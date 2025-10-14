Arabii vor să i-l „răpească” Bacelonei pe Lamine Yamal: Oferta nebunească pusă pe masă de A Hila
UNIMEDIA, 14 octombrie 2025 14:40
Al Hilal, echipă saudită de fotbal pregătită de antrenorul italian Simone Inzaghi, pregătește o ofertă astronomică pentru spaniolul Lamine Yamal, în vârstă de 18 ani: 400 de milioane de euro! Barça a spus un răspicat nu, dar situația este complicată în vestiarul catalanilor, scrie adevarul.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:10
(video) A crezut că slujba de la Saharna e teatru, dar a ieșit ținută de 6 oameni. Experiența terifiantă a unei femei, care spune că a trecut prin exorcizare: „Am început să rag cu o voce ce nu-mi aparținea” # UNIMEDIA
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, povestește cum viața i-a fost marcată de încercări încă din adolescență: o sarcină la doar 16 ani, un accident rutier și, mai recent, o experiență tulburătoare în timpul unei slujbe de exorcizare la Mănăstirea Saharna, care, spune ea, a lăsat urme adânci în sufletul și mintea ei. „Am crezut că nu ies vie de acolo”, a spus Mihaela într-un monolog.
14:00
(doc) Fără bani de la stat: Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără alocaţii din buget timp de un an. CSJ a menținut decizia CEC # UNIMEDIA
Partidul Democrația Acasă, condusă de Vasile Costiuc, nu va mai primi finanțare publică timp de 12 luni. Hotărârea a fost confirmată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), care a casat parțial decizia Curții de Apel Centru, menținând însă sancțiunea aplicată anterior de Comisia Electorală Centrală (CEC).
Acum 2 ore
13:50
(foto) Oxana Samoylova, în lacrimi pe rețele după zvonurile că divorțează de rapperul GeeGun: „E nevoie de timp...” # UNIMEDIA
Oxana Samoylova, soția rapperului rus GeeGun, a apărut în lacrimi pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce au apărut zvonurile despre divorțul lor. Într-o postare recentă, aceasta a scris că are nevoie de timp pentru a-și gestiona emoțiile.
13:40
(video) „O interpretare eronată”. Reacția Primăriei Chișinău după scandalul de Hramul orașului, cu Adriana Ochișanu: „Ea nici nu a fost inclusă în program” # UNIMEDIA
Primăria Chișinău neagă acuzațiile lansate de interpreta Adriana Ochișanu, care a declarat că ar fi fost exclusă din concertul de Hramul orașului. Viceprimara Angela Cutasevici afirmă că artista „nici nu a fost inclusă” în programul oficial al evenimentului.
13:30
Critici după ce Meta, Google și Microsoft suspendă reclamele politice în UE, în urma noilor reglementări privind transparența: „Platformele aleg calea ușoară“ # UNIMEDIA
Meta, Google și Microsoft au decis să suspende difuzarea reclamelor politice pe platformele lor în întreaga Uniune Europeană, ca răspuns la noile reguli adoptate de blocul comunitar pentru a crește transparența în publicitatea electorală, scrie adevarul.ro.
13:00
Ultima oră! Un om de afaceri stabilit în Ucraina, candidatul PAS pentru funcția de premier: Cine este Alexandru Munteanu # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu.
Acum 4 ore
12:40
(foto/video) Incident neobișnuit la Slobozia: O vacă a fost la un pas de a se îneca, după ce a căzut într-o fântână de apeduct # UNIMEDIA
O vacă a fost la un pas de a se îneca, după ce a căzut într-o fântână de apeduct la Slobozia. Salvatorii au intervenit și au reușit să o scoată teafără la suprafață, se arată într-un comunicat.
12:30
Criză diplomatică înainte de summitul de luni din Egipt. Recep Erdogan l-a presat pe Trump să-l excludă pe Netanyahu de la conferinţă # UNIMEDIA
Planul fostului președinte american Donald Trump de a-l invita pe Benjamin Netanyahu la summitul internațional privind Gaza fost abandonat în ultimul moment, după ce președintele turc Recep Erdogan a amenințat că nu va participa la conferință dacă premierul israelian va fi prezent, scrie adevarul.ro.
12:10
(live/update) „Maica Domnului să ne ocrotească”. A început Sfânta Liturghie de Hramul orașului Chișinău # UNIMEDIA
Sărbătoarea dedicată Hramului orașului Chișinău a început astăzi dimineață, în Piața Marii Adunări Naționale, cu activități pentru toate vârstele și gusturile.
12:00
Ultima oră! Deținutul de 43 de ani de la Pruncul, care nu a ajuns la locul de muncă acum patru zile, reținut. Unde a fost prins # UNIMEDIA
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă în data de 10 octombrie 2025 și care se eschiva de la executarea pedepsei penale, a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova.
11:50
(video) Scandal de Hramul Chișinăului. Adriana Ochișanu, exclusă din concertul din PMAN, fără explicații: „La Direcția Cultură, banii se împart dupa cum se ling blidele” # UNIMEDIA
Scandal în jurul concertului de Hramul Chișinăului, organizat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Interpreta Adriana Ochișanu a dezvăluit că a fost scoasă în ultimul moment din lista artiștilor care urmau să evolueze pe scenă, fără să i se ofere un motiv clar. Mai mult, într-un filmuleț pe rețele, artista afirmă că în spatele selecției artiștilor ar sta interese și preferințe personale, dar și politice.
11:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere, scrie digi24.ro.
11:20
(foto) Victoria Rotaru a scris istorie pentru Moldova: Sportiva a cucerit bronzul la Campionatul Mondial, proba para powerlifting # UNIMEDIA
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sportiva a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori.
11:10
11:10
Vine gerul peste Moldova: Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Când intră în vigoare # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Acesta este valabil pentru 15 și 16 octombrie.
Acum 6 ore
10:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat locuitorii capitalei cu Hramul orașului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață de zi cu zi”, a scris șefa statului pe rețele.
10:40
Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Designerul a pornit de la cravate și a construit un imperiu global al eleganței # UNIMEDIA
Celebrul designer de modă Ralph Lauren (Ralph Lifshitz) împlinește marți vârsta de 86 de ani. Omul de afaceri s-a născut în Bronx, New York City, SUA, la 14 octombrie 1939, scrie protv.ro.
10:30
(foto) O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit violent cu un Volkswagen, în capitală. Pompierii și ambulanța, la fața locului # UNIMEDIA
O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit violent cu un Volkswagen. Accidentul s-a produs în această dimineață pe strada Otovasca din capitală.
10:20
(stop cadru) Spînu: „Toată lumea e de acord, că atunci când spunem Maia Sandu, zicem PAS și invers” # UNIMEDIA
Fostul ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu sunt strâns legate, întrucât formațiunea a fost fondată și condusă de actuala șefă a statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1.
10:10
Evitați centrul capitalei: Hramul orașului schimbă itinerarele transportului public. Vezi orarul, cu modificări # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13 octombrie, ora 22:00 – 15 octombrie, ora 05:00, cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente. De asemenea, va fi sistat transportul la intersecția str. A. Pușkin cu bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe 14 octombrie 2025, ora 06:00, până pe 15.10.2025, ora 06:00, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.
09:50
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu intervale de cer parțial senin și posibilitatea unor precipitații ușoare, în timp ce temperaturile vor fi moderate.
09:50
Ion Ceban, de ziua capitalei: „Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei cu ocazia Hramului Orașului, sărbătorit astăzi, 14 octombrie. „La mulți ani, Chișinău”, a menționat acesta.
09:50
Mașinile zburătoare sunt deja realitate. În Dubai, o companie chineză a prezentat un aparat de zbor tip dronă, cu decolare verticală, scrie protv.ro.
09:40
Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Ce nu trebuie să faci astăzi # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare cu o semnificație aparte în tradiția bisericească și populară. În popor, ziua mai este cunoscută drept Pocroavele, termen de origine slavonă care simbolizează acoperirea pământului cu brumă sau zăpadă – semn al apropierii iernii.
09:30
(video) Conducerea Primăriei a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, de Hramul Chișinăului # UNIMEDIA
De Hramul Chișinăului, funcționarii Primăriei au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentul a avut loc în această dimineață, 14 octombrie, și a marcat începutul festivităților dedicate celor 589 de ani ai capitalei.
09:20
Leul moldovenesc se întărește: Euro și Dolarul, stabile la începutul săptămânii, conform BNM # UNIMEDIA
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american.
09:10
09:10
Chișinăul, la ceas aniversar: Capitala marchează 589 de ani de la prima atestare documentară. Programul de festivități, pregătit de autorități # UNIMEDIA
Chișinăuienii sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului. Capitala țării împlinește 589 de ani. Cu acest prilej, autoritățile au pregătit și un program de festivități.
09:10
Pe 14 octombrie, istoria a fost marcată de prima mențiune a Bucureștilor ca reședință domnească și de masacrul de la Moisei.
09:10
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, încurajând introspecția și acțiunea. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și momente de cumpănă. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii cosmice.
Acum 8 ore
08:00
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu intervale de cer parțial senin și posibilitatea unor precipitații ușoare, în timp ce temperaturile vor fi moderate.
Acum 24 ore
22:10
Investotorul Vasile Tofan s-a aflat printre persoanele analizate pentru funcția de prim-ministru, însă a refuzat propunerea, invocând angajamente profesionale. Despre aceasta a anunțat șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV.
22:00
Un laureat al Premiului Nobel, cu origini în Republica Moldova, a vizitat țara: Ce îl leagă de președinta Maia Sandu # UNIMEDIA
James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2013 pentru cercetările sale asupra corpului uman, afirmă că strămoșii săi provin din nordul Republicii Moldova, de unde au emigrat la începutul secolului al XX-lea în SUA. El a aflat despre acest lucru în vara acestui an, iar câteva luni mai târziu a decis să viziteze țara, scrie adevărul.ro.
21:50
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, marți, 14 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
21:30
(foto) Trump a arătat o foaie a acordului istoric de pace semnat în Egipt: Ce conține, de fapt, înțelegerea pe care și-a pus semnătura # UNIMEDIA
În timp ce președintele american Donald Trump și liderii din Orientul Mijlociu au semnat luni ceea ce au descris ca fiind un acord istoric de încetare a focului în Fâșia Gaza, scrie CNN, citat de hotnews.ro. A rămas o întrebare esențială: ce conține exact acest acord?
21:20
Când va ajunge Nicolas Sarkozy după gratii: Este primul fost președinte al unei țări UE care merge la închisoare # UNIMEDIA
Procurorii francezi i-au comunicat luni fostului președinte francez Nicolas Sarkozy că trebuie să se prezinte la o închisoare din Paris pe 21 octombrie, pentru a începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani pentru acceptare ilegală de fonduri din partea fostului lider libian Muammar Gaddafi, cu scopul a-și finanța campania prezidențială din 2007, anunță France24, citat de digi24.ro.
21:00
„Am lăsat-o singură pentru puțin timp, iar când am revenit era arsă”: O moldoveancă, acuzată de moartea bătrânei pe care o îngrijea, în Italia # UNIMEDIA
O moldoveancă este cercetată în Italia pentru moartea unei femei de 85 de ani pe care o îngrijea. Bătrâna a murit după cinci zile, în urma unor arsuri grave, scrie rotalianul.ro.
20:40
Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război: Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie printre ucraineni # UNIMEDIA
Un sondaj în rândul ucrainenilor a încercat să răspundă la întrebarea: ce lideri politici v-ați dori după încheierea războiului, scrie digi24.ro.
20:10
Crimă teribilă la Ceadîr-Lunga: O femeie de 46 de ani ar fi fost omorâtă de soț și aruncată lângă o gunoiște din sat # UNIMEDIA
O femeie din Ceadîr-Lunga, care fusese dată dispărută pe data de 26 septembrie, a fost găsită decedată lângă o gunoiște de la marginea localității. Potrivit Poliției, aceasta ar fi fost omorâtă de soț.
20:10
Circulație restricționată și rute modificate: Programul transportului public de Hramul Chișinăului # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special.
19:50
19:30
Doliu în lumea teatrului: Maestrul în Artă și scenograful-șef al Teatrului Licurici, Vladimir Cantor, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Artistul Vladimir Cantor s-a stins din viață. Vestea tridtă a fost dată de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
19:10
Mogulul crypto din Ucraina, găsit fără viață în mașină. Ce scria în biletul de adio trimis familiei # UNIMEDIA
Un om de afaceri în vârstă de doar 32 de ani, mogul al pieței crypto, a fost găsit fără viață în propria mașină. Acesta ar fi lăsat un bilet de adio în care explicația motivele pentru care a decis să își ia viața, scrie protv.ro.
18:50
(foto) O geantă LV, iPhone-uri, medicamente, anvelope și dulciuri, ascunse printre bagaje, descoperite de vameși la Leușeni și Sculeni # UNIMEDIA
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au documentat trei tentative de introducere ilicită a mărfurilor în țară, în urma controalelor desfășurate recent în regiunea centrală a Moldovei.
18:40
Aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză în sud estul Slovaciei, a anunțat ministrul de Interne, Matus Sutaj Estok, transmie presa română.
18:20
(foto/video) „EMI 5” revine în trafic într-o nouă formă. Emilian Crețu și-a cumpărat mașină nouă: „Am intrat în clubul...” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a făcut o achiziție spectaculoasă. Acesta și-a procurat un automobil nou de model BMW X7, prețul căruia ajunge la sute de mii de euro.
18:20
(video) Accidentul de lux dintre un Lamborghini Urus și un Volkswagen, în capitală: Momentul impactului, surprins de o cameră de bord # UNIMEDIA
Momentul accidentului din noaptea de 9 octombrie, unde un Lamborghini Urus s-a lovit cu un Volkswagen, în capitală, a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum cele două mașini s-au lovit în plin trafic.
18:10
(foto) Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații: Orarul autobuzelor 47 și 48, modificat # UNIMEDIA
Orarul de circulație al liniilor de autobuz municipale nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și capitală, a fost modificat de astăzi, 13 octombrie. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău.
