Moldovean-american, școlit la Moscova, Cavaler al Legiunii de Onoare franceze, cu conexiuni ucrainene. Cine va fi noul premier al Moldovei?

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care este stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Informația a fost raportată de Ziarul de Gardă, care face trimitere la sursele sale. Potrivit ZdG, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să discute despre candidatura lui […] The post Moldovean-american, școlit la Moscova, Cavaler al Legiunii de Onoare franceze, cu conexiuni ucrainene. Cine va fi noul premier al Moldovei? appeared first on NewsMaker.

