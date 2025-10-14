Numele lui Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier, apare în Pandora Papers
Unica.md, 14 octombrie 2025 16:10
Alexandru Munteanu, desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) drept candidat la funcția de prim-ministru, figurează în scurgerile internaționale de date Pandora Papers, făcute publice în 2021. Potrivit investigațiilor, Munteanu ... Post-ul Numele lui Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier, apare în Pandora Papers apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 5 minute
16:30
Familia lui Gheorghe Urschi acuză promisiuni neonorate de către primărie, după scandalul cu excluderea Adrianei Ochisanu din concertul de Hram: „Cultura nu moare din lipsă de talente, ci din lipsă de respect” # Unica.md
Interpreta Adriana Ochisanu a fost exclusă oficial din concertul de Hram al Chișinăului, conform unor informații publice și a reacțiilor din mediul artistic. În același timp, familia marelui umorist Gheorghe ... Post-ul Familia lui Gheorghe Urschi acuză promisiuni neonorate de către primărie, după scandalul cu excluderea Adrianei Ochisanu din concertul de Hram: „Cultura nu moare din lipsă de talente, ci din lipsă de respect” apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
16:10
Numele lui Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier, apare în Pandora Papers # Unica.md
Alexandru Munteanu, desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) drept candidat la funcția de prim-ministru, figurează în scurgerile internaționale de date Pandora Papers, făcute publice în 2021. Potrivit investigațiilor, Munteanu ... Post-ul Numele lui Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier, apare în Pandora Papers apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod galben de înghețuri, valabil în intervalul 15 – 16 octombrie. Sursa foto: UNIKA În intervalul menționat, în orele nocturne și ale ... Post-ul Cod galben de înghețuri în orele nocturne și ale dimineții de 15 și 16 octombrie apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
14:00
Andrei Spînu: „Maia Sandu și PAS sunt inseparabili, partidul a fost fondat și condus de președintă” # Unica.md
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat în cadrul unei emisiuni la Cinema 1 că între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu există ... Post-ul Andrei Spînu: „Maia Sandu și PAS sunt inseparabili, partidul a fost fondat și condus de președintă” apare prima dată în Unica.md.
13:50
Șefa Direcției Generale Cultură, Alina Tăbăcari, anunță că o va da în judecată pe interpreta Adriana Ochișanu pentru acuzații nefondate # Unica.md
Alina Tăbăcari, șefa Direcției Generale Cultură, a declarat că o va acționa în instanță pe interpreta Adriana Ochișanu, care a lansat acuzații grave la adresa instituției și a celor implicați ... Post-ul Șefa Direcției Generale Cultură, Alina Tăbăcari, anunță că o va da în judecată pe interpreta Adriana Ochișanu pentru acuzații nefondate apare prima dată în Unica.md.
13:40
Dmitri Medvedev îl amenință din nou pe Donald Trump: „Ar putea avea efecte negative pentru toți, inclusiv pentru Donald Trump” # Unica.md
Fostul președinte rus și actual secretar adjunct al Consiliului Securității Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat luni un avertisment dur privind posibila livrare de rachete Tomahawk americane către Ucraina, precizând că ... Post-ul Dmitri Medvedev îl amenință din nou pe Donald Trump: „Ar putea avea efecte negative pentru toți, inclusiv pentru Donald Trump” apare prima dată în Unica.md.
13:30
PAS confirmă: Alexandru Munteanu va fi propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Unica.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a confirmat marți, 14 octombrie, că va propune candidatura omului de afaceri Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Informația a fost oficializată ... Post-ul PAS confirmă: Alexandru Munteanu va fi propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova apare prima dată în Unica.md.
13:20
Alexandru Munteanu, american de origine moldovenească, în cursa pentru funcția de premier # Unica.md
Alexandru Munteanu, om de afaceri stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar putea fi candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, susțin surse politice pentru Ziarul de ... Post-ul Alexandru Munteanu, american de origine moldovenească, în cursa pentru funcția de premier apare prima dată în Unica.md.
13:00
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au identificat și reținut un autoturism care figura ca fiind furat din Olanda. Incidentul a avut loc pe 13 octombrie, ... Post-ul Autoturism furat din Olanda, descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei Albița apare prima dată în Unica.md.
13:00
Un bărbat de 43 de ani, condamnat la un an de închisoare pentru traversarea ilegală a frontierei de stat și care executa pedeapsa într-un sector deschis al Penitenciarului nr. 9 ... Post-ul Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, căutat patru zile, reținut în Florești apare prima dată în Unica.md.
13:00
Nouă ani de închisoare pentru un bărbat din Drochia care a pus la cale o schemă piramidală cu promisiuni false de câștig pe piața Forex # Unica.md
Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat verdictul privind implicarea sa într-o schemă ... Post-ul Nouă ani de închisoare pentru un bărbat din Drochia care a pus la cale o schemă piramidală cu promisiuni false de câștig pe piața Forex apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
11:20
Ceremonie oficială de Hramul Chișinăului în Parcul Catedralei: Mii de oameni prezenți la sărbătoare # Unica.md
Sărbătoarea Hramului Chișinăului a început încă de dimineață cu liturghia oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, urmată de ceremonia oficială în scuarul Catedralei. Mii de oameni s-au adunat pentru a ... Post-ul Ceremonie oficială de Hramul Chișinăului în Parcul Catedralei: Mii de oameni prezenți la sărbătoare apare prima dată în Unica.md.
11:10
Curtea Supremă de Justiție menține sancțiunea: Partidul Democrația Acasă, lipsit de finanțare din bugetul de stat pentru un an # Unica.md
Curtea Supremă de Justiție a decis irevocabil să mențină hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) prin care Partidul Politic Democrația Acasă (PDA), condus de Vasile Costiuc, a fost privat de subvențiile ... Post-ul Curtea Supremă de Justiție menține sancțiunea: Partidul Democrația Acasă, lipsit de finanțare din bugetul de stat pentru un an apare prima dată în Unica.md.
11:00
O infecție bacteriană din șase, rezistentă la antibiotice: OMS avertizează asupra crizei globale a rezistenței antimicrobiene # Unica.md
Un raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) avertizează că una din șase infecții bacteriene la nivel global este acum rezistentă la antibioticele obișnuite. Aceasta înseamnă că boli precum ... Post-ul O infecție bacteriană din șase, rezistentă la antibiotice: OMS avertizează asupra crizei globale a rezistenței antimicrobiene apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
10:20
Numărul uriaș de soldați pierduți de Rusia în Ucraina în acest an a fost dezvăluit de un raport oficial divulgat # Unica.md
Rusia a înregistrat pierderi masive în războiul din Ucraina, cu peste 281.000 de militari uciși, răniți, dispăruți sau capturați în primele opt luni ale anului 2025, potrivit unui document cu ... Post-ul Numărul uriaș de soldați pierduți de Rusia în Ucraina în acest an a fost dezvăluit de un raport oficial divulgat apare prima dată în Unica.md.
10:20
Situație revoltătoare de HRAMUL Chișinăului: Adriana Ochișanu a fost exlusă din program! Îndrăgita interpretă va cânta, totuși # Unica.md
Situație revoltătoare de Hramul Chișinăului! Îndrăgita interpretă de muzică populară Adriana Ochișanu, care urma să evolueze astăzi în cadrul programului oficial al Hramului Chișinăului pe scena din Piața Marii Adunări ... Post-ul Situație revoltătoare de HRAMUL Chișinăului: Adriana Ochișanu a fost exlusă din program! Îndrăgita interpretă va cânta, totuși apare prima dată în Unica.md.
10:10
Bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului Partid „Șor”, condamnate la închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului, au făcut luni declarații prin teleconferință în fața ... Post-ul Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor apare prima dată în Unica.md.
10:00
Arhiepiscopul Marchel anunță posibila arestare în urma unui „plan drăcesc” legat de ziarul „Sare și Lumină”. Mitropolia Moldovei neagă orice legătură cu apariția publicației # Unica.md
Arhiepiscopul Marchel de Bălți și Fălești a făcut recent declarații prin care susține că el și alți ierarhi și preoți ai Mitropoliei Moldovei ar putea fi arestați în legătură cu ... Post-ul Arhiepiscopul Marchel anunță posibila arestare în urma unui „plan drăcesc” legat de ziarul „Sare și Lumină”. Mitropolia Moldovei neagă orice legătură cu apariția publicației apare prima dată în Unica.md.
10:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețuri mai mici la carburanți pentru zilele de marți și miercuri. Benzina A95 s-a ieftinit cu 11 bani pe litru, iar ... Post-ul ANRE reduce prețurile la carburanți: benzina și motorina, mai ieftine marți și miercuri apare prima dată în Unica.md.
09:50
Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a părăsit țara luni, 13 octombrie, la bordul unui avion militar francez, în contextul unor proteste masive și tulburări sociale, relatează Radio France Internationale (RFI), citând ... Post-ul Președintele Madagascarului a fugit din țară pe fondul protestelor masive apare prima dată în Unica.md.
09:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut opt agenți ruși implicați în sabotaje în sudul Ucrainei și doi manipulați în vestul țării # Unica.md
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) și Poliția Națională au reținut opt agenți ruși implicați în operațiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum și două persoane din vestul țării, manipulate ... Post-ul Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut opt agenți ruși implicați în sabotaje în sudul Ucrainei și doi manipulați în vestul țării apare prima dată în Unica.md.
09:30
Pe 14 octombrie, Chișinăul sărbătorește cu mândrie Hramul orașului, care coincide cu una dintre cele mai importante sărbători religioase ortodoxe – Acoperământul Maicii Domnului, praznic al protecției și binecuvântării divine. ... Post-ul Mesajul președintei Maia Sandu pentru locuitorii capitalei apare prima dată în Unica.md.
09:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a exprimat speranța că, odată ajuns în Parlament, va putea contribui la rezolvarea unor probleme stringente ale capitalei, precum sistemul de parcări, traficul ... Post-ul Ion Ceban: „Sper să găsim soluții pentru problemele Chișinăului în Parlament apare prima dată în Unica.md.
09:10
14 octombrie – Hramul Chișinăului și Acoperământul Maicii Domnului: sărbătoare de suflet și tradiție # Unica.md
Pe 14 octombrie, Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare și devine epicentrul bucuriei pentru locuitorii capitalei și miile de oaspeți care vin să celebreze Hramul orașului. Sărbătoarea coincide cu una dintre ... Post-ul 14 octombrie – Hramul Chișinăului și Acoperământul Maicii Domnului: sărbătoare de suflet și tradiție apare prima dată în Unica.md.
09:10
Chișinăul, motorul economiei Republicii Moldova: peste 60% din activitatea economică și jumătate din producția industrială a țării # Unica.md
Municipiul Chișinău reprezintă centrul economic al Republicii Moldova, concentrând peste 60% din activitatea economică a țării și realizând mai mult de jumătate din producția industrială națională. Datele au fost prezentate ... Post-ul Chișinăul, motorul economiei Republicii Moldova: peste 60% din activitatea economică și jumătate din producția industrială a țării apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
02:00
Pe 14 octombrie, în calendarul bisericesc ortodox pe stil vechi, creștinii sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului (numită popular și „Pocroavele”), una dintre cele mai importante și îndrăgite sărbători de toamnă. Această ... Post-ul Acoperământul Maicii Domnului – Sărbătoarea ocrotirii și protecției divine pe stil vechi apare prima dată în Unica.md.
01:40
Strângere de mână neobișnuită între Donald Trump și Emmanuel Macron la summitul pentru Gaza din Egipt: momentul a devenit viral pe rețelele sociale # Unica.md
Președinții american și francez, Donald Trump și Emmanuel Macron, au atras atenția presei și a internauților cu o strângere de mână neobișnuit de lungă, luni, la summitul pentru Gaza desfășurat ... Post-ul Strângere de mână neobișnuită între Donald Trump și Emmanuel Macron la summitul pentru Gaza din Egipt: momentul a devenit viral pe rețelele sociale apare prima dată în Unica.md.
13 octombrie 2025
23:40
Vasile Tofan ar fi refuzat propunerea de a deveni prim-ministru. Băluțel: „Nu este disponibil pentru a prelua funcția” # Unica.md
Investitorul Vasile Tofan s-a aflat printre persoanele analizate pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, însă a refuzat propunerea, invocând angajamente profesionale care îl împiedică să accepte această responsabilitate. Informația ... Post-ul Vasile Tofan ar fi refuzat propunerea de a deveni prim-ministru. Băluțel: „Nu este disponibil pentru a prelua funcția” apare prima dată în Unica.md.
23:30
Ședința de judecată în dosarul fostului primar Nicanor Ciochină, acuzat de accident mortal și fugă de la locul faptei, s-a desfășurat în lipsa inculpatului # Unica.md
Ședința de judecată programată astăzi în dosarul în care fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit ... Post-ul Ședința de judecată în dosarul fostului primar Nicanor Ciochină, acuzat de accident mortal și fugă de la locul faptei, s-a desfășurat în lipsa inculpatului apare prima dată în Unica.md.
23:10
Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, avansând 3,5 kilometri pe front # Unica.md
Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, a anunțat Batalionul 24 Asalt „Aidar”, care, împreună cu Regimentul 33 Asalt, a arborat drapelul Ucrainei în localitate. „Așezarea se ... Post-ul Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, avansând 3,5 kilometri pe front apare prima dată în Unica.md.
22:50
Donald Trump dezvăluie detalii despre întâlnirea trimisului său, Steve Witkoff, cu Vladimir Putin: „Nu era pregătit și discuția a durat cinci ore” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a povestit în timpul unui discurs susținut în Israel detalii despre una dintre întâlnirile trimisului său special, Steve Witkoff, cu președintele rus Vladimir Putin. Trump a ... Post-ul Donald Trump dezvăluie detalii despre întâlnirea trimisului său, Steve Witkoff, cu Vladimir Putin: „Nu era pregătit și discuția a durat cinci ore” apare prima dată în Unica.md.
22:50
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia, subliniind că rezistența Ucrainei asigură securitatea Moldovei. Sursa foto: PROTV Întrebat ... Post-ul Nicușor Dan: Republica Moldova nu este amenințată militar atâta timp cât Ucraina rezistă apare prima dată în Unica.md.
22:40
Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în SUA pe 17 octombrie pentru discuții strategice cu Donald Trump # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua o vizită oficială în Statele Unite pe 17 octombrie, unde se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. ... Post-ul Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în SUA pe 17 octombrie pentru discuții strategice cu Donald Trump apare prima dată în Unica.md.
22:30
Președintele american Donald Trump a adus o notă de umor la summitul de la Sharm el-Sheikh, după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza, mulțumind personal liderilor mondiali prezenți, ... Post-ul Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt glumind cu liderii europeni apare prima dată în Unica.md.
22:20
Donald Trump a semnat în Egipt planul de pace pentru Gaza și Orientul Mijlociu: „A durat 3.000 de ani, dar va rezista” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a semnat luni, în stațiunea Sharm el-Sheikh din Egipt, planul de pace privind Gaza și Orientul Mijlociu, declarând că „a durat 3.000 de ani” pentru a ... Post-ul Donald Trump a semnat în Egipt planul de pace pentru Gaza și Orientul Mijlociu: „A durat 3.000 de ani, dar va rezista” apare prima dată în Unica.md.
22:10
Venezuela își închide ambasada din Oslo, la trei zile după acordarea Premiului Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado # Unica.md
Autoritățile norvegiene au anunțat luni închiderea ambasadei Venezuelei din Oslo, fără ca Venezuela să ofere vreo explicație oficială. Decizia vine la doar trei zile după ce lidera opoziției venezuelene, María ... Post-ul Venezuela își închide ambasada din Oslo, la trei zile după acordarea Premiului Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado apare prima dată în Unica.md.
22:10
Erdogan promite să o convingă pe Giorgia Meloni să renunțe la fumat, în timp ce Macron declară că „e o cauză pierdută” # Unica.md
La summit-ul liderilor mondiali din Egipt, dedicat situației din Fâșia Gaza, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a abordat un subiect neașteptat: obiceiul de a fuma al premierului italian Giorgia Meloni. ... Post-ul Erdogan promite să o convingă pe Giorgia Meloni să renunțe la fumat, în timp ce Macron declară că „e o cauză pierdută” apare prima dată în Unica.md.
22:00
Autoritățile ruse se pregătesc să utilizeze masiv rezerva mobilizată a Ministerului Apărării, creată prin decretul lui Vladimir Putin din 2015. Guvernul rus a aprobat luni un proiect de lege care ... Post-ul Kremlinul a găsit o modalitate de a trimite încă 2 milioane de ruși la război apare prima dată în Unica.md.
20:40
Donald Trump a sosit în Egipt și anunță începutul „fazei a doua” a negocierilor privind Gaza, 20 de ostatici au for eliberați # Unica.md
Președintele american Donald Trump a ajuns luni în Egipt, unde a participat la summitul internațional de la Sharm el-Sheikh dedicat situației din Gaza. Înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, Trump ... Post-ul Donald Trump a sosit în Egipt și anunță începutul „fazei a doua” a negocierilor privind Gaza, 20 de ostatici au for eliberați apare prima dată în Unica.md.
20:40
Israelul a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni de către Hamas # Unica.md
Israelul a anunțat luni eliberarea a 1.968 de prizonieri palestinieni în cadrul unui acord de schimb pentru predarea ultimilor 20 de ostatici israelieni aflați în viață, ținuți de Hamas în ... Post-ul Israelul a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni de către Hamas apare prima dată în Unica.md.
20:30
Avocații bașcanei de la Comrat și ai secretarei fostului Partid „Șor” cer casarea sentinței de condamnare; procurorii susțin legalitatea verdictului # Unica.md
Avocații bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul, și ai secretarei fostului Partid „Șor”, Svetlana Popan, au solicitat luni, din nou, instanței casarea deciziei prin care cele două au fost condamnate ... Post-ul Avocații bașcanei de la Comrat și ai secretarei fostului Partid „Șor” cer casarea sentinței de condamnare; procurorii susțin legalitatea verdictului apare prima dată în Unica.md.
20:30
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova depășește o treime, arată un studiu UNICEF și BNS # Unica.md
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un nivel alarmant, depășind o treime din totalul minorilor, relevă un studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în ... Post-ul Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova depășește o treime, arată un studiu UNICEF și BNS apare prima dată în Unica.md.
18:00
Comisia Națională a Pieței Financiare dezminte implicarea în returnarea investițiilor făcute prin platforma TUX # Unica.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a emis un comunicat prin care infirmă informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora instituția ar fi demarat un proces de recuperare a ... Post-ul Comisia Națională a Pieței Financiare dezminte implicarea în returnarea investițiilor făcute prin platforma TUX apare prima dată în Unica.md.
18:00
Cel puțin 91 de persoane au fost rănite, dintre care șapte se află în stare critică, în urma coliziunii a două trenuri rapide, luni dimineață, în apropierea localității Jablonov nad ... Post-ul Accident feroviar grav în estul Slovaciei: 91 de persoane rănite, șapte în stare critică apare prima dată în Unica.md.
17:50
Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru tribunalul special care va judeca conducerea Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei # Unica.md
Uniunea Europeană a decis să aloce 10 milioane de euro pentru finanțarea unui tribunal special dedicat judecării conducerii de vârf a Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, a anunțat ... Post-ul Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru tribunalul special care va judeca conducerea Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei apare prima dată în Unica.md.
17:40
Stagiul de cotizare necesar pentru pensia de vârstă în Republica Moldova: ce opțiuni au cei care nu-l pot acumula # Unica.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Persoanele care nu reușesc să acumuleze această perioadă ... Post-ul Stagiul de cotizare necesar pentru pensia de vârstă în Republica Moldova: ce opțiuni au cei care nu-l pot acumula apare prima dată în Unica.md.
17:40
Președinta Maia Sandu mulțumește premierului Dorin Recean pentru conducerea Guvernului în ani dificili # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a adresat un mesaj de mulțumire premierului Dorin Recean, după anunțul acestuia că își va încheia mandatul și va părăsi viața politică. Imagine de arhivă ... Post-ul Președinta Maia Sandu mulțumește premierului Dorin Recean pentru conducerea Guvernului în ani dificili apare prima dată în Unica.md.
17:30
Republica Moldova, Capitala mondială a dansului sportiv: Chișinău a găzduit Campionatul Mondial Juniori II Standard și „Chișinău Open 2025” # Unica.md
Republica Moldova a devenit în acest weekend Capitala mondială a dansului sportiv, găzduind două competiții majore la Palatul Republicii din Chișinău: Campionatul Mondial la Dans Sportiv – Juniori II Standard ... Post-ul Republica Moldova, Capitala mondială a dansului sportiv: Chișinău a găzduit Campionatul Mondial Juniori II Standard și „Chișinău Open 2025” apare prima dată în Unica.md.
17:20
Proprietarul restaurantului Motif din Chișinău, reținut în dosarul TIR-ului cu 110 cutii de țigări de contrabandă # Unica.md
Nicolae Baciu, proprietarul restaurantului de lux Motif din Chișinău, a fost reținut în dosarul instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după ce vameșii au depistat ... Post-ul Proprietarul restaurantului Motif din Chișinău, reținut în dosarul TIR-ului cu 110 cutii de țigări de contrabandă apare prima dată în Unica.md.
17:20
Igor Grosu îi mulțumește premierului Dorin Recean pentru colaborare și anunță pregătirea unei noi candidaturi la conducerea Guvernului # Unica.md
Președintele Parlamentului și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, i-a adresat mulțumiri premierului Dorin Recean pentru colaborarea din ultimii ani, după ce acesta a anunțat că nu va ... Post-ul Igor Grosu îi mulțumește premierului Dorin Recean pentru colaborare și anunță pregătirea unei noi candidaturi la conducerea Guvernului apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.