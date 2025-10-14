Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie
NordNews, 14 octombrie 2025 16:10
Filmul „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, ajunge la Bălți în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2025, după premiera de la Chișinău care a atras atenția publicului și a criticilor. Printre actorii care au impresionat se numără Daniel Nideico, tânărul de doar 18 ani de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, aflat la [...] Articolul Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 15 minute
16:20
O stradă „de scaun” din Bălți îl așteaptă pe Ștefan Cel Mare. Gropile, mai largi ca „potcoavele” mașinii # NordNews
Strada Suceava din Bălți dă mari bătăi de cap șoferilor și localnicilor. Nereparat de decenii, carosabilul s-a transformat într-o ruină, unde abia mai găsești asfalt printre gropi. „ -Ce părere aveți despre starea drumului? – Foarte deplorabilă. Foarte, e de dorit să se aibă grijă, măcar din când în când, de porțiunile de lângă școală, [...] Articolul O stradă „de scaun” din Bălți îl așteaptă pe Ștefan Cel Mare. Gropile, mai largi ca „potcoavele” mașinii apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
16:10
Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie # NordNews
Filmul „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, ajunge la Bălți în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2025, după premiera de la Chișinău care a atras atenția publicului și a criticilor. Printre actorii care au impresionat se numără Daniel Nideico, tânărul de doar 18 ani de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, aflat la [...] Articolul Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
15:40
Șor și schema de 1,6 trilioane ruble: ce rol are Kârgâzstanul și cum sunt ocolite sancțiunile # NordNews
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a creat în Kârgâzstan o rețea de 37 de companii care, sunt folosite ca punți financiare pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Agenția IPN, bazându-se pe documente interne ale grupului „A7”, a stabilit că, în decurs de șase luni, prin aceste firme [...] Articolul Șor și schema de 1,6 trilioane ruble: ce rol are Kârgâzstanul și cum sunt ocolite sancțiunile apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
15:10
Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, este la ea acasă în Republica Moldova și nu se află în concurență cu nicio altă structură bisericească. Declarația a fost făcută de părintele Ioan Cosoi, doctor în teologie și reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. „Noi suntem la noi acasă! Noi suntem Biserica Neamului, [...] Articolul Părintele Ioan Cosoi: Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
14:20
„Puterea Dragostei”, la Bălți! Filmul va fi proiectat trei seri la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” # NordNews
Filmul „Puterea Dragostei”, semnat de Ivan Naniev, va fi proiectat la Bălți pe 17, 18 și 19 octombrie 2025, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, după premiera de la Chișinău. Trailerul thrillerului romantic dezvăluie o poveste intensă, în care dragostea, acțiunea și suspansul se împletesc. Regizorul promite o continuare captivantă, cu personaje noi și o viziune [...] Articolul „Puterea Dragostei”, la Bălți! Filmul va fi proiectat trei seri la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” apare prima dată în NordNews.
14:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Igor Grosu, care a precizat că PAS va înainta candidatura la Președinție imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament. „PAS va aștepta validarea mandatelor [...] Articolul Alexandru Munteanu va fi propus de PAS pentru funcția de prim-ministru apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
12:20
Novak Djokovic poate fi considerat cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile, dar chiar și un campion ca el nu este ferit de tensiuni în familie. Sportivul de 37 de ani a recunoscut recent că are discuții aprinse cu soția sa, Jelena, în legătură cu regulile stricte pe care le impun copiilor lor. [...] Articolul Novak Djokovic, certuri cu soția Jelena din cauza regulilor stricte de parenting apare prima dată în NordNews.
11:40
Partidul Democrația Acasă rămâne fără finanțare de la stat. Curtea Supremă a dat dreptate CEC # NordNews
Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a fost lipsit de finanțare din bugetul de stat pentru un an. Curtea Supremă de Justiție a casat parțial decizia Curții de Apel Centru și a menținut hotărârea Comisiei Electorale Centrale, care a sancționat formațiunea, transmite IPN. Judecătorii au respins recursurile depuse de avocații partidului, declarându-le inadmisibile, [...] Articolul Partidul Democrația Acasă rămâne fără finanțare de la stat. Curtea Supremă a dat dreptate CEC apare prima dată în NordNews.
11:40
Se poate observa cu ochiul liber că o bună parte din comunitatea basarabeană, care s-a mobilizat exemplar și a votat decisiv PAS, a luat o pauză pentru relaxare. E un lucru de înțeles, pentru că în opinia cetățenilor care au ales valorile pro-europene pericolul cel mare a trecut – Rusia , deși a cheltuit sute [...] Articolul Anatol Moraru // Rusia dușman ne este… apare prima dată în NordNews.
10:50
VIDEO La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor # NordNews
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut luni magistraţilor Curţii de Apel declaraţii prin teleconferință. Ele sunt în închisoare și ambele susţin că sunt nevinovate, potrivit TVR Moldova. Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședința de astăzi prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut [...] Articolul VIDEO La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
10:30
Creștinii sărbătoresc astăzi Acoperământului Maicii Domnului – una dintre cele mai importante date din calendarul ortodox. În Republica Moldova, cultul Maicii Domnului este adânc înrădăcinat în tradiția ortodoxă. Numeroase biserici și mănăstiri îi poartă hramul, iar credincioșii o cinstesc ca Patroană a familiei, a orașelor și a neamului, transmite IPN. Sărbătoarea își are originea într-un [...] Articolul Creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului apare prima dată în NordNews.
09:30
Președinta Maia Sandu, mesaj de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # NordNews
Cu prilejul Hramului orașului Chișinău, sărbătorit anual la 14 octombrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei, evidențiind rolul esențial al oamenilor în dezvoltarea orașului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul [...] Articolul Președinta Maia Sandu, mesaj de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” apare prima dată în NordNews.
09:20
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți invită publicul joi, 16 octombrie 2025 , de la ora 18:00 , la spectacolul „Lysistrata dragostea mea” , semnat de dramaturgul Matei Vișniec și regizat de Mihai Panaitescu. Piesa, lansată în februarie 2022, readuce în actualitate mitul antic al Lysistratei lui Aristofan, propunând o reflecție profundă asupra libertăților, relațiilor [...] Articolul „Lysistrata dragostea mea”, pe scena Teatrului Național din Bălți apare prima dată în NordNews.
09:10
Fără curent pentru câteva ore: Află dacă ești pe lista deconectărilor programate în perioada 13 – 20 octombrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 13 octombrie – 20 octombrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 14 octombrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Salcâmilor: 1A, 3A; Strada Veteranilor: 1, [...] Articolul Fără curent pentru câteva ore: Află dacă ești pe lista deconectărilor programate în perioada 13 – 20 octombrie apare prima dată în NordNews.
08:40
Zelenski merge la Washington pentru discuții cu Trump: „Subiectul principal va fi apărarea aeriană” # NordNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua în această săptămână o vizită oficială la Washington, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, dar și cu alți oficiali din domeniul apărării și al energiei. Declarațiile au fost făcute luni, 13 octombrie curent, la o conferință de presă la Kiev, alături de [...] Articolul Zelenski merge la Washington pentru discuții cu Trump: „Subiectul principal va fi apărarea aeriană” apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
08:20
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sunt cauzate de lucrările de reparațien, programate la rețeaua de distribuție. Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz”, compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de marți, 15 octombrie, [...] Articolul Fără gaz în mai multe zone din Bălți între 15 și 17 octombrie apare prima dată în NordNews.
08:10
Este mai sănătos să faci un duș rece sau fierbinte? Specialiștii în sănătate vin în ajutor cu câteva explicații și sfaturi utile. Află ce spun aceștia despre alegerea temperaturii potrivite pentru momentul în care alegi să-ți faci baie, potrivit catine.ro. Dușul, fie că preferi unul cald sau unul rece, este mai mult decât o simplă [...] Articolul Este mai sănătos să faci duș rece sau fierbinte? Află ce recomandă specialiștii apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,11 lei. Carburantul costă 22,68 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,09 lei până la costul de 19,56 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scade prețul la carburanți. Tarifele pentru 14 – 15 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul Republicii Moldova, ziua de 14 octombrie va fi una stabilă, cu cer variabil și fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale care pot atinge până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 3°C și maxime de până [...] Articolul Scăpăm de ploi! Prognoza pentru 14 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt determinați să-și cunoască dorințele ascunse. Citește horoscopul zilei de 15 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți vor să creeze noi interacțiuni cu cei din jur, în timp ce lumea se mișcă într-un ritm alert, potrivit catine.ro. Pe măsură ce timpul trece, nativii simt nevoia să crească din [...] Articolul Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
19:10
Astăzi, premierul Dorin Recean a anunțat că se retrage din viața politică. Premierul, care a refuzat oferta PAS de a forma următorul Guvern, a declarat că își va continua parcursul profesional pe care l-a lăsat atunci când a preluat conducerea Executivului, acum doi ani și jumătate. Decizia lui Recean lasă cale deschisă pentru formarea unui [...] Articolul VOX POPULI După Recean: Ce cred bălțenii despre demisia premierului apare prima dată în NordNews.
17:00
Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni, după întoarcerea ultimilor ostatici din Gaza # NordNews
Israelul a început, luni, eliberarea deținuților palestinieni, la scurt timp după revenirea ultimilor ostatici israelieni în viață din Fâșia Gaza. Imaginile transmise de televiziunile internaționale arată primele autobuze plecând din închisoarea Ofer, situată în Cisiordania, spre orașul Ramallah, relatează dpa, citat de agerpres.ro. Un acord care schimbă balanța Eliberarea face parte din acordul de încetare [...] Articolul Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni, după întoarcerea ultimilor ostatici din Gaza apare prima dată în NordNews.
Ieri
16:30
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de persoane vor fi stabilite după o nouă metodologie, care promite mai multă transparență și echitate între transportatori și pasageri. Cabinetul de miniștri urmează să adopte miercuri hotărârea care reglementează modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate prețurile pentru serviciile regulate de transport în [...] Articolul Tarifele în transportul rutier vor fi calculate după o nouă metodologie, din 2026 apare prima dată în NordNews.
15:20
Șoferii de vehicule cu o greutate de până la 3,5 tone, care se vor afla pe perioade scurte de timp în Bulgaria sau o vor tranzita, vor plăti de la 1 ianuarie 2026 o nouă taxă rutieră de 4,09 euro, transmite IPN. Potrivit decretului emis de Guvernul de la Sofia, noua măsura prevede introducerea vinietei [...] Articolul Bulgaria introduce vinieta de o zi pentru automobile până la 3,5 tone apare prima dată în NordNews.
15:10
Peste 80 de companii din Moldova, sprijinite de Guvern cu granturi de peste 29 de milioane de lei # NordNews
Un număr de 88 companii au beneficiat pe parcursul lunii septembrie de granturi în valoare totală de peste 29 de milioane de lei din partea Guvernului și a partenerilor externi. Sprijinul va stimula investiții de circa 54 de milioane de lei în economia națională, transmite MOLDPRES. Astfel, Guvernul a contribuit cu 18,4 milioane de lei [...] Articolul Peste 80 de companii din Moldova, sprijinite de Guvern cu granturi de peste 29 de milioane de lei apare prima dată în NordNews.
15:10
Aproape cinci mii de țigarete au fost descoperite de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în trenul internațional „Chișinău–București”, în urma unui control efectuat în punctul de trecere a frontierei Ungheni (feroviar). Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2025, când trenul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de ieșire din Republica Moldova. [...] Articolul FOTO Aproape 5.000 de țigarete, ascunse în trenul „Chișinău–București” apare prima dată în NordNews.
12:50
Dorin Recean se retrage din politică după doi ani și jumătate în fruntea Guvernului Republicii Moldova # NordNews
Premierul Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova, după doi ani și jumătate de activitate. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău. „Decizia mea este una personală. Nu voi continua să fiu în viața publică și politică. Merg să-mi continui parcursul [...] Articolul Dorin Recean se retrage din politică după doi ani și jumătate în fruntea Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
10:20
Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție # NordNews
Un bărbat de 37 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la cinci luni de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a încălcat în mod repetat măsurile de protecție dispuse într-un caz de violență în familie. Potrivit procurorilor, la 1 iulie 2025, instanța de judecată a emis o ordonanță de protecție în [...] Articolul Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție apare prima dată în NordNews.
07:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 13 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7057 lei; Dolarul american: 17.0288 lei, mai scump cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8691 lei; Hrivna ucraineană: 0.4090 lei; Rubla rusească: 0.2098 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 13 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
În nordul Republicii Moldova, ziua din 13 octombrie va aduce cer noros și ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85 la sută. La Briceni se așteaptă minime de 6°C și maxime de până la 11°C, iar în Bălți [...] Articolul Ploi ușoare și răcoare. Prognoza pentru 13 octombrie apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate [...] Articolul CNAS: Stagiul de cotizare poate fi răscumpărat din 1999. Prețul unui an în 2025 apare prima dată în NordNews.
15:40
Milion de dolari ascuns sub capota unui Mercedes: o ucraineancă, oprită la granița cu România # NordNews
O femeie din Ucraina a fost reținută la punctul de trecere a frontierei Porubne, după ce autoritățile au descoperit aproape un milion de dolari ascunși sub capota mașinii sale. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie, la granița ucraineano-română, transmite Ukrainska Pravda. Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, femeia, născută în 1990, se deplasa cu [...] Articolul Milion de dolari ascuns sub capota unui Mercedes: o ucraineancă, oprită la granița cu România apare prima dată în NordNews.
15:20
La Costești, primii călători care ies din Republica Moldova spre România trec frontiera conform noilor reguli ale Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). Acesta este implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene începând cu 12 octombrie 2025. Noul sistem înlocuiește ștampilarea pașapoartelor cu înregistrarea digitală a datelor de intrare și ieșire și permite monitorizarea automată a duratei [...] Articolul Pașapoarte fără ștampilă. La Costești se aplică noile reguli de intrare în UE apare prima dată în NordNews.
11 octombrie 2025
17:00
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis vineri seara să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei, potrivit site-ul televiziunii publice ERR, potrivit news.ro. Potrivit lui Künter Pedoski, şeful operaţional al Prefecturii Sudice, grănicerii au observat vineri în [...] Articolul Estonia şi-a închis un punct de trecere a frontierei cu Rusia. Motivul apare prima dată în NordNews.
16:40
Un accident mai puțin obișnuit s-a produs în raionul Călărași, în apropiere de localitatea Bahmut. Un autoturism a intrat în coliziune cu un cerb, incidentul fiind raportat de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Oficialul a publicat imagini cu animalul și cu mașina avariată, menționând că vehiculul a suferit pagube serioase în urma impactului. [...] Articolul FOTO Accident la Călărași: un autoturism a intrat în coliziune cu un cerb apare prima dată în NordNews.
16:30
Peste 80 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei prin programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” # NordNews
La doar două luni de la lansare, programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” începe să dea rezultate concrete. 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară de 3.000 de lei, iar alți peste 1.000 urmează să finalizeze procesul digital de validare a eligibilității. Programul, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 [...] Articolul Peste 80 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei prin programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Interviu exclusiv cu Salome Samadașvili: „Georgia a fost deturnată de un regim care servește interesele Rusiei” # NordNews
După 13 ani de guvernare, partidul „Visul Georgian”, condus din umbră de oligarhul Bidzina Ivanișvili, a transformat Georgia dintr-un model al Parteneriatului Estic într-un stat aflat pe drumul „belarusizării”. Despre cum a fost deturnat cursul european al țării și cum rezistă opoziția pro-europeană în fața regimului pro-rus vorbește, într-un interviu pentru Info One SPECIAL, Salome [...] Articolul VIDEO Interviu exclusiv cu Salome Samadașvili: „Georgia a fost deturnată de un regim care servește interesele Rusiei” apare prima dată în NordNews.
10:50
Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca sunt cei doi candidați care au trecut în etapa finală a concursului, pentru funcția de director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”. Decizia a fost luată după evaluarea dosarelor depuse în cadrul concursului lansat la începutul lunii septembrie 2025. Etapa a doua, cea a interviului, este programată pentru 16 octombrie [...] Articolul Doi candidați au ajuns în finala pentru șefia „Moldelectrica” apare prima dată în NordNews.
10:40
Fostul președinte Nicolae Timofti, deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății Ala Nemerenco se numără printre personalitățile decorate cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a statului. Decretul a fost semnat vineri, 10 octombrie, de președinta Maia Sandu, care a apreciat contribuțiile remarcabile ale acestora „la consolidarea statului, spiritul civic și devotamentul față de valorile naționale”. [...] Articolul Deputat PAS, o ministră și un fost președinte, distinși cu Ordinul Republicii apare prima dată în NordNews.
10:10
Maia Sandu a înmânat Premiul Național 2025. Cine sunt cei 11 laureați ai ediției din acest an # NordNews
Cercetători, artiști, sportivi și scriitori care au dus faima Republicii Moldova peste hotare au fost distinși cu Premiul Național 2025. Ceremonia de premiere a avut loc sub patronajul președintei Maia Sandu, care a menționat că „în spatele fiecărei realizări a Moldovei stau oameni care cred, care muncesc și care nu renunță”. „Am celebrat oamenii care, [...] Articolul Maia Sandu a înmânat Premiul Național 2025. Cine sunt cei 11 laureați ai ediției din acest an apare prima dată în NordNews.
09:10
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 11–12 octombrie va fi caracterizat de vreme mohorâtă și ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderată, însă pe alocuri rafalele vor atinge viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 5°C [...] Articolul Weekend ploios și cu vânt puternic. Prognoza pentru 11-12 octombrie apare prima dată în NordNews.
10 octombrie 2025
15:50
Serviciul 112 își modernizează infrastructura de comunicații prin implementarea sistemului Next Generation eCall. Acesta va permite intervenții mai rapide în caz de urgență. Noul sistem va alerta automat serviciile de urgență în cazul accidentelor rutiere, transmițând informații despre locație și gravitate. Astfel, echipajele vor putea ajunge mai repede la locul incidentului, reducând riscul de pierderi [...] Articolul Accident? 112 va fi alertat automat prin noul sistem eCall apare prima dată în NordNews.
14:20
Polițiștii din Rîșcani au reușit identificarea unui tânăr în vârstă de 17 ani, suspectat că ar fi comis mai multe furturi de roți și accesorii auto, comise pe parcursul a două săptămâni — între 18 septembrie și 3 octombrie 2025 — pe teritoriul raionului Rîșcani. În urma acțiunilor de investigație și a măsurilor speciale întreprinse [...] Articolul Un minor din Rîșcani, prins după ce a furat roți și piese auto apare prima dată în NordNews.
13:40
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care face parte din Bloc Electoral Patriotic, intenționează să părăsească Blocul și să își creeze propria fracțiune parlamentară, a declarat pentru agenția RIA Novosti liderul formațiunii, Vladimir Voronin, transmite Realitatea. „Partidul Comuniștilor susține continuarea colaborării între partidele din bloc, dar nu în cadrul acestuia. Va fi elaborat un concept [...] Articolul Voronin dă cu piciorul Blocului Patriotic. PCRM, pe cont propriu în Parlament apare prima dată în NordNews.
10:00
Regiunea transnistreană continuă să fie alimentată zilnic cu 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, un volum similar celui din sezonul de vară. Deși livrările sunt limitate, ele permit menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de activitatea intensificată a Hidrocentralei de la Dubăsari. O declarație în acest sens a fost făcută de [...] Articolul Dorin Junghietu: Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m3 de gaze apare prima dată în NordNews.
09:30
Centrele multifuncționale din șase orașe ale țării vor fi închise pe 14 octombrie, de Hramul localităților # NordNews
Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița) nu vor activa, pe 14 octombrie curent, întrucât data a fost declarată zi de odihnă, anunță instituția. Decizia a fost luată în contextul Hramului localităților menționate, sărbătorit în fiecare an la data de 14 octombrie. În această zi, funcționarii vor [...] Articolul Centrele multifuncționale din șase orașe ale țării vor fi închise pe 14 octombrie, de Hramul localităților apare prima dată în NordNews.
09:00
Schimbare radicală pentru șoferi. Din 2028 vor plăti două taxe: pentru mașină și pentru șosea # NordNews
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pregătește o schimbare în modul de finanțare a reparației și modernizării drumurilor. Până în 2028, șoferii moldoveni vor achita două taxe distincte, una pentru posesia automobilului, colectată de primării pentru drumurile locale, și alta pentru utilizarea drumurilor naționale, gestionată printr-un sistem electronic de monitorizare, scrie bani.md. Secretarul de stat [...] Articolul Schimbare radicală pentru șoferi. Din 2028 vor plăti două taxe: pentru mașină și pentru șosea apare prima dată în NordNews.
06:50
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,07 lei. Carburantul costă 22,86 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Vești bune la pompă. Tarife mai mici pentru 10 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Pe 10 octombrie, nordul Republicii Moldova va avea parte de ploi slabe și cer noros. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la 85%. La Briceni, temperaturile vor fi între 10°C și 24°C. La Bălți și [...] Articolul Nu uitați umbrelele! Prognoza pentru 10 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 10 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7092 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.9658 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8691 lei; Hrivna ucraineană: 0.4087 lei; Rubla rusească: 0.2087 [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 10 octombrie apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.