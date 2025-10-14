CSJ pune punct: partidul lui Costiuc rămâne fără alocaţii de stat pentru rezultatele la alegeri
NewsMaker, 14 octombrie 2025 16:00
Partidul „Democrația Acasă” a rămas, într-un final, fără alocații de la bugetul de stat pentru rezultatele obținute la alegerile parlamentare din septembrie. Se întâmplă după ce Curtea Supremă de Justiție a casat parțial hotărârea Curții de Apel Centru din 9 octombrie, menținând sancțiunea aplicată de Comisia Electorală Centrală (CEC). În reacție, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, […] The post CSJ pune punct: partidul lui Costiuc rămâne fără alocaţii de stat pentru rezultatele la alegeri appeared first on NewsMaker.
Hramul Chișinăului 2025: Întregul program artistic, locațiile târgurilor și traseele transportului public pe 14 octombrie # NewsMaker
Pe 14 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale va fi marcat Hramul orașului Chișinău. În ajunul evenimentului, Primăria capitalei a prezentat întreg programul artistic și a anunțat totodată ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public. 08:00–09:45 – Liturghia de hram la Catedrala Mitropolitană. 10:00–11:00 – Ceremonia de inaugurare a hramului orașului, […] The post Hramul Chișinăului 2025: Întregul program artistic, locațiile târgurilor și traseele transportului public pe 14 octombrie appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Recean revine la afaceri, Chicu rămâne cu „Alternativa”, iar transportul interurban se scumpește # NewsMaker
Recean pleacă Premierul Dorin Recean a refuzat să mai conducă Guvernul, precum și mandatul de deputat în Parlament, pentru care a candidat pe listele partidului de guvernământ PAS. Recean, care a participat activ în campania electorală și a fost al doilea în lista PAS, a declarat că „nu a intenționat să-și continue cariera politică”. El […] The post NM Espresso: Recean revine la afaceri, Chicu rămâne cu „Alternativa”, iar transportul interurban se scumpește appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu, de ziua orașului Chișinău: „Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, să fie una dintre capitalele UE” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a adresat locuitorilor Chișinăului un mesaj de felicitare cu ocazia hramului orașului. „La mulți ani”, le-a transmis șefa statului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă. Să muncim împreună pentru ca, […] The post Maia Sandu, de ziua orașului Chișinău: „Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, să fie una dintre capitalele UE” appeared first on NewsMaker.
Ion Ceban, primar de Chișinău și lider al Mișcării Alternative Naționale (MAN), formațiune care face parte din Blocul „Alternativa”, își dorește ca viceprimarele capitalei Olga Ursu și Angela Cutasevici să se regăsească în viitorul Cabinet de miniștri. Edilul consideră că Ursu și Cutasevici, care au candidat la alegerile parlamentare pe lista blocului și au obținut […] The post Ceban vrea doi miniștri în viitorul Guvern. Pe cine propune? appeared first on NewsMaker.
Vasile Tofan spune „pas” PAS-ului? Antreprenorul a refuzat propunerea privind funcția de prim-ministru (VIDEO) # NewsMaker
Antreprenorul Vasile Tofan s-a aflat printre candidații luați în considerare de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, însă a refuzat oferta. Precizarea a fost făcută de Adrian Băluțel, șef al Cabinetului prezidențial, care a candidat la funcția de deputat pe lista PAS, în cadrul ediției din 13 octombrie a emisiunii „Ora expertizei”. […] The post Vasile Tofan spune „pas” PAS-ului? Antreprenorul a refuzat propunerea privind funcția de prim-ministru (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Moldovean-american, școlit la Moscova, Cavaler al Legiunii de Onoare franceze, cu conexiuni ucrainene. Cine va fi noul premier al Moldovei? # NewsMaker
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care este stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Informația a fost raportată de Ziarul de Gardă, care face trimitere la sursele sale. Potrivit ZdG, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să discute despre candidatura lui […] The post Moldovean-american, școlit la Moscova, Cavaler al Legiunii de Onoare franceze, cu conexiuni ucrainene. Cine va fi noul premier al Moldovei? appeared first on NewsMaker.
Confirmat: Alexandru Munteanu este propunerea PAS pentru funcţia de premier. Grosu: „A ales să se implice când țara are nevoie” # NewsMaker
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut din nou majoritate parlamentară în urma alegerilor din septembrie, a confirmat că formaţiunea sa îl va propune pentru funcția de prim-ministru pe omul de afaceri Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut pe 14 octombrie pe Facebook. Igor Grosu a spus că PAS va aștepta […] The post Confirmat: Alexandru Munteanu este propunerea PAS pentru funcţia de premier. Grosu: „A ales să se implice când țara are nevoie” appeared first on NewsMaker.
Agenţia de Combatere a Violenţei, după cazul femeii din Găgăuzia omorâte de soț: „Este un eșec al nostru, al tuturor” # NewsMaker
Agenţia Naţională de Prevenire şi Combatere a Violenţei împotriva Femeilor şi a Violenţei în Familie (ANPCV) a venit pe 13 octombrie cu o reacție la cazul femeii din Găgăuzia omorâte de propriul soț. ANPCV a declarat că crima respectivă este „un eșec” al societății și că ea nu trebuie „să treacă uitată”. Instituția a sugerat […] The post Agenţia de Combatere a Violenţei, după cazul femeii din Găgăuzia omorâte de soț: „Este un eșec al nostru, al tuturor” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Grosu a anunțat numele premierului?/ Ceban vrea două funcții în Guvern/ Costiuc rămâne fără bani # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Alexandru Munteanu – propunerea PAS pentru funcția de premier— Ceban, Grosu și Sandu felicită chișinăuienii cu prilejul sărbătorii „Hramul Orașului”— Ceban: Ursu și Cutasevici, pregătite pentru funcția de ministru— Verdictul CSJ: partidul lui Costiuc rămâne fără finanțare de la stat— Cod Galben […] The post (VIDEO) Grosu a anunțat numele premierului?/ Ceban vrea două funcții în Guvern/ Costiuc rămâne fără bani appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu, prima reacție după ce Recean și-a anunțat plecarea din politică: „Mulțumesc, Dorin” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a venit cu o primă reacție după anunțul premierului Dorin Recean, care a refuzat nominalizarea PAS pentru un nou mandat de prim-ministru și a declarat că își va depune mandatul de deputat imediat ce Curtea Constituțională va confirma rezultatele alegerilor câștigate de PAS. Șefa statului i-a mulțumit premierului pentru că a acceptat […] The post Maia Sandu, prima reacție după ce Recean și-a anunțat plecarea din politică: „Mulțumesc, Dorin” appeared first on NewsMaker.
Profesorul James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 2013, a efectuat o vizită în Republica Moldova. Savantul a vizitat orașul Fălești. Potrivit Moldova 1, James Rothman are origini basarabene. Predecesorii familiei Rothman au trăit în secolul al XIX-lea la Fălești. James Rothman a vizitat Republica Moldova pentru prima dată. Savantul a stat […] The post Un laureat al premiului Nobel a vizitat orașul Fălești, unde își are originea appeared first on NewsMaker.
„Mama ta nu are bani să aibă grijă de tine”: copile de 13 și 14 ani, impuse să se prostitueze. Tânără, condamnată # NewsMaker
O tânără în vârstă de 22 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare, după ce exploatat sexual trei copile de 13, 14 și 17 ani în Chișinău. Dosarul penal a fost trimis în judecată în 2020. Potrivit PCCOCS, faptele au avut loc începând cu anul 2018, atunci când însăși condamnata avea doar […] The post „Mama ta nu are bani să aibă grijă de tine”: copile de 13 și 14 ani, impuse să se prostitueze. Tânără, condamnată appeared first on NewsMaker.
Trump anunță la Tel Aviv dezarmarea Hamas: „Războiul s-a încheiat”. Toți ostaticii în viață ar fi fost eliberați # NewsMaker
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, 13 octombrie, încheierea războiului din Gaza și dezarmarea treptată a grupării Hamas. Între timp, toți ostaticii israelieni aflați în viață s-ar fi întors acasă și primesc îngrijiri medicale. Liderul de la Casa Albă, care a mediat acordul de pace, a scris, în cartea de onoare a Knessetului, […] The post Trump anunță la Tel Aviv dezarmarea Hamas: „Războiul s-a încheiat”. Toți ostaticii în viață ar fi fost eliberați appeared first on NewsMaker.
„Văd doi potențiali candidați la această funcție”. Reacții după anunțul lui Recean de a pleca din politică # NewsMaker
Anunțul că Dorin Recean renunță la funcțiile de premier și deputat și se retrage din politică a stârnit reacții în mediul online. Unii i-au mulțumit pentru activitate, alții au menționat că „mulți l-au încurajat să rămână”. Sunt și persoane care au spus că Dorin Recean nu s-a agățat de putere, ci a pus „mai presus […] The post „Văd doi potențiali candidați la această funcție”. Reacții după anunțul lui Recean de a pleca din politică appeared first on NewsMaker.
O femeie din Ceadîr-Lunga ar fi fost ucisă de soț, iar cadavrul – aruncat la gunoi. Reacție: „Un eșec al legislației” # NewsMaker
O femeie în vârstă de 46 de ani din Ceadîr-Lunga ar fi fost ucisă cu cruzime de propriul soț. Potrivit presei locale, suspectul, în vârstă de 50 de ani, ar fi aruncat cadavrul într-o groapă de gunoi, după comiterea crimei. Portalul Găgăuzia24 scrie că victima a fost dată dispărută încă pe 26 septembrie. Fiica acesteia, […] The post O femeie din Ceadîr-Lunga ar fi fost ucisă de soț, iar cadavrul – aruncat la gunoi. Reacție: „Un eșec al legislației” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Recean renunță la politică/Grosu, primele declarații despre noul premier/Ceban, fără doi viceprimari # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Chișinăul rămâne fără doi viceprimari— Recean se retrage din politică: renunță la funcția de premier— Explozie într-o casă din raionul Nisporeni: două copile cu arsuri grave— Reacții după retragerea lui Recean. Cine ar putea fi noul prim-ministru?— PDCM, într-o fracțiune parlamentară comună […] The post (VIDEO) Recean renunță la politică/Grosu, primele declarații despre noul premier/Ceban, fără doi viceprimari appeared first on NewsMaker.
Un pod vechi de 55 de ani, din Taraclia, va fi renovat în totalitate. Cât costă lucrările și când va fi finalizat # NewsMaker
Podul peste râul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, va fi reparat capital. Administrația Națională a Drumurilor a inițiat, pe 13 octombrie, procedura de achiziții publice în acest sens. Lucrările urmează să fie finalizate până cel târziu în anul 2027. Construit în anul 1970 din beton armat, podul are o lungime totală de […] The post Un pod vechi de 55 de ani, din Taraclia, va fi renovat în totalitate. Cât costă lucrările și când va fi finalizat appeared first on NewsMaker.
Autoritățile ucrainene intenționează să excludă limbile rusă și „moldovenească” din lista celor protejate. Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege pentru modificarea listei prevăzute de Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare. Despre acest lucru a anunțat reprezentantul Guvernului în Parlament, Taras Melniciuk, relatează publicația „Glavkom”. Proiectul de lege „Cu privire la […] The post Ucraina intenționează să excludă rusa și „moldoveneasca” din lista limbilor protejate appeared first on NewsMaker.
Începând cu 19 octombrie, magazinul Darwin din orașul Dondușeni va avea o nouă locație. Cele mai cool gadgeturi le vei găsi într-un singur loc: str. Feroviarilor 29/2. Vino să le testezi și să alegi exact ce ai nevoie. Ți-am pregătit și un cadou de bun-venit – 500 lei bonus, pe care îl poți utiliza pentru […] The post Cadou 500 lei bonus și reduceri până la 56% la noul Darwin Dondușeni! appeared first on NewsMaker.
Cerbul implicat în accidentul din raionul Călărași era din specia nobilă și a murit din cauza rănilor suferite. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu. Potrivit reprezentantei Poliției, accidentul s-a produs pe 11 octombrie, în jurul orei 06:55, în apropierea satului Bahmut, raionul Călărași. Cerbul nobil a […] The post Cerbul implicat în accidentul din Călărași a murit: era din specia nobilă appeared first on NewsMaker.
Deținut din Chișinău, căutat de organele de drept: muncea în afara penitenciarului fără escortă # NewsMaker
Un deținut care își ispășea pedeapsa în Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, cu sediul în municipiul Chișinău, este căutat de organele de drept. Se întâmplă după ce, beneficiind de dreptul de a munci în afara penitenciarului – fără pază și escortă, s-a constatat absența acestuia. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de purtătorul de cuvânt […] The post Deținut din Chișinău, căutat de organele de drept: muncea în afara penitenciarului fără escortă appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat părul femeilor care luptă cu cancerul # NewsMaker
Trei ofițere de presă ale Poliției au ales să-și dăruiască părul femeilor diagnosticate cu cancer, afectate de pierderea podoabei capilare în urma tratamentelor oncologice. Inspectoratul General al Poliției a publicat imagini cu momentul tunderii, în care se vede cum ofițerele, care aveau părul lung, au fost tunse până aproximativ la jumătatea lungimii sau chiar mai […] The post (VIDEO) Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat părul femeilor care luptă cu cancerul appeared first on NewsMaker.
Reguli noi de intrare în UE: ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES # NewsMaker
Începând cu 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Călătorii care părăsesc Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei „Costești” spre România sunt deja supuși noilor cerințe, a raportat duminică Poliția de Frontieră. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova […] The post Reguli noi de intrare în UE: ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES appeared first on NewsMaker.
În seara zilei de 11 octombrie, la granița dintre Afganistan și Pakistan au avut loc schimburi intense de foc, cu utilizarea mai multor tipuri de arme, inclusiv artilerie, scrie Reuters cu referire la surse din structurile de forță ale ambelor țări. Reprezentanții Pakistanului au declarat că partea afgană a deschis focul neprovocat, la care militarii […] The post Confruntări la granița dintre Afganistan și Pakistan: ce spun părțile appeared first on NewsMaker.
Ucraina raportează un atac nocturn asupra infrastructurii sale energetice din trei regiuni # NewsMaker
În noaptea de 11 spre 12 octombrie, Rusia a atacat infrastructura energetică din trei regiuni ale Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, urmare a atacului, orașul Belgorod-Dnestrovskii, din sudul regiunii Odesa, a rămas parțial fără electricitate și apă, iar regiunea Donețk a rămas fără curent. De cealaltă parte, Rusia a raportat că, pe parcursul nopții trecute, sistemele […] The post Ucraina raportează un atac nocturn asupra infrastructurii sale energetice din trei regiuni appeared first on NewsMaker.
Patru răniți într-un accident între două mașini, la ieșirea din Chișinău. Un automobil s-a răsturnat # NewsMaker
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în dimineața zilei de 12 octombrie, la ieșirea din Chișinău, în direcția Stăuceni. Impactul s-a produs între două automobile, dintre care unul s-a răsturnat. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă. Accidentul a avut loc în […] The post Patru răniți într-un accident între două mașini, la ieșirea din Chișinău. Un automobil s-a răsturnat appeared first on NewsMaker.
„Слава Україні” în tribune, la meciul caritabil Zimbru Chișinău–Veres Rivne: s-a încheiat la egalitate # NewsMaker
În Republica Moldova, în seara zilei de 11 octombrie, a avut loc un meci amical între Zimbru Chișinău și echipa ucraineană Veres Rivne. Meciul, cu scop caritabil, s-a încheiat la egalitate. Partida s-a disputat pe stadionul Zimbru și s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. „Golul „Galben-Verzilor” a fost marcat în prima repriză de Oleksiy Shchebetun! Dar, dincolo […] The post „Слава Україні” în tribune, la meciul caritabil Zimbru Chișinău–Veres Rivne: s-a încheiat la egalitate appeared first on NewsMaker.
Mai multe persoane din Republica Moldova au observat că plățile făcute în avans pentru gazele naturale nu apar în noile facturi emise de Energocom. Compania a explicat că acest lucru este din cauza trecerii de la Moldovagaz și a precizat că toate sumele plătite anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie. „În ultimele […] The post De ce plățile făcute în avans pentru gaz nu apar în noile facturi? Explicația Energocom appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Costiuc se judecă cu magazinele lui Șor/ Amprente digitale la frontieră/ Taxa pentru gunoi, anulată? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Distincții pentru Nemerenco și Timofti. Cine completează lista?— Din 12 octombrie, controale digitale la frontierele UE— Chișinăul, conectat la căldură până pe 23 octombrie— Ce ascund cârnații lui Șor? Costiuc, despre litigiile cu magazinele sociale— După trei luni de pauză, CMC revine […] The post (VIDEO) Costiuc se judecă cu magazinele lui Șor/ Amprente digitale la frontieră/ Taxa pentru gunoi, anulată? appeared first on NewsMaker.
(DOC) „Ordinul Republicii” pentru Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi: 118 persoane, decorate de Maia Sandu # NewsMaker
Aproape 120 de persoane s-au ales cu distincții de stat. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 10 octombrie. Oazu Nantoi, Ala Nemerenco și Nicolae Timofti au fost distinși cu „Ordinul Republicii”. Potrivit decretului, alte personalități s-au ales cu „Ordinul Onoarei”, medalia „Meritul Civic”, medalia „Nicolae Testemițanu”, titlul onorific […] The post (DOC) „Ordinul Republicii” pentru Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi: 118 persoane, decorate de Maia Sandu appeared first on NewsMaker.
Căldura în apartamentele din Chișinău: când va fi pornită și ce spune Termoelectrica despre tarif # NewsMaker
Primăria Chișinău a anunțat că data de 23 octombrie a fost stabilită pentru începerea sezonului de încălzire 2025–2026. Până acum, doar câteva zeci de consumatori din fondul locativ și suburbii au fost conectați la agentul termic. Întreprinderea Termoelectrica, care asigură cu energie termică peste 4 mii de imobile din Chișinău, a precizat că, „teoretic și […] The post Căldura în apartamentele din Chișinău: când va fi pornită și ce spune Termoelectrica despre tarif appeared first on NewsMaker.
Deepfake și propagandă prin aplicații mobile: STRATCOM, raport despre „tacticile folosite de Rusia în Moldova” # NewsMaker
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM), instituție care în august a trecut din subordinea Parlamentului în cea a Președinției, a publicat un raport despre „tactici, tehnici și proceduri de manipulare folosite de Rusia pentru influențarea proceselor democratice din Republica Moldova”. Raportul vizează perioada mai–septembrie 2025 și arată că Rusia ar fi folosit […] The post Deepfake și propagandă prin aplicații mobile: STRATCOM, raport despre „tacticile folosite de Rusia în Moldova” appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Voronin «s-a desprins» de blocul lui Dodon, Sandu a acordat distincții, iar prețurile din Moldova stagnează? # NewsMaker
S-a destrămat «Blocul Patriotic»? Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat că partidul său va forma propria fracțiune în Parlament, menționând totodată că comuniștii vor continua să colaboreze cu aliații din «Blocul Patriotic», însă «nu în componența acestuia». Potrivit lui Voronin, comuniștii «după alegeri» se vor concentra nu doar pe activitatea parlamentară, ci și pe comunicarea cu alegătorii. În Partidul Socialiștilor, care face parte din bloc, s-a subliniat că decizia privind crearea fracțiunilor va fi luată la prima […] The post NM Espresso: Voronin «s-a desprins» de blocul lui Dodon, Sandu a acordat distincții, iar prețurile din Moldova stagnează? appeared first on NewsMaker.
În acest weekend, în Republica Moldova se vor înregistra ploi slabe și cer predominant noros. Maximele vor urca până la +18°C în sudul țării, iar minimele vor coborî până la +5°C în nord. Datele se regăsesc pe site-ul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În nordul Republicii Moldova, sâmbătă cerul va fi noros, iar pentru duminică sunt […] The post Cum va fi vremea în Moldova în acest weekend: temperaturi între +5°C și +18°C appeared first on NewsMaker.
Lacrimi la „Vocea României”: un tânăr din R. Moldova a întors toate scaunele juraților (VIDEO) # NewsMaker
Un băiat de 19 ani din Republica Moldova a întors toate cele patru scaune la concursul „Vocea României”. Vasile Mălai a spus că a învățat să cânte singur, cu ajutorul YouTube. El a ales piesa lui Smiley, unul dintre jurați, „Confesiune”. Interpretarea a stârnit lacrimi în rândul juraților. După ce a interpretat piesa, și tânărul […] The post Lacrimi la „Vocea României”: un tânăr din R. Moldova a întors toate scaunele juraților (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
În raionul Călărași a avut loc un accident cu implicarea unui cerb. Incidentul a fost raportat de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, care a publicat imagini cu cerbul și cu o mașină avariată. Potrivit lui Bulmaga, accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Bahmut. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului nu a oferit […] The post Accident în raionul Călărași cu implicarea unei mașini și a unui cerb appeared first on NewsMaker.
Drift și restricții de circulație în Chișinău: se vor întâlni piloți din R. Moldova, România și Ucraina # NewsMaker
Duminică, 12 octombrie, sub podul Telecentru va avea loc un campionat de drift. În legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului, circulația transportului este sistată pe șoseaua Hâncești, între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, în zilele de 11 și 12 octombrie. Primăria Chișinău a anunțat că circulația este sistată în perioada 11 octombrie, ora 00:00 – […] The post Drift și restricții de circulație în Chișinău: se vor întâlni piloți din R. Moldova, România și Ucraina appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu, către Comisia de la Veneția: Trebuie să consolidăm fundamentele juridice pentru o nouă eră # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, în care a vorbit despre necesitatea creării unor instrumente juridice „pentru o nouă eră”. „Și trebuie să o facem repede”, a subliniat șefa statului. Maia Sandu a menționat că, la ultimele alegeri, „moldovenii — sprijiniți de […] The post Maia Sandu, către Comisia de la Veneția: Trebuie să consolidăm fundamentele juridice pentru o nouă eră appeared first on NewsMaker.
Un nou val de fraude cu „investiții” online? Avertizare, după ce platforma TUX s-a prăbușit # NewsMaker
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează repetat cetățenii Republicii Moldova să fie precauți în fața noilor scheme de fraudă care promit câștiguri rapide din „investiții” online. Avertizarea vine după ce platforma TUX s-ar fi prăbușit, iar în consecință mai mulți oameni și-ar fi pierdut banii, precum și al intensificării promovării altor scheme similare pe […] The post Un nou val de fraude cu „investiții” online? Avertizare, după ce platforma TUX s-a prăbușit appeared first on NewsMaker.
Costiuc, despre eventuala „infiltrare”: „Eu și Șor alături și un copil de 21 de ani. De ce această bătaie de joc?” # NewsMaker
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit cu o reacție în cadrul emisiunii „RealPolitik” de la NM la investigația jurnaliștilor de la „Cu Sens”, care susțin că un tânăr de 21 de ani, implicat anterior în acțiuni ale partidelor afiliate fugarului condamnat Ilan Șor, ar face parte din echipa sa. Politicianul susține că nu […] The post Costiuc, despre eventuala „infiltrare”: „Eu și Șor alături și un copil de 21 de ani. De ce această bătaie de joc?” appeared first on NewsMaker.
Vulcănești: femeie de 36 de ani, găsită moartă. Cazanul termic din locuință – instalat necorespunzător # NewsMaker
O femeie de 36 de ani a fost găsită fără suflare într-o locuință din Găgăuzia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aceasta ar fi inhalat gaze toxice, după ce în locuință au fost încălcate regulile antiincendiare la exploatarea unui cazan termic. Cazul a avut loc într-o locuință din orașul Vulcănești, Găgăuzia, și a […] The post Vulcănești: femeie de 36 de ani, găsită moartă. Cazanul termic din locuință – instalat necorespunzător appeared first on NewsMaker.
Drumurile se despart în Parlament? Voronin a declarat presei ruse că PCRM vrea propria fracțiune # NewsMaker
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care a intrat în Parlament pe listele Blocului „Patriotic”, își va forma propria fracțiune parlamentară. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vladimir Voronin, pentru RIA Novosti. Acesta a precizat că cele patru partide care au constituit blocul electoral – PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” – vor continua […] The post Drumurile se despart în Parlament? Voronin a declarat presei ruse că PCRM vrea propria fracțiune appeared first on NewsMaker.
„Rusia trebuie trasă la răspundere”. Popșoi, după atacul cu peste 480 de drone și rachete asupra Ucrainei # NewsMaker
Mihai Popșoi, vicepremier și ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, a declarat că Rusia trebuie trasă la răspundere pentru „actele de teroare” comise în Ucraina. Declarația a fost făcută în contextul atacului rus de noaptea trecută asupra infrastructurii civile și energetice, raportat de autoritățile ucrainene. Potrivit Kievului, atacul a provocat rănirea a 20 de […] The post „Rusia trebuie trasă la răspundere”. Popșoi, după atacul cu peste 480 de drone și rachete asupra Ucrainei appeared first on NewsMaker.
GENDERDOC-M salută adoptarea noii Strategii pentru egalitate 2026–2030 a Comisiei Europene, care extinde drepturile persoanelor LGBTIQ+ și promovează recunoașterea identității de gen indiferent de vârstă. Organizația, care luptă pentru drepturile comunității LGBTQ+ din Republica Moldova, consideră că noua strategie reprezintă un angajament ferm pentru combaterea urii și discriminării în Europa”, care oferă „mai multă protecție, […] The post „Este un drept”: GENDERDOC-M, reacție la strategia UE privind egalitatea LGBTIQ+ appeared first on NewsMaker.
Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost acordat liderei opoziției din Venezuela, María Corina Machado. Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat în repetate rânduri că merită această distincție, deoarece, de la începutul noului său mandat la Casa Albă, a reușit să oprească mai multe războaie, scrie BBC. În declarația Comitetului Nobel se menționează că […] The post Premiul Nobel pentru Pace, râvnit de Trump, ajunge la lidera opoziției din Venezuela appeared first on NewsMaker.
În Moldova este deja frig, plouă și ziua se scurtează. Există însă o insulă în Oceanul Indian unde soarele strălucește blând, nisipul e fierbinte, iar oamenii îți zâmbesc sincer de cum pășești pe pământul lor. Vorbim despre Sri Lanka — „perla Oceanului Indian” — una dintre cele mai spectaculoase destinații exotice, mai ales pentru sezonul […] The post Când iarna se mută în Moldova, vara te așteaptă în Sri Lanka — cu Join UP! appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Voronin s-a despărțit de blocul lui Dodon?/Piața imobiliară, în declin/UE va doborî dronele rusești # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Drumurile se despart în Parlament? Voronin vrea propria fracțiune— Declin pe piața imobiliară: tranzacțiile au scăzut cu 69%— Autoritățile îndeamnă la prudență in ceea ce privește investițiile online— Moldova a pierdut în fața României, într-un meci amical de fotbal— UE pregătită să […] The post (VIDEO) Voronin s-a despărțit de blocul lui Dodon?/Piața imobiliară, în declin/UE va doborî dronele rusești appeared first on NewsMaker.
Trenul direct pe ruta Kiev–București a fost repus în circulație pe 10 octombrie, după o pauză de peste cinci ani. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha. Oficialul susține că noua legătură feroviară va consolida cooperarea dintre Ucraina, Republica Moldova și România. Reluarea cursei a fost salutată atât la București, […] The post Trenul Kiev-București a fost relansat, după ani de pauză. Cât costă biletul appeared first on NewsMaker.
Regiunea Odesa a fost ținta unor noi atacuri, în noaptea de 9 octombrie. Dronele armatei ruse au lovit în mai multe clădiri rezidențiale și o stație PECO, a anunțat guvernatorul regiunii și Serviciul ucrainean pentru Situații de Urgență. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au vizat infrastructura portuară, unde au luat foc containere cu ulei vegetal, vehicule […] The post Odesa, atacată cu drone: incendii, răniți și zeci de mii de oameni – fără lumină appeared first on NewsMaker.
