Nicușor Dan: „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal”
Democracy.md, 14 octombrie 2025 14:40
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că fenomenul corupției reprezintă o problemă majoră pentru societate și trebuie abordat în mod direct. El a declarat că Serviciul Român de Informații (SRI) trebuie implicat în lupta împotriva corupției, dar sub condiția ca acest rol să fie exercitat prin mecanisme constituționale și juridice clar definite.
• • •
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că fenomenul corupției reprezintă o problemă majoră pentru societate și trebuie abordat în mod direct. El a declarat că Serviciul Român de Informații (SRI) trebuie implicat în lupta împotriva corupției, dar sub condiția ca acest rol să fie exercitat prin mecanisme constituționale și juridice clar definite.
Venezuela închide ambasada din Norvegia după laureata Nobel pentru Pace, María Corina Machado # Democracy.md
Venezuela a anunțat închiderea ambasadei sale din Oslo, Norvegia, la doar trei zile după ce lidera opoziției, María Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Ministerul Norvegian de Externe a declarat că a fost informat despre acest demers „fără ca Venezuela să ofere un motiv oficial". Purtătoarea de cuvânt Cecilie Roang a menționat că
Vasile Tofan, investitor și om de afaceri din Republica Moldova, a refuzat propunerea de a deveni prim-ministru al țării. Potrivit șefului Cabinetului președintei Republicii Moldova, Adrian Băluțel, Tofan a invocat angajamentele profesionale existente ca motiv principal pentru refuzul său. Băluțel a menționat că Tofan a informat autoritățile că nu este disponibil din cauza acestor angajamente,
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 13–18 octombrie 2025 la reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale, desfășurate la Washington, SUA. Evenimentul se concentrează pe teme precum cooperarea financiară internațională, stabilitatea macroeconomică, reformele structurale și sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii.
La summitul de la Sharm el-Sheikh, Donald Trump a generat zâmbete pe scena diplomatică, între altele întrebând teatral: „Unde e Canada?" în momentul în care mulțumea liderilor prezenți. Într-un alt moment, el l-a căutat pe Emmanuel Macron din spatele său, spunând „Nu pot să cred, astăzi adoptați o abordare discretă." Comentariile cele mai discutate au
Trump declară că, oricât de mult s-ar specula, un conflict global nu este pe agenda lumii. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat la summitul pentru soluționarea conflictului din Fâșia Gaza, desfășurat la Sharm el-Sheikh, că nu va avea loc un al Treilea Război Mondial. El a precizat că deși se vorbește frecvent despre această posibilitate,
Un sondaj recent arată că sprijinul public pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scăzut semnificativ. Doar un sfert dintre ucraineni consideră că acesta ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului, în timp ce peste o treime consideră că ar trebui să se retragă din politică. Cu toate acestea, nivelul general de încredere în președinte rămâne relativ ridicat,
Zi de sărbătoare în Chișinău: evenimente culturale și folclorice dedicate Hramului Orașului # Democracy.md
Cu ocazia sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Chișinăului, conducerea municipiului și echipa Primăriei au depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, aducând un omagiu simbolurilor istoriei și identității naționale. Pe parcursul zilei, în Piața Marii Adunări Naționale și în scuarul Catedralei Mitropolitane se desfășoară un amplu program
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat pe 13 octombrie 2025 că se retrage din viața politică, renunțând la funcția de prim-ministru și la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor din 28 septembrie. Decizia sa a stârnit reacții împărțite în rândul opiniei publice și al clasei politice. Unii lideri politici, precum deputatul Radu Marian
Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel către colegii săi să depășească disputele politice și să aprobe bugetul capitalei cât mai curând. „Alegerile au trecut, campaniile s-au încheiat, iar cetățenii și-au exprimat voința. Este timpul să revenim la administrația responsabilă a Chișinăului și să răspundem așteptărilor locuitorilor",
Radu Daniel Miruță rămâne ministru al Economiei în România, după ce moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa a fost respinsă în Senat pe 13 octombrie. Moțiunea a primit doar 34 de voturi „pentru", 66 de senatori au votat „împotrivă", iar trei s-au abținut. Inițiatorii moțiunii îl acuzau pe Miruță de transformarea Ministerului Economiei într-o
Discuții la Stockholm: Popșoi reafirmă sprijinul Suediei pentru reziliența democrației din Moldova # Democracy.md
La Stockholm au avut loc discuții importante privind reziliența democrației în Republica Moldova, cu participarea vicepremierului și ministrului afacerilor externe, Mihail Popșoi. Oficialul moldovean a subliniat rolul Suediei ca partener-cheie în promovarea integrării europene, consolidării securității naționale și reformei în domeniul justiției. În cadrul întrevederilor cu ministrul suedez al apărării civile, Carl-Oskar Bohlin, secretarul de
Denis Șova: „E timpul pentru o administrație responsabilă, nu pentru dispute politice” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze bugetul
Președintele Parlamentului și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru colaborarea din ultimii ani, după ce acesta a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul și că își va depune și mandatul de deputat. Igor Grosu a declarat că „împreună am reușit să trecem prin momente
PUA ajustează rutele 47 și 48: elevii din Ciorescu vor ajunge rapid acasă de la școală # Democracy.md
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor. Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și orașul Chișinău.La solicitarea locuitorilor
Eveniment de sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale: Hramul Chișinăului aduce bucurie tuturor # Democracy.md
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile și activitățile pentru întreaga familie vor crea o atmosferă plină de culoare și voie bună. Seara va fi încununată de un spectacol muzical, promițând distracție și
Comisia Electorală Centrală (CEC) a oferit clarificări privind utilizarea listelor electorale suplimentare la viitoarele alegeri. Potrivit regulilor, pot să folosească lista suplimentară cei care nu sunt înscriși pe lista electorală de bază aferentă secției lor de votare: de exemplu persoanele fără reședință temporară valabilă, cele care și-au schimbat domiciliul, cei care se află în spitale,
Kaja Kallas, vizită surpriză la Kiev: sprijin financiar, ajutor militar și securitate energetică pentru Ucraina # Democracy.md
În dimineața zilei de 13 octombrie, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a efectuat o vizită surpriză la Kiev, unde a discutat cu autoritățile ucrainene pe marginea sprijinului financiar și militar oferit de UE. Printre principalele subiecte abordate s-au numărat securitatea sectorului energetic al Ucrainei și nevoia de a trage la
Maia Sandu s-a întâlnit cu șeful Consiliului Europei: „Apărăm democrația și statul de drept” # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, pentru a discuta despre consolidarea democrației, protejarea drepturilor omului și sprijinul european pentru reformele aflate în derulare la Chișinău. Întrevederea are loc în contextul în care Republica Moldova se pregătește să preia Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene. Atacul a provocat pene de curent în Kiev și în mai multe regiuni ale țării. Zelenski a informat pe Trump despre situația energetică din Ucraina și a apreciat disponibilitatea
Președintele Parlamentului: Viitorul premier va continua cursul proeuropean al Guvernului # Democracy.md
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că numele candidatului la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova va fi anunțat în cadrul consultărilor oficiale cu președintele Maia Sandu. Deși a evitat să dezvăluie identitatea persoanei propuse, Grosu a menționat că aceasta este „potrivită" și va continua cursul proeuropean al actualei guvernări. El a
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Recean, decizia vine după o perioadă intensă, marcată de reforme și de apropierea țării de obiectivul strategic al aderării la Uniunea Europeană,
Pentru prima dată de la venirea sa la putere, liderul cecen Ramzan Kadîrov a devenit ținta atacurilor propagandei Kremlinului — un semn că influența sa în sistemul lui Vladimir Putin începe să slăbească vizibil. Televiziunea de stat rusă l-a acuzat pe Kadîrov de separatism, o umilință publică fără precedent. Astfel de critici, difuzate în direct
Kremlinul, mesaj dur pentru Chișinău: „R. Moldova greșește grav dacă vede Rusia ca pe un inamic” # Democracy.md
Rusia a transmis un avertisment dur Republicii Moldova, după ce autoritățile de la Chișinău au adoptat recent o strategie militară națională în care Federația Rusă este caracterizată drept principala amenințare la adresa securității statului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că actuala guvernare moldo
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că viceprimarele Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău, Partidul MAN și Blocul ALTERNATIVA în Parlamentul Republicii Moldova. „Le mulțumesc mult pentru dedicație și pentru tot ce am reușit să realizăm împreună”, a declarat edilul Capitalei, evidențiind implicarea lor în proiectele municipale și munca […] Articolul Ion Ceban anunță viceprimarele Cutasevici și Ursu ca reprezentante în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
Clusterul pentru justiție și stat de drept urmează să fie inițiat după finalizarea screening-ului # Democracy.md
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a declarat că UE este pregătită să deschidă primul cluster de negociere cu Republica Moldova după ce procesul de screening a fost finalizat cu succes. Clusterul vizat va acoperi domenii precum justiția, statul de drept și instituțiile democratice, fiind considerat o etapă simbolică, dar și tehnică importantă în […] Articolul Clusterul pentru justiție și stat de drept urmează să fie inițiat după finalizarea screening-ului apare prima dată în DemocracyMD.
Investiții pentru un sat mai sigur și mai luminos: Catranîc își modernizează infrastructura # Democracy.md
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar disponibil, direcționate către proiecte care vizează atât modernizarea spațiului public, cât și consolidarea identității comunitare. […] Articolul Investiții pentru un sat mai sigur și mai luminos: Catranîc își modernizează infrastructura apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză intensificarea presiunilor asupra Blocului ALTERNATIVA, în contextul unor „așa-zise investigații” privind donațiile făcute formațiunii. „Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă, de această dată prin așa-zise investigații care arată că angajații unor întreprinderi municipale ar fi făcut donații pentru bloc. În realitate, doar câteva persoane au contribuit benevol”, a […] Articolul Ion Ceban denunță presiuni politice asupra Blocului ALTERNATIVA apare prima dată în DemocracyMD.
Politicianul consideră că frica generată de conflicte externe a consolidat poziția guvernării # Democracy.md
Deputatul Mark Tkaciuk, lider al Blocului „Alternativa”, a declarat într-un interviu că competiția geopolitică între Uniunea Europeană și Rusia a contribuit la creșterea autorității Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). El a subliniat că, în loc să se discute despre probleme interne precum infrastructura, educația sau sănătatea, dezbaterea politică s-a concentrat pe alegerea între Vest și […] Articolul Politicianul consideră că frica generată de conflicte externe a consolidat poziția guvernării apare prima dată în DemocracyMD.
Analist: Ritmul reformelor și voința politică pot face din acest obiectiv unul realizabil # Democracy.md
Republica Moldova are șanse reale să adere la Uniunea Europeană până în 2029, susține expertul Andrei Curăraru. Potrivit acestuia, integrarea europeană nu mai înseamnă așteptarea „zilei adevărului”, ci un proces treptat, deja vizibil în economie și viața cotidiană. Curăraru subliniază că extinderea Uniunii Europene nu mai este doar un proces birocratic, ci și o chestiune […] Articolul Analist: Ritmul reformelor și voința politică pot face din acest obiectiv unul realizabil apare prima dată în DemocracyMD.
Eveniment internațional de amploare pentru consolidarea armistițiului și stabilirea unui plan de reconstrucție # Democracy.md
Donald Trump și președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, vor co-prezida luni, 13 octombrie 2025, un summit internațional la Sharm el-Sheikh, dedicat consolidării păcii în Gaza. Evenimentul reunește lideri din peste 20 de țări, inclusiv secretarul general al ONU, António Guterres, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. […] Articolul Eveniment internațional de amploare pentru consolidarea armistițiului și stabilirea unui plan de reconstrucție apare prima dată în DemocracyMD.
Papa Leon cere respectarea aspirațiilor legitime ale israelienilor și palestinienilor # Democracy.md
Cu o zi înainte de summitul pentru pace ce va avea loc la Sharm el-Sheikh, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj încurajator părților implicate în conflictul din Gaza. El a subliniat că decizia de a începe negocierile a adus o rază de speranță pentru „Țara Sfântă”. Pontiful a declarat că face apel ca […] Articolul Papa Leon cere respectarea aspirațiilor legitime ale israelienilor și palestinienilor apare prima dată în DemocracyMD.
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. La eveniment au participat peste 900 de sportivi din 35 de țări, care au adus în fața publicului un spectacol plin de emoție, rafinament și pasiune pentru […] Articolul Tineri talentați și campioni la Turneul Internațional de Dans Sportiv din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a discutat recent cu omologul său Emmanuel Macron și a ridicat nevoia urgentă de mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete. El a subliniat că Rusia profită de faptul că atenția comunității internaționale este distrasă de tensiunea din Orientul Mijlociu și de problemele interne ale multor state. Zelenski a afirmat […] Articolul Apel pentru rachete și sprijin sporit în fața intensificării atacurilor rusești apare prima dată în DemocracyMD.
Consiliul Municipal Chișinău urmează să se reunească în sesiune ordinară după o întrerupere de mai bine de trei luni. Această reluare vine într-un moment în care capitala se confruntă cu numeroase provocări în domenii precum transportul public, infrastructura stradală și salubritatea urbană. Printre subiectele incluse pe agenda de lucru se numără aprobarea bugetului pe anul […] Articolul După trei luni de tăcere, Consiliul Municipal Chișinău revine în activitate apare prima dată în DemocracyMD.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) poartă negocieri interne privind componența viitorului Guvern și candidatul la funcția de prim-ministru, iar numele lui Igor Grosu este vehiculat ca posibilă opțiune. Până în prezent, însă, nicio decizie nu a fost oficial confirmată. Virgil Pîslariuc, membru PAS, a declarat că formațiunea va lua hotărârile „într-un timp rezonabil” și că sunt discutate […] Articolul PAS discută candidatura lui Grosu și deschide ușa la miniștri independenți apare prima dată în DemocracyMD.
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a relatat recent că în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 a fost la un pas de a fi reținut, însă a evitat arestarea datorită intervenției reprezentanților Statelor Unite ale Americii. Potrivit lui Filat, ambasadorul american de atunci a venit personal la biroul său în seara zilei de […] Articolul Filat despre 7 aprilie 2009: ‘Nu am fost arestat datorită protecției Statelor Unite apare prima dată în DemocracyMD.
Premiera la frontiera moldo-română: Control european unic, aplicat în punctul Costești–Stânca # Democracy.md
Din 12 octombrie, la punctul de trecere a frontierei moldo-române de la Costești–Stânca se va aplica sistemul european unic de control (EES), potrivit deciziilor recente. Acesta presupune înregistrarea automată a datei și locului de intrare și de ieșire, colectarea datelor biometrice (fotografie și amprente digitale) și monitorizarea duratei de ședere în spațiul Schengen pentru cetățenii […] Articolul Premiera la frontiera moldo-română: Control european unic, aplicat în punctul Costești–Stânca apare prima dată în DemocracyMD.
Republica Moldova oferă seriozitate și predictibilitate în cooperarea cu UE pentru infrastructură # Democracy.md
Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că Moldova nu se mulțumește doar să ceară sprijin din partea Uniunii Europene, ci oferă un parteneriat solid. Țara este percepută tot mai mult ca un actor de încredere în proiectele UE de infrastructură, datorită seriozității, predictibilității și angajamentului său. Bolea subliniază potențialul strategic al […] Articolul Republica Moldova oferă seriozitate și predictibilitate în cooperarea cu UE pentru infrastructură apare prima dată în DemocracyMD.
Slusari: Dialogul constant între stat și agricultori este esențial în procesul de aderare la Uniunea Europeană # Democracy.md
Alexandru Slusari, membru al Consiliului de supraveghere al companiei Energocom, subliniază necesitatea implicării active a asociațiilor de agricultori în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. El evidențiază rolul major pe care organizațiile de fermieri îl au în Uniunea Europeană, exercitând presiuni asupra miniștrilor agriculturii, comisarilor europeni și deputaților din Parlamentul European. Slusari […] Articolul Slusari: Dialogul constant între stat și agricultori este esențial în procesul de aderare la Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
Suedia investește 370 de milioane de dolari în sisteme anti-dronă pentru a contracara amenințările aeriene # Democracy.md
Suedia a anunțat o investiție de aproximativ 367 de milioane de dolari pentru dezvoltarea și achiziționarea de sisteme anti-dronă, ca răspuns la creșterea amenințărilor aeriene în Europa. Printre tehnologiile vizate se numără sisteme de bruiaj pentru perturbarea semnalelor dronelor, drone de vânătoare pentru protecția bazelor aeriene și sisteme radar avansate pentru detectarea și urmărirea dronelor. […] Articolul Suedia investește 370 de milioane de dolari în sisteme anti-dronă pentru a contracara amenințările aeriene apare prima dată în DemocracyMD.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) intenționează să formeze o fracțiune proprie în Parlament, separată de celelalte formațiuni din Blocul Patriotic. Declarația a fost făcută de liderul PCRM, Vladimir Voronin, pentru presa rusă. Potrivit acestuia, PCRM va continua colaborarea cu celelalte partide din bloc, dar nu sub forma unei alianțe formale. Voronin a subliniat că […] Articolul Blocul Patriotic se destramă? Voronin: PCRM va avea propria fracțiune apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta din Peru, Dina Boluarte, a fost demisă de Congresul peruan pe fondul unei creșteri alarmante a criminalității în țară. Decizia vine în urma unor proteste masive și a unei presiuni publice crescute, care au evidențiat eșecurile administrației sale în combaterea infracționalității. Boluarte, care a preluat funcția de președinte în decembrie 2022, după destituirea predecesorului […] Articolul Criza securității în Peru: Președinta Boluarte demisă după creșterea criminalității apare prima dată în DemocracyMD.
UE îndeamnă Moldova să se pregătească: atacurile hibride și manipularea informației sunt în continuare o amenințare # Democracy.md
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorka, a subliniat că Republica Moldova trebuie să acorde o importanță deosebită combaterii atacurilor hibride și a dezinformării, în urma alegerilor recente, care au servit drept test de reziliență pentru democrație. Autoritățile de la Chișinău au reușit să facă față provocărilor – presiuni externe, atacuri cibernetice și interferență în […] Articolul UE îndeamnă Moldova să se pregătească: atacurile hibride și manipularea informației sunt în continuare o amenințare apare prima dată în DemocracyMD.
Regiunea transnistreană primește zilnic aproximativ 1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale prin punctul de livrare „Junghetu”. Această cantitate semnificativă asigură alimentarea consumatorilor și infrastructurii din regiunea separatistă, în ciuda tensiunilor politice și disputelor privind controlul asupra conductelor. Livrările constante de gaze reflectă importanța strategică a regiunii în schema energetică regională și relevă dependența acesteia de […] Articolul Flux major de gaze către regiunea separatistă: 1,5 milioane de metri cubi pe zi apare prima dată în DemocracyMD.
Elevii vor beneficia de spații moderne și igienice: Reabilitare în curs la „Antonin Ursu” # Democracy.md
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu”, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigur și igienic, destinat servirii […] Articolul Elevii vor beneficia de spații moderne și igienice: Reabilitare în curs la „Antonin Ursu” apare prima dată în DemocracyMD.
Dosarul „Kuliok-Plahotniuc” ar putea fi redeschis la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), după ce procedurile judiciare s-au blocat timp îndelungat. Inițial, procesul a întâmpinat obstacole legate de competențele instanțelor și norme procedurale, fapt care a dus la stagnare în examinarea cauzei.Reprezentanții părților implicate au semnalat că redeschiderea la CSJ ar putea oferi o soluție pentru […] Articolul Procesul blocat al dosarului „Kuliok” riscă reluarea la CSJ apare prima dată în DemocracyMD.
Oleg Ozerov avertizează: strategia militară a Moldovei riscă escaladarea relațiilor cu Rusia # Democracy.md
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat că adoptarea noii Strategii militare a Republicii Moldova pentru perioada 2025-2035 demonstrează încercări de a o implica într-o confruntare cu Rusia. Potrivit diplomatului, Rusia este prezentată în document drept principala amenințare, ceea ce justifică îngrijorarea ca Moldova să nu facă pași pripiți care ar putea duce […] Articolul Oleg Ozerov avertizează: strategia militară a Moldovei riscă escaladarea relațiilor cu Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Avocatul său, Sergiu Moraru, a declarat că sentința a fost „dictată dinafară” de „factorii politici”. El a subliniat că, în opinia sa, procesul a fost unul politic, iar Moldova riscă o condamnare inevitabilă la […] Articolul Apărătorul Guțul avertizează: „Dosarul politic va ajunge la Curtea Europeană” apare prima dată în DemocracyMD.
Republica Moldova a devenit oficial cel de-al 37-lea stat participant la Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC), marcând un pas semnificativ în integrarea țării în rețeaua europeană de supercomputing și tehnologii digitale avansate. Această aderare oferă cercetătorilor moldoveni acces extins la proiectele finanțate prin programul Horizon Europe, permițându-le să dezvolte tehnologii, aplicații […] Articolul Moldova se alătură Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță apare prima dată în DemocracyMD.
