldova și este în concurență cu nicio altă structură bisericească. Declarația a fost făcută de părintele Ioan Cosoi, doctor în teologie și reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul emisiunii „Forum" de la Vocea Basarabiei. „Noi suntem la noi acasă! Noi suntem
14:20
ATITUDINI | Victor Nichituș: Dragoste cu sila nu se poate… Statul moldovean intră în siajul influenței franceze # Ziua
Domnul Petrișor Peiu a realizat recent o analiză foarte corectă a situației economice din spațiul românesc. Este o imagine tristă, ca să folosesc o formulare elegantă. În acest context sumbru, misiunea viitorului premier al Republicii Moldova – din câte înțeleg, nu domnul Tofan, ci domnul A. Munteanu, de la Alianța Franceză – devine cu atât
14:00
Deținutul evadat din Penitenciarul nr.9, prins de polițiști în timp ce cobora dintr-un microbuz de pe linia Bălți–Rezina # Ziua
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care a evadat în data de 10 octombrie, după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, a fost depistat și reținut marți, 14 octombrie, în orașul Florești. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în
13:40
Emmanuel Macron respinge apelurile la demisie, în timp ce guvernul său se confruntă cu două moțiuni de cenzură # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins luni apelurile la demisie și a criticat opoziția politică, în contextul în care noul său guvern riscă să fie demis până la sfârșitul săptămânii prin două moțiuni de cenzură. În primul său răspuns la cererile de demisie, atât din partea oponenților, cât și a unor membri ai propriului său
13:10
PAS l-a desemnat pentru funcția de premier pe omul de afaceri Alexandru Munteanu, fondator și fost șef al Alianței Franceze din R. Moldova # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune la funcția de prim-ministru pe Alexandru Munteanu, un om de afaceri moldovean, fost președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, fost angajat al Băncii Mondiale și unul dintre fondatorii AmCham Moldova. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă de către liderul PAS, Igor Grosu. „Moldova are nevoie
Acum 6 ore
12:10
Tragedie în Italia. Trei carabinieri veniți să evacueze o fermă ocupată ilegal, uciși într-o explozie planificată # Ziua
O intervenție a forțelor speciale italiene s-a transformat într-o tragedie de proporții în localitatea Castel D'Azzano, provincia Verona. O explozie violentă produsă în timpul unei operațiuni de evacuare a unei ferme ocupate ilegal a ucis trei ofițeri de carabinieri și a rănit alte doisprezece persoane, printre care militari și polițiști. Principalul motiv al dezastrului: locuința
11:50
Modificare majoră în statutul PSD: renunță la ideea de partid „progresist” în schimbul valorilor „naționale, religioase și tradiționale” # Ziua
Partidul Social Democrat din România (PSD) anunță o schimbare majoră, de fond, în statutul formațiunii politice: renunță la ideea de partid „progresist" și adaugă că social-democrații sunt promotori ai valorilor „naționale, religioase și tradiționale". De asemenea, conducerea extinsă a PSD a decis că noul președinte va fi ales în data de 7 noiembrie, singurul candidat
11:30
Partidul lui Vasile Costiuc rămâne totuși fără finanțare de la stat. Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia CEC # Ziua
Sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, rămân în vigoare. Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea Curții de Apel, care anulase anterior decizia CEC de a lipsi formațiunea, pentru o perioadă de 12 luni, de alocații de la bugetul de stat, de care ar trebui să beneficieze ca urmare a rezultatelor obținute
11:10
După ploi, vin înghețurile! Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru următoarele două zile # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de înghețuri pentru zilele de 15 și 16 octombrie. Astfel, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse, se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de –1…–2°C. Avertizarea este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pentru marți, 14 octombrie,
10:50
VIDEO | Trump și liderii din Qatar, Turcia și Egipt au semnat un acord de pace privind Fâșia Gaza # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderii din Qatar, Turcia și Egipt au semnat un acord de încetare a războiului în Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace din Sharm el-Sheikh, desfășurat luni, 13 octombrie. Evenimentul, organizat sub egida Egiptului, a reunit peste 20 de lideri mondiali, inclusiv pe regele Iordaniei Abdullah al II-lea, președintele
Acum 8 ore
10:20
VIDEO | Tragedie în China. Un șofer a ars de viu într-o mașină electrică Xiaomi după ce ușile s-au blocat # Ziua
Un bărbat a murit carbonizat în orașul Chengdu, provincia Sichuan, după ce mașina sa electrică Xiaomi SU7 a luat foc în urma unui accident rutier, iar ușile s-au blocat din cauza sistemului electronic, împiedicând orice tentativă de salvare. Potrivit publicației Pengpai, accidentul a avut loc în jurul orei 3:00 dimineața, când vehiculul Xiaomi SU7 a
09:40
„Există întrebări pe care nu le poți discuta la telefon”. Trump și Zelenski vor negocia la Casa Albă livrarea de „Tomahawk” pentru Ucraina # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească vineri, 17 octombrie, la Casa Albă, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, au declarat un oficial al administrației americane, un reprezentant occidental și un purtător de cuvânt al ambasadei Ucrainei, relatează NBC. Trump a părut să confirme întâlnirea în timpul unei discuții cu reporterii la bordul avionului
09:20
Hram și în vechea capitală a Moldovei, închinat ocrotitoarei sale, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Orașul Iași este astăzi inima Ortodoxiei românești # Ziua
Ziua de 14 octombrie, conform calendarului îndreptat, este închinată Sfintei Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a Iașului, capitala istorică a vechii provincii românești. Este una dintre cele mai importante sărbători pentru români, care vin din toate colțurile țării, pentru a se închina la moaștele sfintei. Programul premergător hramului a început miercuri, 8 octombrie, iar pe
08:50
„Acoperământul Maicii Domnului” în calendarul pe stil vechi. Aproape 200 de localități din R. Moldova își sărbătoresc hramul # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și sub denumirea de „Pocroave". Cu această ocazie, în biserici au loc slujbe speciale, iar 194 de localități din Republica Moldova, inclusiv Chișinăul, își celebrează hramul. Sărbătoarea își are originea într-o viziune din secolul al X-lea, când Sfântul
Acum 12 ore
07:40
Sărbătoare cu roșu în calendar în Capitală. Chișinăul își sărbătorește astăzi hramul, iar cu această ocazie este zi de odihnă pentru locuitorii orașului. Autoritățile au pregătit un amplu program festiv, pe parcursul întregii zile, iar Piața Marii Adunări Naționale va găzdui până noaptea târziu diverse manifestări culturale. Ceremonia începe la ora 08:00 cu depuneri de
Acum 24 ore
20:00
Călătoriile cu transportul public raional și interraional s-ar putea scumpi cu 20 la sută, din 2026 # Ziua
Biletele la autobuze și microbuze pe rutele raionale și interraionale s-ar putea scumpi cu până la 20% din 2026. Guvernul urmează să examineze, pe 15 octombrie, o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane. Conform proiectului prezentat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și consultat de newsmaker.md, transportatorii vor putea stabili
18:00
CNPF susține că informațiile despre returnarea investițiilor pierdute de utilizatorii platformei de tranzacționare „Tux” sunt false # Ziua
Comisia Națională a Pieței Financiare atenționează populația cu privire la răspândirea unor informații false pe rețele de socializare despre întreruperea activității platformei „Tux" și că ar exista posibilitatea returnării investițiilor prin intermediul unor structuri internaționale. CNPF precizează că nu este implicată și nu are nicio legătură cu astfel de inițiative sau cu entități care promit
17:50
Sfârșitul unei ere. MTV își închide toate canalele muzicale din Europa până la sfârșitul anului 2025 # Ziua
După mai bine de patru decenii de difuzare continuă, gigantul media Paramount Global a anunțat că va închide toate canalele muzicale MTV din Europa până la 31 decembrie 2025, marcând astfel sfârșitul unei ere pentru televiziunea muzicală, relatează Euronews. Decizia afectează posturi precum MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live, care
17:30
Ambasada R. Moldova în Grecia atenționează asupra unei greve naționale programate pentru 14 octombrie # Ziua
Ambasada Republicii Moldova la Atena informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că, în data de 14 octombrie, este planificată declanșarea unei greve naționale. Potrivit misiunii diplomatice, acțiunea de protest ar putea provoca perturbări semnificative în transportul public rutier, feroviar și maritim. Ambasada recomandă cetățenilor Republicii Moldova să
17:10
Partidul Național Moldovenesc, despre noua strategie a UE cu privire la LGBTIQ+: Comisia Europeană toarnă gaz pe focul războiului hibrid # Ziua
Comisia Europeană toarnă gaz pe focul războiului hibrid, propunând o „strategie de egalitate vizând minoritatea LGBTIQ+" așa de ineptă că mulți au crezut că e „fake news" rusesc. Opinia aparține liderului Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. Potrivit lui, „direcția pe are o trasează este, din multe puncte de vedere, problematică", iar viziunea „erodează dramatic aproape
17:00
Franța l-a evacuat pe președintele Madagascarului pe fondul protestelor și al revoltei armatei # Ziua
Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fost evacuat din țară de un avion militar francez, în timp ce protestele și o revoltă în armată amenință să-i răstoarne guvernul, relatează RFI. Evacuarea ar fi avut loc în urma unui acord între Rajoelina și președintele francez Emmanuel Macron. Autoritățile de la Paris au precizat că Franța „nu intervine
Ieri
16:30
ATITUDINI | Alexandru Tănase, despre anunțul privind plecarea lui Recean: Nu face decât să amplifice senzația că ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil # Ziua
Noi ne-am obișnuit cu ideea că Maia Sandu este centrul de greutate al actualei guvernări. Nu doar moral, ci și politic. Restul PAS-ului trăiește din imaginea ei și din speranțele pe care le-a trezit. Fără ea, partidul aproape că dispare din peisaj. Nu e o critică, ci o realitate rece. Au trecut două săptămâni de
16:10
Două copile, de 12 și 2 ani, au ajuns la spital, după ce au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz propan-butan, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Incidentul a avut loc duminică, 12 octombrie. Potrivit IGSU, deflagrația s-a produs în momentul în care sora mai mare a aprins un chibrit pentru
16:00
Serviciile secrete europene acuză Rusia că își folosește „flota din umbră” pentru a lansa drone în spațiul aerian european # Ziua
Serviciile de informații din mai multe state membre ale Uniunii Europene au descoperit că Rusia folosește nave din așa-numita „float din umbră" pentru lansarea de drone în spațiul aerian european, relatează Financial Times, citându-l pe Slawomir Cenckiewicz, directorul Biroului de Securitate Națională din cadrul Președinției Poloniei. Potrivit acestuia, serviciile de informații din Polonia, Danemarca, Germania
15:40
ATITUDINI | Olesea Stamate: Noua strategie LGBTIQ+ a Uniunii Europene și pericolul autodeterminării fără limite # Ziua
Demnitatea și libertatea persoanei sunt valori fundamentale ale civilizației europene. Nimeni nu contestă dreptul omului de a fi protejat de abuz, umilință sau discriminare. Însă atunci când „libertatea" devine sinonimă cu lipsa oricărei limite morale, când „drepturile" sunt rupte de răspundere, nu mai vorbim despre progres, ci despre auto-distrugere. Noua strategie a Uniunii Europene privind
15:20
VIDEO | Chișinăul rămâne fără doi viceprimari! Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg să fie deputați în Parlament, a anunțat Ion Ceban # Ziua
Viceprimarii capitalei, Olga Ursu
15:10
INVESTIGAȚIE | Presa din România dezvăluie o schemă „cu rădăcini rusești” în tranzacția cu gaz pentru regiunea transnistreană # Ziua
Contractul de livrare al gazelor naturale în regiunea transnistreană, intermediat de Chișinău, pentru a soluționa criza energetică declanșată odată cu sistarea tranzitului rusesc prin Ucraina, ar ascunde mai multe interese dubioase. Mai mult, în pofida asigurărilor din partea autorităților precum că Republica Moldova n-ar mai depinde energetic de Moscova, în spatele acestei tranzacții ar sta […] Articolul INVESTIGAȚIE | Presa din România dezvăluie o schemă „cu rădăcini rusești” în tranzacția cu gaz pentru regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost acordat „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație” # Ziua
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel 2025 laureaților Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt. Distincția, cunoscută oficial sub denumirea de Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel, este ultima acordată în acest an și are o […] Articolul Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost acordat „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va continua în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa și va fi în opoziție cu actuala guvernare. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii. „În cazul validării de către Curtea Constituțională a acestui scrutin electoral, Consiliul Politic Național al PDCM s-a pronunțat […] Articolul PDCM va activa în noul Parlament într-o fracțiune comună cu Blocul Alternativa apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Coliziune frontală între două trenuri în Slovacia. Aproape 100 de oameni au fost răniți, între care doi în stare critică # Ziua
Aproape 100 de persoane au fost rănite în urma coliziunii frontale dintre două trenuri care a avut loc luni dimineață în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în Slovacia. Doi dintre răniți se află în stare critică, iar trei persoane sunt blocate între fiarele contorsionate ale vagoanelor, starea lor fiind necunoscută, informează agenția TASR. Accidentul a […] Articolul VIDEO | Coliziune frontală între două trenuri în Slovacia. Aproape 100 de oameni au fost răniți, între care doi în stare critică apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși într-o vacanță romantică în California. Imaginile care confirmă idila dintre cei doi # Ziua
După o vară plină de speculații, fotografii recente par să confirme presupusa relație dintre fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau, 53 de ani, și cântăreața pop Katy Perry, 40 de ani. Imaginile, făcute publice în acest weekend, îi surprind pe cei doi îmbrățișați pe un iaht în largul coastei din Santa Barbara, California. Trudeau a demisionat […] Articolul Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși într-o vacanță romantică în California. Imaginile care confirmă idila dintre cei doi apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ucraina acuză Rusia că a deconectat intenționat centrala nucleară Zaporojie pentru a o lega la rețeaua electrică rusă # Ziua
Ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiga, a acuzat duminică Rusia că a tăiat deliberat linia externă de alimentare cu energie a centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, cu scopul de a o reconecta la sistemul energetic al Federației Ruse. „Rusia a întrerupt intenționat legătura centralei cu rețeaua ucraineană pentru a testa o […] Articolul Ucraina acuză Rusia că a deconectat intenționat centrala nucleară Zaporojie pentru a o lega la rețeaua electrică rusă apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Captură de aproape un milion de țigări de contrabandă la Vama Leușeni. Doi bărbați au fost reținuți # Ziua
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape un milion de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița. De asemenea, a fost ridicat și autocamionul, iar șoferul acestuia și presupusul organizator al schemei, cu vârste de 39 și 43 de ani, au fost reținuți. „Ulterior, procurorii le-au formulat și […] Articolul VIDEO | Captură de aproape un milion de țigări de contrabandă la Vama Leușeni. Doi bărbați au fost reținuți apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
PLDM vrea să știe poziția guvernării în legătură cu intenția UE de a acorda drepturi sporite homosexualilor, în contextul negocierilor de aderare # Ziua
PLDM solicită guvernării PAS să-și clarifice poziția față de Strategia UE pentru Egalitatea LGBTIQ+ și în ce măsură aceasta va fi acceptată de autoritățile de la Chișinău. Într-o declarație publică, formațiunea condusă de fostul premier Vlad Filat notează că această informație trebuie să fie cunoscută, având în vedere că subiectul urmează să fie discutat și […] Articolul PLDM vrea să știe poziția guvernării în legătură cu intenția UE de a acorda drepturi sporite homosexualilor, în contextul negocierilor de aderare apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Moldovenii vor trebui să strângă cureaua, odată cu învestirea noului Guvern, consideră jurnalistul Victor Nichituș: „Vremurile bune s-au terminat” # Ziua
Plecarea lui Recean din funcția de premier ar putea însemna că „vremurile bune” s-au încheiat și că Republica Moldova intră într-o perioadă de austeritate, pentru a depăși criza economică, în condițiile în care PAS a câștigat alegerile parlamentare, fapt care îi dă mână liberă să „strângă cureaua”. Opinia aparține comentatorului politic Victor Nichituș, care face […] Articolul Moldovenii vor trebui să strângă cureaua, odată cu învestirea noului Guvern, consideră jurnalistul Victor Nichituș: „Vremurile bune s-au terminat” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Hamas a predat toți ostaticii rămași Israelului. Trump anunță sfârșitul războiului din Gaza # Ziua
Hamas a predat luni Israelului toți cei 20 de ostatici care mai erau ținuți în Fâșia Gaza, marcând un moment decisiv spre încheierea celor doi ani de război devastator. Președintele american Donald Trump, care a intermediat acordul de încetare a focului și schimbul de prizonieri, a declarat că „războiul din Gaza s-a încheiat” și a […] Articolul VIDEO | Hamas a predat toți ostaticii rămași Israelului. Trump anunță sfârșitul războiului din Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Maia Sandu, mesaj pentru Dorin Recean: „Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie” # Ziua
Președintele Maia Sandu i-a adresat un mesaj de mulțumire lui Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că își dă demisia din funcția de prim-ministru. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați”, a scris Sandu pe pagina sa de Facebook. „Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă […] Articolul Maia Sandu, mesaj pentru Dorin Recean: „Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Atacuri masive în Crimeea. Cel mai mare depozit de petrol al Rusiei, din nou în flăcări și fum dens deasupra centralei electrice din Simferopol # Ziua
În noaptea de duminică spre luni, drone ucrainene au atacat pentru a doua oară în decurs de o săptămână cea mai mare bază de depozitare a combustibilului din Crimeea, situată la Feodosia, a anunțat liderul instalat de Rusia în peninsulă, Serghei Aksionov. „A izbucnit un incendiu. Nu există victime, potrivit informațiilor preliminare. Toate serviciile de […] Articolul VIDEO | Atacuri masive în Crimeea. Cel mai mare depozit de petrol al Rusiei, din nou în flăcări și fum dens deasupra centralei electrice din Simferopol apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Recean pleacă și din Parlament. Acesta anunță că își va depune mandatul de deputat imediat după învestirea unui nou executiv # Ziua
Dorin Recean pleacă de la Guvern, dar nu va rămâne nici în Parlament. Acesta a anunțat că își va continua parcursul profesional în afara politicii și că își va depune mandatul de deputat PAS, obținut la alegerile din 28 septembrie. „Îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern. Desigur, și îmi voi […] Articolul Recean pleacă și din Parlament. Acesta anunță că își va depune mandatul de deputat imediat după învestirea unui nou executiv apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
BREAKING NEWS | Dorin Recean nu mai vrea să fie prim-ministru. PAS va propune în curând un nou candidat la șefia executivului # Ziua
Dorin Recean a declarat că nu va mai continua în funcția de premier al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă, în cadrul unei conferințe de presă la Parlament, susținută de Recean și liderul PAS, Igor Grosu. „Domnule prim-ministru, vă mulțumim. Au fost ani foarte grei, dar a meritat, și tare […] Articolul BREAKING NEWS | Dorin Recean nu mai vrea să fie prim-ministru. PAS va propune în curând un nou candidat la șefia executivului apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
De Hramul orașului Chișinău, PMAN va fi închisă pentru mașini, iar transportul public municipal va circula în regim special # Ziua
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, de Hramul orașului, marcat pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, […] Articolul De Hramul orașului Chișinău, PMAN va fi închisă pentru mașini, iar transportul public municipal va circula în regim special apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Rusia a distrus mai multe depozite în urma unui atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Flăcările s-au extins pe 5.000 de metri pătraţi # Ziua
Rusia a lansat noaptea trecută un nou atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa, provocând incendii de proporții și pagube semnificative în zona industrială. Potrivit autorităților ucrainene, în urma loviturilor cu drone de tip „Geran-3”, au fost distruse depozite care conțineau produse textile și echipamente de croitorie, incendiul extinzându-se pe o suprafață de peste 5.000 […] Articolul VIDEO | Rusia a distrus mai multe depozite în urma unui atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Flăcările s-au extins pe 5.000 de metri pătraţi apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Luni dimineață, mișcarea palestiniană Hamas a eliberat primul grup de șapte ostatici israelieni, predați reprezentanților Comitetului Internațional al Crucii Roșii, în cadrul acordului de încetare a focului convenit cu Israelul. Acordul prevede eliberarea ultimilor 20 de ostatici israelieni deținuți în Fâșia Gaza, în schimbul a peste 1.900 de prizonieri palestinieni, dintre care 250 condamnați la […] Articolul Ostaticii se întorc în Israel. Hamas a predat Crucii Roșii primul grup de șapte persoane apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Trump ar putea aproba livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina dacă Rusia nu oprește războiul # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că ar putea aproba furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, dacă liderul rus Vladimir Putin nu pune capăt războiului. Trump a subliniat însă că o astfel de decizie ar reprezenta „un nou pas de agresiune” în conflictul cu Rusia. Declarațiile au fost făcute la bordul avionului prezidențial […] Articolul VIDEO | Trump ar putea aproba livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina dacă Rusia nu oprește războiul apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
VIDEO | Calea Sfinților la Iași, în duminica dinaintea Hramului. Moaștele Sf. Parascheva și ale Sf. Grigorie Palama, purtate în procesiune # Ziua
Mii de persoane au luat parte duminică seară la tradiționala procesiune cu moaștele Sfintei Parascheva, cărora li s-au alăturat anul acesta și moaștele Sf. Grigorie Palama aduse de la Tesalonic, Grecia, transmite Basilica. Preoții din oraș, din eparhie și din întreaga țară au fost îmbrăcați în veșminte albe de sărbătoare, iar credincioșii s-au alăturat cu […] Articolul VIDEO | Calea Sfinților la Iași, în duminica dinaintea Hramului. Moaștele Sf. Parascheva și ale Sf. Grigorie Palama, purtate în procesiune apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Titus Corlățean renunță la candidatura pentru președinția PSD și își anunță plecarea din partid # Ziua
Senatorul Titus Corlățean a transmis luni dimineața, 13 octombrie 2025, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook că renunță să mai candideze la șefia Partidului Social Democrat și și-a anunțat plecarea din partid, după 24 de ani. Corlățean a afirmat că a intrat în competiția internă convins că poate construi „o echipă serioasă, profesionistă”, […] Articolul Titus Corlățean renunță la candidatura pentru președinția PSD și își anunță plecarea din partid apare prima dată în ZIUA.md.
