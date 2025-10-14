Financial Times: SUA ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk

10:10

Un nou atact masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite, printre care și un copil, în urma atacurilor lansate de Rusia în ultimele 24 de ore asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, au anunțat autoritățile locale pe 11 octombrie, transmite The Kyiv Independend. Potrivit …