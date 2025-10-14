LIVE TEXT/ Circa 100 de drone au atacat Ucraina, vizând sectorul energetic. Zelenski: Lumea poate priva Moscova de capacitatea de a lansa aceste atacuri brutale. Război în Ucraina, ziua 1329
Ziarul de Garda, 14 octombrie 2025 16:10
UPDATE 16:08 În noaptea de 14 octombrie, armata rusă a atacat Ucraina cu 96 de drone. Principala țintă a atacului a fost sectorul energetic, a raportat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Forțele ruse au utilizat drone de atac „Shahed”, Gerbera și alte tipuri de drone. Aproximativ 60 dintre acestea erau Shahed. Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
16:30
Primarul Odesei a rămas fără cetățenia Ucrainei. Zelenski a semnat decretul din cauza „prezenței și cetățeniei ruse”. O petiție în acest sens a fost semnată de peste 25 de mii persoane într-o zi # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care i se revocă cetățenia primarului din Odesa, Ghenadi Trukhanov, a dansatorului de balet Serghei Polunin și a fostului deputat al Partidului Regiunilor și actual blogger pro-rus, Oleh Tsarev, scrie Novaya Gazeta Europa. Cu puțin timp înainte, Zelenski a anunțat pe canalul său de Telegram că...
Acum 15 minute
16:20
Dinu Plîngău, după întâlnirea cu premierul înaintat de PAS: „Sarcina e clară: creșterea economică și încălzirea relațiilor moldo-americane” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, care a candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a venit cu o prima reacție după anunțarea noii candidaturi la funcția de prim-ministru. „Am reușit astăzi să-l cunosc pe Alexandru Munteanu, viitorul prim-ministru al R. Moldova. Pare un...
16:20
Războiul comercial se extinde pe mare: SUA și China introduc taxe portuare reciproce # Ziarul de Garda
Statele Unite și China au început marți, 14 octombrie, să impună taxe portuare suplimentare companiilor de transport maritim care livrează mărfuri, transformând „apele internaționale” într-un nou front al războiului comercial dintre cele două marii economii ale lumii, relatează agenția britanică de știri Reuters. Reluarea unui război comercial de amploare a devenit tot mai probabilă săptămâna...
Acum 30 minute
16:10
LIVE TEXT/ Circa 100 de drone au atacat Ucraina, vizând sectorul energetic. Zelenski: Lumea poate priva Moscova de capacitatea de a lansa aceste atacuri brutale. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:08 În noaptea de 14 octombrie, armata rusă a atacat Ucraina cu 96 de drone. Principala țintă a atacului a fost sectorul energetic, a raportat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Forțele ruse au utilizat drone de atac „Shahed”, Gerbera și alte tipuri de drone. Aproximativ 60 dintre acestea erau Shahed. Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat...
Acum o oră
15:40
Dinu Plîngău, după întâlnirea cu viitorul premier desemnat de PAS: „Sarcina e clară: creșterea economică și încălzirea relațiilor moldo-americane” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, care a candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a venit cu o prima reacție după anunțarea noii candidaturi la funcția de prim-ministru. „Am reușit astăzi să-l cunosc pe Alexandru Munteanu, viitorul prim-ministru al R. Moldova. Pare un...
Acum 2 ore
15:30
Trump spune că se va concentra pe războiul din Ucraina după ce a intermediat un acord Israel-Hamas # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 13 octombrie că intenționează să se concentreze pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei după ce a stabilit un acord de pace între Israel și Hamas, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în contextul în care discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev rămân blocate în urma respingerii efective de...
14:50
Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca. Detalii mai puțin cunoscute din biografia lui Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie...
14:40
CtEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecinţele conflictului din 2008 # Ziarul de Garda
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) a condamnat marţi, 14 octomrbie, Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia şi Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, transmite G4Media. CtEDO consideră că stabilirea liniilor de demarcaţie începând cu 2009...
14:40
„Am vorbit despre pregătirile pentru următorii pași de pe agenda noastră europeană”. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află la Bruxelles # Ziarul de Garda
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află, în aceste zile, într-o vizită de lucru la Bruxelles. Astăzi, 14 octombrie, Gherasimov a avut o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, anunță Biroul pentru Integrare Europeană. „Am vorbit despre ritmul reformelor pe care le facem acasă și despre pregătirile pentru următorii pași de pe...
Acum 4 ore
14:30
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării (CCSCD) a documentat una dintre cele mai extinse campanii de manipulare informațională desfășurate împotriva R. Moldova. Analiza, făcută publică recent, arată cum Federația Rusă a construit în ultimii ani o infrastructură media complexă, aparent locală, dar coordonată centralizat, menită să influențeze opiniile publice și să erodeze încrederea în instituțiile...
14:20
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecinţele conflictului din 2008 # Ziarul de Garda
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marţi, 14 octomrbie, Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia şi Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, transmite G4Media. CEDO consideră că stabilirea liniilor de demarcaţie începând cu 2009...
14:10
New York Times, Reuters și alte publicații au refuzat să semneze noile reguli ale Pentagonului care restricționează munca jurnaliștilor. „Amenință cu penalizarea pentru culegerea de știri de rutină” # Ziarul de Garda
Mai multe publicații americane importante, inclusiv The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Atlantic, Reuters și Newsmax, au anunțat că nu vor semna documentul Pentagonului privind noile reguli de presă, scrie Meduza. Documentul se referă la noile cerințe emise de Departamentul de Război (așa cum este noua denumire a Pentagonului, n. red.),...
13:40
LIVE TEXT/ În regiunea Herson, trupele rusești au atacat o misiune umanitară a ONU. „Teroriști – asta e tot”. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 În dimineața zilei de 14 octombrie, trupele ruse au atacat camioanele de ajutor umanitar ale ONU în regiunea Herson, scrie Hromadske. În urma atacului, un vehicul a ars, iar altul a fost avariat. Alte două camioane au reușit să scape de atacuri, scrie sursa citată. „Este un miracol că nimeni nu a fost...
13:30
Traficul rutier va fi suspendat total timp de trei zile, pe perioada diurnă, pe o stradă din capitală # Ziarul de Garda
În perioada 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00, informează Primăria Municipiului Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație îndeplinite pe strada Nicolae Costin. „Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat traficul...
13:10
LIVE TEXT/ FT: SUA ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Statele Unite ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk, a declarat Stacey Pettyjohn, directorul departamentului de apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Financial Times În opinia sa, „acest lucru nu poate schimba fundamental dinamica războiului”. Numărul exact de rachete Tomahawk pe care le dețin...
12:50
ULTIMA ORĂ/ Președintele PAS confirmă faptul că Alexandru Munteanu va fi propus pentru funcția de prim-ministru # Ziarul de Garda
Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat faptul că omul de afaceri Alexandru Munteanu va fi înaintat pentru funcția de prim-ministru.
Acum 6 ore
12:10
Serviciul Federal de Securitate din Rusia anunţă deschiderea unui nou dosar penal împotriva opozantului rus în exil Mihail Hodorkovski # Ziarul de Garda
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat marţi, 14 octombrie, că a deschis un nou dosar penal împotriva opozantului Kremlinului, Mihail Hodorkovski, aflat în exil, pe care l-a acuzat de crearea unei „organizaţii teroriste” şi de complot pentru preluarea violentă a puterii, relatează Reuters. Hodorkovski, un fost magnat al petrolului, cândva cel mai...
11:50
Declarațiile Evgheniei Guțul din penitenciar despre banii din partidul „Șor”: de gestionare se ocupau alţi oameni precum Ilan Șor sau Marina Tauber # Ziarul de Garda
Bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut declarații din penitenciar prin teleconferință în cadrul procesului de judecată de la Curtea de Apel Centru. Ambele susţin că sunt nevinovate, scrie TVR Moldova. Cele două au participat la ședința de judecată din 13 octombrie prin teleconferință, iar...
11:20
Fostul președinte al Ucrainei: „Prin integrarea cu SUA, NATO și UE putem opri Rusia, putem învinge Rusia” # Ziarul de Garda
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat că Ucraina poate învinge Rusia cu sprijinul NATO, al Statelor Unite și al Uniunii Europene, fără a fi nevoie de trupe străine. Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Poroșenko a afirmat că Ucraina trebuie să se integreze mai mult în alianțele occidentale și a solicitat solidaritatea continuă din...
11:10
Avertizare meteo: Cod galben de înghețuri pe tot teritoriul țării în următoarele zile # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de înghețuri pe tot teritoriul țării pentru perioada 15-16 octombrie. „Se așteaptă înghețuri în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de –1…–2°C”, scriu meteorologii.
11:00
LIVE TEXT/ „Un atac complet terorist și cinic asupra unui loc unde se salvează vieți” Armata rusă a avariat un spital și a rănit 6 persoane în Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:58 Armata rusă a atacat orașul Harkiv cu bombe ghidate KAB, avariand un spital și rănind cel puțin șase persoane, au raportat autoritățile locale. Potrivit Procuraturii Regionale Harkiv, Rusia a lansat un atac aerian asupra districtului Saltivsky din Harkiv în jurul orei 21:50 pe 13 octombrie. În momentul atacului, peste 100 de pacienți se...
10:40
SURSE/ Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică # Ziarul de Garda
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior...
Acum 8 ore
10:20
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni selecționata Estoniei # Ziarul de Garda
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 14 octombrie, cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni selecționata Estoniei pe A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00. Partida va fi transmisă în direct de postul public de televiziune Moldova 1, se arată în comunicatul...
09:50
Ministerul rus al Apărării a propus utilizarea rezerviștilor pentru a îndeplini misiuni pe timp de pace, inclusiv în Ucraina, fără a fi mobilizați # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării din Rusia a pregătit un proiect de lege privind desfășurarea tinerilor în Rezerva Forțelor Armate pentru a îndeplini misiuni pe timp de pace, fără să fie organizată o mobilizare, scrie Novaya Gazeta Europa. Autorii inițiativei au propus stipularea în Legea „Cu privire la Apărare” a faptului că rezerviștii pot fi chemați să îndeplinească...
09:40
LIVE TEXT/ Numărul soldaților pierduți de Rusia în Ucraina în acest an a fost dezvăluit de un raport oficial divulgat de serviciile secrete ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:30 Moscova a făcut progrese constante dar reduse pe câmpul de luptă, folosind o tactică care i-a adus pierderi foarte mari, spun analiștii citați de Politico. Rusia a pierdut 281550 de militari în Ucraina în primele opt luni ale acestui an, potrivit unui document care, potrivit serviciilor secrete ucrainene, conține date rusești divulgate. Lista, publicată...
09:00
DOC/ Curtea Supremă a menținut sancțiunea CEC pentru „Democrația Acasă”. Partidul va rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an # Ziarul de Garda
Ieri, 13 octombrie, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a examinat recursurile împotriva deciziei Curții de Apel Centru din 9 octombrie, prin care a fost anulată sancțiunea Comisiei Electorale Centrale (CEC) aplicată Partidului „Democrația Acasă”, condusă de Vasile Costiuc. CSJ, prin completul format din magistrații Stela Procopciuc, Oxana Parfeni și Diana Stănilă au casat parțial decizia...
Acum 12 ore
08:20
LIVE TEXT/ Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut drastic în ultimele luni, arată un raport. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
8:10 Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut dramatic în ultimele luni, conform unui raport al Institutului Kiel publicat pe 14 octombrie, citează Kyiv Independent. Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut în lunile iulie și august, în ciuda introducerii Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), care permite aliaților europeni NATO ai Ucrainei să achiziționeze arme...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Ucraina eliberează un sat din regiunea Zaporijjea, susține armata. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbakhi din regiunea Zaporijjea, a anunțat pe 12 octombrie Batalionul 24 de Asalt Separat „Aidar” al Ucrainei, scrie The Kyiv Indepedent. Conform comunicatului, unități ale Batalionului Aidar, împreună cu Regimentul 33 Separat de Asalt, au ridicat steagul ucrainean deasupra orașului Mali Șcerbakîi. „Așezarea se află sub controlul...
21:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni, 13 octombrie, că va călători la Washington în această săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum şi cu alţi oficiali din domeniul energiei şi apărării, transmite G4Media. „Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta. Trebuie să discutăm o serie...
21:00
Trump a arătat o foaie a acordului istoric de pace semnat în Egipt. Ce conține, de fapt, înțelegerea pe care și-a pus semnătura # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump și liderii din Orientul Mijlociu au semnat luni, 13 octombrie, ceea ce au descris ca fiind un acord istoric de încetare a focului în Fâșia Gaza. CNN a relatat ce conține exact acest acord. O imagine realizată de un fotograf în sala de conferințe oferă un indiciu asupra răspunsului la această...
20:10
Volodimir Zelenski: „Armistiţiul din Gaza aduce mai multă speranţă pentru pace în Ucraina” # Ziarul de Garda
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 13 octombrie, că armistiţiul obţinut în Fâşia Gaza prin intermediul lui Donald Trump „aduce mai multă speranţă pentru pace” în Ucraina, unde liderul american are, de asemenea, ambiţia să joace un rol de mediator cu Moscova, transmite G4Media. „Atunci când se ajunge la pace într-o parte a lumii,...
19:20
Pictorul scenograf-șef care activa la Teatrul de Păpuși „Licurici” din 1972 s-a stins din viață # Ziarul de Garda
S-a stins din viață duminică, 12 octombrie, pictorul scenograf-șef al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”, Vladimir Cantor, anunță Ministerul Culturii. Acesta a fost Maestru în Artă și Artist al Poporului, „care a modernizat arta scenografiei păpușărești din R. Moldova”. „În aceste momente de adâncă tristețe, suntem alături de familia îndurerată, colegii și prietenii maestrului, cărora...
19:00
Dorin Recean se retrage din viața politică. Experții analizează care sunt provocările și sarcinile următorului prim-ministru # Ziarul de Garda
Dorin Recean a anunțat luni, 13 octombrie, că se retrage din viața politică a R. Moldova odată cu încheierea mandatului actualului guvern și că nu va prelua conducerea viitorului cabinet de miniștri. Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți experți pentru a analiza posibilele motive ale deciziei premierului, precum și provocările care îl așteaptă...
18:10
UE va reduce sau elimina taxele vamale pentru mai multe produse agroalimentare ucrainene # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, 13 octombrie, o decizie privind poziția pe care UE o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina, reunit în configurația comerț, în ceea ce privește reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o varietate de produse agroalimentare, cum ar fi produsele lactate, fructele și legumele proaspete, carnea și preparatele...
18:10
LIVE TEXT/ Ucraina primește de la UE 10 milioane de euro la Tribunalul Special și 6 milioane de euro pentru victimele crimelor de război. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Uniunea Europeană a oferit o contribuție de 10 milioane de euro la Tribunalul Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei de către Rusia și oferă, de asemenea, 6 milioane de euro pentru a ajuta copiii ucraineni deportați ilegal de Rusia și victimele infracțiunilor sexuale, scrie presa ucraineană. Anunțul a fost făcut de Vicepreședinte...
18:00
Procurorii polonezi acuză doi soți din Rusia de spionaj în favoarea FSB și implicare în pregătirea unui transport de bombă # Ziarul de Garda
Procuratura Națională Poloneză a acuzat doi soți din Rusia, Igor R. și Irina R., de spionaj în favoarea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și implicare în pregătirea unui transport de bombă, scrie The Moscow Times. Ambii suspecți au fost arestați în vara anului 2024. Bărbatul este acuzat de participarea la o conspirație pentru...
17:30
Conducea o motocicletă fără permis și sub influența alcoolului. Un bărbat este documentat de oamenii legii # Ziarul de Garda
Un bărbat de 32 de ani, aflat la ghidonul unei motociclete, a fost stopat de oamenii legii duminică seară, 12 octombrie, în localitatea Fîrlădeni, raionul Căușeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. Potrivit oamenilor legii, în urma verificărilor s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere. „Mai mult, motocicleta era neînmatriculată, iar...
17:20
CNPF avertizează în legătură cu un fals: „Autoritatea nu are nicio legătură cu inițiative sau structuri de «returnare a fondurilor» asociate cu TUX” # Ziarul de Garda
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii în legătură cu o informație falsă care circulă pe rețelele de socializare referitoare la presupusa încetare a activității TUX și o pretinsă posibilitate de returnare a investițiilor. Autoritatea spune că toate informațiile sunt false și că nu are nicio legătură cu inițiative sau structuri de „returnare a...
17:10
Două trenuri cu pasageri s-au ciocnit luni, 13 octombrie, în estul Slovaciei, deraiind o locomotivă și un vagon și rănind cel puțin 66 de persoane, au anunțat serviciile medicale de urgență și poliția, a transmis Reuters. Nu au fost raportate decese în accident, care, potrivit poliției, s-a produs în fața unui tunel din apropierea satului...
16:40
Spațiu nou și modern pentru elevii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, beneficiari ai programului de învățământ dual # Ziarul de Garda
Elevii care urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor beneficia de un nou spațiu modern, amenajat special pentru a-i sprijini în procesul educațional și a îmbunătăți condițiile de trai ale elevilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Etajul patru al căminului nr. 1 a fost complet renovat...
Ieri
16:20
Ucraina acuză Moscova că a întrerupt legătura electrică a centralei din Zaporijjea pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei # Ziarul de Garda
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică, 12 octombrie, Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporijjea, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei, relatează Reuters. Andrii Sibiga a declarat că Moscova încearcă să testeze reconectarea uzinei la reţeaua...
16:20
„O tură de neuitat”: Două vieți au fost salvate în aceeași zi de intervențiile unei echipe de asistență medicală urgentă din Bălți # Ziarul de Garda
Două vieți au fost salvate de către o echipă de asistență medicală urgentă specializată Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a Substației de Asistență Medicală Urgentă Bălți, în urma unor intervenții de resuscitare cardio-respiratorie reușite, efectuate în aceeași zi, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Primul caz...
16:10
LIVE TEXT/ Circa 25% dintre ucraineni își doresc ca Volodîmîr Zelenski să rămână președinte după încheierea invaziei la scară largă. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:04 Circa 25% dintre ucraineni cred că președintele Volodîmîr Zelenski ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), publicat pe 13 octombrie, citat de The Kyiv Independent. Rezultatul contrastează cu nivelul relativ ridicat de încredere...
15:40
A fost lansat un concurs pentru selectarea localităților care vor beneficia de sisteme de tratare a apei # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 13 octombrie, și până la 12 noiembrie 2025, autoritățile publice locale de nivelul I (primării, n. red.) din R. Moldova pot depune dosarele de participare pentru selectarea localităților în care vor fi instalate sisteme de tratare a apei potabile, menite să îmbunătățească accesul populației la apă potabilă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)...
15:20
Critică alegerile, dar merge în Parlament: PDCM va rămâne parte a Blocului „Alternativa” în noul Legislativ # Ziarul de Garda
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de fostul premier Ion Chicu, va rămâne în componența Blocului „Alternativa”, în viitorul Parlament. Decizia a fost adoptată luni, 13 septembrie, în cadrul Consiliul politic național al formațiunii. Conform unui comunicat de presă emis de PDCM, printre subiectele principale discutate în cadrul ședinței au fost rezultatele alegerilor parlamentare...
15:10
Particularitățile de organizare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie: actele necesare și listele suplimentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, 13 octombrie, a aprobat unele particularități de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Astfel, alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de...
14:50
Ambasada R. Moldova în Grecia informează cetățenii în legătură cu declanșarea unei greve naționale și îi îndeamnă să verifice orarul transportului public # Ziarul de Garda
Ambasada R. Moldova în Grecia informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanșarea unei greve naționale. În acest context, pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim. „Recomandăm cetățenilor R. Moldova să verifice...
14:40
„O cale spre viață”. Militari și angajați civili din toate garnizoanele Armatei Naționale au donat sânge la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui # Ziarul de Garda
Militari și angajați civili din toate garnizoanele Armatei Naționale, dar și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la activități de donare voluntară a sângelui în cadrul campaniei cu genericul „O cale spre viață”. Campania a avut loc în perioada 1-10 octombrie și a fost desfășurată de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. Potrivit șefului Direcției medico-militare, colonel Vadim Ciuhrii, în cadrul acțiunii,...
14:30
În peste 150 de localități ale țării va fi sărbătorit hramul. Recomandările poliției. „Suntem mereu la datorie” # Ziarul de Garda
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc mâine Acoperământul Maicii Domnului. Astfel, în peste 150 de localități din țară este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier, informează MOLDPRES. Solicitată de agenție, ofițera de presă a Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate...
14:20
LIVE TEXT/ Medvedev îl avertizează pe Trump: livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina „s-ar putea termina prost”. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:10 Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a avertizat luni, 13 septembrie, pe președintele SUA, Donald Trump, că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei ar putea „să se termine prost” inclusiv pentru el, scrie The Moscow Times. Medvedev a sugerat că Moscova ar putea răspunde cu arme nucleare în cazul în...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.