Părintele Ioan Cosoi: „Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova, este Biserica Neamului”

16:30

Noi ne-am obișnuit cu ideea că Maia Sandu este centrul de greutate al actualei guvernări. Nu doar moral, ci și politic. Restul PAS-ului trăiește din imaginea ei și din speranțele pe care le-a trezit. Fără ea, partidul aproape că dispare din peisaj. Nu e o critică, ci o realitate rece. Au trecut două săptămâni de […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase, despre anunțul privind plecarea lui Recean: Nu face decât să amplifice senzația că ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil apare prima dată în ZIUA.md.