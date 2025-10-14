Istoria neștiută a Muzeului Zemstvei din Chișinău, care datează din secolul XIX
TVR Moldova, 14 octombrie 2025 16:10
De hramul orașului, vă invităm să descoperiți istoria unei case emblematice din Chișinău, și anume fosta clădire a Guberniei Basarabiei, cunoscută astăzi drept Muzeul Zemstvei.
El este Julian Groger, originar din Germania. A venit la Chișinău pentru prima dată, în anul 2007, iar de atunci, a îndrăgit acest oraș.
Chișinăul este supranumit "Orașul din piatră albă" sau "Orașul de pe șapte coline". Încă de la primele așezări umane medievale, întemeiate pe malul râului Bâc, și până în zilele de astăzi, când avem cartiere suprapopulate și blocuri înalte de locuit, capitala ne impresionează prin istoria sa bogată.
Șoferii își schimbă deja cauciucurile. Care sunt prețurile afișate de atelierele de vulcanizare? # TVR Moldova
Mulți șoferi din Chișinău au început deja să își schimbe pneurile pentru iarnă. În această perioadă, la atelierele de vulcanizare este încă liniște. Mecanicii spun că au timp să lucreze fără grabă. Cei care vin acum vor să evite cozile de la sfârșitul lunii și să fie pregătiți pentru primele zile friguroase.
Narațiuni toxice: Cum să îi spui unui copil de grădiniţă să lupte pentru „patrie”, pentru Rusia # TVR Moldova
Propaganda de la Tiraspol începe foarte devreme. Cu copii de grădiniță în uniforme militare, elevi instruiți în spiritul loialității față de regim sau manuale în care istoria este reinventată. Experţii şi autorităţile de la Chişinău sustin că în regiunea transnistreană, educația este transformată într-un instrument de manipulare ideologică. Sub masca patriotismului, conducerea de la Tiraspol, cu sprijinul direct al Moscovei, creşte generații întregi de tineri într-un ecosistem mediatic închis.
Chișinăul este azi în sărbătoare. E Hramul oraşului, când creştinii ortodocşi de stil vechi prăznuiesc Acoperământul Maicii Domnului. Mai este numită în popor Pocroave şi este considerată cea mai importantă sărbătoare creştină de toamnă.
Primăria Chișinău reacționează la acuzațiile Adrianei Ochișanu: „O vom da în judecată” # TVR Moldova
Șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Chișinău, Alina Tabacari, a declarat că nimeni nu a fost exclus din programul de concert organizat de Hramul Chișinăului în Piața Marii Adunări Naționale. Responsabila a mai menționat că va ataca interpreta în instanță pentru acuzațiile nefondate. Reacția vine după ce interpreta Adriana Ochișanu a acuzat Primăria Chișinău că ar fi scos-o din lista artiștilor care vor cânta de framul capitalei.
Curtea de Apel taie pretențiile financiare ale unui angajat al BNM, fost învinuit în Laundromat # TVR Moldova
Șeful adjunct al Departamentului reglementare și autorizare de la Banca Națională a Moldovei (BNM), Vladimir Țurcanu, va primi doar 75.000 de lei drept prejudicii morale și cheltuieli de judecată în urma unei decizii a Curții de Apel Centru din 9 octombrie. Vladimir Țurcanu a fost achitat în ianuarie 2023, împreună cu foști șefi ai băncii centrale în dosarul „Laundromat rusesc”, alături de Emma Tabîrță, Ruslan Grate, Matei Dohotaru. În urma acestei decizii, el a solicitat despăgubiri de la stat pentru arest preventiv la Penitenciarul nr. 13.
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, candidat la funcția de prim-ministru, propus de PAS # TVR Moldova
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, este candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu pe Facebook. PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de președinta Sandu. După constituirea fracțiunilor parlamentare, PAS va merge la președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, a detaliat Grosu.
Vremea se răceşte considerabil. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, astăzi, o avertizare Cod Galben de îngheţ pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabilă de mâine până joi.
Maia Sandu, mesaj adresat locuitorilor capitalei: Chișinăul să fie una dintre capitalele UE # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe locuitorii Chișinăului cu ocazia Hramului orașului. Șefa statului i-a îndemnat să muncească împreună pentru ca, peste câțiva ani, Chișinăul să devină una dintre capitalele Uniunii Europene.
Donald Trump a semnat luni, în Egipt, planul pentru încheierea războiului din Gaza, în faţa a peste 30 de lideri de pe mai multe continente, reuniţi la un summit în staţiunea Sharm el-Sheikh. Preşedintele american le-a mulţumit celor care au contribuit la încheierea conflictului din Gaza şi a subliniat că este „o zi formidabilă Pentru Orientul Mijlociu”, scrie TVR Info.
Partidul lui Costiuc rămâne fără bani de la stat; CSJ a dat dreptate CEC; probele prezentate curții # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CEC) a anulat pe 13 octombrie decizia Curții de Apel Centru în cazul sancțiunilor aplicate partidului lui Vasile Costiuc și a menținut deciziile luate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Astfel, Partidul Democrația Acasă rămâne fără alocații de la stat.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va călători la Washington „săptămâna aceasta” pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum şi cu alţi oficiali din domeniul energiei şi apărării, transmite TVR Info.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoarea mai este cunoscută în popor și sub denumirea de „Pocroave”.
Trump avertizează Rusia: SUA ar putea trimite Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune # TVR Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Rusia că ar putea trimite Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune dacă în timpul apropiat nu se va găsi o cale de pace. Declarația a urmat la câteva zile după ce preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat că decizia ar putea duce la o escaladare serioasă a conflictului şi la ruperea relațiilor diplomatice cu Statele Unite.
Naționala de tenis de masă a R. Moldova a fost aproape de victorie la Campionatul European # TVR Moldova
Naționala masculină a Republicii Moldova a fost la un pas de o victorie impresionantă la Campionatul European de Tenis de Masă. Tricolorii au cedat cu 2 la 3 în fața Croației, după ce Andrei Puțuntica a fost învins în meciul decisiv al rundei inaugurale.
La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor # TVR Moldova
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid "Șor", condamnate la închisoare, au făcut luni magistraţilor Curţii de Apel declaraţii prin teleconferință. Ele sunt în închisoare și ambele susţin că sunt nevinovate.
Mâine, Chişinăul îşi sărbătoreşte Hramul: Programul evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale # TVR Moldova
Mâine Chişinăul îşi sărbătoreşte Hramul. Piaţa Marii Adunări Naţionale va găzdui cele mai multe din manifestările dedicate zilei oraşului. Pe lângă târguri artizanale şi de meșteșugărit, vor fi amenajate şi mai multe zone gastronomice. Pe scena din piaţă vor urca ansambluri folclorice şi interpreţi autohtoni. Astăzi s-au făcut ultimele repetiţii, astfel încât până mâine să fie totul pus la punct.
Kremlinul spune că R. Moldova merge pe calea Ucrainei după ce forțele pro-ruse au pierdut alegerile # TVR Moldova
Rusia lansează noi amenințări la adresa Republicii Moldova. Kremlinul a reluat retorica potrivit căreia Chișinăul pășește pe urmele Ucrainei atunci când duce o politică de confruntare cu Rusia pe măsura apropierii de Uniunea Europeană. Ministerul de Externe de la Chişinău a condamnat aceste afirmaţii, iar experții susțin că Rusia va încerca, în continuare, să destabilizeze Republica Moldova.
Guvernul Recean - succese și eșecuri; experții își pun întrebări despre ce se întâmplă în PAS # TVR Moldova
Asigurarea securităţii naţionale într-un context regional complicat şi întărirea capacităţilor statului au fost printre reuşitele guvernului condus de Dorin Recean, potrivit unor experţi. Deşi mandatul a fost marcat de interferenţe maligne ruseşti şi crize regionale, la care executinul a ţinut piept, analiştii cred că lucrurile au stat ceva mai prost în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei şi reforma justiţiei.
Toamna, în satele din Moldova, gospodarii își împart treburile: bărbații pregătesc vinul de casă, iar femeile — murăturile pentru iarnă. Pentru a readuce în actualitate tradițiile de altădată, Tatiana Ghilețchi, muzeografă din satul Onițcani, raionul Criuleni, a organizat o clacă de pus murături, după metode vechi, păstrate din moși-strămoși. La eveniment au participat mai multe gospodine din localitate, dar și copii dornici să învețe tainele conservării legumelor.
Două trenuri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, provocând deraierea unei locomotive și a unui vagon și rănind cel puțin 66 de persoane, au informat serviciile medicale de urgență și poliția, scrie Digi24.ro.
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme de la Kiev un proiect de lege care prevede modificări ale listei limbilor protejate în temeiul Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Acest lucru a fost anunțat de reprezentantul Cabinetului de Miniștri din Rada Supremă, Taras Melnîciuk, potrivit Glavkom.
Alcoolul, refugiu periculos în fața stresului. Specialist: „Este o iluzie a relaxării, nu o soluție” # TVR Moldova
Într-o societate tot mai grăbită și marcată de stres, tot mai mulți oameni caută refugiu în consumul de alcool. Ceea ce începe adesea ca un obicei aparent inofensiv, un pahar pentru relaxare după o zi solicitantă, se poate transforma treptat într-o dependență periculoasă, care afectează sănătatea fizică, emoțională și relațiile personale.
Captură impresionantă într-un camion la vama Leuşeni-Albiţa. Este vorba de aproape un milion de ţigări depistate în remorca unui autocamion.
Tot mai mulți oameni semnează contracte de muncă fără a le citi în detaliu, riscând să piardă drepturi importante. Specialiștii în dreptul muncii avertizează că, deși documentele par standardizate, detaliile fac diferența între un angajat protejat și unul vulnerabil.
Captură impresionantă la vama Leuşeni-Albiţa. Aproape un milion de ţigări au fost găsite în tavanul remorcii unui autocamion.
Ucraina acuză Rusia de întreruperea deliberată a legăturii electrice a centralei din Zaporojie # TVR Moldova
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei, scrie TVR Info.
Deși nu cade într-o vineri, 13 octombrie rămâne o zi învăluită în mister și superstiții. De secole, cifra 13 este asociată cu ghinionul, iar temerile legate de această dată s-au adâncit în conștiința colectivă, influențând decizii, obiceiuri și chiar viața de zi cu zi a oamenilor.
Două fete din Grozești, Nisporeni, au ajuns la spital în urma exploziei unei butelii de gaz # TVR Moldova
Două minore în vârstă de 12 și 2 ani au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz în raionul Nisporeni, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit unui comunicat al instituției, totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, la ora 9:51, într-o gospodărie din satul Grozești.
Președintele SUA, Donald Trump, a răspuns afirmativ atunci când a fost întrebat dacă războiul din Gaza ar putea fi considerat oficial încheiat, potrivit CNN.
Angela Cutasevici și Olga Ursu renunță la funcția de viceprimar în favoarea fotoliilor din Parlament # TVR Moldova
Angela Cutasevici și Olga Ursu, doi dintre cei patru viceprimari ai Chișinăului, renunţă la funcţii pentru că au ales să fie deputaţi în Parlament. Ele au candidat pe lista Blocului „Alternativa”.
Recean pleacă din funcția de prim-ministru: îmi voi continua parcursul profesional început anterior # TVR Moldova
Dorin Recean a anunțat că își încheie mandatul de șef al Guvernului potrivit unui anunț făcut astăzi, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
Ministerul Afacerilor Externe din România anunţă că în Republica Elenă este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim.
Maia Sandu, după plecarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru: „Omul cel mai potrivit” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a comentat plecarea din funcția de prim-ministru a lui Dorin Recean, care a ocupat fotoliul de șef al executivului de la Chișinău în ultimii doi ani jumătate. Maia Sandu a afirmat că Recean a fost „omul cel mai potrivit” pentru a conduce Guvernul și „a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”.
Când vom afla numele candidatului la funcția de premier? Igor Grosu: „E un candidat potrivit” # TVR Moldova
Candidatul la funcția de premier al R. Moldova va fi prezentat la consultările cu președinta Maia Sandu, atunci când acestea vor fi inițiate, spune liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, care a evitat să spună numele candidatului, însă a lăsat să ne înțeleagă că „este unul potrivit”.
O tânără a fost condamnată la zece ani de închisoare după ce a exploatat sexual trei adolescente # TVR Moldova
O tânără își va petrece următorii zece ani după gratii după ce a exploatat sexual trei adolescente în Chișinău. Faptele au avut loc începând cu 2018, atunci când tânăra avea doar 15 ani. Ea le-a exploatat pe cele trei victime pe atunci cu vârste de 13, 14 și 17 ani și, după ce a împlinit vârsta de 16 ani, perioada pentru care procurorii PCCOCS i-au trimis dosarul în judecată.
Exercițiu de amploare: Cinci mii de militari din zece state NATO se vor antrena în România # TVR Moldova
Cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în 9 poligoane din România, peste aproximativ o săptămână, relatează tvrinfo.ro.
Primăria municipiului Chișinău informează că, de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa într-un regim special.
Piața imobiliară din Moldova este în declin: tranzacții în scădere, credite în creștere # TVR Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova trece printr-o perioadă de transformare radicală. În doar un an, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproape 70%, în timp ce numărul creditelor ipotecare s-a triplat. Cel mai afectat oraș este Chișinăul, care anul trecut era motorul pieței imobiliare.
Securitatea regională, abordată de miniștrii Apărării ai R. Moldova și Regatului Țărilor de Jos # TVR Moldova
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi l-a primit duminică, la sediul instituției, pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
În R. Moldova, saloanele de înfrumusețare continuă să folosească un compus interzis în UE # TVR Moldova
Din 1 septembrie, saloanele de înfrumuseţare din Uniunea Europeană nu au voie să folosească geluri UV și oje semipermanente ce conțin TPO, o substanță periculoasă pentru sănătate. În Republica Moldova, Agenția Națională pentru Sănătate Publică pregătește un proiect de lege care să alinieze legislația locală cu normele europene. Potrivit acestei propuneri, utilizarea acestui compus ar urma să fie interzisă la nivel național din 1 ianuarie 2026. Între timp, unele saloane au început deja să renunțe la produsele care conțin TPO.
Președintele belarus, Alexandr Lukașenko, a declarat într-un interviu din 12 octombrie că Ucraina ar putea „înceta să existe ca stat” dacă președintele Volodimir Zelenski „nu se așează, negociază și acționează urgent”.
