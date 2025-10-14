„Urma ucraineană” a candidatului la funcția de prim-ministru

18:15

Valoarea medie a indicelui prețurilor la zahăr al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în septembrie a fost de 99,4. Aceasta este cu 4,2 puncte (4,1 %) mai mică decât în luna august a acestui an și cu 26,9 puncte (21,3 % mai mică) în comparație cu nivelul de anul trecut. Actualul indice FAO al zahărului este cel mai scăzut din martie 2021 (96,2 puncte), a informat Logos Press.